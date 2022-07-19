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Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей

Huawei Freebuds SE
Можно ли выпустить бюджетные наушники, которые будут удобнее некоторых собственных флагманских моделей? Оказывается, можно. И мы проверили такие — Huawei Freebuds SE. Наполовину вкладыши или всё же наполовину затычки? Сегодня рассказываем о необычной модели на стыке жанров.
Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей
Как страшно жить, и всё такое...

Пока отечественные ритейлеры продают технику с какими-то уж совсем нездоровыми ценами, еще неделю назад, на Aliexpress, можно было запросто сэкономить кучу денег на покупке буквально всего. Обычная ситуация: курс доллара на торговой площадке был как у Центробанка, условный Realme GT Neo 2 продавали за 16,5 тыс. рублей. В то же время, в DNS этот смартфон до сих пор можно найти за 40 тысяч рублей.

Сегодня ситуация с курсом на Aliexpress обстоит чуть хуже, но российских продавцов китайским все еще не догнать. Поднимутся ли китайские цены еще? Да, стоит только подождать.

Теперь, после всех этих ужасов с прыгающими ценами на цифровую технику, представим, что вам внезапно оказались нужны недорогие полностью беспроводные наушники. И тут, среди электроники с космическими ценами, появляются странные наушники от Huawei. С довольно привлекательной стоимостью на старте и возможностью купить их здесь и сейчас. Только вот выглядят они странновато. Но обо всем по порядку.

Внешний вид

Кейс Freebuds SE очень напоминает таковой у других наушников — Honor Magic Earbuds. Снаружи отличий почти нет, а вот внутри — пожалуйста. Функциональная кнопка для сопряжения переехала с внешней поверхности прямиком внутрь кейса. Расположение удобное, грязь теперь не должна оставаться в пространстве между самой кнопкой и корпусом. Кому как, а мне не особо нравятся внешние кнопки по одной простой причине — производитель всегда пытается их сделать буквально невидимыми. Тут же она аккуратно выделена, пальцем нащупывается без особых усилий.

Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей

Форма наушников “ну у нас тут совершенно случайно получились AirPods” знакома по многим другим моделям Huawei: Freebuds 4i, Freebuds Lipstick и по проводным комплектным наушникам для смартфонов. Но только именно эта форма с подвохом. Даже с двумя!

Во-первых, это не совсем наушники-вкладыши. Звуковой канал тут заканчивается не только сеточкой, но еще и силиконовыми крохотными амбушюрами. Стало ли такое дополнение решением проблемы низкого уровня пассивной шумоизоляции? Скорее нет. Приятнее в плане посадки наушники стали, да, но от внешней среды все еще не защищают, увы.

Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей

Зачастую такая форма наушников предполагает наличие еще и второго отверстия в корпусе, предназначенного для вывода звука дополнительно в ушную раковину, а не только в ушной канал. Сперва может даже показаться, что второе отверстие в корпусе наушников все же есть. Однако это ни разу не оно, хотя и выглядит очень похоже. Вместо него тут расположен тот самый второй подвох датчик положения, который позволяет автоматически прекращать воспроизведение, когда вы вынимаете наушники из ушей.

Huawei Freebuds SE

Huawei Freebuds SE

Что с удобством при использовании? Во время велосипедных поездок не было ни одного случая, когда сердце опустилось в пятки, а мозг активно рисовал ситуации улетающих под колеса наушников. Вес каждого наушника — всего 4,7 г, поэтому надо приложить немало усилий, чтобы намеренно их вытряхнуть.

Строгих форм Huawei Freebuds SE лишены, отчего на наушники от Apple они похоже гораздо в меньшей степени, чем те же родственные Freebuds 4i. Ножка выглядит слегка пухлой, поэтому лично у меня возникают забавные ассоциации с парой из Lego и Lego Duplo: детали в первом варианте конструктора прямые и очень строгие, во втором наборе прослеживается намеренная игрушечность. И, знаете, использование такой стилистики в наушниках выглядит сегодня всяко свежее, чем очередной оммаж купертиновцам.

Звук

Hi-Fi? А может, Crystal Clear Sound Quality? Потому что в Huawei Freebuds SE качество звука обозначили именно таким образом. Но какой в них звук на самом деле? Из объективных показателей, например, диаметр излучателей. Он тут значительно меньше, чем у Freebuds 4 (10 мм против 14,3 мм), но такой же, как и в Freebuds 4i. В целом, ничего нового, нормальный усредненный результат для наушников из этой ценовой категории.

Huawei Freebuds SE

Huawei Freebuds SE

Про широкую звуковую картину, кстати, не наврали. Ну, насколько это возможно в контексте бюджетных беспроводных наушников. По характеру звучания они напомнили мне Galaxy Buds+: недостаток низких частот заполнили очень хорошими средними и высокими частотами. Тяжелые жанры вполне могут заставить потрясти головой без отвращения и криков “а за что так плохо?”. Бас не будет откликаться в груди, конечно, но разобрать большинство инструментов в композициях удастся. Как по мне, вполне неплохой показатель для дешевой аудиотехники.

Huawei Freebuds SE

Huawei Freebuds SE

Системы активного шумоподавления в наушниках нет, но для такого форм-фактора это скорее плюс. Freebuds 4 с точно таким же дизайном той части корпуса, в которой находится излучатель, получили и активный “шумодав”, и цену, соответственно, в два раза выше. Полезного для покупателя в этом решительно мало. Рекламные материалы на сайте даже сначала намекают на наличие какого-то там “noise cancellation”, но стоит вчитаться немного внимательнее, как станет ясно, что шумоподавление работает только для срезания входных шумов, которые поступают в микрофон при разговоре.

Примерно те же рекламные материалы обещают еще и меньшую задержку в играх, но на практике найти отличия от других наушников трудно без специального оборудования. Задержку в TWS-наушниках получилось победить еще несколько лет назад при помощи массового перехода на новые стандарты Bluetooth.

Управление

Настроить все способы взаимодействия с наушниками можно в приложении-компаньоне AI Life, которое выступает объединяющим звеном для всей техники Huawei. Другое дело, что способов этих не так уж и много.

Прекратить воспроизведение можно одиночным касанием, но у меня это получалось не с первого раза. То ли я неправильно выбираю место для нажатия, то ли это местная защита от ложных срабатываний. В любом, случае, старт/паузу можно назначить на двойное касание по одному из наушников, и у вас еще останется одно двойное касание на другом наушнике, на которое можно “повесить”, например, переход к следующему треку.

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Приложение Huawei AI Life

И вот уже не остается места для кнопки вызова голосового ассистента. Либо вы оставляете управление воспроизведением (старт/стоп) и возможность вызвать ассистента и получаете наушники только для “стриминга”, либо меняете в этом наборе одну кнопку на переход к следующему треку, чтобы иметь хоть какое-то влияние на то, что вы слушаете.

Все это уже довольно сильно ограничивает условия применения наушников, несмотря на их степень защиты от вод и пыли по стандарту IPX4. Занятия спортом? Это не про Huawei Freebuds SE. Все-таки, для их использования желателен смартфон рядом, чтобы можно было сделать уровень громкости повыше, если трек в плейлисте попался уж очень зубодробительный. В спортзале будет тяжко сохранять постоянный контакт с телефоном. А вот для звонков и неспешных прогулок с телефоном в кармане — самое то.

Конкуренты

Huawei Freebuds SEHonor Choice Earbuds XJBL TUNE 225TWS
Bluetooth5.2, SBC5.2, SBC, AAC5.0, SBC
Частота20 - 20 000 Гц20 - 20 000 Гц20 - 22 000 Гц
Активное шумоподавлениенетестьнет
Степень защитыIPX4IPX4нет
Импеданс--32 Ом
Чувствительность наушников--105 дБ
Диаметр излучателя10 мм12 мм12 мм
Автономность37 + 410 мАч (6 + 24 ч)40 + 500 мАч (6 + 30 ч)22 + 410 мАч (5+20 ч)
Вес37,5 г37,5 г57 г
Цена3300 рублей3000 рублей3500-5000 рублей (зависит от расцветки)

Honor Choice Earbuds X

Honor Choice Earbuds X

Honor Choice Earbuds X

Идентичные по форм-фактору наушники от Honor — классические вкладыши с заметным влиянием AirPods. При схожей цене, тех самых "высоких технологий" тут больше. Инженеры Honor смогли добавить сюда систему активного шумоподавления, которая не сказать, что слишком необходима в наушниках без пассивной шумоизоляции. Зато тут сами излучатели больше — 12 мм против 10 мм у героя обзора.

JBL TUNE 225TWS

JBL TUNE 225TWS

JBL TUNE 225TWS

Модель старая, прямиком из 2020 года. За почти два года с момента выхода, цена на эти наушники не сильно упала, сравнявшись с ценой Freebuds SE. Правда, так стоят теперь не все версии, а только самые простые (TUNE 225TWS существуют даже в версии с прозрачным корпусом!). Внутри все аскетично: нет шумоподавления, зато излучатели снова больше, чем у вкладышей из обзора.

Итого

Нельзя сказать, что недорогие и сбалансированно звучащие TWS-наушники сегодня стали редкостью. Все ровно наоборот, и Huawei Freebuds SE неплохое тому подтверждение. За относительно небольшие деньги вы получаете хорошее качество звука вместе со стабильной работой без задержек (спасибо за Bluetooth версии 5.2), довольно забавный внешний вид в голубой расцветке и почти шесть часов автономности самих Freebuds SE от одного заряда.

Huawei Freebuds SE

Huawei Freebuds SE

Эксперимент с использованием небольших амбушюр пошел наушникам на пользу — посадка стала приятнее, чем у обычных пластиковых вкладышей. Но назвать их “затычками” я бы не решился, хотя рендеры так и просят это сделать. Из других плюсов: почти шесть часов непрерывного воспроизведения (добавьте сюда еще четыре цикла зарядки от чехла) и, по ощущениям, довольно шустрая зарядка самого кейса.

Да, хоть какая-то защита от воды выглядит более чем здорово в наушниках за 3 тысячи рублей, но полноценно заняться активным спортом в них, скорее всего не выйдет — слишком мало элементов управления, чтобы чувствовать себя “автономно” со смартфоном в рюкзаке.

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