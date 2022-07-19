Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей

Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделейHuawei Freebuds SE
Пока отечественные ритейлеры продают технику с какими-то уж совсем нездоровыми ценами, еще неделю назад, на Aliexpress, можно было запросто сэкономить кучу денег на покупке буквально всего. Обычная ситуация: курс доллара на торговой площадке был как у Центробанка, условный Realme GT Neo 2 продавали за 16,5 тыс. рублей. В то же время, в DNS этот смартфон до сих пор можно найти за 40 тысяч рублей.
Сегодня ситуация с курсом на Aliexpress обстоит чуть хуже, но российских продавцов китайским все еще не догнать. Поднимутся ли китайские цены еще? Да, стоит только подождать.
Теперь, после всех этих ужасов с прыгающими ценами на цифровую технику, представим, что вам внезапно оказались нужны недорогие полностью беспроводные наушники. И тут, среди электроники с космическими ценами, появляются странные наушники от Huawei. С довольно привлекательной стоимостью на старте и возможностью купить их здесь и сейчас. Только вот выглядят они странновато. Но обо всем по порядку.
Внешний вид
Кейс Freebuds SE очень напоминает таковой у других наушников — Honor Magic Earbuds. Снаружи отличий почти нет, а вот внутри — пожалуйста. Функциональная кнопка для сопряжения переехала с внешней поверхности прямиком внутрь кейса. Расположение удобное, грязь теперь не должна оставаться в пространстве между самой кнопкой и корпусом. Кому как, а мне не особо нравятся внешние кнопки по одной простой причине — производитель всегда пытается их сделать буквально невидимыми. Тут же она аккуратно выделена, пальцем нащупывается без особых усилий.
Форма наушников “ну у нас тут совершенно случайно получились AirPods” знакома по многим другим моделям Huawei: Freebuds 4i, Freebuds Lipstick и по проводным комплектным наушникам для смартфонов. Но только именно эта форма с подвохом. Даже с двумя!
Во-первых, это не совсем наушники-вкладыши. Звуковой канал тут заканчивается не только сеточкой, но еще и силиконовыми крохотными амбушюрами. Стало ли такое дополнение решением проблемы низкого уровня пассивной шумоизоляции? Скорее нет. Приятнее в плане посадки наушники стали, да, но от внешней среды все еще не защищают, увы.
Зачастую такая форма наушников предполагает наличие еще и второго отверстия в корпусе, предназначенного для вывода звука дополнительно в ушную раковину, а не только в ушной канал. Сперва может даже показаться, что второе отверстие в корпусе наушников все же есть. Однако это ни разу не оно, хотя и выглядит очень похоже. Вместо него тут расположен
тот самый второй подвох датчик положения, который позволяет автоматически прекращать воспроизведение, когда вы вынимаете наушники из ушей.
Что с удобством при использовании? Во время велосипедных поездок не было ни одного случая, когда сердце опустилось в пятки, а мозг активно рисовал ситуации улетающих под колеса наушников. Вес каждого наушника — всего 4,7 г, поэтому надо приложить немало усилий, чтобы намеренно их вытряхнуть.
Строгих форм Huawei Freebuds SE лишены, отчего на наушники от Apple они похоже гораздо в меньшей степени, чем те же родственные Freebuds 4i. Ножка выглядит слегка пухлой, поэтому лично у меня возникают забавные ассоциации с парой из Lego и Lego Duplo: детали в первом варианте конструктора прямые и очень строгие, во втором наборе прослеживается намеренная игрушечность. И, знаете, использование такой стилистики в наушниках выглядит сегодня всяко свежее, чем очередной оммаж купертиновцам.
Звук
Hi-Fi? А может, Crystal Clear Sound Quality? Потому что в Huawei Freebuds SE качество звука обозначили именно таким образом. Но какой в них звук на самом деле? Из объективных показателей, например, диаметр излучателей. Он тут значительно меньше, чем у Freebuds 4 (10 мм против 14,3 мм), но такой же, как и в Freebuds 4i. В целом, ничего нового, нормальный усредненный результат для наушников из этой ценовой категории.
Про широкую звуковую картину, кстати, не наврали. Ну, насколько это возможно в контексте бюджетных беспроводных наушников. По характеру звучания они напомнили мне Galaxy Buds+: недостаток низких частот заполнили очень хорошими средними и высокими частотами. Тяжелые жанры вполне могут заставить потрясти головой без отвращения и криков “а за что так плохо?”. Бас не будет откликаться в груди, конечно, но разобрать большинство инструментов в композициях удастся. Как по мне, вполне неплохой показатель для дешевой аудиотехники.
Системы активного шумоподавления в наушниках нет, но для такого форм-фактора это скорее плюс. Freebuds 4 с точно таким же дизайном той части корпуса, в которой находится излучатель, получили и активный “шумодав”, и цену, соответственно, в два раза выше. Полезного для покупателя в этом решительно мало. Рекламные материалы на сайте даже сначала намекают на наличие какого-то там “noise cancellation”, но стоит вчитаться немного внимательнее, как станет ясно, что шумоподавление работает только для срезания входных шумов, которые поступают в микрофон при разговоре.
Примерно те же рекламные материалы обещают еще и меньшую задержку в играх, но на практике найти отличия от других наушников трудно без специального оборудования. Задержку в TWS-наушниках получилось победить еще несколько лет назад при помощи массового перехода на новые стандарты Bluetooth.
Управление
Настроить все способы взаимодействия с наушниками можно в приложении-компаньоне AI Life, которое выступает объединяющим звеном для всей техники Huawei. Другое дело, что способов этих не так уж и много.
Прекратить воспроизведение можно одиночным касанием, но у меня это получалось не с первого раза. То ли я неправильно выбираю место для нажатия, то ли это местная защита от ложных срабатываний. В любом, случае, старт/паузу можно назначить на двойное касание по одному из наушников, и у вас еще останется одно двойное касание на другом наушнике, на которое можно “повесить”, например, переход к следующему треку.
И вот уже не остается места для кнопки вызова голосового ассистента. Либо вы оставляете управление воспроизведением (старт/стоп) и возможность вызвать ассистента и получаете наушники только для “стриминга”, либо меняете в этом наборе одну кнопку на переход к следующему треку, чтобы иметь хоть какое-то влияние на то, что вы слушаете.
Все это уже довольно сильно ограничивает условия применения наушников, несмотря на их степень защиты от вод и пыли по стандарту IPX4. Занятия спортом? Это не про Huawei Freebuds SE. Все-таки, для их использования желателен смартфон рядом, чтобы можно было сделать уровень громкости повыше, если трек в плейлисте попался уж очень зубодробительный. В спортзале будет тяжко сохранять постоянный контакт с телефоном. А вот для звонков и неспешных прогулок с телефоном в кармане — самое то.
Конкуренты
|Huawei Freebuds SE
|Honor Choice Earbuds X
|JBL TUNE 225TWS
|Bluetooth
|5.2, SBC
|5.2, SBC, AAC
|5.0, SBC
|Частота
|20 - 20 000 Гц
|20 - 20 000 Гц
|20 - 22 000 Гц
|Активное шумоподавление
|нет
|есть
|нет
|Степень защиты
|IPX4
|IPX4
|нет
|Импеданс
|-
|-
|32 Ом
|Чувствительность наушников
|-
|-
|105 дБ
|Диаметр излучателя
|10 мм
|12 мм
|12 мм
|Автономность
|37 + 410 мАч (6 + 24 ч)
|40 + 500 мАч (6 + 30 ч)
|22 + 410 мАч (5+20 ч)
|Вес
|37,5 г
|37,5 г
|57 г
|Цена
|3300 рублей
|3000 рублей
|3500-5000 рублей (зависит от расцветки)
Honor Choice Earbuds X
Идентичные по форм-фактору наушники от Honor — классические вкладыши с заметным влиянием AirPods. При схожей цене, тех самых "высоких технологий" тут больше. Инженеры Honor смогли добавить сюда систему активного шумоподавления, которая не сказать, что слишком необходима в наушниках без пассивной шумоизоляции. Зато тут сами излучатели больше — 12 мм против 10 мм у героя обзора.
JBL TUNE 225TWS
Модель старая, прямиком из 2020 года. За почти два года с момента выхода, цена на эти наушники не сильно упала, сравнявшись с ценой Freebuds SE. Правда, так стоят теперь не все версии, а только самые простые (TUNE 225TWS существуют даже в версии с прозрачным корпусом!). Внутри все аскетично: нет шумоподавления, зато излучатели снова больше, чем у вкладышей из обзора.
Итого
Нельзя сказать, что недорогие и сбалансированно звучащие TWS-наушники сегодня стали редкостью. Все ровно наоборот, и Huawei Freebuds SE неплохое тому подтверждение. За относительно небольшие деньги вы получаете хорошее качество звука вместе со стабильной работой без задержек (спасибо за Bluetooth версии 5.2), довольно забавный внешний вид в голубой расцветке и почти шесть часов автономности самих Freebuds SE от одного заряда.
Эксперимент с использованием небольших амбушюр пошел наушникам на пользу — посадка стала приятнее, чем у обычных пластиковых вкладышей. Но назвать их “затычками” я бы не решился, хотя рендеры так и просят это сделать. Из других плюсов: почти шесть часов непрерывного воспроизведения (добавьте сюда еще четыре цикла зарядки от чехла) и, по ощущениям, довольно шустрая зарядка самого кейса.
Да, хоть какая-то защита от воды выглядит более чем здорово в наушниках за 3 тысячи рублей, но полноценно заняться активным спортом в них, скорее всего не выйдет — слишком мало элементов управления, чтобы чувствовать себя “автономно” со смартфоном в рюкзаке.