Эти недорогие наушники Huawei по факту лучше некоторых флагманских моделей

Системы активного шумоподавления в наушниках нет, но для такого форм-фактора это скорее плюс. Freebuds 4 с точно таким же дизайном той части корпуса, в которой находится излучатель, получили и активный “шумодав”, и цену, соответственно, в два раза выше. Полезного для покупателя в этом решительно мало. Рекламные материалы на сайте даже сначала намекают на наличие какого-то там “noise cancellation”, но стоит вчитаться немного внимательнее, как станет ясно, что шумоподавление работает только для срезания входных шумов, которые поступают в микрофон при разговоре.

Примерно те же рекламные материалы обещают еще и меньшую задержку в играх, но на практике найти отличия от других наушников трудно без специального оборудования. Задержку в TWS-наушниках получилось победить еще несколько лет назад при помощи массового перехода на новые стандарты Bluetooth.

Управление

Настроить все способы взаимодействия с наушниками можно в приложении-компаньоне AI Life, которое выступает объединяющим звеном для всей техники Huawei. Другое дело, что способов этих не так уж и много.

Прекратить воспроизведение можно одиночным касанием, но у меня это получалось не с первого раза. То ли я неправильно выбираю место для нажатия, то ли это местная защита от ложных срабатываний. В любом, случае, старт/паузу можно назначить на двойное касание по одному из наушников, и у вас еще останется одно двойное касание на другом наушнике, на которое можно “повесить”, например, переход к следующему треку.