HUAWEI FreeClip 2: наушники как серьги, теперь с настоящим басом

Внешне FreeClip 2 сохранили узнаваемую концепцию трех элементов: гибкой дужки, которая обхватывает край уха, шарика со звуковым драйвером, размещенным у ушной раковины, и противовеса за ухом.

Главное отличие второго поколения от первого — материалы и размеры. Вместо жёсткого пластика мостик теперь сделан из жидкого силикона с памятью формы. Такое сочетание заметно увеличило гибкость устройства. По моим субъективным ощущениям, дужка перестала «сдавливать» ухо — её будто нет, а вспоминаешь о ней, только когда снимаешь клипсы.

Благодаря клипсовой форме FreeClip 2 сидят гораздо надежнее обычных «затычек». Я бегал, прыгал и даже засыпал в самолете. И клипсы держались мертвой хваткой, не выскальзывая из ушей.

Что интересно, эти наушники — чуть ли не единственные, в которых я могу спать. Причем, подходят они и для сна на боку, так как у них нет грубых изгибов, которые давят на ухо. Изменился и зарядный кейс. Вместо вытянутого футляра теперь компактный квадрат 50 × 50 × 25 мм, который еще и тоньше предыдущего. Его масса снизилась до 37,8 г, однако внутри разместили увеличенный аккумулятор на 537 мАч. Ещё из приятного и красивого: поверхность кейса украшена микротекстурой, имитирующей джинсовую ткань.

Звук: двойной динамик и искусственный интеллект

Вообще, у меня, как у активного пользователя первой версии FreeClip, была одна основная претензия – и касалась она звука. Открытый форм‑фактор не позволяет создать герметичность, из-за чего низкие частоты (те самые пресловутые басы) практически отсутствовали.

HUAWEI ответила на это не эквалайзером, а инженерным подходом. Компания поместила в наушник два 11‑мм динамика, работающих на одну магнитную систему. Такой «двойной барабан» увеличивает громкость и низкочастотную отдачу на 100% при прежнем размере корпуса.

И знаете... Теперь это реально ощущается как настоящий бас. Не как какое-то натужное дребезжание, а как плотный и читаемый бас, насколько это вообще возможно в наушниках подобного формата.

Да, сравнивать открытые клипсы с вакуумными затычками бессмысленно — физику не обмануть. Однако по уровню сбалансированности и чистоты FreeClip 2 ну уж точно не хуже тех же классических AirPods.

Звучание в целом настроено на нейтральный характер. Высокие частоты яркие, но не режущие, серединка детальна, бас — ровный и без перегиба. Такой баланс понравится тем, кто ценит прозрачность и широкую сцену.