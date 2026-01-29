HUAWEI FreeClip 2: наушники как серьги, теперь с настоящим басом

HUAWEI FreeClip 2: наушники как серьги, теперь с настоящим басомЛегче 5 грамм, в них можно даже спать на боку
Дизайн и посадка: украшение и комфорт
Сама HUAWEI позиционирует FreeClip 2 не просто как наушники, а как украшение. Компания предлагает надевать клипсы, как серьги. Для персонализации доступны декоративные подвески с кристаллами в форме цветов и звезд. Они легкие, безопасные, легко крепятся на клипсы и добавляют индивидуальности.
В общем, получается смесь наушников с бижутерией, а в период предзаказа (с 27 января по 5 феврале) в комплект кладут подвески в подарок. Ну и там ещё есть опция получить бесплатную замену наушника при утере в течение 1 года... короче, долго рассказывать, в предложениях у продавцов увидите. Мы сейчас не о бижутерии скорее.
Потому что это всё важно для девушек. Я как парень не особо стремлюсь превращать наушники в подобие серёжек. Зато мне нравится, насколько легко и удобно FreeСlip 2 носятся на ушах. В какой-то момент ты вообще перестаёшь ощущать их — это полезно при тех же занятиях спортом, например.
Внешне FreeClip 2 сохранили узнаваемую концепцию трех элементов: гибкой дужки, которая обхватывает край уха, шарика со звуковым драйвером, размещенным у ушной раковины, и противовеса за ухом.
Главное отличие второго поколения от первого — материалы и размеры. Вместо жёсткого пластика мостик теперь сделан из жидкого силикона с памятью формы. Такое сочетание заметно увеличило гибкость устройства. По моим субъективным ощущениям, дужка перестала «сдавливать» ухо — её будто нет, а вспоминаешь о ней, только когда снимаешь клипсы.
Благодаря клипсовой форме FreeClip 2 сидят гораздо надежнее обычных «затычек». Я бегал, прыгал и даже засыпал в самолете. И клипсы держались мертвой хваткой, не выскальзывая из ушей.
Что интересно, эти наушники — чуть ли не единственные, в которых я могу спать. Причем, подходят они и для сна на боку, так как у них нет грубых изгибов, которые давят на ухо. Изменился и зарядный кейс. Вместо вытянутого футляра теперь компактный квадрат 50 × 50 × 25 мм, который еще и тоньше предыдущего. Его масса снизилась до 37,8 г, однако внутри разместили увеличенный аккумулятор на 537 мАч. Ещё из приятного и красивого: поверхность кейса украшена микротекстурой, имитирующей джинсовую ткань.
Звук: двойной динамик и искусственный интеллект
Вообще, у меня, как у активного пользователя первой версии FreeClip, была одна основная претензия – и касалась она звука. Открытый форм‑фактор не позволяет создать герметичность, из-за чего низкие частоты (те самые пресловутые басы) практически отсутствовали.
HUAWEI ответила на это не эквалайзером, а инженерным подходом. Компания поместила в наушник два 11‑мм динамика, работающих на одну магнитную систему. Такой «двойной барабан» увеличивает громкость и низкочастотную отдачу на 100% при прежнем размере корпуса.
И знаете... Теперь это реально ощущается как настоящий бас. Не как какое-то натужное дребезжание, а как плотный и читаемый бас, насколько это вообще возможно в наушниках подобного формата.
Да, сравнивать открытые клипсы с вакуумными затычками бессмысленно — физику не обмануть. Однако по уровню сбалансированности и чистоты FreeClip 2 ну уж точно не хуже тех же классических AirPods.
Звучание в целом настроено на нейтральный характер. Высокие частоты яркие, но не режущие, серединка детальна, бас — ровный и без перегиба. Такой баланс понравится тем, кто ценит прозрачность и широкую сцену.
В новой модели также улучшили передачу голоса. Так, встроенный ИИ вместе с тремя микрофонами и датчиком костной проводимости анализируют речь и фильтруют шумы, оставляя только ваш голос. То есть, если будете ехать в шумном метро или автобусе, шумоподавление вокруг вас будет не уровня «в целом меня слышно, но собеседник догадывается, что я в метро/автобусе», а уровня «слышно ТОЛЬКО мой голос».
За обработку всего этого нейротрюка отвечает новый NPU-чип третьего поколения. HUAWEI рассказывали, что его вычислительная мощность выросла в 10 раз по сравнению с предыдущей моделью.
Этот запас использовали и для функции умной регулировки громкости. Её суть заключается в том, что наушники непрерывно отслеживают уровень окружающего шума и плавно поднимают или снижают громкость (ну, потому что в тихой комнате вам не обязательно выкручивать громкость, как на улице), а в особо шумных условиях усиливают диапазон речи, чтобы вы лучше слышали голос.
Лично я сам не заметил, как за пару дней функция превратилась в привычку. Я перестал постоянно тыкать по громкости вверх или вниз — система делает это мягко и незаметно за меня.
Управление и функции: клипы, жесты и приложений побольше
FreeClip 2 поддерживают привычные двойные и тройные касания для паузы и переключения треков. Но также новинкой можно управлять через свайп по «бобу» для изменения громкости. И это действительно удобно — пальцы сами находят большой сенсор при ходьбе или беге.
Хотя бывали случаи, когда я был в наушниках, но руки были заняты. Например, во время мытья посуды. И тогда пригождается ещё одна новая возможность — управление жестами головы. Сделал кивок — и вот входящий звонок уже принят. А если покрутил головой в стороны, то этот же звонок можно и сбросить. Не то чтобы это функция на повседнев, многим она никогда не пригодится. Есть и работает хорошо — это приятно, когда-нибудь сослужит добрую службу.
Остались в FreeClip 2 и фишки прошлого поколения. Такие, как автоматическое распознавание стороны. В наушниках установлен шестиосевой датчик, который определяет, в какое ухо вставлен наушник. Поэтому нет необходимости искать микроскопические буквы «L» и «R» на корпусе — любой наушник может быть настроен и как левый, и как правый.
Управляется новинка через приложение HUAWEI Audio Connect, пришедшее на смену AI Life. В нём настраиваются жесты, выбираются пресеты эквалайзера и обновляется прошивка.
Приложение есть в App Store и, например, в магазине приложений устройств Samsung, но его нет в Google Play. Владельцы Android-смартфонов могут скачать его в магазине HUAWEI AppGallery или установить APK вручную.
Также доступен режим Spatial Audio 3.0 с отслеживанием поворотов головы, однако он работает только с контентом, поддерживающим формат Audio Vivid в фирменных приложениях HUAWEI. Короче говоря, в Spotify, Apple Music и Я.Музыке таких аудиоформатов пока нет.
Как по мне, куда полезнее система реверсивного звукового поля. Если простым языком, то это функция, благодаря которой звук из наушников становится практически не слышим для людей вокруг (у нас ведь не затычки, поэтому вопрос насущный). Правда, работает это на громкости примерно до 60-70%.
Автономность и зарядка
Учитывая компактность наушников, HUAWEI FreeClip 2 приятно удивили - они «живут» 8–9 часов от одного заряда и примерно 40 часов с учетом кейса. Инженеры увеличили громкость вдвое, сохранив время работы — вот что действительно впечатляет. При этом есть тут и быстрая зарядка, которая даёт 3 часа воспроизведения за 10 минут. Для полной зарядки футляра через USB‑C требуется около часа. В отличие от первого поколения, кейс поддерживает беспроводную зарядку.
Уровень защищенности наушников от влаги и пыли — IP57 (можно бегать под дождем), а кейса — IP54.
Конкуренты
Стоит отметить, что с 2023 года, когда дебютировали оригинальные FreeClip, рынок открытых TWS‑наушников вырос. И теперь у FreeClip 2 есть аналоги, причём даже не один. Ниже — краткое сравнение:
|Параметр
|HUAWEI FreeClip 2
|Bose Ultra Open
|Shokz OpenDots One
|SoundCore AeroClip
|Форм‑фактор
|Клипсовый, открытый
|Клипсовый, открытый
|Клипсовый, открытый
|Клипсовый, открытый
|Вес наушника
|5,1 г
|6,5 г
|6,5 г
|5,9 г
|Защита от влаги
|IP57 (клипсы), IP54 (кейс)
|IPX4
|IPX4
|IPX4
|Время работы
|До 9 ч (38 ч с кейсом)
|До 7 ч (27 ч с кейсом)
|До 10 ч (40 ч с кейсом)
|До 8 ч (32 ч с кейсом)
|Особенности
|Двойной динамик, интеллектуальное изменение громкости, автоматическое определение стороны, беспроводная зарядка
|Теплый звук, фирменный Immersive Audio, удобные жесты
|Сильный бас, Dolby Audio, большое время автономной работы
|Яркий верхний диапазон
|Цена (РРЦ)
|20 тысяч рублей
|27 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
Как видите, FreeClip 2 остаются самыми легкими клипсами в категории, причём автономность у них одна из лучших. Возможно, вы верите в магию бренда Bose, но лично я бы, например, переплачивать не стал.
Shokz привлекают долгой работой и мощным басом, но их вес и размер больше. SoundCore AeroClip отличается ярким звучанием и более доступной ценой, однако по удобству и чувствительности вряд ли превзойдут героя обзора.
Итоги
Как я и писал в самом начале, в первую очередь я пытался для себя понять — получилось ли у HUAWEI в FreeClip 2 провести работу над ошибками после первого поколения. И знаете, думаю, что да — компания смогла.
HUAWEI переработала крепление, уменьшила размеры и вес. Она также добилась того, что клипсы «исчезают» на ухе и не мешают даже тем, кто носит очки или засыпает в наушниках.
Двойной динамик наконец-то добавил низы — теперь в них есть бас, а общее звучание стало нейтральным и чистым.
Интеллектуальная регулировка громкости, костный микрофон, автоматическая смена каналов и жесты головой добавляют наушникам своей изюминки в плане удобства.
- Стильный дизайн и легкая посадка
- Минимальный вес (5,1 г) и отсутствие давления на уши
- Улучшенный бас благодаря двойному динамику
- Интеллектуальное управление громкостью и автоматическое определение стороны
- Хорошая автономность (9 ч + быстрая зарядка), поддержка беспроводной и обратной зарядки
- IP57‑защита наушников и IP54 у кейса.
- Нет активного шумоподавления — для самолетов или метро лучше взять другие наушники
- Приложение HUAWEI Audio Connect отсутствует в Google Play
- Некоторые функции (Spatial Audio) доступны только в экосистеме HUAWEI