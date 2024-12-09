Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?После всех среднестатистических TWS-затычек
Давно ли вы видели, чтобы кто-то выпускал по-настоящему необычный смартфон? Не моноблоки, в которых сзади камеру туда-сюда переставляют. Не Флипы и Фолды, в которых корпус раскладывается в стороны или вверх, а что-то особенное, как старые экспериментальные Nokia?
Я уж не говорю, что в наушниках вымерло почти всё, кроме обычных TWS-затычек и накладных моделей.
Смартфоны все больше напоминают друг друга — это безликие прямоугольники лишь с разными блоками камер.
Та же история и с беспроводными наушниками. Глобально они разделены на два лагеря: полноразмерные, к которым можно отнести условные Sony WH-1000XM5 или Sonos Ace, и TWS-наушники.
Причем последние тоже делятся лишь на два типа: AirPods с аналогами и затычки, наподобие Google Pixel Buds Pro или Samsung Buds (вплоть до Buds 3 Pro). И все — на этом дизайнерские находки заканчиваются.
Но Huawei сделала шаг в сторону, представив FreeClip — наушники с уникальным дизайном, которые точно привлекут внимание окружающих.
Дизайн и комфорт
FreeClip напоминают серьги-каффы, что уже отличает их от большинства конкурентов. Каждый наушник состоит из трех элементов: сферического модуля с динамиком, дуги и противовеса.
Такая конструкция не только придает устройству стильный и необычный вид, но и надежно фиксирует их на ухе.
То есть буквально, как только я распаковал наушники, я сразу же решил устроить им стресс-тест — надел на уши и начал активно трясти головой.
Со стороны выглядело странно, но зато я смог убедиться, что даже в самых экстремальных условиях они останутся на мне, а не улетят куда-то в сторону.
Дуга с эффектом памяти подстраивается под форму уха, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Вес одного наушника — всего 5.6 грамма, что делает их почти незаметными в течение дня.
Кейс для зарядки тоже заслуживает внимания: его форма напоминает морскую гальку. Huawei предложила три цвета на выбор: черный, фиолетовый и бежевый. Последний отлично защищен от пятен благодаря матовой текстуре.
Функциональность наушников
FreeClip не закрывают ушной канал, что позволяет слышать окружающий мир. Это особенно удобно при занятиях спортом и прогулках в городе, когда важно сохранять внимание на происходящее вокруг.
Однако у этой особенности есть и минус: наушники пропускают посторонние шумы, особенно при громкости ниже 50%. А при более высоком уровне звука уже наоборот — окружающие могут слышать вашу музыку. Так что если вы любитель послушать русский рэп в общественных местах, то стоит быть аккуратнее — люди вокруг могут услышать и не понять.
Еще лично для меня инновацией стала функция автоматического определения стороны. Наушники могут быть и левыми, и правыми благодаря системе, которая сама определяет, в каком ухе они находятся. И уже на основе этой информации корректирует звук. Это заметно так упрощает использование.
Сенсорное управление на FreeClip поддерживает двойное и тройное касание для переключения треков и управления вызовами. Жаль, что регулировка громкости через сенсоры отсутствует. Но зато на постукивания реагирует любой элемент наушников, включая соединительную дугу.
Еще из интересного стоит отметить поддержку подключения к двум устройствам одновременно. Это удобно, когда нужно быстро переключаться между, например, смартфоном и ноутбуком. Еще одним плюсом является защита от влаги и пыли по стандарту IP54 — дождь и снег им не страшны, хотя в воду их опускать я бы не рекомендовал.
Звучание и технологии
Huawei FreeClip оснащены 10.8-мм динамическими драйверами с двойным магнитом. Это обеспечивает чистое звучание с хорошими деталями.
Открытый дизайн немного снижает плотность звука, но Huawei использует технологию обратных звуковых волн, направляя аудиосигнал прямо в ушной канал. Несмотря на это, если уровень громкости превышает 50%, музыка начинает быть слышна окружающим, о чем я писал выше.
Звук FreeClip богат на высокие и средние частоты, что делает их подходящими для вокала и инструментальной музыки. Есть даже умеренный бас, сравнимый с базовыми AirPods. Но из-за конструктивной особенности наушников, чего-то большего ждать не стоит.
Автономность и зарядка
По словам Huawei, на одном заряде FreeClip работают до 8 часов. В реальности время воспроизведения зависит от уровня громкости и варьируется от 7 до 8 часов.
Зарядный кейс увеличивает общее время работы до 36 часов. Полная зарядка наушников занимает около 40 минут, а кейс заряжается примерно за час через USB-C.
Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая всего за 10 минут получить заряд на 2 часа воспроизведения. В моем случае эта функция стала спасением, когда я однажды забыл зарядить наушники и собрался в них на пробежку.
Конкуренты
|Параметр
|Huawei FreeClip
|Apple AirPods (4th gen) с ANC
|Sony LinkBuds WF-L900W
|Тип конструкции
|Открытая
|Внутриканальные
|Открытая
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|5.2
|Кодеки
|SBC, AAC, L2HC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Время работы
|До 8 часов
|До 6 часов (с ANC)
|До 5.5 часов
|Время работы с кейсом
|До 36 часов
|До 30 часов
|До 17.5 часов
|Особенности
|Управление жестами, защита IP54, автоматическое определение стороны, подключение к двум устройствам
|Активное шумоподавление (ANC), режим прозрачности, поддержка Siri
|Автоматическая регулировка громкости, защита IPX4
|Цена в России
|Около 15 000 рублей
|Около 25 000 рублей
|Около 15 000 рублей
Apple AirPods (4th gen) с активным шумоподавлением
Наушники от Apple традиционно считаются эталоном среди TWS-устройств благодаря отличной интеграции с экосистемой Apple.
В AirPods 4-го поколения появилось активное шумоподавление. Это плюсом к режиму прозрачности и поддержке пространственного аудио.
Время автономной работы составляет до 6 часов с активированным шумоподавлением и до 30 часов с зарядным кейсом, что обеспечивает длительное использование без частых подзарядок. Однако высокая цена в 20-25 тыс рублей в России делает их менее доступными для широкой аудитории.
Sony LinkBuds WF-L900W
Эти наушники отличаются своим уникальным дизайном с открытым кольцевым драйвером, который позволяет слушателю оставаться в курсе окружающей обстановки. Чем-то напоминает FreeClip, но не так удобно из-за отсутствия дуги.
Звук в Sony LinkBuds сфокусирован на средних частотах и подходит для прослушивания подкастов или спокойной музыки.
Наушники обладают функцией автоматической регулировки громкости в зависимости от шума окружающей среды и защищены от влаги по стандарту IPX4.
Однако время автономной работы составляет только 5.5 часов (до 17.5 часов с кейсом), что может не подойти пользователям, нуждающимся в длительном использовании.
Итог
Всё-таки, эксперименты — это всегда хорошо. Это и есть путь к прогрессу. Так что Huawei FreeClip даже не хочется ругать, хоть они, как вы поняли из текста, и не идеальны.
Но дизайн, напоминающий серьги-каффы, комфортная посадка и все функции, которые вам только могут понадобиться от TWS-наушников, делают их как минимум интересным вариантом беспроводных наушников. Много ли в 2024-2025 гг. осталось наушников с нестандартным креплением к уху?
Для полного счастья не хватает только активного шумоподавления или большей звукоизоляции, но это не предусмотрено конструкцией в принципе. Зато такие нашуники вам понравятся, если от стандартных TWS у вас уши болят, а полноразмерные накладные наушники вы считаете громоздкими.
Короче, если FreeClip нравятся вам внешне — берите, жалеть вряд ли будете. Всё исполнено достаточно качественно, чтобы не появлялось желания бухтеть. А это уже дорогого стоит, когда мы говорим об имиджевых гаджетах.
- Красивые, удобные, не давят на уши
- Длительное время автономной работы (до 8 часов и до 36 часов с кейсом)
- Поддержка управления жестами и защита IP54
- Возможность одновременного подключения к двум устройствам
- Открытая конструкция может не подходить для пользователей, предпочитающих глубокий бас