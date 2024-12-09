Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?

Давно ли вы видели, чтобы кто-то выпускал по-настоящему необычный смартфон? Не моноблоки, в которых сзади камеру туда-сюда переставляют. Не Флипы и Фолды, в которых корпус раскладывается в стороны или вверх, а что-то особенное, как старые экспериментальные Nokia?

Я уж не говорю, что в наушниках вымерло почти всё, кроме обычных TWS-затычек и накладных моделей.

Смартфоны все больше напоминают друг друга — это безликие прямоугольники лишь с разными блоками камер.

Та же история и с беспроводными наушниками. Глобально они разделены на два лагеря: полноразмерные, к которым можно отнести условные Sony WH-1000XM5 или Sonos Ace, и TWS-наушники.

Причем последние тоже делятся лишь на два типа: AirPods с аналогами и затычки, наподобие Google Pixel Buds Pro или Samsung Buds (вплоть до Buds 3 Pro). И все — на этом дизайнерские находки заканчиваются.

Но Huawei сделала шаг в сторону, представив FreeClip — наушники с уникальным дизайном, которые точно привлекут внимание окружающих.

Дизайн и комфорт

FreeClip напоминают серьги-каффы, что уже отличает их от большинства конкурентов. Каждый наушник состоит из трех элементов: сферического модуля с динамиком, дуги и противовеса.

Такая конструкция не только придает устройству стильный и необычный вид, но и надежно фиксирует их на ухе.

То есть буквально, как только я распаковал наушники, я сразу же решил устроить им стресс-тест — надел на уши и начал активно трясти головой.