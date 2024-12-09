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Опубликовано 09 декабря 2024, 14:19
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Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?

После всех среднестатистических TWS-затычек
Huawei FreeClip — интересный форм-фактор, заслуживающий внимания, или очередная попытка переизобрести велосипед?
Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei FreeClip

Давно ли вы видели, чтобы кто-то выпускал по-настоящему необычный смартфон? Не моноблоки, в которых сзади камеру туда-сюда переставляют. Не Флипы и Фолды, в которых корпус раскладывается в стороны или вверх, а что-то особенное, как старые экспериментальные Nokia?

Я уж не говорю, что в наушниках вымерло почти всё, кроме обычных TWS-затычек и накладных моделей.

Смартфоны все больше напоминают друг друга — это безликие прямоугольники лишь с разными блоками камер.

Та же история и с беспроводными наушниками. Глобально они разделены на два лагеря: полноразмерные, к которым можно отнести условные Sony WH-1000XM5 или Sonos Ace, и TWS-наушники.

Причем последние тоже делятся лишь на два типа: AirPods с аналогами и затычки, наподобие Google Pixel Buds Pro или Samsung Buds (вплоть до Buds 3 Pro). И все — на этом дизайнерские находки заканчиваются.

Но Huawei сделала шаг в сторону, представив FreeClip — наушники с уникальным дизайном, которые точно привлекут внимание окружающих.

Дизайн и комфорт

FreeClip напоминают серьги-каффы, что уже отличает их от большинства конкурентов. Каждый наушник состоит из трех элементов: сферического модуля с динамиком, дуги и противовеса.

Такая конструкция не только придает устройству стильный и необычный вид, но и надежно фиксирует их на ухе.

То есть буквально, как только я распаковал наушники, я сразу же решил устроить им стресс-тест — надел на уши и начал активно трясти головой.

Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru

Со стороны выглядело странно, но зато я смог убедиться, что даже в самых экстремальных условиях они останутся на мне, а не улетят куда-то в сторону.

Дуга с эффектом памяти подстраивается под форму уха, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Вес одного наушника — всего 5.6 грамма, что делает их почти незаметными в течение дня.

Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru

Кейс для зарядки тоже заслуживает внимания: его форма напоминает морскую гальку. Huawei предложила три цвета на выбор: черный, фиолетовый и бежевый. Последний отлично защищен от пятен благодаря матовой текстуре.

Функциональность наушников

FreeClip не закрывают ушной канал, что позволяет слышать окружающий мир. Это особенно удобно при занятиях спортом и прогулках в городе, когда важно сохранять внимание на происходящее вокруг.

Однако у этой особенности есть и минус: наушники пропускают посторонние шумы, особенно при громкости ниже 50%. А при более высоком уровне звука уже наоборот — окружающие могут слышать вашу музыку. Так что если вы любитель послушать русский рэп в общественных местах, то стоит быть аккуратнее — люди вокруг могут услышать и не понять.

Еще лично для меня инновацией стала функция автоматического определения стороны. Наушники могут быть и левыми, и правыми благодаря системе, которая сама определяет, в каком ухе они находятся. И уже на основе этой информации корректирует звук. Это заметно так упрощает использование.

Сенсорное управление на FreeClip поддерживает двойное и тройное касание для переключения треков и управления вызовами. Жаль, что регулировка громкости через сенсоры отсутствует. Но зато на постукивания реагирует любой элемент наушников, включая соединительную дугу.

Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru

Еще из интересного стоит отметить поддержку подключения к двум устройствам одновременно. Это удобно, когда нужно быстро переключаться между, например, смартфоном и ноутбуком. Еще одним плюсом является защита от влаги и пыли по стандарту IP54 — дождь и снег им не страшны, хотя в воду их опускать я бы не рекомендовал.

Звучание и технологии

Huawei FreeClip оснащены 10.8-мм динамическими драйверами с двойным магнитом. Это обеспечивает чистое звучание с хорошими деталями.

Открытый дизайн немного снижает плотность звука, но Huawei использует технологию обратных звуковых волн, направляя аудиосигнал прямо в ушной канал. Несмотря на это, если уровень громкости превышает 50%, музыка начинает быть слышна окружающим, о чем я писал выше.

Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru

Звук FreeClip богат на высокие и средние частоты, что делает их подходящими для вокала и инструментальной музыки. Есть даже умеренный бас, сравнимый с базовыми AirPods. Но из-за конструктивной особенности наушников, чего-то большего ждать не стоит.

Автономность и зарядка

По словам Huawei, на одном заряде FreeClip работают до 8 часов. В реальности время воспроизведения зависит от уровня громкости и варьируется от 7 до 8 часов.

Зарядный кейс увеличивает общее время работы до 36 часов. Полная зарядка наушников занимает около 40 минут, а кейс заряжается примерно за час через USB-C.

Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая всего за 10 минут получить заряд на 2 часа воспроизведения. В моем случае эта функция стала спасением, когда я однажды забыл зарядить наушники и собрался в них на пробежку.

Конкуренты

ПараметрHuawei FreeClipApple AirPods (4th gen) с ANCSony LinkBuds WF-L900W
Тип конструкцииОткрытаяВнутриканальныеОткрытая
Версия Bluetooth5.35.35.2
КодекиSBC, AAC, L2HCSBC, AACSBC, AAC
Время работыДо 8 часовДо 6 часов (с ANC)До 5.5 часов
Время работы с кейсомДо 36 часовДо 30 часовДо 17.5 часов
ОсобенностиУправление жестами, защита IP54, автоматическое определение стороны, подключение к двум устройствамАктивное шумоподавление (ANC), режим прозрачности, поддержка SiriАвтоматическая регулировка громкости, защита IPX4
Цена в РоссииОколо 15 000 рублейОколо 25 000 рублейОколо 15 000 рублей

Apple AirPods (4th gen) с активным шумоподавлением

Apple AirPods (4th gen) ANC

Apple AirPods (4th gen) ANC

© Apple

Наушники от Apple традиционно считаются эталоном среди TWS-устройств благодаря отличной интеграции с экосистемой Apple.

В AirPods 4-го поколения появилось активное шумоподавление. Это плюсом к режиму прозрачности и поддержке пространственного аудио.

Время автономной работы составляет до 6 часов с активированным шумоподавлением и до 30 часов с зарядным кейсом, что обеспечивает длительное использование без частых подзарядок. Однако высокая цена в 20-25 тыс рублей в России делает их менее доступными для широкой аудитории.

Sony LinkBuds WF-L900W

Sony LinkBuds WF-L900W

Sony LinkBuds WF-L900W

© Sony

Эти наушники отличаются своим уникальным дизайном с открытым кольцевым драйвером, который позволяет слушателю оставаться в курсе окружающей обстановки. Чем-то напоминает FreeClip, но не так удобно из-за отсутствия дуги.

Звук в Sony LinkBuds сфокусирован на средних частотах и подходит для прослушивания подкастов или спокойной музыки.

Наушники обладают функцией автоматической регулировки громкости в зависимости от шума окружающей среды и защищены от влаги по стандарту IPX4.

Huawei FreeClip: наушники-серьги. Как звучат и удобны ли?
© Ferra.ru

Однако время автономной работы составляет только 5.5 часов (до 17.5 часов с кейсом), что может не подойти пользователям, нуждающимся в длительном использовании.

Итог

Всё-таки, эксперименты — это всегда хорошо. Это и есть путь к прогрессу. Так что Huawei FreeClip даже не хочется ругать, хоть они, как вы поняли из текста, и не идеальны.

Но дизайн, напоминающий серьги-каффы, комфортная посадка и все функции, которые вам только могут понадобиться от TWS-наушников, делают их как минимум интересным вариантом беспроводных наушников. Много ли в 2024-2025 гг. осталось наушников с нестандартным креплением к уху?

Все наушники как наушники, а здесь — царская внешка

Все наушники как наушники, а здесь — царская внешка

© Ferra.ru

Для полного счастья не хватает только активного шумоподавления или большей звукоизоляции, но это не предусмотрено конструкцией в принципе. Зато такие нашуники вам понравятся, если от стандартных TWS у вас уши болят, а полноразмерные накладные наушники вы считаете громоздкими.

Короче, если FreeClip нравятся вам внешне — берите, жалеть вряд ли будете. Всё исполнено достаточно качественно, чтобы не появлялось желания бухтеть. А это уже дорогого стоит, когда мы говорим об имиджевых гаджетах.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei FreeClip
Плюсы
  • Красивые, удобные, не давят на уши
  • Длительное время автономной работы (до 8 часов и до 36 часов с кейсом)
  • Поддержка управления жестами и защита IP54
  • Возможность одновременного подключения к двум устройствам
Минусы
  • Открытая конструкция может не подходить для пользователей, предпочитающих глубокий бас