Эти дешёвые наушники с проводом звучат лучше любых AirPods и подражателей
Каким образом на полном серьезе крупные компании используют такие заумные названия, понятные только компьютеру на заводском складе — узнать нам не суждено. У той же Sony есть хоть какое-то деление на линейки при помощи пары букв и числового значения. А тут мы получаем абстрактный набор букв. Но не в названии суть.
Технические характеристики
|Pioneer SE-CH5T-R
|Тип наушников
|Вставные
|Тип крепления
|«Затычки» + провод за ухом
|Подключение
|3,5 mm, г-образный штекер
|Диапазон воспроизводимых частот
|8 - 45000 Гц
|Чувствительность
|108 дБ
|Импеданс
|26 Ом
|Максимальная мощность
|100 мВт
|Длина кабеля
|1.2 м
|Вес
|7 г
Внешний вид
Извините, что у нас на тестах так много красных наушников — мы не нарочно, просто совпало. Всего у этой модели «пионеров» есть три расцветки: красная, черная, синяя и серебристая. Интереснее всего выглядят, на мой взгляд, черная и красная.
Это не совсем привычные наушники. Использование витого провода — это с какой-то стороны странно, особенно в первые дни. Если вышло так, что вы боитесь вида спутанных наушников, то это будет неплохо так вводить в ступор. Но по прошествии пары-тройки дней к этому привыкаешь и воспринимаешь как данность. «Ну да, провод прикольно скручен. Ну, с кем не бывает». Провод не отделяется от наушников, поэтому с ними придется обращаться аккуратно, чтобы в процессе эксплуатации не нарушить целостность.
Корпус сделан исключительно из пластика и обладает какими-то странными пропорциями. Обусловлена такая немного непривычная форма добавлением воздуховода Airflow Control Port, предназначенного для свободного прохода воздуха и улучшения звучания в диапазоне средних частот. Добавляет странности еще и то, как наушники крепятся. Провод уходит от каждого наушника не вниз, как мы привыкли, а вверх, плавно заходя за ухо. Скажем так, это на любителя, но попробовать стоит. Да и очевидная польза от этого есть — наушники не выпадут из ушей от того, что кто-то случайно заденет в общественном транспорте провод.
Если вы посмотрите на сеточку, закрывающую излучатель, то удивитесь ее диаметру. Тут утверждение о том, что «больше — лучше» подходит как нельзя кстати. Дело в том, что диаметр излучателя доходит до значения в 9.7 мм, что очень и очень неплохо для наушников за 4 тысяч рублей. Это позволяет повысить частотный диапазон и увеличить количество доходящих звуков до слушателя.
Что касается входящих в комплект сменных амбушюр, то ничего особенного они собой не представляют. Со своей задачей справляются — и хорошо. Но чтобы «выжать» все из наушников, лучше купить комплект «пенок» (амбушюры из более податливого материла. Они обычно стоят копейки, можно смело заказывать в китайских интернет-магазинах, либо поискать у местных продавцов. Свои 100-200 рублей они "отобьют" на первом же треке, так как качество воспроизведения заметно вырастет.
Удобство использования
К перекидыванию провода за ухо нужно привыкать. И путать местами левый и правый наушник можно еще с неделю после покупки, да, так как форма у них действительно странная. Как говорится: «количество переходит в качество». Вот через неделю это «качество» как раз и проявляется.
Вроде бы, у такого размещения провода одни лишь плюсы. Но спешу вас огорчить, что не все так однозначно. Например, если вы хотите наклониться и завязать шнурки, то провод из-за уха просто напросто выскакивает и его приходится поправлять. С обычными проводными наушниками у меня такого не происходит.
Кстати, посадка в ушах довольно приятная и даже через час прослушивания музыки не вызывает желания снять наушники и отправить их на полку. Уши не болят и не устают. За это плюс.
Звук
Есть в английском языке хорошее слово «overkill» — в буквальном переводе означает всего лишь «излишество», но в жаргоне любителей техники и компьютерных игр уже превратилось в слово, вмещающее в себя «стрельбу из пушки по воробьям». Вот именно это слово приходит на ум, когда начинаешь крутить музыку на Пионерах, сделанных для Hi-Res файлов.
С одной стороны, не верилось, что в четыре тысячи рублей можно впихнуть звучание, которое раскроет хотя бы качество файлов MP3 нормальным образом. Но на самом деле техника, что называется, дошла до того, что вы начинаете ощущать разницу между тем, что льётся вам через потоковые стриминговые сервисы (Яндекс.Музыка, Apple Music, Google Play Music и др.), и записанными во внутреннюю память смартфона FLAC... В Москве, где радиофон загажен устройствами, от маяков в автобусах с ГЛОНАСС и 4G-передатчиками до роутеров в каждом окне многоэтажки и т.д., плюсом проводных наушников будет ещё то, что они никогда не ловят помехи и не заикаются из-за плохого подключения. Ну и, как у любых вакуумных «затычек», фоновые звуки достаточно хорошо изолированы. Не так, как с активным шумодавом, но получше мелких TWS-моделей, которые всегда сидят в ушах неплотно из-за утяжеляющего их аккумулятора в корпусе.
Заявленный диапазон от 5 до 45000 Гц мы не замеряли аппаратурой, поэтому субъективно об ощущениях в сравнении с «затычками в стиле Apple AirPods»: гораздо больше запас баса, меньше искажений в высоких частотах. Не то, чтобы их нет ни под каким соусом, но на всём диапазоне громкости, при котором у вас хватит духа слушать музыку (а он здоровенный, оглохнете раньше, чем нащупаете предел), музыка играет сбалансированно, высокие частоты не «скрипят» и не «свистят».
Итог
Сложно найти рациональное применение проводным наушникам, вот честно. Практика показывает, что никому не нужно «чуть лучше и менее удобно», если есть «всё в одном, чуть хуже, но и так сойдёт». Именно поэтому мы не ходим с отдельными MP3-плеерами, диктофонами или фотоаппаратами-мыльницами, а заменяем всё смартфонами.
С наушниками такая же история — компактнейшие беспроводные TWS-модели с автономностью в 2-3 часа и звуком, как у самых паршивеньких проводных наушников всех устраивают и по характеристикам, и по цене (за 5 тысяч рублей выбор огромный, да и до 2500 можно найти варианты не особо уступающие в бою). Остаются только... нет, не аудиофилы, для них наушники за четыре тысячи рублей недостаточно пафосны и многогранны. Остаются люди, которым недостаёт качественного звука по bluetooth в супер-компактных наушниках, но и отваливать 20+ тысяч рублей за что-то всё ещё беспроводное, но с aptX HD и LDAC (это такие аудио-кодеки, чтобы лить звук по bluetooth в почти таком же качестве, как по проводу), не горят желанием. И таких покупателей, будем откровенны, крайне мало.
И ведь даже фетишистского дизайна для тех, кто покупает наушники с проводами как аксессуар, не завезли. Тут вам ни металла в корпусе, ни дорогой оплётки провода, обычный пластик. Серая расцветка выглядит действительно как «привет из нулевых», хотя остальные цвета сразу прибавляют пару плюсов в карму их внешнего вида.
Но блин, не могу не признать, что с непривычки «кайфанул» от качества звучания этих простеньких проводных Pioneer после той звуковой деградации, к которым мы все приучились после Airpods-революции, начавшейся в 2016 году и продолжающейся до сих пор.
- Качественный звук
- High-Res звучание поддерживается не только на словах
- Недорого
- Странная форма
- Жесткие амбушюры
- Много пластика