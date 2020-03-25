Эти дешёвые наушники с проводом звучат лучше любых AirPods и подражателей

Вроде бы, у такого размещения провода одни лишь плюсы. Но спешу вас огорчить, что не все так однозначно. Например, если вы хотите наклониться и завязать шнурки, то провод из-за уха просто напросто выскакивает и его приходится поправлять. С обычными проводными наушниками у меня такого не происходит.

Кстати, посадка в ушах довольно приятная и даже через час прослушивания музыки не вызывает желания снять наушники и отправить их на полку. Уши не болят и не устают. За это плюс.

Звук

Есть в английском языке хорошее слово «overkill» — в буквальном переводе означает всего лишь «излишество», но в жаргоне любителей техники и компьютерных игр уже превратилось в слово, вмещающее в себя «стрельбу из пушки по воробьям». Вот именно это слово приходит на ум, когда начинаешь крутить музыку на Пионерах, сделанных для Hi-Res файлов.

С одной стороны, не верилось, что в четыре тысячи рублей можно впихнуть звучание, которое раскроет хотя бы качество файлов MP3 нормальным образом. Но на самом деле техника, что называется, дошла до того, что вы начинаете ощущать разницу между тем, что льётся вам через потоковые стриминговые сервисы (Яндекс.Музыка, Apple Music, Google Play Music и др.), и записанными во внутреннюю память смартфона FLAC... В Москве, где радиофон загажен устройствами, от маяков в автобусах с ГЛОНАСС и 4G-передатчиками до роутеров в каждом окне многоэтажки и т.д., плюсом проводных наушников будет ещё то, что они никогда не ловят помехи и не заикаются из-за плохого подключения. Ну и, как у любых вакуумных «затычек», фоновые звуки достаточно хорошо изолированы. Не так, как с активным шумодавом, но получше мелких TWS-моделей, которые всегда сидят в ушах неплотно из-за утяжеляющего их аккумулятора в корпусе.