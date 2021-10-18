Cолидные Bluetooth-наушники с шумоподавлением и без переплаты? Теперь вариантов целых два

Cолидные Bluetooth-наушники с шумоподавлением и без переплаты? Теперь вариантов целых дваJBL LIVE 460NC и LIVE 660NC
Внешний вид
Если вам лень долго читать и хотите сразу узнать цены наушников из обзора:
JBL LIVE 460/660NC — накладные наушники закрытого типа. Модель LIVE 660NC — старшая, а 460NC попроще и цена на неё ниже. Впрочем, большинство функций и даже характеристик звука у обеих моделей идентичные, но с этим мы чуть ниже разберёмся.
Чашечки подвешены на шарнирах, которые могут складываться внутрь по двум осям. Таким образом наушники можно сложить, чтобы они занимали меньше места в сумке. Кстати, с моделью JBL LIVE 660NC в комплекте поставляется матерчатая сумочка-чехол.
Одна из главных фишек дизайна наушников — дужка, покрытая приятной тканью с ярко выраженной текстурой переплетающихся нитей. Уточню — это не бутафория и не скевоморфизм, а настоящая ткань.
Управление наушниками сенсорно-кнопочное, но запомнить легко. На правой чашечке расположены все кнопки, а внешняя поверхность левой чашечки — сенсорная зона. К сенсору как раз прикреплён доступ к голосовому ассистенту: можно нажать и держать палец, чтобы обратиться к ассистенту, или дважды тапнуть, чтобы ассистент прочитал последнее уведомление.
Кнопок же здесь много, но опять же — разобраться в них легко. Слайдер отвечает за включение/выключение наушников, группа из трёх кнопок — управление воспроизведением и громкость (однократное нажатие крайних кнопок: пропуск трека вперёд/назад, длительное удержание — громкость вверх/вниз), а крайний блок из двух кнопок — это активация Bluetooth-сопряжения и управление ANC/Ambient Aware, то есть, шумодавом или трансляцией внешних звуков.
Знаю, звучит странно — зачем такие кнопки поставили вместе, но на практике я ни разу не путался, где какая. Как правило, когда носишь наушники, то нужна именно кнопка шумодава, а она крайняя, нащупать её легко. Однократное нажатие переключает режим: шумодав -> Ambient Aware -> выключено, а двойное — активирует функцию TalkThru, усиливающую речь (чтобы разговаривать и слышать себя и собеседника).
Как я уже сказал, наушники поддерживают не только беспроводное, но и проводное подключение — для этого в комплекте с каждой моделью, помимо кабеля зарядки USB-C, поставляется аудио-кабель. Тонкой стороной (джек 2,5 мм) он подключается к наушникам, а противоположной (джек 3,5 мм) — к устройству воспроизведения.
Функции
Полностью функциональность JBL LIVE 460/660NC раскрывается именно при беспроводном подключении к смартфону. Кстати, как и в других современных продуктах JBL, здесь реализована функция Fast Pair, которая позволяет подключиться буквально в одно нажатие (достаточно лишь включить наушники рядом со смартфоном Android). Смартфон тут же предлагает скачать бесплатное фирменное приложение JBL Headphones, где можно управлять устройствами.
В частности, доступен продвинутый 14-полосный графический эквалайзер, управление функцией “Умное аудио&видео” (выбор между приоритетом качества звука и приоритетом стабильности подключения), переключение режимов усиления окружающего звука: Ambient Aware или TalkThru.
Также в приложении можно выбирать и настраивать работу с голосовым ассистентом (поддерживается Google Assistant и Amazon Alexa), обновлять прошивку, выбирать время автоматического выключения и т.п.
Впрочем, даже если вы решили подключать наушники проводом, то как минимум активный шумодав, а также функции Ambient Aware/TalkThru вам по-прежнему доступны. Правда, при их включении расходуется заряд аккумулятора. В выключенном же состоянии наушники могут проработать сколько угодно.
Звук и шумодав
Несмотря на то, что внешне наушники довольно сильно различаются (чашечки и амбюшуры у LIVE 660NC заметно больше, чем у LIVE 460NC), почти все характеристики звука у них либо идентичные, либо плюс-минус одинаковые. Например, и там, и там, стоят 40 мм драйверы, одинаковый импеданс (помним, что это ещё и проводные наушники), а самая большая разница — в диапазоне воспроизводимых частот. У LIVE 460NC это 20 Гц – 20 кГц, а у LIVE 660NC — 16 Гц – 20 кГц. Таким образом, чисто теоретически у старшей модели более глубокий бас, на практике это не всегда заметно и сильно зависит от музыки. Но главное — если вы возьмёте LIVE 460NC вместо LIVE 660NC, то именно в звуке особо не потеряете.
Основных различий между моделями две: качество шумодава и изоляции звука.
На одинаковой громкости LIVE 660NC изолируют окружающих от вашей музыки лучше, чем LIVE 460NC. При этом, и младшая модель вполне пригодна для общественных мест, просто я проводил тесты именно на большой громкости и именно на тяжёлой музыке. И всё равно нужно было подойти прям вплотную друг ко другу, чтобы что-то там услышать.
Что касается шумодава, то здесь похожая ситуация, но как бы наоборот: LIVE 660NC глушат больше фоновых звуков, чем LIVE 460NC. Скорее всего, это связано, в том числе, и с размером чашечек — если амбюшуры LIVE 460NC прикладываются к ушной раковине, то в случае LIVE 660NC уши полностью помещается внутрь амбюшур.
Ну и передача голоса (только при Bluetooth-подключении) здесь работает отлично. Даже если вы находитесь в шумном месте, собеседник будет вас слышать очень хорошо.
Автономность
Обе модели, JBL LIVE 460NC и LIVE 660NC, оборудованы литий-ионными полимерными аккумуляторами ёмкостью 750 мАч и выдающем напряжение 3,7 В. С полностью заряженным аккумулятором наушники могут проработать до 40 часов с включённым шумодавом, и до 50 часов — с выключенным. При этом, для полного заряда потребуется два часа с током 5В/1А, а десяти минут такой зарядки хватит на 4 часа воспроизведения музыки.
Итого
Наушники JBL LIVE 660NC стоят 9,5 тысяч рублей, а младшая модель, LIVE 460NC — 6 тысяч. При такой невысокой цене обе модели предлагают хороший “фирменный” звук JBL, приличный шумодав (особенно у LIVE 660NC — эти наушники могут потягаться и с более дорогими конкурентами), и возможность подключаться как по Bluetooth, так и по проводу. Также в плюсы можно записать отличную автономность и приятный дизайн.
Выбирая между LIVE 460NC и LIVE 660NC стоит иметь ввиду, то основная разница между ними — качество изоляции звука и шумодава. Причём, это не на уровне “плохо и хорошо”, а скорее “хорошо и очень хорошо”. И отдельно хочется сказать “спасибо” производителю, что он не стал делить модели ещё и по звуку/автономности — это бы сильно усложнило выбор.
Так что если вам нужны недорогие повседневные накладные наушники, то и JBL LIVE 460NC, и JBL LIVE 660NC будут отличным вариантом в своих ценовых категориях.