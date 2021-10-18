Cолидные Bluetooth-наушники с шумоподавлением и без переплаты? Теперь вариантов целых два

Как я уже сказал, наушники поддерживают не только беспроводное, но и проводное подключение — для этого в комплекте с каждой моделью, помимо кабеля зарядки USB-C, поставляется аудио-кабель. Тонкой стороной (джек 2,5 мм) он подключается к наушникам, а противоположной (джек 3,5 мм) — к устройству воспроизведения.

Функции

Полностью функциональность JBL LIVE 460/660NC раскрывается именно при беспроводном подключении к смартфону. Кстати, как и в других современных продуктах JBL, здесь реализована функция Fast Pair, которая позволяет подключиться буквально в одно нажатие (достаточно лишь включить наушники рядом со смартфоном Android). Смартфон тут же предлагает скачать бесплатное фирменное приложение JBL Headphones, где можно управлять устройствами.