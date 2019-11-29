Качественный звук абсолютно без проводов – JBL TUNE 120TWS
Технические характеристики
|JBL TUNE 120TWS
|Тип наушников
|Вставные
|Излучатели
|Динамические, 5,8 мм
|Диапазон воспроизводимых частот
|20 - 20 000 Гц
|Импеданс
|14 Ом
|Чувствительность
|96 дБ
|Максимальная мощность
|15 мВт
|Подключение
|Bluetooth 4.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
|Время работы
|4 часа от одного заряда, 16 при использовании чехла
|Быстрая зарядка
|Час работы после 15 минут зарядки наушников в кейсе
|Масса
|73 г
|Цена
|5990 рублей
Внешний вид
Маленький зарядный кейс - это прекрасная тенденция. Не считаю, что нужно делать его максимально крошечным и ужимать до уровня игрушки, как мы видим это у некоторых конкурентов, но и выпускать огромные булыжники всё же не стоит. Модели, которые впадают в первую крайность, приходится долго в спешке искать на дне рюкзака, а вторая разновидность ну просто огромная и носить с собой такой кирпич в реальности мало кто захочет.
Хорошо, что JBL всё это прекрасно понимает. Кейс у TUNE 120TWS оптимален по размерам, его можно спокойно отправить в карман брюк и сильно мешать он при этом не будет. Сам кейс выполнен из матового пластика и поэтому будет дольше сохранять нормальный внешний вид устройства. Кейсу на роду написано путешествовать среди карманов и самых разных ваших личных вещей, а глянец в таких условиях долго не живёт (быстро царапается и затирается, превращаясь в нечто страшное). С матовым пластиком потеря товарного вида произойдет ой как не скоро.
Жаль, что разъём для зарядки у кейса по-прежнему требует кабель Micro-USB. Большинство смартфонов среднего класса и выше давно перешли на Type-C, и ради наушников в таком случае нужно будет держать наготове кабели двух типов (или купить один комбинированный).
Но есть и неоспоримые плюсы. Например, три светодиода для отображения заряда наушников. Три - лучше чем один, потому что не надо приглядываться к его цвету, чтобы понять, насколько заряжены наушники. Такое отображение заряда лично для меня гораздо удобнее. И думаю, не только для меня.
Еще одно преимущество - быстрая зарядка. Такое есть далеко не у всех и сейчас я имею ввиду не зарядку кейса от розетки. Наушники TUNE 120TWS сами по себе поддерживают быструю зарядку! Достаточно на 15 минут положить их в кейс и после этого еще час они смогут проработать. Это очень удобно, потому что из-за обычной невнимательности можно не заметить, как наушники разрядились в какой-нибудь долгой поездке. И вот в таких ситуациях эта функция как нельзя кстати.
Сами наушники - обычные TWS-затычки с обтекаемыми формами. В качестве материла используется очень приятный на ощупь пластик, который настолько хорош, что становится непонятно, к какой ценовой категории относятся наушники. «Спиленные» края - это хорошее решение, которое делает дизайн сразу несравнимо интереснее, чем у конкурентов с их округлыми краями.
Правда, компактными наши наушники не назовёшь - они весьма внушительных размеров. Выступающая из уха часть торчит настолько сильно, что появляется мысль вставить их глубже. Но, увы, некуда. При этом они не вываливаются, но ощущения необычные. Придется привыкать.
Звук
На упаковке в глаза сразу бросается надпись «Pure Bass Zero Cables». Для JBL это уже фирменная особенность. Вспомните хотя бы их колонки. Низких частот даже в небольших моделях так много, что хоть отбавляй. И, видимо, идею «чтобы качало», решили перенести и в наушники. Думаете, плохо? Скажу больше, это просто замечательно!
У огромного числа беспроводных наушников есть одна и та же проблема - отсутствие нормальных выразительных низких частот. Если средних и высоких хватает за глаза, то вот с низкими - беда.
На практике это выглядит следующим образом. Например, я захочу послушать условную тяжелую музыку. (например, пост-рок) и если в каких-нибудь TWS-наушниках я буду отчетливо различать только партии ударных, синтезаторов и какие-то намеки на перегруженные гитары, то здесь вполне отчетливо слышны партии с использованием перегруженных гитар в пониженном строе. При этом они не сливаются с ударными. Хотя верхних частот хотелось бы чуть больше. Но это не так критично. Остальные недочеты можно легко вытянуть эквалайзером.
Комплектные амбушюры на удивление очень мягкие и хорошо подстраиваются под форму ушного канала. Никакого дискомфорта при использовании я не заметил, уши даже после часа прослушивания музыки не уставали. Это хороший показатель, учитывая вес наушников.
В режиме гарнитуры JBL работают тоже хорошо. Собеседник вполне отчетливо меня слышал как на улице, так и в помещении.
Подключение
Стандартная процедура подключения прошла без проблем, с первого раза. Для того, чтобы перевести наушники в режим подключения достаточно зажать две кнопки на наушниках. После этого заходите в настройки смартфона и вуаля - ваши наушники отображаются поиске. Отмечу, что фирменное приложение пока почему-то не работает с этой моделью, но, думаю, в ближайших обновлениях поддержку добавят.
С антенной частью всё прекрасно - в метро и местах с большим скоплением людей наушники не «отваливаются» от смартфона, никаких заиканий и запинок воспроизведения нет. У части TWS-наушников наблюдаются такие проблемы и это зачастую очень раздражает. Тут такого нет, хотя это доступные наушники за 6 тысяч рублей. Более дорогим товарищам по сегменту стоит поучиться.
Итого
Когда берешь JBL TUNE 120TWS в руки, ощущение того, что это недорогая модель, куда-то сразу пропадает. И чем дольше пользуешься, тем больше удивляешься тому, как демократичные по цене наушники могут быть настолько хороши. Чтобы такого добиться, JBL пришлось постараться. Тут вам и отличный звук, и неплохо реализованная для полностью беспроводных наушников работа с низкими частотами.
Да, после использования дорогих проводных моделей ваши аудиофильские чувства могут быть не полностью удовлетворены, но не стоит забывать, что перед вами наушники, у которых никаких проводов нет и в помине.
Поэтому результат вполне хороший. Конечно, можно еще посетовать на то, что в иной рекламе приукрашивают автономность таких моделей, но и реальные три с половиной часа в режиме максимально жёсткой эксплуатации JBL TUNE 120TWS вполне хватает для обычного использования. Рекомендуем эту модель как одну из наиболее универсальных среди других полностью беспроводных наушников.
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