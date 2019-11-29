Качественный звук абсолютно без проводов – JBL TUNE 120TWS

Жаль, что разъём для зарядки у кейса по-прежнему требует кабель Micro-USB. Большинство смартфонов среднего класса и выше давно перешли на Type-C, и ради наушников в таком случае нужно будет держать наготове кабели двух типов (или купить один комбинированный).

Но есть и неоспоримые плюсы. Например, три светодиода для отображения заряда наушников. Три - лучше чем один, потому что не надо приглядываться к его цвету, чтобы понять, насколько заряжены наушники. Такое отображение заряда лично для меня гораздо удобнее. И думаю, не только для меня.

Еще одно преимущество - быстрая зарядка. Такое есть далеко не у всех и сейчас я имею ввиду не зарядку кейса от розетки. Наушники TUNE 120TWS сами по себе поддерживают быструю зарядку! Достаточно на 15 минут положить их в кейс и после этого еще час они смогут проработать. Это очень удобно, потому что из-за обычной невнимательности можно не заметить, как наушники разрядились в какой-нибудь долгой поездке. И вот в таких ситуациях эта функция как нельзя кстати.