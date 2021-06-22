Хватит липнуть к креслам, выходите на пикник! Желательно с такой же хорошей Bluetooth-колонкой, как эта

Хватит липнуть к креслам, выходите на пикник! Желательно с такой же хорошей Bluetooth-колонкой, как этаJBL Xtreme 3
Линейка Xtreme у JBL довольно молодая — первая модель была выпущена всего пять лет назад. Изменилось ли что-то кардинально за эти годы? Не особо. Это все тот же старый-добрый бочонок из крепкого пластика с креплением под ремень - пожалуй, главная узнаваемая черта этой линейки. Уверен, вы где-то точно видели одно из поколений Xtreme в действии. Теперь настало время посмотреть и на обновленную модель.
Технические характеристики
|JBL Xtreme 3
|Беспроводное соединение
|Bluetooth 5.1
|Разъемы
|USB Type-C, 3,5 мм, USB Type A (сервисный порт)
|Мощность
|25 Вт RMS
|Излучатели
|2х20 мм + 2х70 мм
|Частотная характеристика
|53 – 20 000 Гц
|Емкость аккумулятора
|5000 мАч
|Степень защиты
|IP 67
|Размеры
|298x136x134 мм
|Вес
|1968 г
|Официальная цена
|18 000 рублей
Внешний вид
В прошлом году мы успели выпустить обзор здоровенной JBL Boombox 2 — “старшего брата” героя сегодняшнего материала. Если смотреть на колонки не через призму маркетинга и наименований, а с сугубо дизайнерской стороны.
На тот момент, второе поколение получила довольно самобытный дизайн, который немного выбивался, если сравнивать его с дизайном устройств из остальных линеек. Более обтекаемые формы, приподнятые от поверхности края. Эти же черты унаследовала и Xtreme 3. Теперь она выглядит почти так же как и Boombox 2, только размеры чуть меньше, и ручки не хватает.
Что касается материалов, то они классические для портативной техники JBL. Акустическая ткань почти целиком покрывает корпус, оставляя место лишь для редких силиконовых и пластиковых вставок, логотипа JBL и кнопок управления. Последние, кстати, стандартны, такие же как у предыдущих поколений портативной акустики, поэтому ничего нового тут обнаружить не удалось.
Несмотря на кучу портов сзади, которые скрываются под плотной силиконовой заглушкой, колонка водонепроницаемая. То есть, ей будет не страшно полное погружение в воду, а в том же YouTube можно вообще найти видео, как на боковых динамиках таких колонок взбивают яйца. Странно? Более чем, но кто мы такие, чтобы запрещать вам это повторить?
Да, колонка, безусловно, мобильная, но не стоит сбрасывать со счетов ее вес - без нескольких грамм два килограмма. Часто ходить с ней в рюкзаке на пробежки или на велопрогулки не выйдет, ибо у вас попросту отвалится спина. Суть Xtreme 3, как мне кажется, заключается в том, чтобы в основном слушать музыку через нее дома и лишь изредка брать колонку с собой в какие-то уж очень увлекательные путешествия. Хотя у вас, конечно, могут быть совсем другие требования от нее. И, думаю, она удовлетворит даже их.
Подключение и автономность
Пока колонка “жила” у меня дома, она почти все время была подключена к маленькой Яндекс.Станции. За это спасибо обычному разъему формата 3,5 мм, который позволяет выводить звук непосредственно через колонку. При этом, если постоянно ее использовать в таком режиме, подключение к сети позволит ей не “отрубаться” и работать в режиме нон-стоп (пока Xtreme 3 работает от аккумулятора, она может запросто уснуть во время непродолжительной паузы в воспроизведении).
И, все-таки, беспроводную колонку люди покупают ради музыки как раз без всех этих проводов, поэтому отложим в сторону AUX-кабели и поговорим о том, как Xtreme 3 справляется с воспроизведением через Bluetooth.
JBL обновила протокол до версии 5.1, что должно, в теории, положительно сказываться на скорости подключения и скорости взаимного обнаружения устройств. В самом стандарте был заменен процесс кэширования, который теперь почти не затрачивает энергию, в сравнении с предыдущими версиями протокола.
В стенах двухкомнатной квартиры колонка уверенно “держит” сигнал, по ощущениям даже гораздо лучше, чем стационарная JBL Link. Смартфон для подключения к обеим колонкам, если что, использовался один и тот же.
И на сколько ее хватает? В рамках домашнего тестирования определить автономность такого устройства слишком сложно, ведь будут присутствовать постоянные изменения громкости и паузы, поэтому проще довериться той информации, которую дает сам производитель. При работе на довольно большом уровне громкости, JBL Xtreme 3 способна продержаться 15 часов.
На деле это растягивается на несколько дней с периодическими продолжительными сессиями прослушивания музыки. Ну а в случае, если колонку необходимо быстро зарядить, в комплекте есть блок питания на 65 Вт. Подключается зарядное устройство, наконец-то, через каноничный сегодня USB Type-C. За это огромный плюс.
Кстати, режим PartyBoost, который объединяет несколько колонок в одну аудиосистему, никуда не делся.
Звук
Xtreme 3 нормально охватывает весь спектр частот, поэтому акцентов на верхних, средних и низких частотах нет. Они все звучат гармонично и чисто, без привязки к какому-то определенному жанру.
Внутри колонки расположились целых четыре излучателя: два по 20 мм и еще два с диагональю 70 мм. Такая компоновка динамиков позволила обеспечить 25 Вт мощности (RMS). Учитывая, что это значение, все-таки, предельной мощности, DIN-значение будет немного ниже — примерно на 10-15 процентов. И даже в таком случае, Xtreme 3 — чертовски громкая колонка, которая способна побудить соседей к вызову правоохранительных органов. Так что после 23:00 лучше сделать звук потише.
В основном, я включал через колонку несколько знаковых альбомов Slowdive и Deftones. Музыка этих исполнителей позволяет проверить качество звучания как в спокойных треках с умеренной звуковой картиной, так и в напористых треках, где колонки слабее, порой, просто “захлебываются”.
Тут же такого не было и в помине. Гитары не перекрываются ударными, вокал пробирает до мурашек. Для дома такого качества более чем хватает, если вы, конечно, не представитель аудиофильской секты с балансными проводами по 50 тысяч и усилителями за 200 тысяч рублей.
Итого
Колонку с ремешком встретишь далеко не каждый день. Тем более такую колонку, которая будет защищена от внешних воздействий и сможет прилично и долго звучать. Размеры могли быть поменьше, конечно, но тогда бы пришлось жертвовать автономностью или размером излучателей. Да и если сравнивать Xtreme 3 с предыдущим поколением, то разница в весе будет на стороне героя обзора. В меньшую сторону, конечно.
Колонка без проблем заменяет и небольшие домашние акустические системы, поэтому можно без проблем подключить ее к десктопу и использовать как стационарную систему. Одно устройство - а звука, хоть отбавляй. Ну а вариативность использования, пожалуй, ее главное преимущество. Только цена слегка кусается.
- Защита от воды и прочный корпус
- 15 часов автономности
- Ремешок для транспортировки
- Наконец-то Type-C
- Наличие ремешка уже намекает на то, что колонка не из легких — весит 2 кг
- Черная акустическая ткань быстро собирает пыль