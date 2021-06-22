Хватит липнуть к креслам, выходите на пикник! Желательно с такой же хорошей Bluetooth-колонкой, как эта

Да, колонка, безусловно, мобильная, но не стоит сбрасывать со счетов ее вес - без нескольких грамм два килограмма. Часто ходить с ней в рюкзаке на пробежки или на велопрогулки не выйдет, ибо у вас попросту отвалится спина. Суть Xtreme 3, как мне кажется, заключается в том, чтобы в основном слушать музыку через нее дома и лишь изредка брать колонку с собой в какие-то уж очень увлекательные путешествия. Хотя у вас, конечно, могут быть совсем другие требования от нее. И, думаю, она удовлетворит даже их.

Подключение и автономность

Пока колонка “жила” у меня дома, она почти все время была подключена к маленькой Яндекс.Станции. За это спасибо обычному разъему формата 3,5 мм, который позволяет выводить звук непосредственно через колонку. При этом, если постоянно ее использовать в таком режиме, подключение к сети позволит ей не “отрубаться” и работать в режиме нон-стоп (пока Xtreme 3 работает от аккумулятора, она может запросто уснуть во время непродолжительной паузы в воспроизведении).