Ничего общего с «просто взял диктофон и зачитал» — как создаются аудиокниги

Хорошие ребята из сервиса аудиокниг по подписке Storytel рассказали нам обо всех этапах создания таких произведений. Процесс одинаков для всех стран.
Все начинается с покупки авторских прав и выбора книги под запись в соотношении “изучение рынка и значимости книги для аудитории”: чаще всего озвучивают современную зарубежную и российскую прозу, без классики тоже не обойтись, как и без детективов, фантастики, книг о проблемах молодёжи, и детской литературы. Хорошо заходит и история с записью аудиокниги от известного автора.
После выбора произведения начинается самый сложный этап - запись. Всего таких этапов четыре.
Этап первый. Подготовка к записи
Продолжительность. Этот этап длится от двух недель до полутора месяцев в среднем, это важный и сложный этап, продолжительность которого зависит от объема и сложности книги. Редактор читает книгу и проставляет все ударения и т.п., и в случае, если нет достоверной информации, отправляет вопросы в редакцию, которая издавала книгу, или переводчику. Всё зависит от сложности использованных в тексте слов, названий и имен.
Профессиональный редактор расставляет ударения, выписывает слова, где не очевидное для него ударение, выписывает термины, географические названия, имена собственные.
Параллельно продюсеры совместно с редактором, режиссером и менеджером проекта определяются с тем, кто выступит исполнителем или исполнителями. Важно: это не чтецы.
Люди, которые озвучивают аудиокниги - это актеры, которые прошли кастинг. К слову, на кастинг приходит много разных людей - работников радио, телевидения, кино и театра. В год из 30 прослушанных актеров к записи приступают всего два-три человека.
Дело не том, что нет талантливых актеров - просто, когда актер или актриса остаются один на один с микрофоном, без обратной связи, многие теряются. Нужно не просто прочитать, что он открыл дверь, вошел в комнату, вылез через окно и пошел в лес, в котором встретил незнакомку, которая изменила его жизнь.
Актер должен вести слушателя к мысли про незнакомку на протяжении нескольких предложений или даже абзацев. Он должен голосом проиграть это. Наедине с микрофоном у актера нет ничего кроме голоса. Голос — его единственный инструмент. И важно, чтобы актер проживал книгу, а не читал как диктор. Слушатель должен проникнуться услышанным материалом. И, конечно, актеру нужно влюбиться в текст и присвоить его себе как роль. И сыграть.
Этап второй. Запись
Продолжительность - полтора месяца.
После выбора книги и актера начинается процесс записи, на котором присутствует звукорежиссер, он отвечает за качество звука; и редактор, который следит за ударениями и текстом. В среднем, за три часа записи получается на выходе два часа аудиоматериала.
Но есть и исключения, уникальный пример - Дина Рубина, которая при записи в один час 15 минут, выдает час чистого текста. В среднем, 16 часов своей книги Дина озвучивает за 20 часов. Одна смена длится три часа, всего получается приблизительно семь смен. Но не каждый актер может озвучивать книгу каждый день, поэтому иногда процесс затягивается на полгода. Конечно же, многое зависит и от монтажа, но, в среднем, одна книга производится полтора месяца.
В процессе записи очень важно, чтобы между актером и режиссером установился хороший рабочий контакт. Бывает, например, что отношения между ними не складываются, в таком случае происходит замена исполнителя. Режиссер - диктатор, его необходимо слушать и без него никак не обойтись.
Этап третий. Монтаж и доработка
Продолжительность - зависит от длительности книги, если книга 6 часов звука, то монтаж занимает минимум 12 часов
После записи всей книги материал отдается монтажеру. Он монтирует черновую запись в аудиоредакторе, например, Sound Forge или Wave Lab. Выбирает и собирает правильные дубли, по необходимости выстраивает паузы, вырезает посторонние звуки, присвисты и другие лишние шумы. Сложность задачи монтажера в том, что не всегда хороший дубль может браться за основу. Часто начало фразы берется из одного дубля, а конец - из другого. Это тонкая ювелирная работа даже с хорошо записанными дублями. После этого нужно опять прослушать, ложится ли каждый кусок логично в общую канву звучания.
Готовый продукт затем передается профессиональному слушателю, который слушает текст, чтобы сверить с текстом книги, проверить ударения в словах, решить окончательно, удалась ли начитка актером. На основании его замечаний в произведении возможны правки. Самое страшное, что случается в процессе проверки — это когда выясняется, что во время записи у актера урчал желудок, что при прослушке слышится как вой сирены. И, увы, это можно услышать только во время мастеринга, то есть финальной прослушки. Это брак, и его нужно переписывать. Когда становится понятен объем фрагментов, которые нужно переписать, актер снова приглашается в студию и переписывает именно эти моменты. Сложность в том, чтобы войти в то состояние, какое было при записи книги, чтобы этот новый фрагмент не звучал, как заплатка.
Этап четвертый. Дистрибуция
Продолжительность - процесс продажи готовой аудиокниги ничем не отличается от процесса продажи другого товара.
Издатель должен сообщить всем дистрибуторам, что появился новый продукт. Дальше задача дистрибуторов проанонсировать эту новую книгу для своей аудитории. Дистрибуторы, то есть площадки, могут делать рассылки, посты в соцсетях, рассылать пуши, делать презентации, писать статьи и выкладывать на главной странице сайта, например, новые аудиокниги. Если дистрибуторы верят в контент и считают его перспективным, они, как правило, используют хотя бы часть этих инструментов.