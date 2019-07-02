Ничего общего с «просто взял диктофон и зачитал» — как создаются аудиокниги

Параллельно продюсеры совместно с редактором, режиссером и менеджером проекта определяются с тем, кто выступит исполнителем или исполнителями. Важно: это не чтецы.

Люди, которые озвучивают аудиокниги - это актеры, которые прошли кастинг. К слову, на кастинг приходит много разных людей - работников радио, телевидения, кино и театра. В год из 30 прослушанных актеров к записи приступают всего два-три человека.

Дело не том, что нет талантливых актеров - просто, когда актер или актриса остаются один на один с микрофоном, без обратной связи, многие теряются. Нужно не просто прочитать, что он открыл дверь, вошел в комнату, вылез через окно и пошел в лес, в котором встретил незнакомку, которая изменила его жизнь.

Актер должен вести слушателя к мысли про незнакомку на протяжении нескольких предложений или даже абзацев. Он должен голосом проиграть это. Наедине с микрофоном у актера нет ничего кроме голоса. Голос — его единственный инструмент. И важно, чтобы актер проживал книгу, а не читал как диктор. Слушатель должен проникнуться услышанным материалом. И, конечно, актеру нужно влюбиться в текст и присвоить его себе как роль. И сыграть.

Этап второй. Запись

Продолжительность - полтора месяца.

После выбора книги и актера начинается процесс записи, на котором присутствует звукорежиссер, он отвечает за качество звука; и редактор, который следит за ударениями и текстом. В среднем, за три часа записи получается на выходе два часа аудиоматериала.