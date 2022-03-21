На эти bluetooth-наушники LG можно передать звук с компьютеров и плееров... у которых нет bluetooth!LG Tone Free FP9
Вообще, как я уже не раз говорил, LG — это компания-экспериментатор, которую, если бы её не существовало, стоило бы придумать. Да, многие эксперименты так и заканчиваются экспериментами и не задают никаких трендов, но как минимум компания показывает их в реальных коммерческих продуктах, не ограничиваясь стендами на выставках.
Ещё ранее в линейке UV Nano мы увидели необычное новшество — обеззараживание вкладышей ультрафиолетом. Функция не то чтобы очень нужная, но, скажем так, приятно, что это есть. Ну на всякий случай. Особенно если покупаешь б/у наушники (да, вы не представляете, насколько велик и активен рынок б/у наушников любого типа). Честно скажу, FP7 — не самые мои любимые наушники с точки зрения остальных функций и звука, однако даже пользуясь любимыми Jabra Elite 85t или Samsung Galaxy Buds Pro я думаю: “вот бы и в них было обеззараживание”.
В LG Tone Free FP9 (или LG UV Nano FP9) добавили ещё одну интересную функцию — проводное подключение чехла к любому источнику звука с 3,5-мм разъёмом. Это прям вот “гениальное просто”, хотя я прекрасно понимаю, что многие пожмут плечами и скажут: “Ну и что?”. Да, может, и ничего особенного. Но иногда это прям выручает.
Внешний вид
Но давайте, как всегда, начнём с внешности. Итак, наушники LG FP9 очень похожи на предыдущие модели в линейке. Зарядный кейс — так и вовсе один-в-один.
Разве что, на нём появился рычажок переключения проводного режима.
Зарядка наушников по-прежнему производится через USB-C разъём, беспроводную зарядку не завезли.
Форма кейса — удобная, но у неё есть один существенный минус. Открыть его одной рукой очень сложно, почти невозможно. Но, может, это и к лучшему — всё равно доставать наушники надо второй рукой. Из кейса случайно они не выпадают, лежат там очень надёжно. С “креплением” в ушах, впрочем, проблем у меня тоже не было.
Сами наушники имеют форм-фактор “с ножкой”, однако ножка очень короткая. Пожалуй, даже самая короткая среди всех похожих моделей, что я тестировал.
В комплекте предлагается набор из двух пар сменных амбюшур, кабель USB-C для зарядки и ещё один кабель — переходник с 3,5-мм на USB-C. О нём подробнее расскажу ниже.
Управление наушниками осуществляется через сенсорные зоны, правда, эти зоны расположены в верхней части ножек — там есть что-то вроде пупырышек, которые можно нащупать. Остальная поверхность ножек на прикосновения не реагирует (что, может, и хорошо — чтобы можно было поправлять наушник в ухе не рискуя что-то нажать).
Ну и последнее — корпус наушников защищён от брызг воды по стандарту IPX4. Не особо много — мы уже увидели модели и с IPX5 и даже с IPX7, так что это скорее минимальный стандарт по современным меркам.
Функции
Для управления наушниками предусмотрено фирменное приложение LG Tone Free, в котором можно настроить эквалайзер, режим шумодава, ну и некоторые другие функции.
Но самое главное в LG FP9 — это обеззараживание внутреннего канала амбюшур и подключение к проводным источникам звука.
Обеззараживание ультрафиолетом работает только когда наушники подключены к зарядке USB-C, и только в течение 5 минут. В это время индикатор UVnano на кейсе горит синим.
Что касается проводного подключения — то вам нужно использовать специальный кабель из комплекта. К сожалению, кабель имеет только три контакта на “джеке”, поэтому микрофон в этом режиме не работает. Ну так вот — вы подключаете кабель одной стороной к устройству воспроизведения, а “вилку” USB-C вставляете в разъём на зарядном кейсе. И звук передаётся через кейс в наушники уже по Bluetooth. Такой вот простой способ прослушивания музыки с устройств, у которых нет Bluetooth.
Вообще, наушники могут держать “в памяти” до 5 подключённых устройств. Для подключения к первому устройству (если это современный Android-смартфон) достаточно просто открыть кейс с наушниками внутри (работает Google Fast Pair), а к остальным — открыть кейс, затем нажать и удерживать сенсорную зону на одном из наушников, когда оба наушника лежат в кейсе.
Звук
Наушники LG FP9 поддерживают два Bluetooth-кодека: SBC и AAC. И вот тут есть важный нюанс. Как правильно, большинство TWS-наушников с таким набором кодеков примерно одинаково звучат с любым из них: в конце-концов, и у SBC есть несколько профилей качества, и на одном из них качество звучания не хуже, чем у AAC (а то и лучше — в зависимости от реализации AAC в вашем устройстве воспроизведения). Однако FP9 с профилем SBC звучат… плохо. Поэтому если ваше устройство воспроизведения (смартфон, планшет, плеер) не поддерживает SBC — лучше посмотрите другие модели.
Что касается профиля AAC, то здесь звук хороший, читаемый, с глубокими басами (причём, без необходимости подключать для басов шумодав — как у TWS-наушников от брендов Marshall и Adidas). По звуку LGFP9 где-то на уровне Huawei Freebuds, придраться могу только к высоким частотам — там бывает немножко смазано, но это расслышать можно, разве что, в полной тишине и на определённых треках. Например, в рок-музыке, где очень много хай-хета. Это, впрочем, частая проблема у TWS-наушников.
Шумодав
И снова — в отличие от моделей Marshall, Adidas, у LG FP9 шумодав нужен не только, чтобы басы хорошо звучали. Как и у большинства TWS-наушников, здесь в первую очередь глушатся низкие частоты, особенно всякого рода гул. Приглушённой становится даже речь, но её всё-таки разобрать можно т.к. высокие частоты почти не глушатся (опять же — как у почти всех TWS-наушников).
Плюс, здесь есть два профиля шумодава, на случай, если вам доставляет дискомфорт “вакуумный” эффект с максимальным профилем.
В общем, шумодав хуже, чем у Samsung Galaxy Buds Pro и, тем более, Sony WF-1000XM4, но на уровне моделей Huawei и где-то даже Jabra.
Аккумулятор
По общему времени работы (т.е. с учётом дозарядки в кейсе) модель не впечатляет: 24 часа без активного шумодава и 15 часов с ним. Но! Зато LG FP9 — одни из лидеров по автономности самих наушников — 6 часов с шумодавом и 10 часов без. Вообще говоря, лично для меня гораздо важнее именно второе — то, как долго наушники могут проработать сами, а дозарядку в кейсе я воспринимаю скорее как бонус. Согласитесь, во время дальней поездки не очень-то удобно каждые, скажем, 4 часа класть наушники в кейс, успокаивая себя, что вот сейчас они зарядятся — и можно ещё 4 часа музыку слушать.
Конкуренты
К сожалению, адекватных конкурентов для LG FP9 найти просто невозможно. Именно потому, что у LG, как компании-экспериментатора просто нет конкурентов. Однако если обеззараживание и проводное подключение вас не интересуют, то по функциям и форм-фактору есть несколько схожих моделей.
JBL Live Pro+
Сравнимое качество шумодава при таком же форм-факторе (может, лишь чуть менее изящном) могут предложить JBL Live Pro+. Из дополнительных плюсов: беспроводная зарядка кейса, больше функций в приложении (в частности — гораздо более “продвинутый” эквалайзер), и более приличный звук на SBC-кодеке.
Huawei Freebuds Pro
Ещё одни наушники с форм-фактором “на ножке”, поддержкой IPX4, Bluetooth 5.2 и сравнимым с LG FP9 качеством звука. Плюс здесь, впрочем, только цена и шумодав (он получше, чем у LG), а минусы: эргономика — наушники очень неудобно доставать из кейса, неудобно управлять воспроизведением, а также автономность — Huawei работают лишь 4 часа с шумодавом и 7 часов без него.
Итого
На официальном сайте LG UV Nano FP9 (на момент написания статьи) продают за 22 400 рублей. Дороже, чем прямые конкуренты от JBL и Huawei (у которых, впрочем, нет ни UV, ни 3,5-мм подключения). Однако цену сейчас комментировать сложно — ситуация в мире быстро меняется, а с ней — и курс валюты. Кто-то из производителей старается удерживать старые цены, по крайней мере, на старые продукты, другие всё пересчитывают. В общем, и эти 22,4 тысячи рублей могут меняться в любую сторону.
Суть в том, что LG FP9 — в целом хорошие наушники, в которых расстраивает только очень низкое качество звука на SBC-кодеке. Что тоже совершенно не проблема, если ваше устройство воспроизведения поддерживает AAC. Также шумодав скорее на среднем уровне, ну и отсутствует беспроводная зарядка.
Однако — ещё раз — LG экспериментирует с такими функциями, которых нигде больше нет. И пусть целевая аудитория таких функций невелика, но зато и прямой альтернативы на рынке просто не существует. В конце-концов, звучат FP9 хорошо, а автономность самих наушников — одна из топовых среди всех TWS-моделей.
- Топовая автономность самих наушников
- Самые стильные TWS-наушники "с ножкой"
- Обеззараживание амбюшур
- Подключение к 3,5-мм источнику с сохранением TWS-возможностей
- Низкое качество звука с кодеком SBC
- Нет беспроводной зарядки
- Высокая цена