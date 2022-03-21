На эти bluetooth-наушники LG можно передать звук с компьютеров и плееров... у которых нет bluetooth!

Ещё ранее в линейке UV Nano мы увидели необычное новшество — обеззараживание вкладышей ультрафиолетом. Функция не то чтобы очень нужная, но, скажем так, приятно, что это есть. Ну на всякий случай. Особенно если покупаешь б/у наушники (да, вы не представляете, насколько велик и активен рынок б/у наушников любого типа). Честно скажу, FP7 — не самые мои любимые наушники с точки зрения остальных функций и звука, однако даже пользуясь любимыми Jabra Elite 85t или Samsung Galaxy Buds Pro я думаю: “вот бы и в них было обеззараживание”.

В LG Tone Free FP9 (или LG UV Nano FP9) добавили ещё одну интересную функцию — проводное подключение чехла к любому источнику звука с 3,5-мм разъёмом. Это прям вот “гениальное просто”, хотя я прекрасно понимаю, что многие пожмут плечами и скажут: “Ну и что?”. Да, может, и ничего особенного. Но иногда это прям выручает.

Внешний вид

Но давайте, как всегда, начнём с внешности. Итак, наушники LG FP9 очень похожи на предыдущие модели в линейке. Зарядный кейс — так и вовсе один-в-один.