Опять вернулись на «удалёнку»? Вот камера, чтобы не выглядеть страшилой, как на созвонах через ноутбук

Опять вернулись на «удалёнку»? Вот камера, чтобы не выглядеть страшилой, как на созвонах через ноутбукLogitech StreamCam
Как действующий стример уверяю вас, что Logitech сегодня делает одни из самых лучших веб-камер. У меня, например, до сих пор есть модель C920, которой я активно пользуюсь, однако её возможностей часто не хватает.
Вообще, конечно, многие веб-камеры до сих пор отстают от тех же смартфонов или фото/видео-камер по качеству картинки, и многие те же стримеры предпочитают городить сложную систему из профессиональной камеры и карты захвата, но это реально неудобно. Во-первых, проводов куча, во-вторых, задержка у карты захвата даже если небольшая, всё равно ощутимая, в-третьих, иногда нужно запустить стрим буквально “вотпрямщас”, а не заниматься включением/подключением. В итоге — качество отличное, но никакой гибкости. Ну а если вы не стример, то вам такой “огород” тем более не нужен (да и стримерам это не всегда нужно, т.к. редкий стример выводит своё изображение прям на весь экран).
Главная же задача веб-камеры — мгновенно передавать видеопоток прямо в компьютер через USB-порт. Задержка у веб-камеры практически отсутствует, но это накладывает свои ограничения на качество. К примеру, Logitech Streamcam, о которой сегодня речь, поддерживает разрешение максимум 1080p (Full-HD) с частотой кадров 60 к/с. И по меркам веб-камеры это очень много! Упомянутая мной камера C920 умеет только 1080р и 15 к/с, хотя она конечно просто уже старая. Но даже самые навороченные современные модели обычно ограничиваются 1080р и 30 к/с.
Внешний вид
Вообще, у Logitech Streamcam довольно приятный дизайн, в отличие от практически всех других веб-камер на рынке. Конечно, это не имеет значения для тех, кто будет смотреть ваше видео или общаться с вами в видеочате, но для оформления комнаты это всё-таки важно.
Одна из важнейших особенностей Streamcam — возможность поворота на 90 градусов для съёмок вертикального видео. Да-да, вы можете сколько угодно ворчать, но факт есть факт — всё больше видеороликов в мире становятся вертикальными. Почему? Ну, во-первых, потому, что смартфоны сегодня — самый популярный способ потребления контента, а экраны у них вертикальные. Во-вторых, потому что чисто смартфонные приложения вроде TikTok или даже Instagram завоёвывают мир. И даже YouTube сдался и придумал свои YouTube Shorts — которые почти то же самое, что TikTok, и даже видео нужно снимать именно вертикально.
В любом случае, вас никто не заставляет, но сама возможность есть и она легко доступна. Достаточно вынуть камеру из крепления, повернуть, и поставить обратно — всё.
Крепление также позволяет поворачивать камеру по горизонтали примерно на 60 градусов в каждую сторону, и наклонять к себе на угол более 90 градусов — то есть, можно снимать сверху вниз.
Также в комплекте присутствует крепление на стандартный фото-штатив с винтом 1/4'’. Но тут уже скорее минус — именно потому, что это отдельное крепление, которое в самый нужный момент обязательно куда-то потеряется. У конкурентов, да и всех остальных камер Logitech резьба находится на ножке зажима. Почему здесь так же не могли сделать?
Впрочем, возможно так будет удобнее видеоблогерам — поставил один зажим на штатив, а другой — на монитор, и переносишь камеру туда-сюда.
От камеры тянется полутораметровый кабель с разъёмом USB-C. Это сделано в том числе для того, чтобы у пользователя не возникло соблазна подключать камеру к USB 2.0 т.к. для передачи потока Full-HD 60 к/с StreamCam требует USB 3.1. Ну и вообще, сегодня уже USB-C — это стандарт, сложно найти современный ПК, где такого разъёма нет, а у тех же макбуков (с до сих пор древней веб-камерой) вообще одни только USB-C (точнее, Thunderbolt 3, но физически и электрически разъём тот же).
Стоит, правда, иметь ввиду, что переходника на USB-A в комплекте с камерой нет, но я потестировал и с переходником, найденным в тумбочке. При подключении к USB-A стандарта USB 3.1 Logitech StreamCam поддерживаются все возможные режимы, в том числе Full-HD 60 к/с, а если подключить к USB 2.0, тогда максимум Full-HD 30 к/с. Что, впрочем, для многих случаев будет достаточно, особенно для веб-трансляций. Стоит иметь ввиду, что выдержка в 60 к/с в два раза больше, чем в 30 к/с, соответственно и света для такой же картинки требуется больше.
Крепление камеры на монитор такое же, как и у большинства других камер Logitech и в частности C920/C922/C925 — этакая отгибающаяся ножка, которая как бы упирается в заднюю стенку монитора. На ноутбук тоже можно крепить, но это чуть сложнее, особенно если экран тонкий, как у макбука.
Возможности
В качестве приложения-компаньона к веб-камере Logitech предлагает использовать Logitech Capture. Эта программа позволяет настроить сцену, а также записать видео. Стримить оно не умеет, но Logi Capture регистрируется в системе как видеоисточник и вы можете использовать этот источник в Skype, OBS, Zoom и т.д.
И функции тут есть действительно интересные. Помимо очевидных вещей типа хромакея (“вырезания” зелёного либо синего фона) и всяких художественных стилей, мне показался интересным двухоконный режим, который можно использовать, например, для презентаций.
В чём суть: в приложении можно выбрать любые два источника видео: веб-камеру, захват экрана или окна, и выбрать схему их размещения. Например, картинка с вами с веб-камеры может быть в углу, а окно с презентацией — на весь экран. Удобно и для проведения трансляций, и для записи видео. Приложение поддерживает и другие веб-камеры Logitech, но камеры других брендов, скорее всего, работать не будут (веб-камера моего ноутбука приложением даже не определялась).
Что касается качества, то, как я уже сказал, даже смартфоны ушли вперёд, но не все. Видео с веб-камеры (в общем случае) обычно страдает, в первую очередь, от неверной цветопередачи — из-за необходимости быстро и на лету кодировать поток. Если сравнивать Logitech StreamCam с прошлыми моделями, той же C920, то разница большая и StreamCam действительно выигрывает с серьёзным отрывом. Тем не менее, типичная “вебкамерная” картинка заметна и тут. Другое дело, что встроенные веб-камеры в ноутбуки обычно хуже, а их ещё и регулировать нельзя.
По звуку тоже, на мой взгляд, неплохо, разве что если вы планируете проводить стримы или создавать контент для видеоблога, то лучше использовать внешний микрофон. Но для звонков и онлайн-совещаний встроенного микрофона более чем хватит.
Отмечу, что камера поддерживает автофокус, который работает довольно быстро и точно, а главное — тогда, когда нужно. При небольших движениях он не срабатывает, только если расстояние до объекта сильно изменилось — тогда перефокусировка происходит примерно за секунду.
Впрочем, для съёмки статичных изображений, то есть фотографий, эту веб-камеру (как, наверное, и любую другую) лучше не использовать.
Конкуренты
Согласно Яндекс.Маркету, на рынке сегодня представлено всего 3 камеры с поддержкой режима Full-HD 60 к/с, и Logitech StreamCam — одна из них.
AVerMedia PW315
Эта веб-камера от известного производителя оборудования для стримеров может выдавать поток Full-HD 60 к/с даже при подключении к USB 2.0, что намекает на вероятно более низкое качество картинки. Лично я эту камеру не тестировал, но пользователи жалуются, что у предыдущей модели (без поддержки 60 к/с) качество было лучше.
Ещё одно важное отличие камеры AVerMedia — очень широкий угол обзора: 95 градусов против 78 градусов у Logitech StreamCam. Это может быть как достоинство, так и недостаток: в зависимости от того, будете вы использовать камеру для групповых видеозвонков или только для себя. Когда в кадре один человек, то широкий угол может стать помехой — в кадр будет попадать много лишнего и придётся тщательно убираться в комнате перед видеозвонком или записью, ну или использовать зелёный экран.
Также у камеры от AVerMedia имеется шторка (у Logitech StreamCam её нет), а крепление на штатив встроено в подставку.
Rombica CameraFHD X1
У этой веб-камеры почти всё то же самое, что и у AVerMedia PW315: подключение к USB 2.0, шторка и универсальная подставка с резьбой под штатив, а также более широкий угол, чем у Logitech StreamCam — 90 градусов. Отзывы у камеры хорошие, но, судя по всему, покупатели сравнивают её исключительно с более бюджетными моделями.
Итого
Хотя Logitech StreamCam выглядит немного как “камера для хипстеров” (в хорошем смысле), всё-таки производитель не стал задирать цену, и предложил действительно хорошее (в своей сфере) качество и отличную поддержку со стороны программного обеспечения. Мне особенно понравилось, что сцену, настроенную в программе Logitech Capture можно использовать в других приложениях для видеозвонков и трансляций, что очень удобно, когда надо сопровождать свою речь информацией с экрана.
По цене StreamCam находится примерно на одном уровне с конкурентами и не выходит за психологический порог в 10 тысяч рублей: официальная цена как раз ровно 10 тысяч без 10 рублей, но по скидке можно найти и за 8,5 тысяч.
- Приятный дизайн (в чёрном или белом цвете)
- Поддержка 1080p 60 к/с
- Хорошее качество видео и звука (по меркам веб-камер)
- Нет шторки
- Раздельные крепления на монитор и на штатив