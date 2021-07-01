Опять вернулись на «удалёнку»? Вот камера, чтобы не выглядеть страшилой, как на созвонах через ноутбук

Как действующий стример уверяю вас, что Logitech сегодня делает одни из самых лучших веб-камер. У меня, например, до сих пор есть модель C920, которой я активно пользуюсь, однако её возможностей часто не хватает.

Вообще, конечно, многие веб-камеры до сих пор отстают от тех же смартфонов или фото/видео-камер по качеству картинки, и многие те же стримеры предпочитают городить сложную систему из профессиональной камеры и карты захвата, но это реально неудобно. Во-первых, проводов куча, во-вторых, задержка у карты захвата даже если небольшая, всё равно ощутимая, в-третьих, иногда нужно запустить стрим буквально “вотпрямщас”, а не заниматься включением/подключением. В итоге — качество отличное, но никакой гибкости. Ну а если вы не стример, то вам такой “огород” тем более не нужен (да и стримерам это не всегда нужно, т.к. редкий стример выводит своё изображение прям на весь экран).

Главная же задача веб-камеры — мгновенно передавать видеопоток прямо в компьютер через USB-порт. Задержка у веб-камеры практически отсутствует, но это накладывает свои ограничения на качество. К примеру, Logitech Streamcam, о которой сегодня речь, поддерживает разрешение максимум 1080p (Full-HD) с частотой кадров 60 к/с. И по меркам веб-камеры это очень много! Упомянутая мной камера C920 умеет только 1080р и 15 к/с, хотя она конечно просто уже старая. Но даже самые навороченные современные модели обычно ограничиваются 1080р и 30 к/с.

Внешний вид

Вообще, у Logitech Streamcam довольно приятный дизайн, в отличие от практически всех других веб-камер на рынке. Конечно, это не имеет значения для тех, кто будет смотреть ваше видео или общаться с вами в видеочате, но для оформления комнаты это всё-таки важно.