Настолько крутая Bluetooth-колонка, что порадует даже богача
Стыдно говорить такое, будучи гаджетописателем, но я почти ничего не знаю о бренде Marshall, кроме того, что музыканты частенько трясут гривами на фоне аппаратуры с такой надписью. Нутром чую, что в аудиотехнике это что-то более элитное и менее попсовое, чем вездесущие Samsung, Sony, LG и JBL настолько же, как зубные пасты медицинских брендов отличаются от какого-нибудь Blend-a-med, или роутеры MikroTik отличаются от Xiaomi и этих ваших ASUS. Что не делает плохой ни одну из сторон, а просто означает, что ребята-покупатели первой и второй категории между собой почти не пересекаются.
На этом болтовню по теме «что автор (производитель) хотел сказать» и прочих духовных богатствах заканчиваем и переходим к герою обзора — Bluetooth-колонке Marshall Emberton. Компактной, но при этом относительно дорогой и претендующей на звание «царь-колонки» для тех, кому обычные «блютуз-патефоны» кажутся одноразовыми сделанными из туалетных ёршиков погремушками. Оправданы ли такие «понты»?
|Модель
|Marshall Emberton
|Мощность
|2x 10 Вт
|Частоты
|60 — 20000 Гц
|Кодеки
|SBC
|Bluetooth
|5.0, дальность до 9 м
|Автономность
|20+ часов
|Зарядка
|USB Type-C 5V 3A
|Время полной зарядки
|3 часа
|Размеры
|160x68x76 мм
|Вес
|700 г
|Водозащита
|IPX7 (до 30 минут на глубине 1 м)
|Цена
|12 тысяч рублей
Этим просто приятно пользоваться
Не знаю, как вы там определяете, когда начинается старость (подозреваю, что только «мемасами»), но вот кризис среднего возраста определённо начинается с того, что, во-первых, вы косо поглядываете на молодёжь и считаете их «идиотами какими-то». А во-вторых, начинаете замечать за собой тягу к вещам «того самого качества» и всякий фетиш в области крутилок, переключалок и прочих кож молодого дерматина. Даже если всю вашу жизнь «то самое качество» на деле было паршивенькими советской-постсоветской дефицитной техникой, которую вы превозносили только из-за того, что её было сложно достать.
Так вот, на правах человека, который регулярно слушает презентации смартфонов «этой моделью мы перевернём ваше понимание премиального флагмана!», а потом убеждается, что «очередной безразмерный скользкий хлам с загнутым дисплеем», могу сказать, что Emberton… нет, не переворачивает никаких впечатлений, но снимает все вопросы «за что такие бабки?!» при первом живом знакомстве, и вообще всячески старается умаслить вас, тридцатилетним нытикам о бездушной одноразовой технике. К которым отношусь и я.
Дело, ребята, в том, что пластик на корпусе этой колонки мягче и качественнее, чем… на торпедо в салоне BMW третьей серии! Не скажу по поводу новейшей «тройки» в кузове G20, но уж точно не хуже, чем в BMW 3-series F30 (2011-2019 гг.). Это, честно говоря, впечатляет.
«Допустим. Ну и нафиг это нужно?», — скажете вы? А я соглашусь, что практической пользы мало, потому что блютуз-колонки сделаны для того, чтобы бубнеть себе в углу и не привлекать внимание, а мягкий рельефный пластик, хоть и приятный на ощупь, сложнее в уходе, чем «деревянненький». Дешёвой влажной салфеткой с разводами его уже не протрёшь — останется налёт от лосьона. Если кататься на велике и выронить колонку на ходу, она не разобьётся (мягкие материалы неплохо амортизируют), но проедется по грунтовке и уже будет выглядеть потрёпанной. А колонки из жёсткого прокрашенного «насквозь» пластика будут выглядеть лучше.
Но с позиции «нафиг это нужно?» я ещё совсем недавно не понимал смысла в 4K-мониторах. А потом купил, пусть и дешёвый, но 4K, и в гостях у друзей с Full HD и даже 2K-мониторами на их работающие компьютеры смотрю с сочувствием, как на дедушек с кинескопными телевизорами в спальне. Дело не в «нужно», а в том, что с «ненужными» качественными вещами градус вашей индивидуальной зажратости растёт, и только с этой колокольни, а не «слишком дорого!» люди подсаживаются на дорогую технику.
Но вы не волнуйтесь — богатые тоже плачут. Например, Marshall Emberton весит 700 грамм — на 200 грамм больше, чем остальные колонки с такой же мощностью. Толстый пластик, металлические решётки на динамиках и металлический переключатель громкости/треков даром не проходят. Вроде бы 200 лишних грамм и ерунда, но, во-первых, это прибавка веса на 40% в сравнении с «не премиальными» одноклассниками. А во-вторых, колонка, хоть и размером с одну буханку хлеба, но весит как две — это и смущает, и немного отбивает охоту таскать её в руках подолгу. Пожалуй, поставить её где-то в квартире, чтобы она бубнела треки со смартфона, или на столе, чтобы с ноутбука, было бы более уместным. Тем более, что автономность офигеть какая — 20 часов воспроизведения, которые обещал производитель, абсолютная правда даже при громкости выше 50%. А если у вас 30% громкости (как ноутбук на почти максимальном уровне, только больше басов и т.д.), то аккумулятора хватит на 30-35 часов. Это очень-очень много, мало кто из конкурентов настолько живуч. Но мы отвлеклись. Сейчас — про корпус.
Повторюсь, он очень классный. И не только пластик, но и металлический джойстик для включения/выключения, переключения песен и регулировки громкости — с «нарезанными» кругами наверху, чтобы было удобно его нажимать даже мокрыми ладонями, и плавно тихо щёлкающий. Выглядит долговечно, да и более удобен, чем отдельные кнопки-«тыкалки» в аналогичных колонках других производителей. Если бы у меня в своё время были такие джойстики в кнопочных телефонах Sony Ericsson или Nokia 6600/3230 (а не то убожество, которое изнашивалось в лоскуты за пару лет), я бы сегодня был гораздо более психически стабильным человеком.
Красный светодиодный индикатор с десятью делениями (по 10% заряда) тоже красивый и, что приятно, не избыточный. То есть даже ночью не светит в потолок с настойчивостью лазерной указки, и не привлекает внимания, но даже на улице в солнечную погоду хорошо просматривается. Много вы знаете колонок, которые на корпусе позволят вам видеть точный уровень заряда по десять процентов? Хрена с два — почти везде в лучшем случае индикатор с «зелёным/жёлтым/красным» цветом. А иногда с зелёным/красным. Со смартфоном это не проблема, он отобразит заряд. А вот ноутбук, особенно на Windows — вряд ли. И здесь взгляд на корпус колонки проясняет ситуацию моментально.
Но и здесь есть минус: когда колонка заряжена, вы видите точный уровень заряда. А вот когда вы ею пользуетесь и заряжаете, вы видите только бегущую анимацию, мол, «заряжается», и ничего больше. Наверное, богатые покупатели техники Marshall часов и процентов заряда не наблюдают, но по факту у вас есть или бегающий индикатор, или отметка «заряжено полностью». Если вы хотели зарядить колонку эдак до 60-70%, а потом взять её на пикник, придётся сначала выдёргивать кабель, отключать/включать Emberton, и тогда уже смотреть точный уровень заряда. Неудобно.
Попытка понравиться сразу всем по качеству звука
Очень лень это расписывать, да и почти никому в обзоре это не нужно, но сейчас в беспроводной аудиотехнике хоть какой-то гарантией нормального звука (кроме сценария «включил в магазине и послушал») остаётся поддержка продвинутых кодеков. Грубо говоря, кодеки — это такие фиговины, которые задают смартфону нижнюю границу качества звука, который этот самый смартфон будет «наливать» в колонку по воздуху. Колонок с aptX или aptX HD (поддерживается почти всеми смартфонами дороже 25 тысяч рублей) я припомнить не могу, хотя они есть. Но, как человек, который привык к аудиотехнике Sony, их фирменный кодек LDAC «я ща заставлю тебя лить музыку в колонку не ниже 320 кбит/с!» очень скрашивает качество звука при подключении смартфона. И… в Marshall Emberton нет ничего из этого! За 12-то, блин, тысяч рублей! Это бесит!
Но есть нюансы. Например, качество звука у SBC (стандартного кодека для аудиотехники в Android, Windows, iOS, MacOS) зависит от сочетания того:
- сколько производитель смартфона зашил ему в «потолок» качества передачи звука по SBC. Зависит от мощности передатчика и количества антенн для передачи звука
- сколько производитель Bluetooth-колонки счёл нужным себе «просить» входного качества исходя из всё тех же антенн и способности Bluetooth-чипа колонки «пережевать» тот или иной поток входящих данных.
И вот Emberton — одна из лучших по качеству звучания SBC-колонок сегодня. Если у Sony режим SBC — это качество уровня «включил интернет-трансляцию в хреновом качестве» или «запустил трек-ремикс от Васяна во ВКонтакте», а вот LDAC — это «шпарю чистейший звук в максимальном качестве, но за стены не заходи, иначе скорости не хватит и начну «квакать», то у Marshall SBC очень близок по качеству к соневскому LDAC, но с нюансами звучания.
Если вы где-то прочтёте отзыв, что в этой колонке «брутальный бас», не принмайте всерьёз — у этих ребят либо дефекты слуха, либо перед вами пользователи самых cpаных и дешёвых колонок Xiaomi/Digma/Ginzzu и прочего непотребства, которым просто не с чем сравнить. Это как из хрущёвки войти в новый подмосковный «человейник» на 100500 этажей и восклицать «невероятнейший комфорт! Депутатский уровень роскоши!!!», хотя тонкие стены и незаасфальтированная дорога с видом на разваленный завод говорят об обратном.
В общем, какой нафиг бас, вы там наркоманы, что ли?! Да, нормальный средневзвешенный звук с хорошей стереобазой и богатой «серединой» — медляки на акустической гитаре за душу берут, голос вокалистов слышен отчётливо даже там, где какой-нибудь JВL просто запускает неразборчивое «рубилово» низкими частотами. Да, это брутальнее баса, который встречается в колонках LG (например, Xboom Go PL5), но если меряться бубнежом, то даже вдвое более дешёвая Sony SRS-XB21 извлекает больше низких частот.
Другое дело, что не всегда эти низкие частоты нужны. На улице, если колонка стоит прямо рядом — да, очень радуют. На высокой громкости, когда колонка, подключенная к ноутбуку или настольному компьютеру, заменяет вам динамики уровня большого телевизора — тоже да. На средней громкости в квартире — не уверен. Например, в той же Sony XB21, когда крутишь музыку в спальне и радуешься басам при небольшой громкости, всё хорошо. Но стоит оставить колонку в комнате и отлучиться на кухню и в коридор, как сквозь стены ты слышишь только «тынц-тынц-тынц», как от стереосистем молодых идиотов в тонированных «автовёдрах». Становится стыдно, идёшь в комнату, включаешь приложение Sony, отключаешь Extra Bass, получаешь пищалку уровня Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2.
В Emberton всё изначально настроено на «золотую середину». Ударные звучат убедительно, не то чтобы вы чего-то там задуманного в песне не расслышали, но вот «ты-дыщь» по JBL’овски (уровня хотя бы JBL Xtreme 2) вы от этой колонки не дождётесь. А ещё при управлении с компьютера удивляет, что на промежутке громкости от 1 до 99 делений в колонке меняется только громкость и не меняется соотношение частот. У LG и большинства других производителей, например, колонка выдаёт весь бас и прочий потенциал только до 50-60% от максимальной громкости, а если прибавлять дальше, то прирастают только высокие частоты, и при прежнем басе и интенсивности вокала/мелодии колонка просто начинает более резко визжать и «шелестеть». У Marshall такого не происходит, потому что звук растянут по регулятору громкости равномерно. Но поначалу это раздражает — приходится крутить регулятор куда-то далеко под 70% там, где LG и Sony «орут» почти на пределе уже на 50%.
Короче, звучание очень качественное по меркам SBC, идеально уравновешенное по частотам и одинаково сбалансированное на любой громкости, но… без «перца». Нет здесь ни брутального баса, ни «обволакивающего уши» объёма, ни сверхчёткого «верха» — просто ровный отчётливый звук, от которого не устаёшь и не чувствуешь недостачи чего-нибудь там, как в колонках с долбящим басом или визгливыми «верхами».
Элегантная британская криворукость
Фирменный почерк производителей родом из Великобритании — это когда всё стильное и классное, а по некоторым характеристикам — лучшее в классе, но некоторые вещи сделаны «через пятую точку», то ли чтобы подчеркнуть богатый духовный мир бренда, то ли, потому что «да и так сойдёт». Покупатели Land Rover гарантируют это.
Marshall тоже не стали исключением, поэтому странностей в их колонке хватает. Чтобы обзор не выглядел очень уж сладеньким, повторю недостатки выше по тексту и добавлю новые. Итак:
Очень тяжёлая колонка. Для своих габаритов чересчур. Носить на улице жаль (из-за пафосных сложных в очистке материалов в том числе), поэтому вроде бы уместно использовать дома, в паре с компьютером или ноутбуком, но это тоже неудобно, поскольку:
Cpаное автовыключение по таймеру. Не знаю, как выкручиваются постоянные пользователи этой колонки, а я «вскипел» даже за тестовые недели использования. Потому что колонка сама выключается, если на неё не подавать звук в течение 5 минут. Например:
- Подключили колонку к ноутбуку, смотрите YouTube, колонка исправно играет. Потом отвлеклись почитать комментарии, включили другой ролик YouTube… а звука-то и нет, потому что колонка устала вас ждать и отключилась. Берите и тянитесь к корпусу для повторного включения.
- Подключили колонку к смартфону, слушаете музыку. Друг скинул вам тупой прикол в WhatsApp/Telegram. Ставите музыку на паузу, смотрите этот видеоприкол. Досматриваете, пишете другу: «Ну ты и дебил такой тупняк присылать!». Он вам пишет: «Сам дебил!». Ещё что-то отвечаете, потому снимаете музыку с паузы… а звука нет! Колонка уже выключилась. И так, мать его, с утра до вечера! И ничего с этим нельзя поделать! Из этого плавно вытекает следующий недостаток:
Нельзя ничего настроить через фирменное приложение. Приложение Marshall Bluetooth просто не знает о существовании такой своей модели и не находит её. Так что колонка либо играет так, как настроена с завода (с проклятым автовыключением), либо не играет никак. Сектантам Apple, привычным к «мы тут подумали за вас и решили, как лучше» не привыкать, но, блин, почему у колонок Sony в приложении можно настроить и уровень баса, и информирование об уровне заряда голосом (робота), и таймер автовыключения, и кодек, и подсветку, а тут «жрите, что дают», хотя денег ты заплатил намного больше? Тем более, что есть и помимо таймера выключения вещи, которые хотелось бы настраивать:
- Громкие звуки включения, подключения к смартфону/компьютеру и выключения. Стоит отдать должное — это красивые гитарные риффы, которые милее, чем пост-рок, который сейчас играют «патлачи» для юных борцов с системой. Но уж очень громко играет это музыкальное сопровождение в колонке Marshall.
Понимаю, претензия звучит натянутой — «это же Bluetooth-колонка, балбес! Зачем ей бесшумные звуки при включении, если ты всё равно потом включишь через неё звук?». Всё так, но я могу включить в ней звук с ноутбука на 10% ночью, чтобы тихо слушать видео с болтовнёй на YouTube, только перед этим колонка рявкнет гитарным рифом при включении на громкости эдак 30%, чтобы все в квартире знали, что я включил колонку. А если отвлекусь, то через 5 минут она отключится, и звук включения придётся повторять снова.
Всё равно «по кайфу»
Чё вы смеётесь-то? Да, вот именно так я воспринимаю эту колонку — именно «по кайфу» или «ради приятных впечатлений от использования», если вы любите выражаться старомодно, её и стоит покупать. Или дарить. Потому что с настолько дорогим-богатым корпусом и стилем исполнения она будет ощущаться «вещью» даже людьми, которые, в отличие от нас, голодранцев, бюджетами не обременены и уже мало чему удивляются. «Душа» и эстетическая ценность в этой колонке, в отличие от большинства конкурентов, всё же есть. Дизайн — кайф. За это и награду выдать не грех.
А если подойти к покупке с трезвой головой? Ну, смотрите: вы платите 12 тысяч рублей за колонку, которая звучит, как конкуренты за 7 тысяч рублей. Но работает от аккумулятора не 12-13 часов, а 20-24 часа. Но при этом наполнена странностями в софте, которые никак не настроить через приложение. Но радует глаз и ощущается ценной вещью каждый день. Как я уже сказал в начале статьи, никакого премиального пользовательского опыта на деле не существует. Да и с безостановочным кризисом с 2014 года стоит помнить, что «Россия для грустных». А уж хотите ли вы стать в таких условиях весёлым при помощи жизнерадостной цифровой техники, решать только вам.
- Дорогие материалы корпуса
- Запоминающийся дизайн
- Отличная автономность
- Удобная индикация зарядки
- Type-C
- Очень дорого
- Нет поддержки aptX/LDAC
- Тяжёлая