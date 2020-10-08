Настолько крутая Bluetooth-колонка, что порадует даже богача

Дело, ребята, в том, что пластик на корпусе этой колонки мягче и качественнее, чем… на торпедо в салоне BMW третьей серии! Не скажу по поводу новейшей «тройки» в кузове G20, но уж точно не хуже, чем в BMW 3-series F30 (2011-2019 гг.). Это, честно говоря, впечатляет.

«Допустим. Ну и нафиг это нужно?», — скажете вы? А я соглашусь, что практической пользы мало, потому что блютуз-колонки сделаны для того, чтобы бубнеть себе в углу и не привлекать внимание, а мягкий рельефный пластик, хоть и приятный на ощупь, сложнее в уходе, чем «деревянненький». Дешёвой влажной салфеткой с разводами его уже не протрёшь — останется налёт от лосьона. Если кататься на велике и выронить колонку на ходу, она не разобьётся (мягкие материалы неплохо амортизируют), но проедется по грунтовке и уже будет выглядеть потрёпанной. А колонки из жёсткого прокрашенного «насквозь» пластика будут выглядеть лучше.

Но с позиции «нафиг это нужно?» я ещё совсем недавно не понимал смысла в 4K-мониторах. А потом купил, пусть и дешёвый, но 4K, и в гостях у друзей с Full HD и даже 2K-мониторами на их работающие компьютеры смотрю с сочувствием, как на дедушек с кинескопными телевизорами в спальне. Дело не в «нужно», а в том, что с «ненужными» качественными вещами градус вашей индивидуальной зажратости растёт, и только с этой колокольни, а не «слишком дорого!» люди подсаживаются на дорогую технику.

Но вы не волнуйтесь — богатые тоже плачут. Например, Marshall Emberton весит 700 грамм — на 200 грамм больше, чем остальные колонки с такой же мощностью. Толстый пластик, металлические решётки на динамиках и металлический переключатель громкости/треков даром не проходят. Вроде бы 200 лишних грамм и ерунда, но, во-первых, это прибавка веса на 40% в сравнении с «не премиальными» одноклассниками. А во-вторых, колонка, хоть и размером с одну буханку хлеба, но весит как две — это и смущает, и немного отбивает охоту таскать её в руках подолгу. Пожалуй, поставить её где-то в квартире, чтобы она бубнела треки со смартфона, или на столе, чтобы с ноутбука, было бы более уместным. Тем более, что автономность офигеть какая — 20 часов воспроизведения, которые обещал производитель, абсолютная правда даже при громкости выше 50%. А если у вас 30% громкости (как ноутбук на почти максимальном уровне, только больше басов и т.д.), то аккумулятора хватит на 30-35 часов. Это очень-очень много, мало кто из конкурентов настолько живуч. Но мы отвлеклись. Сейчас — про корпус.

Повторюсь, он очень классный. И не только пластик, но и металлический джойстик для включения/выключения, переключения песен и регулировки громкости — с «нарезанными» кругами наверху, чтобы было удобно его нажимать даже мокрыми ладонями, и плавно тихо щёлкающий. Выглядит долговечно, да и более удобен, чем отдельные кнопки-«тыкалки» в аналогичных колонках других производителей. Если бы у меня в своё время были такие джойстики в кнопочных телефонах Sony Ericsson или Nokia 6600/3230 (а не то убожество, которое изнашивалось в лоскуты за пару лет), я бы сегодня был гораздо более психически стабильным человеком.