Наушников с хорошим звуком полно, но вы попробуйте найти настолько же красивые
Внешний вид и эргономика
Marshall Major IV — это оголовные беспроводные Bluetooth-наушники, точнее, гарнитура, т.к. микрофон здесь тоже имеется. И если говорить о внешности, то за такие деньги ничего более красивого и элегантного, пожалуй, приобрести и нельзя.
Конечно, дизайн наушников в меру старомоден. Но это объяснимо — узнаваемость бренда Marshall должна быть 100%-й, при этом, замечу, бренд до сих пор не провёл ребрендинг, а потому и логотип — надпись Marshall, выполненная фирменным шрифтом — остаётся таким же, как и 50 лет назад. Если вам надоело, что все компании вокруг постоянно меняют логотипы, постепенно всё упрощая их и теряя индивидуальность, то Marshall вам определённо понравится хотя бы внешне.
Да и вообще — посмотрите на этот материал "под кожу"!
Впрочем, Marshall Major IV не только отлично выглядят, но обладают и великолепной эргономикой! Я перетестировал множество наушников — Sony, Beats, AKG, JBL, везде есть свои плюсы и минусы как в конструкции, так и в звуке, но ответственно заявляю, что Marshall Major IV — одни из самых удобных наушников, что я встречал.
Они весьма лёгкие, и при этом совершенно не давят ни на уши, ни на голову. Последнее, кстати, особенно важно для лысых людей, как я — от большинства оголовных наушников я просто устаю спустя время.
Всё, что нужно для взаимодействия с наушниками помещено на правую чашечку — универсальная кнопка-джойстик, разъём USB-C для зарядки, аналоговый вход/выход 3,5-мм (об этом чуть позже, там тоже интересно).
Таким образом, наушники могут работать и как беспроводные, и как проводные, однако тут есть ложка дёгтя — при проводном подключении микрофон не работает т.к. внутри лишь три контакта вместо требуемых четырёх. В комплекте поставляется обычный трёхконтактный кабель с мини-джеками на обоих концах, но я пробовал и 4-контактные кабели от других наушников — увы. Пожалуй, это главный минус лично для меня. Из-за удобства Marshall Major IV я очень хотел использовать их и как игровую гарнитуру, подключая в геймпад от моего Xbox Series X.
Управление
Прежде, чем испробовать наушники в деле, я решил прочитать инструкцию. И вот там было написано, что универсальная кнопка-джойстик позволяет полноценно управлять наушниками — и включать/выключать, и переводить в режим сопряжения Bluetooth, переключать треки и даже управлять громкостью.
Сначала это вызвало у меня сомнения. Мол, для регулировки громкости нужно отклонять джойстик вперёд-назад, а для переключения треков — влево-вправо. Я подумал, что стоит мне надеть наушники, и я запутаюсь — где там верх, а где право.
Но я ошибся. Надев наушники и попробовав поднять громкость я с первого раза всё сделал правильно и отклонил джойстик в нужную сторону. В дальнейшем тоже никаких проблем не возникало — поскольку эта универсальная кнопка всего одна, то и на ощупь её найти можно моментально. Не знаю, запатентовали Marshall эту разработку или нет, но я бы и в других наушниках хотел такое же управление.
Функции
Какие функции в-принципе могут быть у беспроводной гарнитуры? Ну, шумоподавления здесь нет — тут, вроде бы, и говорить не о чем. Но помните я сказал, что 3,5-мм разъём на правой чашечке — это не только вход, но и выход? И вот тут самое интересное: если подключить Major IV по Bluetooth (к смартфону, например), то можно через этот разъём дублировать звук и на другие наушники! Уточню — любые другие, а не только Marshall.
Ну, например, вы едете в поезде с другом или подругой и решили послушать музыку вместе. Удобно!
Ну а в остальном всё обычно, конечно — беспроводная гарнитура, которая позволяет слушать музыку и разговаривать по телефону.
Звук
Итак, наушники можно подключать либо по проводу, либо по Bluetooth. В последнем случае поддерживается лишь два кодека: SBС и AAC. SBC — самый базовый, который есть везде, AAC — кодек от Apple, но вроде как и на каких-то Android-смартфонах его можно использовать. Мой Samsung Galaxy S10, впрочем, работал только по SBC, а AAC я тестировал на iPhone 8 Plus (новее айфона под рукой не нашлось).
В моём случае разница в звучании между SBC и AAC заключалась в читаемости высоких частот. На SBC слышалась небольшая “каша” в верхних частотах, на AAC всё было чудесно, как по проводу. Причём, сразу после момента подключения по SBC звук хуже, но спустя десяток секунд битрейт, видимо, повышается.
Причём, Marshall Major IV безусловно “тюнинговали” именно под прослушивание рок-музыки — чтобы звук был плотным (но читаемым), чтобы середина не выпирала, ну а басы — хорошо прослушивались, но не забивали собой всё.
И ещё один забавный момент — все события (включение, подключение, выключение) сопровождаются гитарным аккордом, сыгранным с приглушением струн. Очень аутентично, хотя поначалу придётся привыкать, какой звук за какое событие отвечает.
Автономность
Ввиду отсутствия всяких дополнительных штук вроде шумодава, а также Bluetooth 5.0 (это странно, но наушники почему-то очень запаздывают с версиями Bluetooth, а зря — чем выше версия, тем меньше энергопотребление) наушники Marshall Major IV могут проработать до 80 часов. И, пожалуй, это вторая самая важная “фишка” в них после эргономики. 80 часов! Трое с лишним суток непрерывной музыки! Это в три-четыре раза больше, чем “в среднем по больнице” у беспроводных наушников. Хотите самые живучие наушники на рынке? Берите Major IV.
Кстати, заряжать Major IV можно и беспроводным способом. Для этого надо приложить наушники к беспроводной зарядке внешней стороной правого наушника. Это вполне реализуемо, и наушники даже можно так зафиксировать, но выглядит примерно как попытка поставить пластиковую бутылку на крышку.
Итого
Учитывая набор функций (кодеки, отсутствие шумодава) цена Marshall Major IV кажется всё-таки немного завышенной. Например, за 12 тысяч рублей можно купить Marshall Monitor Bluetooth — да, модель не новая, но зато поддерживает кодек aptX. Они менее удобные и у них хуже автономность (30 часов против 80), но благодаря aptX они лучше подойдут Android-пользователям, смартфоны которых поддерживают этот кодек.
Владельцы iPhone могут за эти же 12 тысяч присмотреть себе Beats Solo3 Wireless — опять же, не самая новая модель, хуже автономность (40 часов), а из плюсов — зарядка Lightning, чтобы не возить с собой в поездки несколько разных кабелей (впрочем, фанатам Apple тут не привыкать). Лично мне впрочем ретро-дизайн Marshall нравится больше, чем современный дизайн Beats, да и на голове Major IV сидят удобнее.
В целом, Major IV — это наушники, которые больше всего радуют своей эргономикой, как в плане “посадки”, так и управления. Но по звуку всё же я их в первую очередь рекомендовал бы тем, у кого смартфон поддерживает кодек AAC. Это все айфоны, ну и некоторые смартфоны андроид.
- Отличная эргономика
- Удобное управление
- Топовая автономность
- Хороший звук с кодеком AAC
- Возможность "делиться" музыкой по проводу
- Нет шумоподавления
- Цена высоковата
- Нет aptX
- Микрофон при проводном подключении не работает