Наушников с хорошим звуком полно, но вы попробуйте найти настолько же красивые

Но я ошибся. Надев наушники и попробовав поднять громкость я с первого раза всё сделал правильно и отклонил джойстик в нужную сторону. В дальнейшем тоже никаких проблем не возникало — поскольку эта универсальная кнопка всего одна, то и на ощупь её найти можно моментально. Не знаю, запатентовали Marshall эту разработку или нет, но я бы и в других наушниках хотел такое же управление.

Функции

Какие функции в-принципе могут быть у беспроводной гарнитуры? Ну, шумоподавления здесь нет — тут, вроде бы, и говорить не о чем. Но помните я сказал, что 3,5-мм разъём на правой чашечке — это не только вход, но и выход? И вот тут самое интересное: если подключить Major IV по Bluetooth (к смартфону, например), то можно через этот разъём дублировать звук и на другие наушники! Уточню — любые другие, а не только Marshall.

Ну, например, вы едете в поезде с другом или подругой и решили послушать музыку вместе. Удобно!

Ну а в остальном всё обычно, конечно — беспроводная гарнитура, которая позволяет слушать музыку и разговаривать по телефону.

Звук

Итак, наушники можно подключать либо по проводу, либо по Bluetooth. В последнем случае поддерживается лишь два кодека: SBС и AAC. SBC — самый базовый, который есть везде, AAC — кодек от Apple, но вроде как и на каких-то Android-смартфонах его можно использовать. Мой Samsung Galaxy S10, впрочем, работал только по SBC, а AAC я тестировал на iPhone 8 Plus (новее айфона под рукой не нашлось).