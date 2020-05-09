В обычных наушниках вы выглядите как сбитый лётчик. В этих — как рок-звезда
Качественным звуком в полноразмерных беспроводных наушниках за 25 тысяч рублей сегодня вряд ли кого-то можно удивить — это уже данность за редкими исключениями. Теперь все сравнения в этой категории касаются, по большей части, лишь того, насколько удачно компании используют технологии активного шумоподавления.
И если от звука в этой ценовой категории приходится ждать лишь каких-то подтверждений личных аудиальных предпочтений, то с шумоподавлением все несколько проще, потому что результат его работы гораздо понятнее и очевиднее, чем изменения в звучании при использовании крутых мембран или новых звуковых твиттеров.
Технические характеристики
|Marshall Monitor II ANC
|Bluetooth
|5.0, SBC
|Частотный диапазон наушников
|20 - 22 000 Гц
|Импеданс
|32 Ом
|Чувствительность наушников
|96 дБ
|Диаметр излучателя
|40 мм
|Разъемы
|USB Type-C, 3,5-jack
|Поддержка голосовых помощников
|Google Assistant
|Вес
|320 г
|Цвет
|Чёрный
|Цена
|24 990 рублей
Внешний вид
Marshall до сих пор продолжает придерживаться классического дизайна без плавных линий и внешне цельного корпуса. Провода, проходящие от чаши к ободу, никуда не спрятаны, а сами чаши визуально отделены от обода, что делает всю конструкцию одной большой отсылкой к полноценным студийным мониторным наушникам. Даже название намекает, да.
При небольших размерах чаш, они закрывают ушную раковину полностью, не создавая давление на нее. В тех же Beats Solo Pro это реализовано хуже — чаши просто прижимаются к ушам. Тут же амбушюры (видимо, из кожзама) прилегают к области вокруг ушной раковины и даже без включенного шумодава убирают большой диапазон звуков извне. За пассивную шумоизоляцию однозначный “плюс”.
Кнопки управления тут умело стилизованы под элементы крепления чаш и выделяются за счет выгравированных буквы «М» и аббревиатуры ANС. Они почти незаметны и делают внешний вид наушников более аккуратным. Да и случайно задеть эти кнопки становится сложнее.
Единственное, что мне не понравилось — джойстик управления. Сама задумка хорошая и нормальное техническое воплощение мы уже видели в Adidas RPT-01 (которые производятся той же Zound), где ход джойстика ограничивался его прямоугольной формой. В Monitor II ANC все сложнее, потому что джойстик круглый и порой сложно не перепутать переключение трека с увеличением громкости.
Несмотря на то, что наушники беспроводные, использовать их можно и через провод 3,5-jack, разъем для которого предусмотрен на левой чаше. На ней же находится и порт USB Type-C. Кстати, при подключении через миниджек включать наушники не нужно. Подключил — пользуешься. Удобно, когда батарея успела разрядиться, а зарядить наушники попросту негде или нечем.
Приложение
Первое взаимодействие с наушниками, в теории, должно осуществляться через фирменное приложение Marshall, но с ним у меня почти сразу возникли проблемы. Наушники отображались в поиске, но сопряжения не происходило. Перезагрузка наушников тоже ни к чему не привела, поэтому пришлось подключаться напрямую из настроек смартфона. С чем это связано — непонятно, но неприятные ощущения все-таки остались.
Кроме управления базовыми функциями (настройка эквалайзера, переключение режимов), приложение зачем-то дублирует управление плееров, показывая воспроизводимый трек и кнопки для переключения треков. Зачем мне это в приложении, от которого мне лишь порой нужен эквалайзер? Решительно непонятно.
Шумоподавление
В одном из прошлых параграфов я уже упомянул неплохую пассивную шумоизоляцию, но только ей дело не ограничивается. Полноценный тест с использованием наушников в метро (пожалуй, самое шумное место в городе), по очевидным причинам, провести не удалось. Но даже открытого настежь окна хватило, чтобы понять, насколько хорошо наушники убирают лишние шумы.
С низкими частотами Marshall Monitor II ANC справляются без проблем. Гул машин и шум ветра исчезают полностью, какие-то среднечастотные звуки тоже пропадают, но с верхними частотами все обстоит иначе.
Шумодав не всегда корректно справляется с речью, поэтому какие-то отголоски выкриков и заливного смеха в ненавистном опен-спейсе иногда будут доноситься до вас. Тут даже современные технологии не спасут. Нельзя сказать, что это минус конкретно этой модели. Это минус самой технологии активного шумоподавления. Даже в каноничных Sony WH-1000XM3 голос человека рядом иногда можно расслышать, поэтому будем считать, что с этой задачей наушники справляются здорово и точно не хуже, чем конкуренты.
И, кстати, шумоизоляция работает и для людей рядом. Музыку можно слушать сколько угодно громко — человек, стоящий неподалеку, даже не поймет, что вы, вообще-то, только что включили какой-то зубодробительный металкор и, с легкой улыбкой на лице, получаете своеобразное удовольствие.
Звук
Наушникам удается выдавать действительно хороший звук. Да, даже при использовании лишь одного кодека SBC, который является базовым стандартом для передачи звука через Bluetooth. Вообще, этот кодек не может раскрыть весь потенциал наушников, как тот же aptX (разработанный, кстати, еще в 1988 году), но и одного SBC с головой хватает для воспроизведения любимых треков из стриминговых сервисов и голосового общения. Нужен звук без каких-либо задержек и в качестве чуть лучше? Необходимо всего-лишь достать провод и… И не получить почти что никакой разницы, потому что и через Bluetooth 5.0, и через обычный провод наушники звучат одинаково хорошо.
Для неискушенного аудиофилией человека, качество звука будет не просто оптимальным, а даже хорошим и бодрым. С яркими низкими и аккуратными верхними частотами, насыщенной серединой и адекватным разложением звука на слои. То есть, все инструменты звучат отчетливо и разобрать партию бас-гитары среди перегруженных электрогитар можно без затруднений.
Нельзя выделить какой-то определенный жанр, в котором наушники звучат лучше или хуже. Они просто хорошо справляются со своей задачей. При воспроизведении нет ни заиканий, ни перебоев, ни задержек.
Автономность
От одного заряда Marshall Monitor II ANC могут проработать, в теории, до 30 часов с включенным шумодавом. Неплохой показатель, учитывая, что инженерами предусмотрена возможность быстрой зарядки — 15 минут “от розетки” конвертируются в 5 часов воспроизведения.
На день автономности хватает, потребности в постоянной подзарядке наушников нет. Даже когда они остаются сопряженными со смартфоном на всю ночь, на утро остается еще процентов 20 процентов, хотя до этого наушники работали целый день.
Если шумоподавление, в силу обстоятельств, будет не нужно, можно рассчитывать на почти двое суток непрерывного воспроизведения. Но я не уверен, что кому-то вдруг понадобится слушать музыку настолько долго.
Итоги
Получилось ли у Marshall сделать достойные покупки флагманские наушники с шумодавом? Вполне. Правда, за этими положительными впечатлениями скрывается немаленькая цена - 25 тысяч рублей. Да, дороже, чем ближайшие конкуренты в виде Beats Solo Pro и Sony WH-1000XM3, зато “маршалы” можно использовать и как обычные проводные наушники. Если в скором времени на них упадет цена — это неплохой вариант для покупки.
Даже при плюсах в виде автономности, подключения по проводу и хорошей активной шумоизоляции, у меня все-таки остался один вопрос. Неужели так сложно внедрить поддержку LDAC и aptX HD, чтобы привлечь еще больше аудитории? Даже тех людей, которые будут доказывать, что отсутствие стандартов высококачественного звука по Bluetooth в наушниках за 300 долларов — это серьёзный недосмотр, который никак нельзя игнорировать.
- Отличная защита от внешних шумов
- Возможность подключения через провод
- Автономность
- Дороже, чем конкуренты
- Нет поддержки популярных кодеков