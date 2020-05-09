В обычных наушниках вы выглядите как сбитый лётчик. В этих — как рок-звезда

Кроме управления базовыми функциями (настройка эквалайзера, переключение режимов), приложение зачем-то дублирует управление плееров, показывая воспроизводимый трек и кнопки для переключения треков. Зачем мне это в приложении, от которого мне лишь порой нужен эквалайзер? Решительно непонятно.

Шумоподавление

В одном из прошлых параграфов я уже упомянул неплохую пассивную шумоизоляцию, но только ей дело не ограничивается. Полноценный тест с использованием наушников в метро (пожалуй, самое шумное место в городе), по очевидным причинам, провести не удалось. Но даже открытого настежь окна хватило, чтобы понять, насколько хорошо наушники убирают лишние шумы.

С низкими частотами Marshall Monitor II ANC справляются без проблем. Гул машин и шум ветра исчезают полностью, какие-то среднечастотные звуки тоже пропадают, но с верхними частотами все обстоит иначе.

Шумодав не всегда корректно справляется с речью, поэтому какие-то отголоски выкриков и заливного смеха в ненавистном опен-спейсе иногда будут доноситься до вас. Тут даже современные технологии не спасут. Нельзя сказать, что это минус конкретно этой модели. Это минус самой технологии активного шумоподавления. Даже в каноничных Sony WH-1000XM3 голос человека рядом иногда можно расслышать, поэтому будем считать, что с этой задачей наушники справляются здорово и точно не хуже, чем конкуренты.

И, кстати, шумоизоляция работает и для людей рядом. Музыку можно слушать сколько угодно громко — человек, стоящий неподалеку, даже не поймет, что вы, вообще-то, только что включили какой-то зубодробительный металкор и, с легкой улыбкой на лице, получаете своеобразное удовольствие.

Звук

Наушникам удается выдавать действительно хороший звук. Да, даже при использовании лишь одного кодека SBC, который является базовым стандартом для передачи звука через Bluetooth. Вообще, этот кодек не может раскрыть весь потенциал наушников, как тот же aptX (разработанный, кстати, еще в 1988 году), но и одного SBC с головой хватает для воспроизведения любимых треков из стриминговых сервисов и голосового общения. Нужен звук без каких-либо задержек и в качестве чуть лучше? Необходимо всего-лишь достать провод и… И не получить почти что никакой разницы, потому что и через Bluetooth 5.0, и через обычный провод наушники звучат одинаково хорошо.