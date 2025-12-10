Это ИИ-диктофон: записал разговор — получил конспект и умный поиск по содержимому беседы

MagSafe‑чехол делает из него логичное продолжение смартфона: защелкнули чехол на спинку телефона — и получаете единый тонкий «бутерброд», который спокойно живет в кармане джинсов или пиджака. На лекции или семинаре сценарий получается почти идеальным: достаете телефон, одним движением выдвигаете TicNote из чехла, кладете на стол и жмете кнопку; по окончании пары возвращаете диктофон обратно, он магнитится к смартфону, и шанс забыть его на парте стремится к нулю.

Магнитное крепление решает ту же задачу, но для тех, у кого нет MagSafe: тонкое магнитное кольцо можно наклеить на любой Android‑смартфон или на обычный чехол и получить такой же опыт использования.

Запись звука

Mobvoi не стали изобретать велосипед и разрабатывать микрофоны с нуля, а взяли готовое решение из индустрии премиальных наушников — три MEMS-микрофона (Micro-Electro-Mechanical Systems). Если вы не гик по звуку и аббревиатура MEMS вам ни о чем не говорит, то быстро объясняем что здесь и к чему: это кремниевые микрофоны, изготовленные по тем же технологиям, что и процессоры. Вместо традиционной мембраны и катушки внутри — крошечные механические структуры, вытравленные прямо на чипе.​

Такие микрофоны массово используются в топовых TWS-наушниках для реализации активного шумоподавления. Преимущества перед классическими вариантами существенные: MEMS дают молниеносный отклик (это критично для ANC-алгоритмов), расширенный частотный диапазон, лучшую линейность АЧХ и, что немаловажно, повышенную водостойкость за счет твердотельной конструкции.​