Это ИИ-диктофон: записал разговор — получил конспект и умный поиск по содержимому беседы

Это ИИ-диктофон: записал разговор — получил конспект и умный поиск по содержимому беседыTicNote
Попытка нормально что‑то записать на телефон почти всегда превращается в ад. Сначала вспоминаешь про диктофон в самый последний момент, потом ищешь, куда система спрятала файл, затем начинается экспорт, поиск сервиса для расшифровки, ожидание обработки и ручной разбор километрового текста, собранного из обрезанных фраз и фонового шума.
TicNote существует ровно для того, чтобы убрать весь этот цирк. Это не очередной гаджет ради гаджета из разряда «а давайте впихнем ИИ в зубную щетку». Это максимально простое устройство лишь с одной задачей: нажал кнопку — получил структурированный текст с тезисами, задачами и выделением спикеров. Без экспорта, без костылей и прочих технологических ужасов.
Технические характеристики
|TicNote
|Материал корпуса
|Алюминий, матовый серый (space gray)
|Экран
|Встроенный OLED-дисплей
|Память
|64 ГБ, до ~430–434 часов записи
|Формат записи
|WAV
|Микрофоны
|3 MEMS-микрофона
|Качество записи
|До 1536 кбит/с
|Шумоподавление
|Цифровое, MOS 3.5–4.2
|Аккумулятор
|470 мАч
|Время работы
|До 25 часов записи
|Время зарядки
|~1,5 часа
|Зарядка
|Магнитный коннектор (фирменный кабель)
|Подключение к смартфону
|Bluetooth, синхронизация через приложение TicNote
|Облако и ИИ
|Платформа TicNote Cloud + агент Shadow (GPT‑4o и др.)
|Функции
|Транскрибация, краткое содержание, задачи, разделение спикеров, mind map
|Поддержка языков
|100+ языков для транскрибации/перевода
|Совместимость
|iOS, Android, веб-интерфейс
|Крепление
|MagSafe‑совместимый чехол, магнитное кольцо в комплекте
|Габариты
|86 × 55 × 3 мм
|Вес
|29 г
|Цена
|19 тысяч рублей
Внешний вид
Рендеры вот вообще никак не помогают понять каких размеров устройство на самом деле. С телефон? Или же размером с приличный блокнот? Фотографии рядом со знакомыми предметами дают ответ на вопрос.
Да, устройство получилось настолько тонким, что в нем не осталось места даже под тонкий USB Type-С. По площади он ближе к банковской карте, а по толщине — к нескольким таким картам, сложенным вместе: около 3 мм, так что в нагрудном кармане рубашки или в узком отделении рюкзака диктофон вообще не ощущается.
А как его заряжать, спросите вы? Все просто: зарядка реализована через магнитный коннектор — компромисс, на который Mobvoi явно пошла ради экстремально компактного форм-фактора.
Корпус полностью алюминиевый, матовый, без глянца (глянцевая только панель над экраном). Цвет же очень напоминает космический серый у старых MacBook: такой спокойный, утилитарный цвет, который здорово смотрится рядом с любой техникой.
В комплекте с диктофоном можно обнаружить MagSafe‑чехол и магнитное крепление, и это как раз те аксессуары, которые превращают TicNote из «просто очень тонкого диктофона» в нормально интегрированный рабочий инструмент.
MagSafe‑чехол делает из него логичное продолжение смартфона: защелкнули чехол на спинку телефона — и получаете единый тонкий «бутерброд», который спокойно живет в кармане джинсов или пиджака. На лекции или семинаре сценарий получается почти идеальным: достаете телефон, одним движением выдвигаете TicNote из чехла, кладете на стол и жмете кнопку; по окончании пары возвращаете диктофон обратно, он магнитится к смартфону, и шанс забыть его на парте стремится к нулю.
Магнитное крепление решает ту же задачу, но для тех, у кого нет MagSafe: тонкое магнитное кольцо можно наклеить на любой Android‑смартфон или на обычный чехол и получить такой же опыт использования.
Запись звука
Mobvoi не стали изобретать велосипед и разрабатывать микрофоны с нуля, а взяли готовое решение из индустрии премиальных наушников — три MEMS-микрофона (Micro-Electro-Mechanical Systems). Если вы не гик по звуку и аббревиатура MEMS вам ни о чем не говорит, то быстро объясняем что здесь и к чему: это кремниевые микрофоны, изготовленные по тем же технологиям, что и процессоры. Вместо традиционной мембраны и катушки внутри — крошечные механические структуры, вытравленные прямо на чипе.
Такие микрофоны массово используются в топовых TWS-наушниках для реализации активного шумоподавления. Преимущества перед классическими вариантами существенные: MEMS дают молниеносный отклик (это критично для ANC-алгоритмов), расширенный частотный диапазон, лучшую линейность АЧХ и, что немаловажно, повышенную водостойкость за счет твердотельной конструкции.
Зачем всё это нужно диктофону? Недорогие модели часто работают по принципу «пишу всё подряд»: гул кондиционера, стук пальцев по столу, эхо от стен, шорох одежды. На выходе получается каша, из которой потом AI-транскрибер с трудом вытаскивает слова. MEMS-микрофоны в связке с цифровым шумоподавлением работают избирательно — они пытаются вычленить именно голос, отсекая лишнее.
В реальных условиях это работает так. В тихой переговорной комнате TicNote улавливает речь даже с дальнего конца стола — слышно шепот, вздохи, паузы. В шумном кафе с громкой музыкой на фоне устройство справляется, но голоса звучат чуть приглушенно, а сам диктофон желательно класть ближе к говорящим. В метро или на оживленной улице качество падает существенно — тут уже не хватает направленности микрофонов.
Важная оговорка: агрессивное шумоподавление, которое нельзя отключить в настройках, делает голоса немного «пластиковыми», лишая их естественных обертонов. Если вы собираетесь записывать на него подкаст, где важны тембральные нюансы голоса — TicNote не подойдет. Но для бизнес-встреч, лекций, брифингов, где важна разборчивость речи, а не аудиофильское качество звука — это именно то, что нужно. Слушать-то результат не вам.
Умные функции
Все самое интересное начинается в тот момент, когда вы нажимаете кнопку «Стоп». После нажатия запись через Bluetooth отправляется на смартфон, синхронизируется с облаком, и за дело берется ИИ-агент Shadow. Это не просто транскрибатор, который тупо переводит звук в текст (таких сервисов полно, можно даже из терминала накатить). Shadow же пытается понять смысл разговора и структурировать информацию так, как это сделал бы кожаный мешок.
Вместо километровой «простыни» текста без знаков препинания вы получаете многоуровневый разбор:
- Краткое содержание — выжимка того, о чем вообще был разговор, сжатый до трех-пяти пунктов. Пример: «Обсуждали бюджет проекта на 2026 год, согласовали изменения в дизайне главной страницы, перенесли дедлайн на две недели».
- Список задач — автоматически вытащенные договоренности с указанием, кто и что обещал сделать. «Спикер 1 (Иван) берет на себя согласование договора до пятницы. Спикер 2 (Мария) готовит макеты к среде».
- Полная транскрипция с разделением спикеров — текст, где каждая реплика подписана («Спикер 1:», «Спикер 2:»), при этом ИИ сам различает голоса, а вы потом можете присвоить им нормальные имена в интерфейсе.
- Ключевые моменты и идеи — Shadow помечает фрагменты, где прозвучало что-то особенно важное или показательное.
- Ментальная карта — визуальная схема с темами и связями между ними, которая помогает быстро понять структуру беседы и логические переходы.
Но самая убойная фича — интерактивный чат с записью. После обработки можно открыть чат-бот и задать вопрос прямым текстом: «Какую сумму назвал заказчик за разработку мобильного приложения?» Или: «Какие возражения высказал клиент по поводу сроков?» Shadow найдет нужный фрагмент записи и даст развернутый ответ на основе контекста. Все это работает благодаря интеграции с современными языковыми моделями от OpenAI, Google, X AI, Anthropic и DeepSeek. Ну, а между самими моделями можно быстро переключаться в зависимости от задачи. Чем-то похоже на Perplexity, только на чуть более специализированную его версию.
Доступ к записям — кросс-платформенный. Можно слушать и читать расшифровки как в мобильном приложении (iOS/Android), так и через веб-интерфейс на любом компьютере. Встроенных динамиков в самом диктофоне нет — это исключительно записывающее устройство.
А, по поводу тарифов: бесплатный план дает 600 минут ИИ-обработки в месяц (это примерно 10 встреч по часу). Для студента или фрилансера хватит с головой. Если нужно больше — подписка Pro стоит 1 200 рублей в месяц или 8 390 рублей в год. Она открывает безлимитную транскрибацию, расширенный анализ Deep Think и приоритетную обработку.
Как это работает в России?
В текущих геополитических реалиях главный вопрос к любому «умному» гаджету звучит так: а не превратится ли он в дорогой кирпич через месяц, когда западный сервис заблокирует российских пользователей? С TicNote ситуация на удивление оптимистичная.
Во-первых, устройство официально продается в России через крупные торговые сети «Билайн», Dr. Head, re: Store и Ozon. Во-вторых, и это критически важно: подписку на расширенные функции Shadow Pro можно оплатить обычными российскими картами «Мир» без всяких плясок с бубном. Не нужно искать друзей с зарубежными картами, платить через сомнительные прокси-сервисы или регистрировать аккаунты на левые адреса в Казахстане. Просто привязываете «Мир», и всё работает.
В-третьих, приложение не требует специальных средств обхода для работы. Оно качается из официальных сторов, запускается без танцев с настройками DNS, синхронизация проходит без задержек. На фоне массового исхода западных сервисов такая стабильность подкупает — вы покупаете устройство и можете быть уверены, что оно не перестанет работать в один прекрасный день.
Конкуренты
Главный соперник по концепции это Plaud Note: тоже ультратонкий AI‑диктофон с магнитным креплением к смартфону, 64 ГБ памяти и длительной автономностью. Он делает саммари под разные роли и глубоко интегрирован с собственным облаком, но сильнее завязан на зарубежную инфраструктуру и сложнее в оплате и использовании из России.
Если смотреть глобальнее, то TicNote конкурирует с AI‑сервисами для созвонов (tl;dv, Notta, Sembly. ai) и гибридными устройствами вроде FoCase REC или Recolx, которые копируют идею магнитного рекордера, но с более простым ИИ-помощником и меньшей автономностью. На их фоне TicNote выделяется сочетанием железа, универсальности (не только онлайн‑встречи, но и лекции/живые разговоры) и более продвинутого анализа через Shadow, который ведет себя уже не как «диктофон с расшифровкой», а как личный ИИ‑секретарь.
Итого
TicNote — это тот редкий случай, когда «умный» гаджет не усложняет жизнь своим существованием, а реально упрощает её. Это ответ на конкретную, знакомую каждому боль: невозможность быстро и качественно зафиксировать важный разговор без цирка с пятью приложениями.
Своей однозадачностью устройство и цепляет. Пока Яндекс пытается воткнуть AI в наушники, Mobvoi делает простое устройство, которое идеально выполняет единственную возложенную на него функцию.
Да, заряжается не очень удобно, но это все еще удобнее, чем разблокировать телефон, перелистывать экран за экраном в поисках нужного приложения и потом ручками экспортировать нужные файлы. Тут же нажимаете на кнопку — он пишет. Нажимаете еще раз — обрабатывает. А через пару минут на экране смартфона появляется уже структурированный текст с тезисами, «майндмэпами» и возможностью задать уточняющие вопросы ИИ-ассистенту.
Если ваша работа хоть как-то связана с разговорами, то эти 10−15 тысяч рублей окупятся за счет сэкономленного времени и нервов уже в первый месяц использования. Правда, для этого придется еще и подписку оплатить, но зато поддерживаются карты «Мир».
- Красивое и тонкое устройство
- MagSafe-крепление
- Мощный ИИ-помощник
- Не самое удобное зарядное устройство
- Ну, дороговато...