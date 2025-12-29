Наушники, в которых вы будете спать как младенец: Soundcore Sleep A30

Интересно, что для экономии энергии наушники позволяют отключать Bluetooth и переходить в так называемый локальный режим. Делается это либо в приложении, либо двойным тапом по левой чашечке. Воспроизведение музыки с телефона в таком режиме невозможно, но наушники могут воспроизводить звуки природы, сохранённые в них самих. Остаётся, правда, непонятным, как без Bluetooth наушники понимают, что там переключили в приложении — ведь выйти из локального режима можно всё так же настройкой на смартфоне. Может, они просто не держат Bluetooth-соединение постоянно и просто раз в несколько секунд пингуют смартфон? Кто знает.

Ну и… Это всё. Настроек эквалайзера здесь нет, степень шумодава выбрать нельзя (он либо включен, либо нет). Фактически, если вы не собираетесь спать в наушниках, то Sleep A30 вам не нужны. Здесь даже функция звонков по умолчанию выключена — я поначалу долго не мог понять, почему я собеседника не слышу. Нужно прям зайти в настройки в приложении Soundcore, и включить звонки — потом уже всё отлично и собеседник меня слышит прекрасно.

Кстати, в отличие от многих моделей Soundcore, зарядный кейс здесь не поддерживает беспроводную зарядку.

Для управления наушниками используются сенсорные зоны, ну и поскольку Sleep A30 предназначены в первую очередь для сна, настроить вы можете только двойные и тройные касания по каждой чашечке (чтобы не было ложных срабатываний, особенно когда поправляете наушник для более плотного прилегания к уху). Зато благодаря малому размеру промахнуться по сенсорной зоне практически нереально. Я ни разу не промахивался, например, хотя обычно у меня с сенсорным управлением возникают проблемы.

Автономность

Как это ни удивительно, наушники могут воспроизводить музыку до 9 часов с включённым шумодавом. А с дозарядкой в кейсе это время увеличивается в 5 раз и составляет 45 часов. При этом, как я уже сказал, если наушники определяют, что вы заснули, они выключают музыку и оставляют только шумодав.