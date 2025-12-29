Наушники, в которых вы будете спать как младенец: Soundcore Sleep A30

Наушники, в которых вы будете спать как младенец: Soundcore Sleep A30Первые в своём роде
Внешний вид
Да, Soundcore Sleep A30 сделаны в первую очередь именно для того, чтобы вы их надевали на ночь. А вот будете ли вы слушать в них музыку днём, по дороге на работу — это уже не важно. Но давайте начнём с дизайна, внешности и особенностей управления.
Как и прочие TWS-наушники, Sleep A30 находятся в зарядном кейсе, оборудованном аккумулятором.
Кстати, если вам кажется, что у моей камеры проблемы с балансом белого, то... Вам кажется. Soundcore Sleep A30 поставляются в двух вариантах: белом и бледно-голубом, и вот у меня на тесте как раз второй вариант.
Сами наушники реально очень маленькие. Честно говоря, сложно поверить, что они реально могут проработать до 9 часов при массе каждой половинки всего 3 г…
Но давайте о другом поговорим. Если вы когда-либо засыпали с любыми другими TWS-наушниками, то наверняка знаете, что главная проблема такого их применения — они выпадают из уха и теряются где-то в постели. В лучшем случае, остаются на подушке. А ещё в них часто попросту неудобно спать на боку — даже наушники без ножек всё равно обычно давят на ухо.
Так вот, корпус Soundcore Sleep A30 спроектирован так, чтобы избежать обеих проблем. Наушники маленькие, полностью помещаются в ушной раковине, а мягкие силиконовые «крылышки» предотвращают выпадание. Ну почти…
На самом деле, чуда всё равно не случилось и лично у меня наушники хоть и не выпадают за всю ночь, но под утро уже не так плотно прилегают, из-за чего теряются функции пассивного шумоподавления, хотя активный шумодав здесь тоже есть.
Тем не менее, Soundcore Sleep A30 — действительно одни из самых маленьких и удобных TWS-наушников, хотя такую конструкцию, конечно, реализовали не без жертв. Но об этом чуть ниже.
Заряжаются наушники внутри зарядного кейса, а сам кейс — от USB-C кабеля. При этом свойственной обычно наушникам Soundcore беспроводной зарядки здесь нет, хотя кейс достаточно большой.
Функции
Как я уже сказал, Soundcore Sleep A30 — это наушники, спать в которых не только можно, но и нужно. Фактически, их делали в первую очередь именно для сна, а остальное уже скорее функции побочные.
Что они умеют?
Во-первых, наушники позволяют маскировать храп и всякие внешние звуки — за счёт активного шумодава. Делают они это, впрочем, не так уж хорошо — и я даже не про храп, а про звуки с улицы. Я сплю обычно в берушах, и вот что скажу: по качеству подавления шума наушники проигрывают берушам, разве что вы будете включать в них какие-то атмосферные звуки, типа звуков леса, прибоя и т.п.
Во-вторых, наушники отслеживают ваш сон: когда вы заснули, когда проснулись, распознают фазы вашего сна (да, как фитнес-браслеты: глубокий сон, поверхностный). При этом, если вы слушаете музыку, то наушники могут автоматически выключить её как только вы заснёте (не прям сразу, чтобы вы не проснулись от резко наступившей тишины).
В-третьих, определяют, когда вы ворочаетесь во сне и в том числе показывают статистику, сколько вы спали на левом боку, сколько на правом, на спине, на животе.
В-четвёртых, вы можете ставить будильник (до 5 штук) и напоминание для отхода ко сну.
Статистику сна наушники хранят в себе до тех пор, пока вы не синхронизируете их с приложением Soundcore для смартфонов. И да, это то же самое приложение, которое работает с другими наушниками под этим брендом.
Синхронизировать каждый день наушники необязательно — памяти в них хватает на хранение статистики до 9 дней.
Интересно, что для экономии энергии наушники позволяют отключать Bluetooth и переходить в так называемый локальный режим. Делается это либо в приложении, либо двойным тапом по левой чашечке. Воспроизведение музыки с телефона в таком режиме невозможно, но наушники могут воспроизводить звуки природы, сохранённые в них самих. Остаётся, правда, непонятным, как без Bluetooth наушники понимают, что там переключили в приложении — ведь выйти из локального режима можно всё так же настройкой на смартфоне. Может, они просто не держат Bluetooth-соединение постоянно и просто раз в несколько секунд пингуют смартфон? Кто знает.
Ну и… Это всё. Настроек эквалайзера здесь нет, степень шумодава выбрать нельзя (он либо включен, либо нет). Фактически, если вы не собираетесь спать в наушниках, то Sleep A30 вам не нужны. Здесь даже функция звонков по умолчанию выключена — я поначалу долго не мог понять, почему я собеседника не слышу. Нужно прям зайти в настройки в приложении Soundcore, и включить звонки — потом уже всё отлично и собеседник меня слышит прекрасно.
Кстати, в отличие от многих моделей Soundcore, зарядный кейс здесь не поддерживает беспроводную зарядку.
Для управления наушниками используются сенсорные зоны, ну и поскольку Sleep A30 предназначены в первую очередь для сна, настроить вы можете только двойные и тройные касания по каждой чашечке (чтобы не было ложных срабатываний, особенно когда поправляете наушник для более плотного прилегания к уху). Зато благодаря малому размеру промахнуться по сенсорной зоне практически нереально. Я ни разу не промахивался, например, хотя обычно у меня с сенсорным управлением возникают проблемы.
Автономность
Как это ни удивительно, наушники могут воспроизводить музыку до 9 часов с включённым шумодавом. А с дозарядкой в кейсе это время увеличивается в 5 раз и составляет 45 часов. При этом, как я уже сказал, если наушники определяют, что вы заснули, они выключают музыку и оставляют только шумодав.
В общем, до утра наушников мне хватало всегда.
Звук и шумодав
Как могут такие маленькие наушники работать до 9 часов с включённым шумодавом? Всё просто: в них нет ничего лишнего. Ну как лишнего… Ничего того, что не нужно человеку, который не собирается в этих наушниках спать. Про эквалайзер я уже сказал, но и что касается остального — здесь только всё базовое.
Базовый кодек SBC, AAC вроде бы заявлен, но смартфон и компьютер его не подключают почему-то и используют SBC. Шумодав… В целом хороший, но бывает и лучше.
Впрочем, звук в Soundcore Sleep A30 мне нравится. Не думайте, что они звучат как-то плохо. Но сейчас практически все TWS-наушники хороши — найти среди современных моделей что-то звучащее прям плохо (и не от ноунеймов) практически невозможно. Хотя да, свойственная кодеку SBC «глухота» и нечёткость в высоких частотах (где играет хай-хет, например) присутствует. Баса это тоже касается: низы хорошо ощущаются, но прослушиваются не так детально, как с более качественными кодеками (но если вы любите, когда бас «бумкает» — вам точно зайдёт). Но это всё равно лучше, чем слушать звук на аудиокассете, например.
Хотя, кажется, я вас только напугал. В общем, если вы слышали такие модели Soundcore как P40i или Space A40 с кодеком именно SBC, то тут примерно так же, только без эквалайзера.
Конкуренты
Найти TWS-наушники для сна задача непростая. У нас такие штуки вообще не популярны, но даже если прошерстить западные ресурсы, то и там моделей упомянут не так уж много. Плюс, помимо наушников там рекомендуют какие-то маски или повязки, но мы давайте сосредоточимся именно на наушниках. Причём только на тех, которые можно купить в России, и за адекватные деньги (Ozlo Sleepbuds я нашёл только за 60 тысяч рублей — их давайте в расчёт не брать).)
|Anker Soundcore Sleep A30
|Remax SleepBuds Z3
|Sony WF-1000XM5
|Версия Bluetooth
|5.4
|5.4
|5.3
|Поддерживаемые кодеки
|AAC, SBC
|AAC, SBC
|AAC, LC3, LDAC, SBC
|Диапазон частот
|20 Гц - 20 кГц
|20 Гц - 20 кГц
|20 Гц - 40 кГц
|Hi-Res
|нет
|нет
|да
|Активный шумодав
|да
|нет
|да
|Пылевлагозащита
|IPX4
|IPX5
|IPX4
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|да
|Время автономной работы
|до 9 часов (с шумодавом)
|до 5 часов
|до 8 часов (с шумодавом)
|Автономность с учётом подзарядки в чехле
|до 45 часов
|до 30 часов
|до 24 часов
|Масса
|3 г
|6 г
|5,9 г
|Цена
|18 тысяч рублей
|от 1,3 тысяч рублей
|22 тысячи рублей
Remax SleepBuds Z3
Наушники от малоизвестного (читай — ноунейм) китайского бренда по смешной цене (вообще, я их видел и за 2,5 тысячи рублей, и за 4 тысячи, но на Вайлдбериз нашлись за 1,3 тысячи с доставкой за 3 дня). Шумодав отсутствует, но зато присутствует и нормально работает кодек AAC. Правда, автономность — всего 5 часов, но судя по отзывам, отключать музыку когда вы заснули они умеют. Но масса каждого наушника — аж 6 г, в два раза больше, чем у Soundcore.
Sony WF-1000XM5
Если отвлечься от специальных «сонных» наушников, то можно рассмотреть вариант с компактными Sony WF-1000XM5. Стоят чуть дороже, чем Soundcore Sleep A30, зато у них топовый шумодав, топовый звук, поддержка Hi-Res Audio, ну и время работы тоже приличное. При этом каждый наушник весит как у Remax. Но тут уже никаких функций с отслеживанием сна не ждите. Просто хорошие наушники в которых плюс-минус удобно спать (но это тоже субъективно — уши у людей, внезапно, разные).
Итого
По сути получается, что Anker Soundcore Sleep A30 — единственные в своём роде, и прямых конкурентов у них практически нет. Ведь, дело не только в том, что в этих наушниках удобно спать, они же ещё и отслеживают ваш сон и в приложении вы видите статистику: сколько вы спали, когда заснули, насколько качественным был сон. Да, иногда статистика косячит, но фитнес-браслеты в этом смысле не намного точнее, а то и менее.
С другой стороны, 18 тысяч — цена немаленькая. И хотя как «просто наушники» Sleep A30 — тоже не падают в грязь лицом, всё же купить TWS-модель с активным шумодавом и более продвинутыми кодеками уже можно за 2 тысячи рублей. И звук будет не хуже.
Так что, покупать Anker Soundcore Sleep A30 имеет лишь в том случае, если вы реально ищете наушники для сна, и беруши вам не подходят. Но имейте ввиду: звук беруши глушат всё-таки лучше.
- Удобно спать в этих наушниках
- Полноценное отслеживание сна
- Активный шумодав
- Неплохой звук
- Отличная автономность
- Звук средний по качеству
- Цена высоковата
- Нет настроек звука