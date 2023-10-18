Этот проектор по цене бюджетного телика разворачивает картинку диагональю в 100 дюймов

Этот проектор по цене бюджетного телика разворачивает картинку диагональю в 100 дюймовNebula Capsule II
Anker всё-таки пришёл к успеху в России — наушники и bluetooth-колонки Soundcore делают свое дело. Достаточно спуститься в московское метро в час-пик, чтобы за пару минут без труда встретить несколько человек с TWS-затычками или полноразмерными наушниками этого производителя. Но мало кто знает, что кроме аудиотехники Anker выпускает еще и проекторы под торговой маркой Nebula. Настолько не бюджетные проекторы, что для их покупки придется расстаться со средней зарплатой. Но прикол в том, что тут есть ради чего с ней расставаться.
Мне ли вам напоминать, что проекторы в истории человечества существуют уже примерно 500 лет? За это время изменились только источники ввода и технологичность внутренностей, суть осталось прежней. Почему-то в народе они популярностью почти не пользуются, покупают их редкие хипстеры, отрицающие телевизоры и кинотеатры. Зато проекторы стали непременными спутниками современных офисов и образовательных учреждений. Потому что за небольшую цену можно получить огромное по диагонали изображение — то, что нужно.
Правда, последнее утверждение справедливо только для LCD-проекторов. Они хоть и недорогие, но обеспечивают читаемое изображение и приемлемую яркость лишь для офисного использования, где просто видеть текст перед собой — уже хорошо. Для просмотра блокбастеров в 4K они годятся слабо: контрастности не хватает, и почти любой телевизор тут будет на голову выше.
А ещё бывают и DLP-проекторы, придуманные в недрах Texas Instruments. Такие стоят раз в десять дороже своих жидкокристаллических собратьев (нет, не шутка, реально в десять раз) и работают на отражение, а не на просвет, что делает их радикально ярче. И, конечно, они дают владельцу возможность рассказывать всем и всюду о том, что у них внутри проектора, вообще-то, есть микронные зеркала, разработчикам которых дали премию Эмми в 1998 году.
Наш герой обзора принадлежит как раз ко второму типу. Одного этого уже достаточно для того, обратить на него свое внимание, но тут появляются инженеры из Anker и «упаковывают» всю эту современную начинку в корпус, сравнимый по размерам с банкой светлого нефильтрованного. А ещё они сделали проектор портативным. Каким образом? Да просто добавили к нему аккумулятор.
Технические характеристики
|Nebula Capsule II
|Технология проецирования
|DLP
|Яркость
|200 Лм
|Разрешение
|1280×720 (16:9, HD)
|Размеры проецирования
|от 40" до 100
|Операционная система
|Android TV 9
|Динамик
|1 × 8 Вт (270°)
|Автономность
|2,5-3 часа в оптимизированном режиме, 2 часа в стандартном
|Подключение
|HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast
|Фокусировка
|Автоматическая
|Коррекция изображения
|Трепециедальная
|Размеры
|80 × 80 × 150 мм
|Вес
|725 г
Внешний вид
Моду на цилиндрическую технику и вертикальное расположение плат внутри ввела Apple, когда десять лет назад выпустила самый нестандартный компьютер на рынке — Mac Pro 2013. Тут-то всё и завертелось. Круглые колонки и прочие физические воплощения голосовых ассистентов уже были, а теперь так стали выглядить и проекторы.
Для инженеров это не самая простая задача, потому что внутри небольшого корпуса пришлось разместить и оптическую систему проектора с автофокусом, и всю электронную начинку с аккумулятором, и аудиосистему на 8 Вт. Места хватило даже для активного охлаждения — для этого тут задействован полноценный кулер. Кулер тихий, при долгой работе звук от него заметен едва ли. Обычный ноутбук под небольшой нагрузкой шумит ощутимо сильнее.
Управление устройством при непосредственном контакте осуществляется либо при помощи сенсорных клавиш на верхней части корпуса, либо при помощи пары физических кнопок на боковой поверхности. Первые нужны для навигации по интерфейсу местной оболочки и регулировки громкости, а вот пара сбоку понадобится для включения проектора и активации режима сопряжения с остальными устройствами дома.
Но кому нужны кнопки, когда в комплекте с проектором идет нормальный пульт? Точно такой же, как и у телевизоров на Android — те же размеры, тот же набор кнопок.
Правда, крутить-вертеть им в воздухе в попытках управлять курсором не выйдет — на такое местный пульт не способен. Ну а если необходимость нормально перемещать курсор всё же возникла, то в приложении-компаньоне можно выбрать виртуальный тачпад. Хотя по такой цене хотелось бы ограничиться одним пультом, понимаю.
Круто, что инженеры не стали лепить один USB-C для всех задач проектора сразу. Здесь есть USB-A, однин Type-C PD, HDMI и AUX 3,5 мм — выглядит солидно, хотя могли бы сделать пару USB-C и каждый с возможностью видеовыхода (хабов с поддержкой внешних портов для ноутов сейчас полно и они относительно дёшевы). Зато подключить можно всё, что угодно. И что более важно — подключить одновременно.
Для более удобной настройки положения проектора в пространстве, на нижней части корпуса есть отверстие с резьбой под стандартное крепление штатива. В комплекте штатива нет, так что покупать придется самостоятельно. Какие-то специализированные штативы тут не нужны, хватит и небольшого смартфонного. Главное, чтобы «голова» штатива крепилась на шарнире. Поверьте, в использовании это удобнее, чем попеременное развлечение с отдельными крутилками, позволяющими крутить закрепленный проектор во всех плоскостях.
Проецирование
Крошечные размеры корпуса накладывают довольно серьезные ограничения на то, с какой яркостью будет проецироваться изображение. В нашем случае речь идет о максимальной яркости светового потока 200 Лм. Много это или мало?
Ну, на практике всё не супер-много, если сравнивать с большими собратьями даже из жидкокристаллического сегмента. Какая-нибудь четырехкилограммовая модель тысяч за двадцать рублей сможет выдать вам и все три тысячи этих люмен. И даже разрешение будет выше. Но и изображение будет более зернистым у второй модели. Всё за счет разницы между DLP-технологией и более простой LCD.
У DLP-проекторов меньше потери света по пути от источника до стены в вашей комнате. Свет не проходит сквозь панель, а просто отражается от матрицы, состоящей из микроскопических зеркал. Они очень плотно посажены, от этого проецируемое изображение становится менее дискретным — чёткость, конечно, теряется при больших масштабах, но картинка не начинает «сыпаться», превращаясь в кашу из пикселей.
Яркость таких проекторов можно усилить, добавив несколько дополнительных матриц (этим производители успешно занимаются в более крупных и еще более дорогих моделях), но Nebula Capsule II несколько ограничена размерами, как вы видите.
На практике в слабо освещенной комнате без полного блэкаут-эффекта от штор, с дневным светом из других открытых окон, добиться читаемого изображения на сотне дюймов возможно. Это уже не уровень обычного дешманского школьного проектора, если верить моим воспоминаниям, но и там изображение проецировали не «банкой 0,5». Также не стоит забывать про потерю яркости при слишком большой площади проецирования. Потери яркости от модели к модели могут варьироваться в диапазоне от 25% до 41%. Да и в реалиях квартир советского и постсоветского образца найти свободную стену для экрана на сотню дюймов довольно затруднительно, поэтому вряд ли вы столкнётесь с такой проблемой.
Контрастность 600:1 тоже не выглядит как киллер-фича, которая заставит вас купить устройство. На это только на сотне дюймов этого мало, а вот на 50” и меньше — более-менее. Короче, главное предназначение подобного проектора — небольшие площади проецирования. Таковы законы оптики. Чем больше площадь, тем хуже цветопередача и прочие важные параметры.
Что внутри?
Если верить отчетам AIDA, то перед нами Android-девайс на четырехъядерном noname-процессоре (Cortex A53 1,5 ГГц) и с графикой Mali 450 MP. Звучит странно в реалиях современных восьмиядерных печей, но перед нами не смартфон и даже не телик. Устройству этого хватает для отрисовки в HD Android 9.0 c TV-интерфейсом поверх. И при этом ничего не лагает, система работает быстро.
А быстрая работа достигается за счет нормального объема оперативной памяти. Опять же, все познается в сравнении. Телевизоры-то зачастую оснащают чипами на 1,5 ГБ, что ведёт к проблемам со стабильностью работы приложений. А тут в проекторе, который «Full HD» увидит лишь в названии какого-нибудь файла в накопителе — 2 ГБ. Мелочь, а приятно.
Без подглядывания в таблицу с характеристиками попытайтесь угадать, на сколько миллиампер тут аккумулятор. 4000 мАч? А, может, все 5000 мАч? Не-а, 9700 мАч! Почти десять тысяч миллиампер и три часа воспроизведения видео, ага. Если использовать Nebula Capsule II в роли портативной колонки, то она в состоянии обеспечить сутки непрерывного музыкального сопровождения. Какие-то совсем безумные результаты для таких размеров.
И при этом внутри устройства осталось место для двух отдельных динамиков, которые суммарно выдают 8 Вт звука. Немного, но его качество выше, чем в любом ноутбуке среднего класса.
Да, серьёзным басам тут взяться неоткуда, но если вы не любитель тяжелых жанров и басовитой электроники, нехватка вряд ли скажется на использовании. Верхние и средние выстроены прилично, любой подкаст или альбом-другой не тяжёлой музыки будут звучать на ура.
Итого
Чуть выше могла быть таблица с конкурентами, но конкурент у проектора только один — чуть прокачанная версия в лице Nebula Capsule Laser. За счет (вы не поверите!) лазерного источника света в ней удалось поднять яркость до трех сотен люмен. Круто, конечно, но и стоит этот проектор больше на две сотни долларов.
Не дёшево, а скорее дорого эти все штуковины стоят. Дешевле было бы купить какой-нибудь LCD-проектор «от балды», но вот проделанная работа инженерами над Capsule II и сам результат работы производят магическое впечатление — очень красивая и технически продуманная штуковина, из уважения к конструкции которой появляется желание даже переплатить. Потому что есть на что.
Nebula Capsule II — это огромный экран, который по нажатию кнопки появляется из небольшого устройства. Сразу со всеми экосистемными фишками от Google в виде того же Chromecast. Более того, это защищенный от детей экран. Если в ЖК-дисплей прилетит какой-нибудь игрушечный пистолет, то экрану будет не очень приятно. Тут же от такой экзекуции пострадает только выстроенная перспектива проецируемого изображения. Так еще и попробуй попади в устройство, высота которого меньше 15 см.
Все здорово, проблема только одна — проектор дорогой, а аналогов-то и нет. Но, справедливости ради, цена на него постепенно снижается. Продавцы — сплошь «серовозы», в официальных розничных сетях он продается какими-то периодами, но уже сейчас его можно отыскать за 45-50 тысяч рублей, если постараться. Да, даже в России. Готовы ли вы платить столько за устройство без рекордных характеристик, зато в котором инженеры «подковали блоху» и вместили супер-характеристики в маленький корпус? Ну, решать только вам.
- Самый новороченный тип проектора
- Автономность
- Хорошее качество звука
- Быстрый автофокус
- HD-разрешение (из-за DLP не так сильно заметно)
- Цена