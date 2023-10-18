Этот проектор по цене бюджетного телика разворачивает картинку диагональю в 100 дюймов

Мне ли вам напоминать, что проекторы в истории человечества существуют уже примерно 500 лет? За это время изменились только источники ввода и технологичность внутренностей, суть осталось прежней. Почему-то в народе они популярностью почти не пользуются, покупают их редкие хипстеры, отрицающие телевизоры и кинотеатры. Зато проекторы стали непременными спутниками современных офисов и образовательных учреждений. Потому что за небольшую цену можно получить огромное по диагонали изображение — то, что нужно.

Правда, последнее утверждение справедливо только для LCD-проекторов. Они хоть и недорогие, но обеспечивают читаемое изображение и приемлемую яркость лишь для офисного использования, где просто видеть текст перед собой — уже хорошо. Для просмотра блокбастеров в 4K они годятся слабо: контрастности не хватает, и почти любой телевизор тут будет на голову выше.

А ещё бывают и DLP-проекторы, придуманные в недрах Texas Instruments. Такие стоят раз в десять дороже своих жидкокристаллических собратьев (нет, не шутка, реально в десять раз) и работают на отражение, а не на просвет, что делает их радикально ярче. И, конечно, они дают владельцу возможность рассказывать всем и всюду о том, что у них внутри проектора, вообще-то, есть микронные зеркала, разработчикам которых дали премию Эмми в 1998 году.

Наш герой обзора принадлежит как раз ко второму типу. Одного этого уже достаточно для того, обратить на него свое внимание, но тут появляются инженеры из Anker и «упаковывают» всю эту современную начинку в корпус, сравнимый по размерам с банкой светлого нефильтрованного. А ещё они сделали проектор портативным. Каким образом? Да просто добавили к нему аккумулятор.

Технические характеристики