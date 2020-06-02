Беспроводные наушники, которые никогда не вывалятся из ушей
Внешний вид
Уточню, что вообще говоря, разновидностей Powerbeats уже несколько, но в данной статье речь идёт именно о модели High-Performance. У неё нет номера, а само обозначение "High-Performance" можно найти только на нижней стороне коробки мелким шрифтом, однако при поиске в том же Яндекс.Маркете данную модель стоит искать именно с этим названием. Ну или можно просто посмотреть виджет с ценами в конце статьи.
Итак, Beats Powerbeats High-Performance Wireless представляют собой “почти” беспроводную Bluetooth-гарнитуру. Единственный провод здесь соединяет левое и правое “ухо” и позволяет просто повесить наушники на шею, когда они не используются.
На каждой из чашечек провод плавно переходит в полужёсткое регулируемое крепление, которое надевается на ушную раковину. Поскольку последний раз я подобную конструкцию наушников использовал пару лет назад, первый раз пришлось повозиться, чтобы разобраться, как правильно надевать Powerbeats.
Зато в надетом состоянии Powerbeats лишены главной проблемы большинства TWS-конкурентов — они уж точно не выпадут и не потеряются. Потому что даже если вы придёте на концерт вашей любимой треш-метал группы зачем-то в наушниках и будете упражняться в тряске головой, крепление надёжно удержит Powerbeats на месте, особенно если вы его затянете под себя.
Кстати, на самом деле, у Powerbeats High-Perfomance (они же “просто Powerbeats”) есть ещё и TWS-аналог — Powerbeats Pro. У них такое же удобное крепление на ушную раковину, но кабеля между “ушами” нет. Стоят они, разумеется, дороже — от 15 до 19 тысяч рублей, тогда как обычные Powerbeats обойдутся в 12 тысяч.
Впрочем, что мне больше всего понравилось в Powerbeats (опять же — по сравнению со многими конкурентами), это удобное управление, которое я почему-то с первого раза запомнил. Вот вы когда впервые надеваете наушники, особенно беспроводные (у них обычно куча кнопочек и регуляторов) — вы с какого раза запоминаете, где у них там какие кнопки?
У меня дома есть несколько Bluetooth-гарнитур, управление которыми я не могу запомнить даже спустя неделю-другую ежедневного использования. Не будем показывать пальцем и называть бренды/модели — не в этом суть.
Однако с Powerbeats всё просто как ясный день. На левом наушнике только одна кнопка — включения/сопряжения. Короче, кнопка, которая нужна редко. И расположена она так, что случайно не нажмёшь — выступает сверху над корпусом “чашечки”. Да и нажимать её нужно не меньше секунды, чтобы сработала.
На правом же кнопки две — и они как раз нужны чаще. Верхняя кнопка — ”качелька” громкости, она расположена там же, где на левом наушнике кнопка питания, но длиннее в 2,5 раза — на ощупь не перепутаешь. Как-то я сразу интуитивно разобрался, что нажатие вперёд — громкость плюс, а назад (ближе к спине) — минус.
Вторая кнопка — с логотипом Beats снаружи. Это типичная для гарнитур мультифункциональная кнопка, которая разве что не включает кофеварку в офисе. Однократное нажатие — пауза или запуск воспроизведения (а когда вам звонят — ответ на звонок). Двухкратное — следующий трек (или сброс звонка). Трёхкратное — начало текущего трека или предыдущий трек, если текущий только начался. Удержание кнопки — вызов Siri (также работает “привет, Siri”, если вы это включили в настройках подключённого устройства).
Короче, всё просто и не перепутаешь. При этом, на левой чашечке круглый логотип Beats… Ну, это просто логотип Beats. Перепутать можно, разве что, какую чашечку надевать на левое ухо, а какое — на правое, но на этот случай на внутренней их стороне имеются подсказки L/R (знали б вы, сколько я видел гарнитур без таких подсказок…).
Поскольку Beats принадлежит Apple, то заряжаются наушники от кабеля Lightning — он прилагается в комплекте, а разъём для зарядки расположен в нижней части правой чашечки.
Отмечу, что при надевании наушники становятся внутриканальными, но как бы не совсем. Их не надо глубоко засовывать в уши. Кстати, в комплекте прилагается набор амбюшур под любые уши.
Функции
Как ни странно… Но никаких особых функций в Powerbeats нет. Ни активного шумоподавления, ни даже автоматической остановки воспроизведения, когда вы их сняли, хотя в этом я особой проблемы не вижу — иногда напротив бесит, что другие наушники с такой функцией отключаются тогда, когда мне это не нужно.
Включение здесь тоже не автоматическое и вся “магия Apple” в сопряжении наушников мало отличается от использования с любым другим устройством. То есть, вам всё равно надо включить Powerbeats секундным удержанием кнопки включения/сопряжения. Далее, если подключать будете к iТехнике (кроме Mac — ну или у меня просто слишком старый макбук, с ним даже Air Pods автоматически работать не хотели), то гаджет наушники сам найдёт, а если что-то другое — нужно зайти в настройки Bluetooth и там, в списке доступных устройств, тыкнуть на строчку со словом Powerbeats.
В недостаток я бы записал только недостаточное звуковое информирование пользователя. Многие современные наушники оборудованы голосовыми сообщениями — включены они, выключаются, насколько большой заряд батареи. В Powerbeats же только два звука — сопряжение установлено и отключение (сопряжения и/или питания самих наушников). А вот когда их включаешь — никакой звук это не сопровождает. А, ведь, может быть такое, что наушники включены, но к телефону по какой-то причине не подключаются (например, потому, что рассеяный пользователь зачем-то выключил Bluetooth и забыл включить обратно). В итоге иногда приходится снимать наушники только чтобы убедиться, что они точно включились — а то вдруг батарея села.
Кстати, 5 минут зарядки батареи достаточно для где-то часа воспроизведения, а всего наушники “живут” до 15 часов. Это среднее значение — те же AirPods Pro благодаря зарядке в чехле могут работать в сумме до 24 часов, однако каждые 4,5 часа их придётся ставить на зарядку. С другой стороны, Powerbeats отработают 15 часов “отсюда и до обеда”, а потому для трансатлантического перелёта (когда-нибудь пандемия закончится же, да?) они больше подходят. Да и не дай вам Бог когда-нибудь ночью в самолёте искать выпавший TWS-наушник…
Звук
Вы сильно удивитесь, но Powerbeats звучат как типичные Beats. Если вы слышали даже Beats Solo Pro, то легко узнаете этот звук и тут. Плотные низы, но без излишек, как нередко бывает у конкурентов, хорошо читаемая середина, но без типично “китайского” завышения, и слегка приглушённые, хотя и всё ещё читаемые верха. Пожалуй, мне в звуке Beats больше всего не хватает именно верхов, но это тот случай, когда их можно докрутить эквалайзером. То есть, сами верха тут есть и с ними всё в порядке, просто в стандартном звуке их почему-то сделали чуть тише, чем… Чем нравится лично мне. Субъективщина, в общем.
Главное, что Powerbeats “качают”, а не вешают сопли, а также не глушат звук, как некоторые китайцы.
Итого
Beats Powerbeats High-Performance Bluetooth — добротная беспроводная гарнитура без излишков, которая отлично подойдёт как параноикам, которые боятся потерять TWS-наушники, а также тем, у кого TWS реально вываливаются из ушей. Человеческая физиология крайне непостоянна от особи к особи: у кого-то те же Air Pods держатся как влитые (даже на треш-метал концерте), а у кого-то вываливаются, стоит наклониться, чтобы проверить чистоту обуви после ходьбы по весенним московским улицам. Однако Powerbeats будут держаться как влитые, особенно если вы настроите их под себя. Во всяком случае, даже если одно “ухо” выпадет — оно повиснет на проводе. И даже если два “уха” выпадут — они повиснут на шее. В общем… Нужно очень сильно захотеть потерять Powerbeats.
Также гарнитура отлично годится для тех, кто занимается спортом дома или в фитнес-клубе. Почему не на улице? Потому, что на улице надо слышать происходящее вокруг — а у Powerbeats хотя и нет активного шумодава, благодаря конструкции внешние шумы всё равно существенно приглушаются. Ну и, в конце-концов, здесь хороший “фирменный” звук, который ни с чем не спутать. Если вы слышали любые наушники Beats и они вам понравились, то и с Powerbeats общий язык вы найдёте.
Я же в очередной раз отмечу потрясающе интуитивное управление. Тоже субъективщина, но склеротики меня поймут.
- Точно не вывалятся из ушей
- Хороший звук
- Удобное управление
- Разумная (по меркам Beats) цена
- Нет активного шумодава
- Недостаточное звуковое информирование пользователя