Беспроводные наушники, которые никогда не вывалятся из ушей

Функции

Как ни странно… Но никаких особых функций в Powerbeats нет. Ни активного шумоподавления, ни даже автоматической остановки воспроизведения, когда вы их сняли, хотя в этом я особой проблемы не вижу — иногда напротив бесит, что другие наушники с такой функцией отключаются тогда, когда мне это не нужно.

Включение здесь тоже не автоматическое и вся “магия Apple” в сопряжении наушников мало отличается от использования с любым другим устройством. То есть, вам всё равно надо включить Powerbeats секундным удержанием кнопки включения/сопряжения. Далее, если подключать будете к iТехнике (кроме Mac — ну или у меня просто слишком старый макбук, с ним даже Air Pods автоматически работать не хотели), то гаджет наушники сам найдёт, а если что-то другое — нужно зайти в настройки Bluetooth и там, в списке доступных устройств, тыкнуть на строчку со словом Powerbeats.

В недостаток я бы записал только недостаточное звуковое информирование пользователя. Многие современные наушники оборудованы голосовыми сообщениями — включены они, выключаются, насколько большой заряд батареи. В Powerbeats же только два звука — сопряжение установлено и отключение (сопряжения и/или питания самих наушников). А вот когда их включаешь — никакой звук это не сопровождает. А, ведь, может быть такое, что наушники включены, но к телефону по какой-то причине не подключаются (например, потому, что рассеяный пользователь зачем-то выключил Bluetooth и забыл включить обратно). В итоге иногда приходится снимать наушники только чтобы убедиться, что они точно включились — а то вдруг батарея села.