Компактные полностью беспроводные наушники с шумоподавлением — Sony WF-1000XM3

И сами наушники, и кейс для них лишены каких-либо кнопок (у Air Pods, например, есть кнопка на кейсе). Однако на каждой из чашечек имеется сенсорная зона. К примеру, чтобы перейти в режим сопряжения, нужно прикоснуться к обеим сенсорным зонам одновременно и подержать так пальцы, пока голос не скажет: "Pairing mode" (в настройках можно скачать и русский язык для подобных уведомлений). Отдельное прикосновение к сенсорной зоне на левой чашечке переключает режимы работы шумодава, а на правой - управляет воспроизведением.

Кейс также оборудован NFC-модулем для более быстрого сопряжения с Android-смартфонами.

Возможности

Главная “фишка” WF-1000XM3 - шумоподавление. Причём, слово “шум” здесь стоит употреблять не в общем значении - “какой-то звук, который я не хочу слышать”, а в конкретном - вот это вот “шшш”, например. Ну или так - в каждом помещении, в каждой ситуации есть некий фоновый постоянный звук. Где-нибудь в людном месте - это сливающийся хор голосов, в транспорте - звук двигателя и шум ветра. Но какой-то отчётливый звук наушники почти не глушат - поэтому даже речь человека рядом можно разобрать.

Основных профиля работы у Sony WF-1000XM3 - три штуки, они переключаются однократным нажатием на левую чашечку: шумоподавление (см. выше, что такое “шум” в данном случае), режим усиления окружающего звука (по сути, усиление именно этого “шума” - т.е. разговор человека рядом с вами не усиливается, как и другие отчётливые звуки) и отключение контроля шума/окружающего звука (ambient sound control off).

Отмечу, что работают эти профили при подключении к любому устройству и не требуют какого-то специального ПО. Скажем, я подключил наушники к своему смартфону и к Nintendo Switch (я использую с консолью китайский Bluetooth-адаптер с алиэкспресса). На смартфоне стоит фирменное приложение, но на Switch, понятное дело, ничего такого нет. Тем не менее, все эти основные профили по-прежнему работают. И, кстати, да - наушники можно подключить к двум источникам без проблем - просто подключаем по очереди сначала к одному, потом снова режим сопряжения, и подключаем ко второму. Когда я включаю Nintendo Switch с подключённым к ней передатчиком - наушники автоматически переключаются на игровую консоль. После перевода Switch в спящий режим - отключаются. Правда, на телефон могут автоматически не переключиться - тогда я просто захожу в Bluetooth-настройки смартфона и тапаю по строчке WF-1000XM3 (не сопрягаю заново, а просто тапаю).