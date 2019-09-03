Компактные полностью беспроводные наушники с шумоподавлением — Sony WF-1000XM3

Внешний вид
Наушники поставляются вместе со специальным кейсом, в котором они и заряжаются. Да, как Air Pods. В отличие от яблочных, впрочем, эти заметно больше. При том, что у Apple - капли, а у Sony - вкладыши.
Крышка кейса открывается с пружиной, как и у Air Pods. На пол-пути не застрянет - чехол будет либо закрыт либо открыт.
В нижней части кейса - порт USB-C для зарядки. В комплекте, если хорошенько покопаться, можно найти небольшой кабель.
В целом внешность кейса я бы не назвал привлекательной. Издалека - возможно, но вблизи заметна… Скажем так… Неоднозначная форма (просто посмотрите на фотографию из инструкции к наушникам) и не очень высокое качество пластика, который ещё и протирается/заляпывается.
Сами наушники выглядят гораздо лучше. Я сразу разобрался, как именно их надо вставлять в уши и как класть обратно в чехол.
Чтобы плотнее зафиксировать чашечки в ушах в комплекте предусмотрен набор амбюшур разного размера. В кейсе для них места нет, но и не страшно - вряд ли вы будете в течение дня менять амбюшуры. Имеет смыл один раз найти размер под себя и дальше ходить с ними, пока не растянутся.
Отдельный вопрос - вываливаются ли наушники. Тут, вообще говоря, всё субъективно - с теми же Air Pods я специально пробовал и прыгать, и бегать, и головой трясти - наушники не вываливались. А у кого-то - падали от малейших движений головой. У Sony WF-1000XM3 крепление, конечно, более слабое - по сути, они держатся только за счёт силы трения амбюшур с ушным каналом. Но за всё время тестирования пока ни разу не было прецедентов. Правда, во время ходьбы они могут слегка как бы похлопывать по ушам, что не то чтобы неприятно, скорее неуютно.
И сами наушники, и кейс для них лишены каких-либо кнопок (у Air Pods, например, есть кнопка на кейсе). Однако на каждой из чашечек имеется сенсорная зона. К примеру, чтобы перейти в режим сопряжения, нужно прикоснуться к обеим сенсорным зонам одновременно и подержать так пальцы, пока голос не скажет: "Pairing mode" (в настройках можно скачать и русский язык для подобных уведомлений). Отдельное прикосновение к сенсорной зоне на левой чашечке переключает режимы работы шумодава, а на правой - управляет воспроизведением.
Кейс также оборудован NFC-модулем для более быстрого сопряжения с Android-смартфонами.
Возможности
Главная “фишка” WF-1000XM3 - шумоподавление. Причём, слово “шум” здесь стоит употреблять не в общем значении - “какой-то звук, который я не хочу слышать”, а в конкретном - вот это вот “шшш”, например. Ну или так - в каждом помещении, в каждой ситуации есть некий фоновый постоянный звук. Где-нибудь в людном месте - это сливающийся хор голосов, в транспорте - звук двигателя и шум ветра. Но какой-то отчётливый звук наушники почти не глушат - поэтому даже речь человека рядом можно разобрать.
Основных профиля работы у Sony WF-1000XM3 - три штуки, они переключаются однократным нажатием на левую чашечку: шумоподавление (см. выше, что такое “шум” в данном случае), режим усиления окружающего звука (по сути, усиление именно этого “шума” - т.е. разговор человека рядом с вами не усиливается, как и другие отчётливые звуки) и отключение контроля шума/окружающего звука (ambient sound control off).
Отмечу, что работают эти профили при подключении к любому устройству и не требуют какого-то специального ПО. Скажем, я подключил наушники к своему смартфону и к Nintendo Switch (я использую с консолью китайский Bluetooth-адаптер с алиэкспресса). На смартфоне стоит фирменное приложение, но на Switch, понятное дело, ничего такого нет. Тем не менее, все эти основные профили по-прежнему работают. И, кстати, да - наушники можно подключить к двум источникам без проблем - просто подключаем по очереди сначала к одному, потом снова режим сопряжения, и подключаем ко второму. Когда я включаю Nintendo Switch с подключённым к ней передатчиком - наушники автоматически переключаются на игровую консоль. После перевода Switch в спящий режим - отключаются. Правда, на телефон могут автоматически не переключиться - тогда я просто захожу в Bluetooth-настройки смартфона и тапаю по строчке WF-1000XM3 (не сопрягаю заново, а просто тапаю).
Однако установив на смартфон приложение можно более тонко управлять шумодавом, а также регулировать эквалайзер. Здесь также доступны дополнительные профили шумодава, которые, впрочем, сводятся к уже озвученным. Фишка лишь в том, что приложение само распознаёт текущую ситуацию и включает соответствующий профиль.
Например, если вы идёте, то включается профиль “ходьба” - окружающие звуки не усиливаются, но и не глушатся.
Тем не менее, вот это автоматическое переключение я убрал в настройках — и вот почему. В момент переключения звук режима в наушниках пропадает на пару секунд, причём, в левом наушнике пропадает он почему-то на дольшее время. При прослушивании музыки это крайне неприятно и просто не хочется, чтобы оно там как-то само происходило. Уж когда я готов к паузе - тогда и сам могу переключить.
Также стоит упомянуть такие функции, как пауза воспроизведения музыки при снятии одного наушника, усиление звука голоса если накрыть левый наушник ладонью (на случай, если кто-то рядом вас о чём-то спросил) и интеграция с Google Assistant.
Звук
Не могу ни как-то особенно похвалить, ни поругать качество звука Sony WF-1000XM3. Но тут сразу скажу, что к хорошему звуку я привык и, в частности, привык к “звуку Sony”. Из других брендов, которые я уважаю именно за качество звука и именно в наушниках: Sennheiser, JBL/AKG, Audio-Technica. Откровенный хлам я не слушаю и, более того, предпочитаю именно отключённый эквалайзер - чтобы слышать то, что задумал автор музыки или звукорежиссёр.
В звуке WF-1000XM3 достаточно ровный, но чёткий бас, хорошо проработанная середина и неплохого качества верхние частоты (не “песочат”, но и глухими не назовёшь).
Тем не менее, один существенный недостаток в звуке Sony WF-1000XM3 всё-таки есть - громкость. Её запаса часто не хватает и хочется сделать погромче. При этом, я как раз не любитель ревущих на всю громкость наушников. Подозреваю, что многим пользователям громкости WF-1000XM3 будет очень сильно не хватать.
Ну и последнее - да, наверное важно отметить, что WF-1000XM3 - всё-таки гарнитура, а не только наушники. У них есть ещё и микрофон, с помощью которого можно говорить по телефону. Качество передачи голоса отличное, да и в наушниках собеседника прекрасно слышно.
Автономность
Наушники в режиме шумодава способны проработать до 6 часов (в реальности меньше, конечно же, но и тут множество факторов влияет). Само по себе число небольшое, однако кейс для наушников служит также подзарядкой - причём, с поддержкой быстрой зарядки. Полного заряда кейса хватит на то, чтобы трижды полностью зарядить наушники.
Учитывая, что весь день в них ходить лично меня как-то напрягает (на уши начинает давить - тяжёлые всё-таки, да и неудобно, когда постоянно затычки в ушах), то с проблемой внезапного разряда я пока не столкнулся. Почти всегда из кейса я достаю полностью заряженные наушники.
Итого
Sony WF-1000XM3 - очень интересная модель наушников, но и очень спорная. Во-первых, цена в 18 тысяч рублей кажется всё-таки завышенной. Во-вторых, в сравнении с Air Pods наушники кажутся громоздкими. Конечно, у Air Pods не только нет шумодава, но из-за особенностей конструкции использовать в шумном месте (в метро) их вообще невозможно. Но уши от WF-1000XM3 всё-таки устают.
Режимы шумодава, впрочем, тоже вызывают вопросы. Я всё-таки хотел бы такой шумодав, который мог бы блокировать все звуки, а не только “фоновый шум”. Это вполне мог бы быть один из режимов в данной модели. Но увы.
Также смущает пропадание звука во время переключения режимов. Да, наверное полностью этого избежать невозможно, но пропадание на несколько секунд? Это как-то перебор.
Но всё же главный недостаток - низкий уровень громкости. Тут хоть с шумодавом, хоть без - иногда реально не хватает. Приходится использовать дополнительные ухищрения в плеере на телефоне, но это слабое утешение.
В остальном же Sony WF-1000XM3 - это стильные, удобные (т.к. вообще нет проводов) и многофункциональные наушники.