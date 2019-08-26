Кокетливая «Алиса» и аудиофильское качество звука — изучаем умную колонку LG XBOOM WK7Y

Одна из главных особенностей Алисы на данный момент - это «навыки», которые упрощают управление разными сервисами и получение информации. Например, уже сейчас голосом можно заказать уборку дома, оформить заказ в пиццерии и т .д. (да, технологии уже настолько близко). Да и создавать навыки теперь могут не только в Яндексе. Уже сейчас можно найти кучу голосовых приложений даже от небольших компаний и малого бизнеса. Правда, полезные ли они? Далеко не все.

Если вы раньше общались с Алисой, вы уже знаете, а если нет, я вам напомню, что она - леди с характером. Как любит говорить Илон Маск: «Искусственный интеллект — фундаментальная угроза для всего человечества.»

Например, на просьбу отключить музыку Алиса может начать болтать с вами и отказаться выполнить команду. А потом просто начинает то игнорировать, то "перепрыгивать" с темы на тему или вообще отвечать вопросом на вопрос. Ассистент от Google таких приколов себе не позволяет, да и вряд ли позволит в обозримом будущем. Может, все дело в той самой "загадочной русской душе"?

Звук

Между Яндекс.Станцией и LG XBoom существует компромисс. Если Яндекс.Станция - это больше "видак и какой-то там магнитофон", то в колонке LG упор сделан именно на качество звука. Поэтому на ней и есть логотип английской компании Meridian, которая занимается производством классных аудиосистем уже больше 40 лет.

За звучание в LG XBoom отвечает два динамика: ВЧ-динамик с диагональю 0,8" и СЧ-динамик с диагональю 3,5. Всенаправленности звука, как в той же Яндекс.Станции, нет, но колонка с постоянным подключением к сети 220 В вряд ли будет стоять в середине комнаты, поэтому такие излишества, пожалуй, и не понадобятся.

Общая выходная мощность - 30 Вт. Это хоть и меньше, чем у Станции, зато качество звука действительно за душу берёт. Глубокие басы, как и голос, хорошо слышны даже на максимальной громкости без искажений, хрипов и дребезжаний корпуса или поверхности под ним. Вообще, LG рапортует, что Xboom может воспроизводить стереозвук с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита.

Хороший глубокий звук ощущается почти на любых песнях. От долбёжки по ушам металом до попсы и "медляков". Есть, правда, один нюанс - колонка стремится облагородить басом песни даже там, где это не очень уместно. Если в песне бас задран сам по себе, получается избыточное бухтение. Благо, происходит это не так часто и ещё нужно умудриться найти настолько испорченную аудиозапись.

И главный очевидный недостаток любой аудиосистемы с голосовым управлением. Если музыка играет слишком громко, а возможности подойти и руками отрегулировать уровень громкости нет, то на колонку нужно буквальным образом орать. Не во всё горло, конечно, но чтобы колонка услышала вас, напрячь связки придется.

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