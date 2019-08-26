Кокетливая «Алиса» и аудиофильское качество звука — изучаем умную колонку LG XBOOM WK7Y

Технические характеристики
|LG XBOOM WK7Y
|Звук
|НЧ-динамики: 1, 89 мм; ВЧ-динамики: 1, 20 мм
|Суммарная мощность
|30 Вт
|Количество микрофонов
|2
|Интерфейсы
|Wi-Fi, Bluetooth 4.0
|Питание
|Только от сети
|Размеры
|135x211x135 мм
|Вес
|1.9 кг
|Цвет
|Черный
|Цена
|9990 рублей
Внешний вид
Корпус пластиковый - это вам не мобильники, здесь приколы с металлом или стеклом в материалах корпуса никто не оценит. Никаких физических кнопок, как вам могло показаться сначала, здесь нет. Только сенсорные пиктограммы для вызова голосового помощника, функциональная сенсорная кнопка с нанесенной поверх буквой "F", кнопки регулировки громкости и одна кнопка Pause/Play. Никакого механического хода клавиш. Здесь же находится и пара микрофонов, которые отвечают за распознавание речи.
Для того, чтобы вы понимали, в каком режиме находится колонка, вокруг центральной кнопки "F" есть небольшая круглая область, которая подсвечивается разными цветами, в зависимости от того, настраивается ли колонка сейчас, активирована ли "Алиса" и так далее. Обратная связь с устройством несложная, разобраться не составит труда даже человеку, который плохо разбирается в новой технике.
Но на этом индикация не заканчивается. Снизу от надписи «with Meridian» находится незаметная в выключенном состоянии полоса из светодиодов, которая отображает уровень громкости. Она расположена под металлической сеткой, которая защищает динамики устройства от внешних воздействий.
Кнопка для аппаратного отключения микрофона тоже есть. Находится она не в самом очевидном месте, как у той же Яндекс.Станции, а вообще на противоположной стороне от полосы индикации. Сложно судить о том, где здесь какая сторона, потому что LG XBOOM имеет форму цилиндра.
Хотя колонка LG стоит столько же, сколько и Яндекс.Станция, в ней нет выхода HDMI для использования устройства в качестве ТВ-приставки. Для кого-то это станет заметным минусом, но в эпоху «умных» телевизоров без ещё одного сателлита в HDMI можно обойтись.
В нижней части, точнее даже под самой колонкой, находится вход для зарядного кабеля и небольшая выемка в корпусе для него. Если вы расположите колонку где-то на столе, провод почти не будет виден, но для особых эстетов, лучше придвинуть ее ближе к стене, чтобы всё смотрелось максимально аккуратно. Всё-таки на дворе 2019 год, сейчас модно, чтобы всё было беспроводным.
Алиса
Подключение LG XBoom к смартфону происходит через передачу определенного звукового сигнала от смартфона к колонке. Времени много не занимает, однако кому-то может показаться неприятным довольно громкий и странный звук во время настройки. Не совру, если скажу, что напоминает чем-то в общении робота R2D2 из всем известной космической саги «Звездные войны».
Сейчас развитие «Алисы» происходит прямо на глазах у всего сообщества неравнодушных. Выпускаются обновления и улучшения, появилась возможность управлять системой «умный дом», с поддержкой устройств от разных компаний. Поэтому LG XBoom - это такой набор всех новых технологий для дома.
Одна из главных особенностей Алисы на данный момент - это «навыки», которые упрощают управление разными сервисами и получение информации. Например, уже сейчас голосом можно заказать уборку дома, оформить заказ в пиццерии и т .д. (да, технологии уже настолько близко). Да и создавать навыки теперь могут не только в Яндексе. Уже сейчас можно найти кучу голосовых приложений даже от небольших компаний и малого бизнеса. Правда, полезные ли они? Далеко не все.
Если вы раньше общались с Алисой, вы уже знаете, а если нет, я вам напомню, что она - леди с характером. Как любит говорить Илон Маск: «Искусственный интеллект — фундаментальная угроза для всего человечества.»
Например, на просьбу отключить музыку Алиса может начать болтать с вами и отказаться выполнить команду. А потом просто начинает то игнорировать, то "перепрыгивать" с темы на тему или вообще отвечать вопросом на вопрос. Ассистент от Google таких приколов себе не позволяет, да и вряд ли позволит в обозримом будущем. Может, все дело в той самой "загадочной русской душе"?
Звук
Между Яндекс.Станцией и LG XBoom существует компромисс. Если Яндекс.Станция - это больше "видак и какой-то там магнитофон", то в колонке LG упор сделан именно на качество звука. Поэтому на ней и есть логотип английской компании Meridian, которая занимается производством классных аудиосистем уже больше 40 лет.
За звучание в LG XBoom отвечает два динамика: ВЧ-динамик с диагональю 0,8" и СЧ-динамик с диагональю 3,5. Всенаправленности звука, как в той же Яндекс.Станции, нет, но колонка с постоянным подключением к сети 220 В вряд ли будет стоять в середине комнаты, поэтому такие излишества, пожалуй, и не понадобятся.
Общая выходная мощность - 30 Вт. Это хоть и меньше, чем у Станции, зато качество звука действительно за душу берёт. Глубокие басы, как и голос, хорошо слышны даже на максимальной громкости без искажений, хрипов и дребезжаний корпуса или поверхности под ним. Вообще, LG рапортует, что Xboom может воспроизводить стереозвук с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита.
Хороший глубокий звук ощущается почти на любых песнях. От долбёжки по ушам металом до попсы и "медляков". Есть, правда, один нюанс - колонка стремится облагородить басом песни даже там, где это не очень уместно. Если в песне бас задран сам по себе, получается избыточное бухтение. Благо, происходит это не так часто и ещё нужно умудриться найти настолько испорченную аудиозапись.
И главный очевидный недостаток любой аудиосистемы с голосовым управлением. Если музыка играет слишком громко, а возможности подойти и руками отрегулировать уровень громкости нет, то на колонку нужно буквальным образом орать. Не во всё горло, конечно, но чтобы колонка услышала вас, напрячь связки придется.
Конкуренты
Google Home
Выпущенная два года назад, колонка может показаться старой и бестолковой из-за своего "возраста", хотя на самом деле все не так плохо. Для поклонников сервисов Google, возможность сказать дома "Окей, гугл" и управлять умным домом может сыграть ключевую роль: более разнообразные ответы, очень быстрое развитие сообразительности системы самосборную электронику, хоть устройства в систему "умный дом". Google Home сделан скорее для энтузиастов, которые собираются в
секты клубы по интересам на форумах и совещаются "как бы мне подключить к Google Home штуковину Y?", чем для простого покупателя. Да и в России официально эти колонки не продают. Только "серые" магазины, в которых придется выложить те же самые 10 тысяч рублей без реальной гарантии (потому что запчастей в России тоже нет). И нужно ли это вам?
Яндекс.Станция
Кто бы мог подумать, что Яндекс сможет первым запустить в России настоящий аналог Алексы от Amazon, обгоняя мировых лидеров по голосовым помощникам? "Станция" получилась хорошей мультимедийной системой. Да, именно мультимедийной, потому что помимо функций обычного голосового ассистента, есть возможность использовать устройство как ТВ-приставку, в которую еще и мощная акустика встроена (50 Вт + динамики по всем сторонам). Если нюансы качества звука Вас интересуют слабо, зато нужен огромный запас громкости и возможность глядеть на экране результат работы с ассистентом, это будет удачным вложением денег.
Итог
Для русскоязычных пользователей, Алиса - это единственный голосовой ассистент, который почти не вызывает эффекта "зловещей долины". Если что, это такое искажение, когда искусственные вещи, замаскированные под природные, действуют нам на нервы или пугают. Русский голос у Алисы звучит реалистичнее, чем у конкурентов, проработанных вариантов ответов в разы больше, поэтому "Яндексова дочь" может запросто поддержать диалог на почти любую тему, или красиво уйти от ответа и даже саркастически пошутить над пользователем. Но это всё только про Алису. Что же про саму колонку?
LG XBOOM WK7Y - модель для тех, кто уже раздумывал над покупкой небольшой домашней акустики, но в последний момент узнал о голосовых помощниках. Функциональность у нее не такая большая, как у той же Яндекс.Станции, зато качество звука выше всяких похвал. Если вы хотите хорошую колонку для прослушивания музыки и информирования, но хотите видеть её умной, а не дублирующую динамик смартфона, то к новинке от LG присмотреться стоит, потому что лучшая домашняя электроника в наши дни - это корейская домашняя электроника. И XBOOM WK7Y - не исключение.