Настоящие флагманские наушники от спецподразделения Apple — Beats Powerbeats Pro

Немаленький вес каждого наушника связан с тем, что Powerbeats Pro могут проработать до девяти часов от одного заряда. Не вместе с чехлом, а именно как самостоятельная единица техники - результат какой-то совсем невообразимый и почти недостижимый остальными производителями. После этого без проблем можно смириться с их размером. Ибо жертвовать размерами есть ради чего. Хватит даже на трансатлантический перелет, либо на рейс от Москвы до Владивостока.

Кейс от наушников огромный и это не очень хорошо. Если вы выходите на пробежку и у вас с собой нет поясной сумки, то кейс придется оставить дома. Просто так убрать его в карман не получится. Благо, автономности хватит на занятия спортом с головой. Вы же не собираетесь бегать 9 часов подряд?

Если вы думали, что кроме как на дизайне, объедение с Apple никак не скажется, то вы ошибались. Кейс заряжается от провода Lightning-USB-A. Кому как, но мне это кажется лишним. Ладно, если бы наушники вышли года два назад, но сейчас, в 2019 году, когда Apple ставит в свои ноутбуки Type-C, такая разношерстная компания из проводов кажется лишней. И ладно, если у вас iPhone, но для Android-пользователей - это точно не самый удачный вариант.

Звук

Я не зря упомянул доступ к технологиям Apple. В Powerbeats Pro установлен процессор H1, тот же самый, что и в Apple AirPods второго поколения. Он обеспечивает стабильное подключение (Bluetooth класса 1) к устройствам без разрыва соединения на расстоянии до 100 метров.

Кстати, благодаря новому процессору, наушники воспринимают команду «Привет, Сири!» просто так. Не надо нажимать ни на какие кнопки, чтобы «достучаться» до голосового помощника. Теперь вы понимаете, что Powerbeats Pro - это альтернатива именно для AirPods? На Android-устройствах половина «фишек» попросту не работает.