Настоящие флагманские наушники от спецподразделения Apple — Beats Powerbeats Pro

Как бы красиво ни выглядели AirPods на рекламных фотографиях, для бега и серьезных занятий спортом использовать их все-таки страшно. Надежного крепления нет, поэтому резкие движения они выдерживают не всегда. Именно поэтому у Apple появилась необходимость в наушниках, которые будут обладать почти теми же фишками, что и основные AirPods, но с надежным креплением, хорошей автономностью и полноценной влагозащитой.
Технические характеристики
|Beats Powerbeats Pro
|Тип наушников
|Вставные
|Тип крепления
|Крепление на ухе
|Управление
|Управление воспроизведением, громкостью (кнопки продублированы на обоих наушниках)
|Процессор
|Apple H1
|Подключение
|Bluetooth
|Время работы от одного заряда
|9 часов
|Время работы от кейса
|24 часа
|Вес
|20,3 г
Внешний вид
Надо отдать должное Apple за свое влияние на дизайнерский отдел Beats. Больше минимализма во всем, аккуратные силуэты. Это и так было в «крови» у Beats еще до перехода под крыло Apple, но теперь это доведено почти до абсолюта. Все-таки, соответствовать небольшой надписи «Apple Inc.» необходимо.
Сами наушники - продолжение идеи старых гарнитур, которые необходимо при помощи резинового держателя надевать на ухо. При этом, за счет плавных линий, Powerbeats Pro не смотрятся массивно. Без ярких кричащих цветов, наушники прекрасно подходят к почти любой одежде, куда бы вы ни собрались.
Это удобно, потому что зачастую спортивные версии наушников получают «кислотные» пластиковые вставки, которые, откровенно говоря, смотрятся безвкусно и странно. Либо одноцветные наушники, либо белые, либо черные - другого, в принципе, и не надо.
Около амбушюр Beats решила разместить оптические датчики. Они помогают наушникам определить их положение в пространстве и понять, на ушах ли они у вас, или нет (так же Apple поступила и в случае с AirPods). На фотографиях ниже вы можете заметить эти сенсоры. Вот те глянцевые пластиковые вставки, да.
C управлением все просто: на каждом наушнике есть главная физическая кнопка (одно нажатие - пауза, два нажатия - следующий трек, три нажатия - предыдущий трек) и качелька регулировки громкости. Вообще, такое дублирование кнопок удобно, потому что не всегда нужная рука может быть свободна.
Немаленький вес каждого наушника связан с тем, что Powerbeats Pro могут проработать до девяти часов от одного заряда. Не вместе с чехлом, а именно как самостоятельная единица техники - результат какой-то совсем невообразимый и почти недостижимый остальными производителями. После этого без проблем можно смириться с их размером. Ибо жертвовать размерами есть ради чего. Хватит даже на трансатлантический перелет, либо на рейс от Москвы до Владивостока.
Кейс от наушников огромный и это не очень хорошо. Если вы выходите на пробежку и у вас с собой нет поясной сумки, то кейс придется оставить дома. Просто так убрать его в карман не получится. Благо, автономности хватит на занятия спортом с головой. Вы же не собираетесь бегать 9 часов подряд?
Если вы думали, что кроме как на дизайне, объедение с Apple никак не скажется, то вы ошибались. Кейс заряжается от провода Lightning-USB-A. Кому как, но мне это кажется лишним. Ладно, если бы наушники вышли года два назад, но сейчас, в 2019 году, когда Apple ставит в свои ноутбуки Type-C, такая разношерстная компания из проводов кажется лишней. И ладно, если у вас iPhone, но для Android-пользователей - это точно не самый удачный вариант.
Звук
Я не зря упомянул доступ к технологиям Apple. В Powerbeats Pro установлен процессор H1, тот же самый, что и в Apple AirPods второго поколения. Он обеспечивает стабильное подключение (Bluetooth класса 1) к устройствам без разрыва соединения на расстоянии до 100 метров.
Кстати, благодаря новому процессору, наушники воспринимают команду «Привет, Сири!» просто так. Не надо нажимать ни на какие кнопки, чтобы «достучаться» до голосового помощника. Теперь вы понимаете, что Powerbeats Pro - это альтернатива именно для AirPods? На Android-устройствах половина «фишек» попросту не работает.
Звучание здесь хорошее. Не плохое, не отличное, а именно хорошее. Его вполне хватает для повседневных нужд. Нет лишних шумов на высокой громкости, звуки не искажаются, а просто становятся громче, не теряя при этом в качестве. Басовые партии выделяются особенно сильно, ибо "жирный" и мощный бас - изначальная отличительная черта, пожалуй, всех наушников Beats.
Остальные частоты могут показаться не такими насыщенными, но стоит немного настроить эквалайзер и звуковая картина неплохо меняется. Таким образом можно избавиться от небольшой приглушенности звучания и достичь оптимального звука. Хотя, возможно, вам всё понравится и трогать эквалайзер не придется. Ну а если еще и не понравятся комплектные амбушюры, то можно приобрести те же амбушюры от Comply. И звук, и шумоизоляция станут получше.
Подключение
Главная особенность наушников, ну, или недостаток для кого-то - это нацеленность на аудиторию Apple. Все-таки, это вам не Xiaomi, чтобы радостно и без ограничений подключать устройство к любому смартфону. Мгновенное подключение к Android-смартфонам отсутствует. Да, даже индикации заряда в статус-баре нет.
Вы, конечно, можете «подрубить» их к своему смартфону на операционке от Google, но будет ли от этого хоть какой-то смысл? На самом деле не все так плохо, как могло показаться изначально, потому что у Beats есть собственное приложение, которое кое-как справляется с отображением заряда в процентах и отчасти упрощает подключение. Костыли, куда без них?
Сам процесс подключения простой лишь на iPhone. Не надо зажимать никакие кнопки, ждать сколько-то там секунд, смотреть на светодиод. Просто кладете кейс рядом с iPhone или другим смартфоном с установленным приложением Beats, открываете его, а наушники сами подключаются, открывая на устройстве окно с информацией о состоянии наушников.
Итоги
Если вы поклонник Apple и предпочитаете активный образ жизни, а белые и скучные AirPods вы не переносите на дух, то Beats Powerbeats Pro - самое то.
Можно использовать их и как гарнитуру, надевая лишь один наушник на выбор, и как полноценные спортивные наушники, которым на страшна даже морская вода. Да и в моду, скорее всего, они тоже войдут. Вопрос лишь времени, потому что наушники выглядывают прямиком из премиум-сегмента и, конечно, найдут своих покупателей при более активной рекламной кампании. Ведь тут и и разные цвета на выбор, а не только изрядно наскучивший белый, и приятные формы самих наушников. Короче, у Beats под руководством Apple получилось создать действительно классный продукт. Но вот цена…
Конкурентов Powerbeats Pro найти очень тяжело даже в ультрадорогом сегменте. Ни Bang&Olufsen, ни Bose не смогли сделать что-то подобное с таким же емким аккумулятором. Если у вас есть лишние 20 тысяч рублей - можете смело брать эти наушники в дополнение к своему iPhone или флагману на Android. Покупка себя оправдает.