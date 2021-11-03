Ребята, Philips сделал лучшие Bluetooth-наушники по сочетанию качества звука и эффективности шумодава

Недавно заметил трещину в месте крепления обода и чашечек у своих наушников — и задумался о необходимости замены. Предложение Philips попробовать их модель Fidelio L3 оказалось очень кстати. Во-первых, смог протестировать интересную новинку, во-вторых, определился со своими новыми наушниками. По совокупности впечатлений от экстерьера, качества звука и пользовательского опыта эта модель оказалась практически идеальной. Рассказываю, чем они смогли меня впечатлить.

Дизайн

Philips Fidelio L3 – полноразмерные накладные наушники с довольно редкими в этом классе чашечками круглой, а не овальной формы. Оголовье крепится по внешней стороне наушника. Обычно я считаю это красным флажком в плане дизайне (выглядит как коромысло на голове или ты начинаешь напоминать Чебурашку), однако дизайнерам бренда удалось подобрать оптимальную форму соединения частей наушников, чтобы они не выглядели громоздкими. В итоге на мой личный вкус их форма и размер близки к идеальному.