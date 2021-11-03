Ребята, Philips сделал лучшие Bluetooth-наушники по сочетанию качества звука и эффективности шумодава

Ребята, Philips сделал лучшие Bluetooth-наушники по сочетанию качества звука и эффективности шумодаваFidelio L3
Недавно заметил трещину в месте крепления обода и чашечек у своих наушников — и задумался о необходимости замены. Предложение Philips попробовать их модель Fidelio L3 оказалось очень кстати. Во-первых, смог протестировать интересную новинку, во-вторых, определился со своими новыми наушниками. По совокупности впечатлений от экстерьера, качества звука и пользовательского опыта эта модель оказалась практически идеальной. Рассказываю, чем они смогли меня впечатлить.
Дизайн
Philips Fidelio L3 – полноразмерные накладные наушники с довольно редкими в этом классе чашечками круглой, а не овальной формы. Оголовье крепится по внешней стороне наушника. Обычно я считаю это красным флажком в плане дизайне (выглядит как коромысло на голове или ты начинаешь напоминать Чебурашку), однако дизайнерам бренда удалось подобрать оптимальную форму соединения частей наушников, чтобы они не выглядели громоздкими. В итоге на мой личный вкус их форма и размер близки к идеальному.
Fidelio L3 выглядят сдержанно, однако не скучно. Разные материалы и текстуры (а это рельеф кожи и замши, блеск анодированного алюминия и матовый пластик) делают внешний вид наушников в меру сложным и интересным. Без сомнений дизайн тут «дорогой». Модель отлично подойдет мужчинам, и женщинам, а еще будет уместно выглядеть с любой одеждой. Fidelio L3 впишутся и к классическому деловому костюму, и повседневному комплекту и даже сложному крою авангардных азиатских модельеров. Разве что с чисто спортивной одеждой могут смотреться странно, но вряд ли кто-то будет брать на эти наушники для подготовки к марафону.
Единственный минус — конструкция не складная. Впрочем, с меньшим количеством подвижных соединений наушники обещают более продолжительный жизненный цикл. Стоит иметь ввиду, что поворачиваются только чашечки, так что Fidelio L3 займут довольно много места в рюкзаке или сумке.
Управление
После смартфонов на раннем Android и позднем Windows Mobile человечество порядком задолбалось от неудобных (а иногда — бесполезных) кнопкок на гаджетах. iPhone показал, что без лишних элементов управления можно прекрасно жить — и запустил сенсорную лихорадку. Отсутствие физических клавиш и переключателей в технике начало ассоциироваться с технологичностью и премиальностью, но в некоторых случаях это играет злую шутку с эргономикой.
Например, если на корпусе наушников обнаружить россыпь кнопочек, в плане эстетики они отправятся в низшую лигу. Примерно туда, где сейчас сидят ноунейм китайцы за пару тысяч рублей. А если пойти на поводу красивого дизайна и сделать для накладных наушников полностью сенсорное управление — будет катастрофа в плане эргономики. Без шуток, есть модели, где сенсоры нельзя отключить, а на плей/паузу назначено одиночное касание чашечки. В итоге музыка рандомно включается и выключается при каждом касании наушника воротником куртки или при повороте головы, когда наушники висят на шее. Абсолютно проклято.
Дизайнеры и инженеры Philips пошли на единственно возможный компромисс, чтобы наушники не выглядели кнопочно-устаревшими, но их бы при этом не захотелось вышвырнуть из-за ложных срабатываний сенсора. На корпусе всего три физические кнопки (включение на левом наушнике, bluetooth и ассистент на правом), а для управления громкостью и переключения треков предусмотрены сенсоры на поверхности правой чашечки. От случайных касаний частично спасает металлическое кольцо, которое соединяет наушники и оголовье. А если все-таки это не помогает — чувствительная панель полностью отключается через приложение. Казалось бы, элементарное решение. Но такая возможность есть не у всех.
Материалы
Считаю Fidelio L3 одними из самых премиальных, а в то же время практичных и долговечных наушников. Оголовье из металла, прилегающие к чашечкам кольца тоже, они же служат дополнительной защитой от ударов и царапин.
Подвижные соединения также упакованы в металлическую оболочку. Часто бывает, что накладные наушники ломаются в месте крепления выдвижной части оголовья (пластик трескается и перестает фиксировать обод), а тут все выглядит надежно. Предполагаю, жизненный цикл наушников получится ого-го каким долгим.
Снаружи оголовья и на амбюшурах используется кожа от шотландской компании Muirhead. А соприкасающаяся с волосами часть выполнена из замши. Недружелюбное к веганам решение, но угодить абсолютно всем нереально. Плюсов в выбранных дизайнерами Philips материалах явно больше. Во-первых, кожа — экологичный материал, а ее производитель входит в комитет Sustainable by nature. Во-вторых, заплатив за наушники приличную сумму денег наконец-то мы получаем премиальный продукт не только в плане технологий, но также материалов и внешнего вида.
А еще кожа лучше показывает себя в использовании на длинной дистанции. Пробовали несколько лет подряд ходить в наушниках с каким-нибудь эко-материалом? Тогда наверняка знаете о его склонности в конце концов начать трескаться и осыпаться мелкими хлопьями. У Fidelio L3 такое не произойдет.
Звучание
В Fidelio L3 установлены 40-миллиметровые драйверы с фирменной трехслойной диафрагмой, где в центре сандвича установлен жесткий демпфирующий слой из полимера PEEK. Частотные характеристики составляют 7 Гц - 40 кГц, что вписывается в сертификацию Hi-Res Audio. Поддерживаются беспроводные кодеки AAC, aptX и aptX HD. Еще из важных моментов отмечу подключение к двум устройствам Bluetooth одновременно, а также редкую для этого класса особенность, что включенное шумоподавление не приводит к заметному ухудшению качества звука.
Качество звука у наушников отменное. Запас громкости очень большой, но драйверы отлично справляются даже с максимальным уровнем. Басы сочные и хорошо ощутимы, что обеспечивает масштабную панораму. Средние частоты отлично проработаны, прекрасная детализация высоких. Fidelio L3 хорошо справляются с любыми жанрами, будь то сложный женский вокал, напористые гитарные партии или электроника с явно выраженным басом. С удовольствием переслушал на них все любимые треки — и остался в восторге от того, как играют наушники.
Шумоподавление
Система активного гибридного шумоподавления реализована четырьмя микрофонами: парой внешних и двумя внутренними. На выбор доступно три режима: всегда активная (без возможности изменения силы действия), «прозрачность» с трансляцией усиленных внешних звуков в наушники, а также адаптивная, которая должна подстраиваться под окружение. Лично для себя смысл в последнем режиме я так и не понял, неважно будет ли идти речь про Fidelio L3 или любые другие наушники. «Прозрачность» со своими обязанностями справляется как положено и позволяет выбрать громкость внешних звуков через приложение-компаньон для смартфона. Обычный режим активного шумоподавления близок к идеалу в плане качества нейтрализации звуков окружающего мира. Идеально справляется в любых ситуациях, начиная от шума кофейни, заканчивая старым вагоном метро.
Для звонков также используется по два микрофона на каждом наушнике. Они качественно передают голос и убирают посторонние звуки. К использованию Fidelio L3 в качестве гарнитуры никаких нареканий. Можно хоть быстро ответить на звонок, хоть просидеть целое совещание в Zoom. Кроме того, поддерживается голосовое управление, наушники совместимы с Google Ассистентом и Alexa.
Автономность
Время автономной работы — еще одна сильная сторона Philips Fidelio L3. Производитель заявляет о 32 часах воспроизведения с активным шумоподавлением или 38 часов с выключенным. В реальности из этого можно вычесть примерно 2-3 часа — и получится настоящее время работы на громкости чуть выше среднего.
Время работы без подзарядки у Fidelio L3 отличное, учитывая что наушники-одноклассники в среднем держатся около 25 часов с активированным ANC. Для подзарядки, кстати, используется кабель USB Type-С, время на проводе от нуля до ста составляет около 2 часов. А если не уследить за зарядкой и в какой-то момент услышать в наушников печальное "Battery low", есть шанс все-таки остаться с музыкой — Fidelio L3 поддерживают проводное соединение комплектным кабелем 3.5 мм.
Приложение
Можно подумать, рисуется картина идеальных наушников, лучше которых ничего не рынке не сыскать. Примерно так и есть, но только до тех пор, пока вы не запустите фирменное приложение-компаньон. Ощущение, что продукт делали крутые дизайнеры и инженеры, а софт отдали аутсорсить в какую-то всеми забытую китайскую провинцию. Про версию для iPhone не скажу, но на Android и близко нет той премиальности, ощущение которой дает использование наушников.
Запускается долго, в процессе старта наушники почему-то могут вырубить музыку и переподключиться к смартфону. Есть проблемы с локализацией. Например, захотите отключить оптический сенсор, останавливающий воспроизведение, когда наушники сняты, — ищите пункт «Датчик износа». Всегда включенный ANC называется «тема шумопоавдления», режим прозрачности указан как «осведомленность», а адаптивный — с подписью «Настраиваемый».
Спасает, что часто запускать приложение нет смысла. Из полезного в нем только переключение режимов ANC, эквалайзер и пара настроек для включения или отключения сенсорного управления, а также оптического датчика. Стоит ли обращать внимание на этот недостаток при покупке? Ответ отрицательный.
Судите сами, у наушников топовый дизайн, материалы корпуса, звучание и автономность. В общем, все, что уже не может измениться, — на высшем уровне. В отличие от самих наушников, которые вы берете «как есть», для приложения в любой момент может выйти обновление, где и русификацию поправят, и написание больших/маленьких букв в порядок приведут, да хоть интерфейс заново перерисуют.
Конкуренты
В соперников можно записать практически все популярные наушники с ценой около 30 тысяч рублей. Например, четвертое поколение Sony MDR-1000X и Bose QuietComfort 45 отлично звучат и предлагают лучшее шумоподавление, но существенно проигрывают в экстерьере и материалах корпуса. У Beats Studio 3 Wireless хорошая автономность и бонусы для iPhone, но по сравнению с Philips ощущаются они заметно дешевле своей цены.
Карбоновая версия Bowers&Wilkins P7 или Sennheiser Momentum 3 Wireless находятся на одном уровне с Fidelio L3 по звучанию, дизайну и качеству шумоподавления, однако проигрывают в автономности. Ну, а Bang&Olufsen с их полноразмерными наушниками играет уже совсем в другой лиге. Складывается ощущение, что по звуку, использованным материалам, дизайну и автономности продукт Philips если не лучший, то наверняка один из лучших продуктов в своем классе.
- Эстетичный дизайн
- Премиальные материалы
- Очень качественное звучание
- Эффективное шумоподавление
- Одни из лучших по автономности
- Отключаемое сенсорное управление
- Очень крупный чехол
- Не складываются для транспортировки
- Приложение для Android сомнительного качества