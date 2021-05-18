«Полноценный» звук — в проводных наушниках. И если уж брать, то такие
Технические характеристики
|Philips Fidelio X3
|Тип
|полноразмерные открытые наушники
|Размер излучателя
|50 мм
|Диапазон частот
|5 Гц - 40 кГц
|Сопротивление
|30 Ом
|Чувствительность
|100 Дб
|Масса наушников
|350 г
|Интерфейсы
|3,5 мм
|Цена
|26-28 тысяч рублей
Внешний вид
Более классическую форму наушников, чем у Fidelio X3, представить себе трудно — две круглые чаши и оголовье. Казалось бы, что можно тут придумать такого, чтобы за это еще и несколько наград дали? Много чего, но в первую очередь, кажется, тут взялись за материалы корпуса.
Наушники крепкие. Основа конструкции здесь — металлическая дуга, которая плавно переходит в симпатичные круглые держатели чаш. Под кожаным оголовьем тоже металл, хотя сперва так не кажется — наушники в этой части гибкие, но гибкость граничит, скорее, с упругостью. Как я узнал о том, что там металлические дуги? Все просто. Эмпирическим путем и при помощи магнита.
Кстати, о коже. Это не заменитель, а самая настоящая кожа, которая произведена в Шотландии компанией, чья история насчитывает 180 лет. Пахнет эта кожа, вы не поверите, настоящей кожей. Кстати, сертификат изготовителя к ней прилагается. В нее спрятана и основная часть металлической дуги, и регулируемая проставка, которая касается головы пользователя.
Несмотря то, что этих материалов уже достаточно для солидного внешнего вида, в Philips добавили немного акустически прозрачной ткани. Ей покрыты сами чаши, но, что расстраивает, снять ее не получится, в отличие от амбушюр. А было бы неплохо, ведь если вы их испачкаете, то с чисткой придется нелегко — ни о какой защите от воды в наушниках открытого типа не может быть и речи.
Да, материалов много, они разные по фактуре, но дизайнерам из Philips каким-то образом удалось создать из этого действительно красивые наушники, которыми приятно пользоваться.
Удобство использования
Приготовьтесь к тому, что это здоровенные наушники, а местные чаши способны вместить уши вообще любых размеров. При этом вместить так, что ушная раковина почти не будет соприкасаться с внутренней поверхностью, а пользователь будет ощущать давление лишь от объемных велюровых амбушюр в районе височной кости и области за ухом.
Сами амбушюры мягкие, ощущения от прикосновения к коже можно даже назвать приятными. Про кожаных собратьев (впрочем, как и про амбушюры из кожзама) такого сказать нельзя, потому что в жаркую погоду уши под ними начинают неистово потеть. Не самый приятный опыт прослушивания музыки, согласен.
В прошлом параграфе я уже писал о том, что в корпусе наушников используется металл, но на вес Fidelio X3 это не сильно повлияло — 350 грамм, в целом, приемлемый вес для полноразмерных наушников. За счет адекватной посадки такой вес почти никак не ощущается.
Поначалу немного непривычен тот факт, что регулировать посадку наушников нельзя. Нельзя, конечно, в привычном понимании, потому что она тут регулируется сама. То есть, по бокам оголовья нет никаких делений с шагом в пару миллиметров для фиксации чаш на определенной высоте. Все происходит само собой, поэтому постоянно поправлять наушники не нужно. Надели и забыли.
Звук
Два комплектных провода (балансный 2,6 мм-jack + обычный 3,5 мм-jack) и переходник на полноценный jack уже намекают на то, что перед нами наушники не для всех.
Если у вас уже есть модели всех типов и на все случаи жизни, но хочется чего-то нового с Hi-Res звучанием для рекреационного прослушивания музыки, то почему бы не отдать лишние 28 000 рублей и не окунуться в аудиофилию с головой?
От наушников открытого типа не стоит ждать пассивной звукоизоляции. Они пропускают воздух снаружи, в отличие от наушников закрытого типа. Это дает реалистичную картину звучания, а музыка звучит так, словно ее включили через акустическую систему. То есть, звук не концентрируется в одной точке — его много и он везде. Дословно везде.
Помните легендарные Koss Porta Pro? Технически они реализованы почти так же, как и Fidelio X3 — это всё те же наушники открытого типа
При втором человеке в комнате и среднем уровне громкости, удержать в тайне играющий трек не получится. Наушники пропускают звук в обе стороны, это все же стоит учитывать. Но это не недостаток, а, пожалуй, незначительная плата за качество получаемого звука. А он здесь — моё почтение. Звуковая картина богатая, даже обычные .wav и .mp3-файлы звучат по-новому. Что говорить про lossless-форматы, которые воспроизводятся через специализированные устройства?
Детализация звука достойная, к высоким и средним частотам вопросов тоже нет. Но будьте готовы к тому, что в первое время вам может решительно не хватать низких частот. Учитывая тот культ, который сложился вокруг них благодаря работе маркетинговых отделов производителей потребительской акустики, подсознательно хочется получить глубокий и качающий звук. Но Hi-Res на то и Hi-Res, чтобы выдавать максимально чистое звучание без его дополнительной сатурации и прибавления "низов".
Итого
Каким бы хорошим ни был звук в наушниках открытого типа, рекомендовать их для повседневного использования везде и всюду — не самая классная идея. Они предназначены для комфортного домашнего прослушивания музыки, а не для прогулок по городу, хотя и снимал я их именно на улице.
Большие, массивные, но при этом весят они немного для своих размеров — это не даёт голове устать во время длительных сессий. За это плюс.
Допустим, что у вас нет кучи дорого оборудования и проигрывателя винила с отдельным усилителем. Но даже если вы подключите Fidelio X3 к своему смартфону (желательно, конечно, чтобы он был с ЦАПом), то скорее всего, вы удивитесь, что такой чистый звук вообще может существовать, и что в вашей любимой песне чуть ли не извне появились те моменты, о которых вы и не знали. Если до этого у вас не было опыта использования подобных наушников, то такой звук станет для вас открытием.
- Премиальные материалы
- Балансный кабель в комплекте
- Съемный провод
- Отличное качество звука, которое становится еще лучше при использовании усилителя сигнала
- Низкие частоты могут показаться не слишком выраженными
- Кусающаяся цена