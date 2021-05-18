«Полноценный» звук — в проводных наушниках. И если уж брать, то такие

Кстати, о коже. Это не заменитель, а самая настоящая кожа, которая произведена в Шотландии компанией, чья история насчитывает 180 лет. Пахнет эта кожа, вы не поверите, настоящей кожей. Кстати, сертификат изготовителя к ней прилагается. В нее спрятана и основная часть металлической дуги, и регулируемая проставка, которая касается головы пользователя.

Несмотря то, что этих материалов уже достаточно для солидного внешнего вида, в Philips добавили немного акустически прозрачной ткани. Ей покрыты сами чаши, но, что расстраивает, снять ее не получится, в отличие от амбушюр. А было бы неплохо, ведь если вы их испачкаете, то с чисткой придется нелегко — ни о какой защите от воды в наушниках открытого типа не может быть и речи.

Да, материалов много, они разные по фактуре, но дизайнерам из Philips каким-то образом удалось создать из этого действительно красивые наушники, которыми приятно пользоваться.

Удобство использования

Приготовьтесь к тому, что это здоровенные наушники, а местные чаши способны вместить уши вообще любых размеров. При этом вместить так, что ушная раковина почти не будет соприкасаться с внутренней поверхностью, а пользователь будет ощущать давление лишь от объемных велюровых амбушюр в районе височной кости и области за ухом.

Сами амбушюры мягкие, ощущения от прикосновения к коже можно даже назвать приятными. Про кожаных собратьев (впрочем, как и про амбушюры из кожзама) такого сказать нельзя, потому что в жаркую погоду уши под ними начинают неистово потеть. Не самый приятный опыт прослушивания музыки, согласен.