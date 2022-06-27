Просто лучшие недорогие наушники с шумоподавлением — Realme Buds Air 3

Работать Realme Air Buds 3 умеют и без фирменного приложения Realme Link, но с ним использование становится только удобнее. Единственное, что огорчило в нем, так это обязательный вход через аккаунт Realme, не совершив который, настроить наушники нельзя. Если аккаунта нет, то его придется создавать. И тут даже вариантов не оставили. В противном случае, сможете просто понажимать на кнопки в виртуальной версии наушников. Что это и зачем так все усложнять? Решительно непонятно.

В остальном, приложение нареканий не вызывает. Рекламой завалить не пытается, есть огромное количество настроек поведения самих наушников и возможность их поиска, если они смогли потеряться где-то в комнате.

Шумоподавление

Пока кто-то не будем показывать пальцем на Huawei умудряется использовать активное шумоподавление в наушниках без намека на пассивную защиту от шума, Realme поступает более продуманно, объединяя как пассивный, так и активный “шумодав”. Одного этого уже будет достаточно для того, чтобы убрать в офисе общий фоновый шум, а дома организовать если не полную, то почти полную тишину. Но в Realme умудрились пойти гораздо дальше. И вот в чем дело.

Realme Buds Air 3 — это максимально легкие наушники. Их вес и посадка снимают с ушной раковины почти любое давление, в результате чего наушники не ощущаются в ушах. Да и сама система шумоподавления не позволяет пробиваться паразитным шумам и артефактам обработки звука. В итоге, работа шумодава перестает ощущаться как нечто инородное и часто воспринимается мозгом именно как особенность слуха, в отрыве от опыта использования наушников. Поразительное ощущение, которое можно встретить очень и очень редко.