Просто лучшие недорогие наушники с шумоподавлением — Realme Buds Air 3

Просто лучшие недорогие наушники с шумоподавлением — Realme Buds Air 3Мало кто этому удивится, но нам нужно было проверить на практике
Внешний вид
Realme Buds Air 3 — это не какое-то переизобретение формата TWS-наушников, а, скорее, небольшая доработка предыдущей модели. Дизайн кейса остался таким же, изменились только его размеры. Он стал чуть ниже из-за уменьшенной высоты ножек самих наушников. Существуют Realme Buds Air 3, кстати, только в двух расцветках: синей и белой.
Отличия между этими двумя версиями, кстати, на расцветке не заканчиваются. Разный у них еще и тип покрытия. В белом варианте используется глянцевый пластик, в синем — матовый. И хотелось бы, чтобы матовый пластик использовался в обеих версиях. Глянцевые поверхности для устройства, которое постоянно путешествует со стола в руки, из рук в карман — выбор так себе, потому что едва заметные царапины будут видны на таком пластике уже после первых дней эксплуатации. И тут дело даже не в материале. Идеально отполированный металл в подобных условиях будет вести себя примерно так же.
А вот за обтекаемую и слегка “сплющенную” форму отдельная благодарность. Так корпус кейса не впивается в ногу, оказавшись в кармане брюк. Да и в руке он лежит удобно, стоит признать. Его вес почти не ощущается
Шарнир для такой ценовой категории оказался более чем достойным. Он уверенно сохраняет положение крышки в открытом состоянии, не давая ей болтаться, даже если кейс хорошо так потрясти в руках. Так могут далеко не все наушники, за это плюс.
Сами “затычки” внешне от предыдущего поколения мало чем отличаются. У них идентичный вид той части корпуса, в которой находится излучатель, почти такая же “ножка”. Только теперь она значительно меньше, что делает посадку наушников удобнее на практике.
Управлять воспроизведением, режимами шумоподавления и громкости можно прикосновениями к этим самым “ножкам”. Через местное приложение можно настроить даже поведение на тройное нажатие. Так что вариантов настройки под себя масса. Прочувствовать все удобство от вариативного управления можно запросто во время физических активностей, когда быстрого доступа к смартфону попросту нет.
Удобно ли сидят в ушах? Более чем. В основном, за счет правильно распределенного веса (которого почти нет, кстати). Вытряхнуть их при прыжках и активной тряске головой сложно. По крайней мере, у меня не получилось.
Единственное, что мне показалось неудобным (хотя, скорее, даже непрактичным) — амбушюры. А точнее, их форма. Они тут сделаны на манер таковых в AirPods Pro. То есть, они не круглые в горизонтальной проекции, как у многих других наушников, а овальные. Так что быструю замену в домашних запасах будет найти не так уж и просто.
Подключение
Далеко не каждые бюджетные беспроводные наушники могут похвастаться быстрым и беспроблемным соединением со смартфоном. “Нажмите одну кнопку, вторую кнопку, подержите их еще пять секунд”. Тут такого и в помине нет. Открыл кейс — на смартфоне тут же всплыла плашка от Google с названием и изображением наушников. Вроде бы мелочь, а чертовски приятно.
Примерно с такой же легкостью наушники могут подключиться сразу к двум устройствам и переключаться между ними по мере возобновления воспроизведения - за это спасибо поддержке Bluetooth версии 5.2.
Работать Realme Air Buds 3 умеют и без фирменного приложения Realme Link, но с ним использование становится только удобнее. Единственное, что огорчило в нем, так это обязательный вход через аккаунт Realme, не совершив который, настроить наушники нельзя. Если аккаунта нет, то его придется создавать. И тут даже вариантов не оставили. В противном случае, сможете просто понажимать на кнопки в виртуальной версии наушников. Что это и зачем так все усложнять? Решительно непонятно.
В остальном, приложение нареканий не вызывает. Рекламой завалить не пытается, есть огромное количество настроек поведения самих наушников и возможность их поиска, если они смогли потеряться где-то в комнате.
Шумоподавление
Пока кто-то не будем показывать пальцем на Huawei умудряется использовать активное шумоподавление в наушниках без намека на пассивную защиту от шума, Realme поступает более продуманно, объединяя как пассивный, так и активный “шумодав”. Одного этого уже будет достаточно для того, чтобы убрать в офисе общий фоновый шум, а дома организовать если не полную, то почти полную тишину. Но в Realme умудрились пойти гораздо дальше. И вот в чем дело.
Realme Buds Air 3 — это максимально легкие наушники. Их вес и посадка снимают с ушной раковины почти любое давление, в результате чего наушники не ощущаются в ушах. Да и сама система шумоподавления не позволяет пробиваться паразитным шумам и артефактам обработки звука. В итоге, работа шумодава перестает ощущаться как нечто инородное и часто воспринимается мозгом именно как особенность слуха, в отрыве от опыта использования наушников. Поразительное ощущение, которое можно встретить очень и очень редко.
Да, у местного шумоподавления нет огромного количества режимов для устранения определенного спектра частот (есть всего два: "сильный" и "умеренный"), но они тут, кажется, и не нужны. Вырезается именно то, что нужно. Зато есть режим прозрачности, который при помощи тех же микрофонов транслирует звук снаружи прямиком в ушной канал. Самое то, чтобы иногда слушать названия станций в метро, например.
Звук
А вот по части кодеков, используемых наушниками, никаких открытий нет. Тут все как обычно: родные сердцу SBC вместе с AAC и никакой поддержкой LDAC и aptХ. Простительно, конечно, если держать в голове цену на Buds Air 3. Однако звучат наушники хорошо даже без них и логотипа Hi-Fi на упаковке.
Первое, что удивляет — хорошо читаемые низкие частоты, которых порой так не хватает в современной тяжелой музыке. Бристольский трип-хоп с глубокими пронизывающими бас-партиями звучит тоже отлично. Как, впрочем, и любая современная популярная музыка, построенная вокруг бьющего в барабанного перепонку “восемьсот восьмого”.
Еще одно испытание для недорогих бюджетных наушников — шугейз и смежные жанры, появившиеся в девяностых. Увы, далеко не все наушники могут выдать что-то стоящее при воспроизведении нойз-роковых гитар и целых звуковых стен. Тут, конечно, ни разу не аудиофильский уровень, но дискомфорта качество звука точно не доставляет. Все-таки, мембраны с диаметром 10 мм в таких компактных наушниках — это здорово.
За время тестирования я даже не прибегал в повседневных условиях к дополнительным настройкам эквалайзера. Можно было бы добавить побольше низких частот, но даже без bassboosted-эффекта звук меня полностью устраивал.
Кроме того, наушники могут адаптировать свои настройки в зависимости от особенностей вашего восприятия. Realme Link дает возможность провести тестирование слуха, в котором наушники издают определенные звуки, а пользователь короткими ответами на смартфоне должен дать обратную связь о том, что он услышал звук. Ну, или не услышал. Не скажу, что мне как-то это помогло. Кто знает, вдруг мои особенности восприятия звуков не позволяют ощутить пользу этой функции в полной мере?
Автономность
Несмотря на компактные размеры корпуса, инженерам Realme удалось поместить в каждый наушник по аккумулятору с емкостью 43 мАч. И, хочу сказать, что это приличный результат. Для сравнения, ближайший конкурент в лице Xiaomi Redmi Buds 3 Pro (с примерно таким же объемом корпуса наушника) может предложить только 35 мАч на “ухо”. И хотя разница кажется небольшой, в процентном выражении она ощутима. На практике такая емкость аккумулятора дает около пяти часов работы без включенного режима шумоподавления. С ним можно вычесть час-полтора из этого результата.
Полностью заряженный кейс сможет дать наушникам еще пять циклов работы от аккумулятора. Ну а если разрядился кейс, то его можно просто прислонить к спинке смартфона с поддержкой реверсивной зарядки и ждать, пока энергия перейдет от вашего устройства к наушникам. Кстати, заряжаются наушники быстро. 10 минут в кейсе тут конвертируются в целый час воспроизведения.
Конкуренты
|Realme Buds Air 3
|Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
|Huawei Freebuds 4i
|Bluetooth
|5.2 + AAC, SBC
|5.2 + AAC, SBC
|5.2 + AAC, SBC
|Частотный диапазон наушников
|20-20000 Гц
|20-20000 Гц
|20-20000 Гц
|Импенданс
|32 Ом
|32 Ом
|-
|Диаметр излучателя
|10 мм
|9 мм
|10 мм
|Защита от воды и пыли
|IPX5
|IP54
|IP54
|Поддержка голосовых помощников
|Есть
|Есть
|Нет
|Аккумулятор
|Один наушник - 43 мАч, кейс - 460 мАч
|Один наушник - 35 мАч, кейс - 470 мАч
|Один наушник - 55 мАч, кейс - 215 мАч
|Беспроводная зарядка
|Есть
|Есть
|Нет
|Вес
|Один наушник - 4,2 г, кейс - 37,2 г
|Один наушник - 4,9 г, кейс - 55 г
|Один наушник - 5,5 г, кейс - 36,5 г
|Цвет
|Белый, синий
|Белый, черный
|Белый, красный, серый, черный
|Цена
|6000 рублей
|5000 рублей
|5000 рублей
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
Главный кандидат на покупку, если Buds Air 3 по какой-то причине не понравились. По количеству функций они мало чем уступают героям обзора, при этом стоят немного меньше. На мой взгляд, у них чуть менее практичная форма самих наушников, зато выглядят они выигрышнее. В основном, за счет оригинальной лицевой поверхности. Да и кейс чуть более практичный из-за использования матового пластика.
Huawei Freebuds 4i
Минимум отличий по техническому оснащению: та же версия “синезуба”, есть активное шумоподавление. Но вот внешний вид отстает от актуальных трендов и веяний на пару поколений. Если вам нравится старый-добрый вид TWS-наушников, можно смело брать. Стоят примерно столько же, только автономность кейса чуть меньше, чем у товарищей по полке.
Итого
Realme Buds Air 3 — пример того, как надо выпускать обновления своих продуктовых линеек. Минимум лишних дополнений, при этом можно наблюдать пополнение из действительно необходимых улучшений.
Стало лучше качество работы системы активного шумоподавления, уменьшились габариты, но при этом сохранилась адекватная цена. Если вы искали наушники с максимумом функций по минимальной цене, то Buds Air 3 это хороший вариант. Вот прям серьезно.