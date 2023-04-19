Недорогие наушники, которые выглядят... дорогими и элитными. А как играют?Realme Buds Air 3S
Realme один из немногих брендов на рынке, который до сих пор выпускает имиджевые устройства. Дизайн у них — главная характеристика. Казалось бы, что стоить такие девайсы должны приличных денег, но Realme делает упор на крутой дизайн именно в бюджетном сегменте. Недорогие наушники? Теперь с прозрачной крышкой кейса. Разбираемся, чем еще могут удивить наушники в категории до пяти тысяч рублей, созданные в специальном дизайн-подразделении бренда.
Влияние отдельных брендов концерна BBK друг на друга дает о себе знать. Сначала мы получили похожие и иногда даже идентичные смартфоны в среднем сегменте у Realme и OnePlus, теперь очередь добралась и до наушников. На Realme, в этот раз, повлиял модный молодежный бренд Nothing — наследник и идейный продолжатель дел OnePlus. И, знаете, побольше бы такого влияния. Тут прослеживается не прямое копирование, а скорее, подражание (ну, почти).
Теперь за три с половиной тысячи рублей вы можете получить наушники в стиле более «взрослых» Nothing Ear (1), но с чуть меньшим количеством мелких деталей в дизайне. Форма корпуса у них одна, но у Realme прозрачная только крышка. У Nothing же прозрачный и корпус кейса, и корпус самих наушников - вот поэтому и стоят в три раза дороже. И несмотря на существенную разницу в цене, здорово выглядят оба варианта. Самое то, если хочется больше внимания от случайных попутчиков в общественном транспорте
Внешний вид
Вы удивитесь, но Realme Buds Air 3S решительно сильно отличаются от ближайшего соседа по модельному ряду — обычных Realme Buds Air 3. Ничего общего у двух пар наушников нет. Вот прям совсем ничего. Кейс другой, сами наушники тоже другие.
Как и у подавляющего большинства TWS-наушников, кейс у Realme Buds Air 3S глянцевый. В качестве защиты, на верхнюю прозрачную крышку даже наклеена гидрогелевая пленка. Производитель явно понимает, что решение использовать глянцевые поверхности не самое практичное, поэтому стремится помочь сохранить товарный вид хотя бы таким образом. Вижу я такое впервые, хотя через мои руки прошло немало наушников. Почему нет пленки в остальных местах или, хотя бы, на нижней поверхности? Вопрос без ответа, увы.
А пленка точно не помешала бы, потому что царапины появляются буквально через несколько дней использования. Положили на стол? Вот вам потертость. Случайно отправили кейс в отсек рюкзака, в котором лежало что-то плотнее паспорта? Держите обидную царапину. Увы, за такой дизайн приходится расплачиваться внешним видом.
В черной версии, кстати, основное покрытие кейса матовое, что должно лучше сказаться на эксплуатации наушников.
Крышка Buds Air 3S легко открывается одной рукой, сами наушники внутри кейса расположены удобно, а с их извлечением и дальнейшей отправкой обратно в кейс нет никаких проблем.
Из физических элементов управления только одна кнопка на торце, предназначенная для входа в режим сопряжения с новым устройством. На противоположной стороне от одинокой кнопки расположен порт USB Type-C.
Форма самих наушников самобытная, никакого копирования трендов, задаваемых Apple. Выглядят они слегка футуристично за счет серебристых сенсорных поверхностей. Вес небольшой — 4,4 г весит каждый. Размеры тоже не мегаломанские — 2,8 см в самом большом измерении. А то существуют и такие TWS-наушники, что похожи на антенны, торчащие из ушей. Sony WF-XB700, например.
Большой плюс в том, что Buds Air 3S это внутриканальные «уши», а, значит, в большинстве сценариев использования наушников такого класса, они будут лучше конкурентов-вкладышей, которые лишены силиконовых амбушюр.
Удобство использования
Моим фаворитом в плане комфортной посадки остаются Samsung Galaxy Buds+ из далекого 2019 года. У них не самая сложная форма, но есть одна очень важная деталь, которой часто не хватает во многих TWS-наушниках — боковых силиконовых ребер. Они дают возможность очень надежно закрепиться в ушной раковине. Можно бегать, прыгать, заниматься любыми физическими активностями — наушники останутся в ушах.
В Realme решили использовать такой же способ дополнительного крепления в ушах, что радует. Кроме того, эти проставки выступают еще и в роли дополнительных шумоизолирующих элементов, прикрывая ушной канал от внешней среды.
Как ощущают себя уши после долгого прослушивания музыки? Дискомфорта и усталости у меня не возникло, но и слушать музыку дольше 4-5 часов подряд без остановки в них не выйдет — аккумулятор Realme Buds Air 3S попросту не рассчитан на такую автономность.
В плане управления все стандартно для 2023 года — наушники поддерживают сенсорное управление, жестов как таковых нет, только различные виды касаний: обычное, двойное и долгое. Схема управления довольно понятная: длительными касаниями можно регулировать громкость, одиночными приостанавливать воспроизведение, а двойными переключать треки. Ну а если нажать на наушники и немного подержать на них пальцы, то можно попасть в игровой режим. Однако это все лишь примеры.
Звук
Как вы уже поняли из параграфа выше, ключевая фишка наушников — прозрачный кейс. Денег в ограниченном бюджете на крутой дизайн хватило, но вот шумоподавление уже не входило в сделку. Впрочем, его отсутствие тут решили компенсировать качеством звука и проделанной работой над низкими частотами.
С технической стороны, наушники прямо-таки на острие прогресса. Bluetooth тут версии 5.3, задержка всего 69 мс. И даже поддержка Dolby Atmos есть, чтобы звук был более объемным при включении (хотя мне, например, работа Dolby Atmos не нравится нигде, кроме как в домашних кинотеатрах и, собственно, самих кинотеатрах).
За извлечение звука в Realme Buds Air 3S отвечает динамический драйвер с диаметром 11 мм, сделанный из титана. Драйвер разрабатывался в сотрудничестве с профессиональными акустиками из Европы, и это, пожалуй, все, что мы знаем о самом драйвере. А, ну еще мембрана тут сделана из силикона. Короче, набор материалов не самый распространенный. Куда интереснее, как это все звучит.
А звучит хорошо. Наушники справляются хорошо с почти любым жанром. Для максимального разнообразия, я включил альбом Here Come The Runts группы Awolnation. В нем можно найти все, что душе угодно: от электропопа, до довольно тяжелой альтернативы на страшно перегруженных и визжащих гитарах. Наушники справились и с гитарными стенами звука, и с напором молотящих ударных. Бас действительно присутствует, однако со стандартными настройками эквалайзера иногда складывается ощущение, что верхних частот при воспроизведении все же многовато.
Если характер звука «из коробки» вас не устраивает, то в приложении Realme Link можно открыть эквалайзер и настроить звучание под собственные нужды. И даже полос у местного эквалайзера не три, как это иногда бывает в ощутимо более дорогих наушниках, а сразу шесть. Буквально на все деньги отсыпали. За это спасибо.
И хотя активного шумоподавления в наушниках нет, приличная система из четырех микрофонов здесь все же присутствует. Только вместо анализа окружающей среды (что как раз и нужно активному шумодаву), они просто передают ваш голос собеседнику. Делают это, кстати, очень хорошо. Во время звонков меня не переспрашивали, ветер на улице не особо мешал процессу.
Хватает ли пассивной шумоизоляции для того, чтобы заглушать звуки в метро и прочем общественном транспорте? Удивительно, но да. У меня не было спонтанного желания поскорее открыть приложение Realme Link и начать судорожно искать там нужный пункт для включения шумодава. Видимо, дополнительные силиконовые ребра, предназначенные для лучшего крепления в ваших ушах, работают еще и как дополнительная пассивная защита от внешних звуков.
Автономность
Realme заявляет, что от одного заряда наушники могут проработать до 7 часов. С кейсом срок автономной работы должен достигать аж 30 часов. Неплохо звучит, но на деле с автономностью не все так здорово.
За время восьмичасового перелета через всю страну, мне пришлось заряжать наушники лишь однажды. И произошло это после четырех часов в пути. На семь часов не особо похоже. Но даже маркетологи слегка преувеличили время работы (тестирование могло проводиться на 30% громкости, например), ситуацию спасает быстрая зарядка, которая за 10 минут заряжает наушники внутри кейса почти полностью.
Конкуренты
А ничего подобного, если рассматривать дизайн как главную характеристику при поиске альтернатив, вы и не найдете в том ценовом сегменте, в котором оказались Realme Buds Air 3S. Три с половиной тысячи рублей? Готовьтесь к пластиковым «гробам» вместо дизайнерских кейсов. Хотя сами наушники тут бывают очень даже ничего. Смотрите сами.
|Realme Buds Air 3S
|Honor Choice Earbuds X
|Xiaomi Redmi Buds 4
|Диаметр мембраны излучателей
|11 мм
|12 мм
|10 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20000 Гц
|20 Гц – 20000 Гц
|20 Гц – 20000 Гц
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.2
|Время автономной работы
|~7 часов часов от одного заряда, 30 часов с кейсом
|~6 часов часов от одного заряда, 28 часов с кейсом
|~6 часов часов от одного заряда, 30 часов с кейсом
|Активное шумоподавление
|нет
|есть
|есть
|Размеры кейса
|58,6х53х27,2 мм
|60х45х23 мм
|48,6х64,9х26,2 мм
|Вес наушника
|4,4 г,
|4,5 г
|4,5 г
|Вес кейса
|41 г
|46,5 г
|40 г
|Цена
|3500 рублей
|3000 рублей
|3000 рублей
Honor Choice Earbuds X
Бюджетная модель от Honor, которая не выглядят бюджетно. По крайней мере, в черном цвете. Вот такую версию лучше и брать. В ней корпус самих наушников матовый, с очень красивым плоским вырезом на ножках, который нужен для физического обособления сенсорной области.
Внутри стандартный набор для недорогих наушников — Bluetooth версии 5.2 и стандартный кодек SBC на пару с AAC. Из нехарактерного — защита гарнитуры (не чехла) по стандарту IPX4, которую редко встретишь в столь недорогих моделях. Она нужна для защиты от брызг, поэтому можно пользоваться наушниками даже в несильный дождь. Вдруг вы любитель экстремальных пробежек, кто знает? Ах, да, самое главное! Тут есть активное шумоподавление!
Xiaomi Redmi Buds 4
Еще одна модель, которая снова чуть дешевле, чем герои обзора. Тоже с шумоподавлением и идентичным с HONOR Choice Earbuds X набором характеристик.
В Redmi Buds 4 используется снова Bluetooth 5.2, но вот с защитой от агрессивной среды дела обстоят получше. Вместо IPX4, в Redmi Buds 4 используется уже IP54, что дает дополнительную защиту еще и от мелкой пыли. Если вам не нравятся «вкладыши» в духе Choice Earbuds X, то это отличный внутриканальный вариант.
Итого
На моей памяти, только JBL заигрывала с прозрачными корпусами в бюджетном сегменте TWS-наушников. Но это было давно, сама модель уже успела устареть (JBL Tune 225TWS Ghost Edition), хотя и была прямо ух какой классной внешне.
Realme не стала идти по тем же следам, остановившись лишь на прозрачной крышке кейса. Buds Air 3S получились не в стиле «радость инженера», конечно, но выглядят здорово. Ближайший аналог в плане дизайна — полностью прозрачные Ear (1) от Nothing, но и стоят они в разы больше.
Можно ли рекомендовать героев обзора к покупке? Вполне. Кроме крутого внешнего вида, вы получаете актуальную версию Bluetooth, быструю зарядку и приятный звук с нормальной пассивной изоляцией от внешних шумов. Напомню, что все это теперь доступно в наушниках за три с половиной тысячи рублей. Ну не прекрасно ли?
- Дизайн
- Быстрая зарядка
- Качество низких частот
- Возможность одновременного подключения сразу к двум устройствам
- Цена
- Нет системы активного шумоподавления
- Кейс очень (!) быстро царапается