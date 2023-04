Недорогие наушники, которые выглядят... дорогими и элитными. А как играют?

За извлечение звука в Realme Buds Air 3S отвечает динамический драйвер с диаметром 11 мм, сделанный из титана. Драйвер разрабатывался в сотрудничестве с профессиональными акустиками из Европы, и это, пожалуй, все, что мы знаем о самом драйвере. А, ну еще мембрана тут сделана из силикона. Короче, набор материалов не самый распространенный. Куда интереснее, как это все звучит.

А звучит хорошо. Наушники справляются хорошо с почти любым жанром. Для максимального разнообразия, я включил альбом Here Come The Runts группы Awolnation. В нем можно найти все, что душе угодно: от электропопа, до довольно тяжелой альтернативы на страшно перегруженных и визжащих гитарах. Наушники справились и с гитарными стенами звука, и с напором молотящих ударных. Бас действительно присутствует, однако со стандартными настройками эквалайзера иногда складывается ощущение, что верхних частот при воспроизведении все же многовато.

Если характер звука «из коробки» вас не устраивает, то в приложении Realme Link можно открыть эквалайзер и настроить звучание под собственные нужды. И даже полос у местного эквалайзера не три, как это иногда бывает в ощутимо более дорогих наушниках, а сразу шесть. Буквально на все деньги отсыпали. За это спасибо.