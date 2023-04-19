Недорогие наушники, которые выглядят... дорогими и элитными. А как играют?

Теперь за три с половиной тысячи рублей вы можете получить наушники в стиле более «взрослых» Nothing Ear (1), но с чуть меньшим количеством мелких деталей в дизайне. Форма корпуса у них одна, но у Realme прозрачная только крышка. У Nothing же прозрачный и корпус кейса, и корпус самих наушников - вот поэтому и стоят в три раза дороже. И несмотря на существенную разницу в цене, здорово выглядят оба варианта. Самое то, если хочется больше внимания от случайных попутчиков в общественном транспорте

Внешний вид

Вы удивитесь, но Realme Buds Air 3S решительно сильно отличаются от ближайшего соседа по модельному ряду — обычных Realme Buds Air 3. Ничего общего у двух пар наушников нет. Вот прям совсем ничего. Кейс другой, сами наушники тоже другие.