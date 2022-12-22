Хорошие TWS-наушники за 1500 рублей существуют! Причём даже не одни. Но эти — самые новые

Хорошие TWS-наушники за 1500 рублей существуют! Причём даже не одни. Но эти — самые новыеRealme Buds T100
Сколько должны стоить TWS-наушники? Обычные такие, без «наворотов», но чтобы слушать музыку было не стыдно. Компания Realme утверждает, что 1,5 тысячи рублей — более чем достаточно. Что ж, давайте проверим — пустая ли это бравада, или реально за такие деньги можно получить что-то приличное.
Фото: Автор: Ferra.ru
Внешний вид
Наушники Realme Buds T100 поставляются вместе с компактным зарядным кейсом. Это один из самых маленьких кейсов, что я видел — меньше только у Air Pods и современных Samsung Buds (любых).
Автор: Ferra.ru
Сами наушники тоже маленькие. Они сделаны в форм-факторе «с ножкой», сама ножка при этом с овальным сечением.
Автор: Ferra.ru
В ушах наушники сидят удобно — уши от них не устают, да и вываливаться TWS'ки не спешат.
Автор: Ferra.ru
В целом внешность Realme Buds T100 производит приятное впечатление. И кейс, и наушники покрыты матовым пластиком, а внутри кейс жёлтый (там уже глянцевый пластик). Смотрится приятно и нет ощущения, что это какой-то дешёвый ширпотреб. Разве что материал легко царапается (это не глубокие царапины, а скорее повреждение soft-touch покрытия).
Автор: Ferra.ru
Кейс заряжается через разъём USB-C. Беспроводная зарядка не предусмотрена: во-первых, ну не за такие деньги её тут искать, а во-вторых, у Realme даже флагманские смартфоны заряжаются только проводом.
Функции
Сразу к самому главному: шумоподавления у наушников нет. Опять же — не та ценовая категория. Сам производитель обещает только шумоподавление у микрофона для звонков — что ж, тут всё честно. Чтобы у собеседника на том конце «провода» появился хоть какой-то шум, мне пришлось засунуть голову под кухонную вытяжку на максимальной мощности. И даже при этом меня всё равно было слышно отлично.
С пылесосом то же самое — на максимальной мощности собеседник что-то слышит, но разговору это совершенно не мешает. Какой-то более тихий шум не слышен собеседнику вообще, а голос максимально чёткий. Так что в этом плане не наврали.
Но для прослушивания музыки, ещё раз напоминаю, активного шумодава нет, только пассивный — за счёт самой формы. И в шумном месте (например, в самолёте или в метро) это не поможет, разумеется.
Когда вы открываете кейс новые наушники автоматически переходят в режим сопряжения. В дальнейшем, если вы хотите подключить их к ещё одному устройству, то сопряжение придётся выполнять вручную: зажать обе сенсорных площадки на левом и правом наушнике.
Сенсорные площадки также позволяют управлять воспроизведением и даже громкостью. Доступно три варианта взаимодействия для каждой площадки: двойное касание, тройное касание, удержание. Регулировка громкости — как раз настроена (по умолчанию) на удержание. Удерживаем палец на левом наушнике — громкость ступенчато уменьшается (примерно раз в секунду), на правом — увеличивается.
Ну а однократное касание не приводит ни к чему. Это непривычно, но если подумать — очень удобно. Меньше ошибок и ложных нажатий.
Для управления наушниками можно использовать мобильное приложение Realme Link… Можно, но не обязательно. Эквалайзера там нет, только настройка управления по сенсорным зонам, да активация пары-тройки функций.
Первая функция — режим звучания (в-принципе, можно считать это эквалайзером с тремя пресетами). Тут есть три варианта: Bass Boost (думаю, объяснять не нужно), режим «баланс» — по сути, обычное звучание, и режим «чёткий». Последний просто усиливает звучание голоса. На случай, если вам плохо слышно собеседника или речь в подкасте.
Вторая функция — «Игровой режим». Если вы его включите, то задержка звука станет минимальной для комфортной игры, но качество при этом слегка (еле-заметно) снизится.
Ну и, в конце концов, из приложения можно обновлять прошивку наушников. Время сегодня такое — у всего есть обновляемая прошивка…
Наконец, работают наушники одновременно только с одним устройством. Т.е. если вы хотите использовать их с несколькими плеерами/смартфонами/игровыми консолями — синхронизацию каждый раз придётся выполнять заново. Впрочем
Звук
Ну а теперь самое интересное: как же звучат эти TWS-наушники за 1,5 тысячи рублей? Знаете… Да нормально звучат. Ничего выдающегося ни в хорошем, ни в плохом смысле. Тут они мне даже напоминают модели от Jabra, где тоже звук можно охарактеризовать как «нормальный». Это определённо не оргазм меломана, но и плеваться не от чего. Частоты не выпирают, с динамикой всё хорошо.
Автор: Ferra.ru
Здесь поддерживаются кодеки SBC и AAC — обычный «джентльменский набор» недорогих наушников, и с AAC звук всё-таки получше, тогда как на SBC немного теряется качество в верхах. Но всё сильно зависит от устройства, к которому вы будете наушники подключать.
Но если вам нужны «тупо TWS-наушники», то Realme Buds T100 — вполне подходящий вариант.
Автономность
Сами наушники Realme Buds T100 работают до 6 часов, а подзарядка в кейсе продляет общее время звучания до 28 часов. Что очень неплохо, учитывая, что сам кейс весьма компактный.
Конкуренты
Вообще, Realme Buds T100 — это первые TWS-наушники за 1,5к рублей, которые я тестировал. Даже так: ранее я наушников дешевле 5к рублей не тестировал совсем. Если открыть Яндекс.Маркет с фильтром по цене, то там можно и за 700 рублей что-то найти, но реальная ли это модель и как там всё работает — остаётся лишь гадать. Так что не удивляйтесь, что конкуренты в этой статье стоят дороже И хотя сейчас многие модели подешевели, всё же не удивляйтесь, что конкуренты будут стоить значительно дороже.
Realme Buds Air 3
Автор: realme
У этих наушников есть даже шумоподавление. На мой взгляд он так себе, но другому нашему редактору понравилось. Что же касается звука, то он… Опять же — «нормальный». В хорошем смысле нормальный. К сожалению, именно под рукой этих наушников сейчас нет, но по памяти, если исключить фактор шумоподавления, по качеству звука Buds Air 3 такие же, как Buds T100. Но при этом с выключенным шумодавом сами наушники работали до 5 часов, тогда как Buds T100 — уже до шести. Так что, не вижу смысла переплачивать за Buds Air.
Jabra Elite 3
Jabra Elite 3
Автор: Jabra
Ещё одни наушники со звуком «плюс-минус» таким же, и шумодава здесь уже нет. Главное преимущество Jabra Elite 3 — аппаратные кнопки, которые надо именно нажимать. Мне до сих пор они нравятся гораздо больше всех этих сенсорных зон, где не всегда понятно — точно ли ты нажал именно туда.
Интересно, что эта модель уже поддерживает кодек aptX, но на самом деле это не даёт какого-то существенной прибавки к качеству звука. Просто нормальное звучание.
Работают Jabra Elite 3 до 7 часов, а с подзарядкой — до 28 часов. Таким образом, общее время звучания такое же, как у Realme Buds T100, но сами наушники работают дольше.
Итого
Ещё когда-то давно я придумал гипотетический бренд “тупо еда”. Хочешь ты, допустим, чипсы, но без всякого там привкуса — и покупаешь “тупо чипсы”. Они хорошие, качественные (ну, насколько вообще могут быть качественными чипсы), вкусные. Но недорогие и без всякого выпендрёжа. Ещё у меня бы там была “тупо колбаса”, “тупо минералка” и т.п.
Ну или, если без сленга, “просто еда”. Чтобы “просто” не в смысле “невкусно и вообще лучше избегать”, а именно без всего лишнего и недорого.
Так вот, Realme Buds T100 — это “просто TWS-наушники”. У них нет aptX, нет шумодава, их нельзя использовать в душе, у стандартного приложения даже нет полноценного эквалайзера но они неплохо звучат (через кодек AAC), долго работают от батарейки, имеют стильный дизайн и компактный кейс. Если вы — тот самый “нетребовательный пользователь”, то вы будете более чем довольны этими наушниками.
Прекрасный пример «просто наушников». Ничего лишнего, но то, что есть — качественное и стоит каждого потраченного рубля
- Лучшая цена на рынке
- Хороший звук
- Автономность выше среднего
- Компактные, стильные наушники (вместе с кейсом)
- Нет aptX
- Нет шумодава
- Работают только с одним устройством