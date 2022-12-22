Хорошие TWS-наушники за 1500 рублей существуют! Причём даже не одни. Но эти — самые новые

Кейс заряжается через разъём USB-C. Беспроводная зарядка не предусмотрена: во-первых, ну не за такие деньги её тут искать, а во-вторых, у Realme даже флагманские смартфоны заряжаются только проводом.

Функции

Сразу к самому главному: шумоподавления у наушников нет. Опять же — не та ценовая категория. Сам производитель обещает только шумоподавление у микрофона для звонков — что ж, тут всё честно. Чтобы у собеседника на том конце «провода» появился хоть какой-то шум, мне пришлось засунуть голову под кухонную вытяжку на максимальной мощности. И даже при этом меня всё равно было слышно отлично.

С пылесосом то же самое — на максимальной мощности собеседник что-то слышит, но разговору это совершенно не мешает. Какой-то более тихий шум не слышен собеседнику вообще, а голос максимально чёткий. Так что в этом плане не наврали.

Но для прослушивания музыки, ещё раз напоминаю, активного шумодава нет, только пассивный — за счёт самой формы. И в шумном месте (например, в самолёте или в метро) это не поможет, разумеется.

Когда вы открываете кейс новые наушники автоматически переходят в режим сопряжения. В дальнейшем, если вы хотите подключить их к ещё одному устройству, то сопряжение придётся выполнять вручную: зажать обе сенсорных площадки на левом и правом наушнике.