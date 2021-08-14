Говорят, новые наушники Samsung среднего класса стали равны прошлогодним флагманским. Серьёзно? Проверяем

Говорят, новые наушники Samsung среднего класса стали равны прошлогодним флагманским. Серьёзно? ПроверяемSamsung Galaxy Buds2
Внешний вид
Samsung Galaxy Buds2 — это уже третьи TWS-наушники Samsung, которые я тестирую. До этого я писал обзоры Galaxy Buds Live и Galaxy Buds Pro. Интересно, что все эти модели (включая Buds2) имеют абсолютно одинаковый зарядный кейс: форма, габариты, то, как открывается крышка.
При этом, сами упомянутые наушники различаются по размеру. Galaxy Buds2 чуть крупнее, чем “фасолины” Buds Live (за счёт выступающего динамика), но меньше, чем Buds Pro.
Вообще, среди всех крупных производителей, занимающихся TWS-наушниками, пожалуй именно Samsung действительно работает над их габаритами. Те же Buds Live были, с одной стороны, невероятно маленькими, с другой — обеспечивали слабое пассивное (да и активное тоже) шумоподавление. Конструкция, когда амбюшура затыкает слуховой проход всё-таки лучше для подавления нежелательных звуков, поэтому конструкция Galaxy Buds2 — это удачный компромисс между компактностью и качеством шумодава, да и звука в целом.
Плюс, Buds2 сидят в ушах очень надёжно.
Конечно, у небольшого размера есть и обратная сторона — наушники иногда не так-то просто вынуть из ушей. Но это касается многих моделей.
Внешняя часть наушников покрыта сенсорной поверхностью для управления. Настройки управления задаются в приложении Galaxy Wearable, там можно указать различные действия для одинарного, двойного, тройного нажатия, а также для удержания нажатия. Дополнительно можно отключить реакцию на сенсор, чтобы предотвратить случайные нажатия.
Функции
Вообще, приложение Galaxy Wearable за последние полгода-год действительно “прокачали”, и оно теперь предлагает поставить виджет на рабочий стол для управления шумодавом и включения/выключения сенсорного управления.
Однако для Buds2 реализована и ещё одна весьма полезная функция, которую я ранее видел у некоторых конкурентов — возможность программно проверять, правильно ли наушники установлены в ушах. Скажем, для Buds Pro такой функции до сих пор нет.
Суть проста — вы запускаете функцию из приложения, она воспроизводит звук, который “слушают” микрофоны. Если наушинки “сидят” правильно, то звук не должен быть слышен снаружи (ну или не выше определённой громкости).
Также в приложении можно выбирать пресет эквалайзера (ручной настройки нет), активировать прочтение уведомлений вслух, регулировать баланс лево/право, включать “игровой режим” (в нём уменьшается задержка, но режим всё ещё экспериментальный).
Есть также возможность включать шумоподавление для одного надетого наушника — по умолчанию если вы снимаете один наушник, то шумодав отключается.
Каких-либо препятствий для использования только одного наушника нет — даже музыку можно слушать. В том числе во время разговора по телефону вы можете свободно менять конфигурацию наушников: например, переходить с правого на левый (лишний наушник убирается в зарядный кейс) — звук переключается без проблем.
Также наушники можно подключать минимум к двум устройствам одновременно. Разумеется, одновременный звука с них не получишь, но переключаться между активными источниками Galaxy Buds2 умеют. Причём, не только между устройствами Galaxy, как обещает реклама, но и другими.
Звук
Наушники Samsung Galaxy Buds2 поддерживают стандарт Bluetooth 5.2 и кодеки SBC, AAC и SSC (Samsung Scalable Codec). Как они при этом звучат?
Да примерно как все TWS-наушники за 10 тысяч рублей. В хорошем смысле. Если надо лучше, то это либо Sony, либо тот же Samsung, но Buds Pro. Я опробовал Galaxy Buds2 и на своём Samsung Galaxy S10, который должен поддерживать кодеки SBC и SSC, но не поддерживает AAC, также подключал эти наушники к Realme GT, где есть и Bluetooth 5.2, и AAC.
В целом более дорогие (хотя и более старые) Buds Pro действительно звучат лучше, но и Buds2 не сильно отстают. Разница больше всего в высоких частотах — у Buds Pro они “чище”, там меньше каши. В Galaxy Buds2 звук как бы чуть глуше. Понятно, что это можно исправить эквалайзером, но всё равно при большом обилии высоких частот в музыке будет чувствоваться “каша”. Самый типичный пример — при прослушивании рок-музыки, когда барабанщик ведёт ритм с помощью открытого хай-хета, при этом в миксе есть яркая дисторшн-гитара и ещё какие-нибудь клавишные с высоким, пронзительным звуком.
Примерно такой же звук, например, у Jabra Elite 85t.
Шумодав и микрофоны
Итак, размер наушников уменьшился, как это сказалось на шумодаве?
Ну, смотря с чем сравнивать. Оригинальные Galaxy Buds я не тестировал, только Buds Live и Buds Pro. И если Buds Live настолько мелкие затычки, что там глушится только низкочастотный шум, и то чуть-чуть, то Buds Pro по качеству не хуже Sony WF-1000XM3 и глушат почти всё, кроме резких звуков, ну и если кто-то будет говорить у вас над ухом, вы его будете слышать как бы в отдалении.
При этом, у Buds Pro два профиля шумоподавления: высокий и низкий. На низком уровне пропускается больше шумов, но давление в ушах меньше. Рассказываю я об этом потому, что шумодав в Galaxy Buds2 работает как низкий уровень шумодава в Buds Pro — это касается и отсекания лишних звуков, и давления в ушах. В целом, это хороший шумодав за свои деньги, на уровне с лучшими из конкурентов — типа Jabra Elite 85t.
Что же касается микрофона, то традиционно у Samsung высокий уровень передачи голоса, и можно, например, пылесосить и одновременно разговаривать. Тут, правда, есть нюансы — скажем, если говорить с помощью Galaxy Buds Pro, то там пылесос в такой ситуации собеседнику будет вообще не слышно (если не сказать, что ты пылесосишь, никто и не догадается), но на Galaxy Buds2 шум как бы немного в отдалении всё-таки слышен, однако при этом голос чётче, чем в Buds Pro.
То есть, качество передачи именно голоса у Buds2 даже выше, чем у Buds Pro, но шумоподавление всё-таки ниже. Плюс, если отойти подальше от телефона, то качество шумодава дополнительно снижается, однако по-прежнему голос слышно просто отлично.
Я также обнаружил, что настройка шумодава наушников почему-то влияет и на глушение шумов в микрофоне, хотя возможно из-за мелкого размера микрофоны просто ловят шум из самих динамиков.
Также можно без проблем разговаривать в транспорте или на улице — и вы хорошо будете слышать собеседника, и он — вас.
Автономность
С включённым шумодавом наушники способны проработать до 5 часов, и их ещё три раза можно полностью зарядить в кейсе. Итого получаем 20 часов автономности с шумодавом. Результат средний — у Galaxy Buds Pro с шумодавом получается 18 часов (но там шумодав лучше), а у JBL Live Pro+ — 24 часа. Без шумодава наушники в общей сложности проработают около 29 часов. На данный момент одни из самых "живучих" наушников — Jabra Elite 85t — могут работать 25/31 час с шумодавом/без шумодава, но и стоят они 16 тысяч рублей, а качество звука — как у Samsung Galaxy Buds2.
Конкуренты
Huawei FreeBuds Pro
Наушники от Huawei стоят всего на тысячу дороже, но качество шумодава у них в разы выше. По качеству звука они сравнимы с Samsung Galaxy Buds2, хотя сам характер звука немного другой — субъективно мне больше нравятся Samsung, а у Huawei, на мой взгляд, слишком выпирает середина. Также мне не понравилась эргономика FreeBuds Pro. Дополнительно отмечу, что для подключения этих наушников к смартфонам не Huawei/Honor, придётся качать приложение с сайта производителя, т.к. в Google Play есть лишь старая версия.
JBL Live Pro+
Очень качественные наушники с приличным шумодавом и всего за 10 тысяч рублей (а в розовом цвете — и вовсе за 8 тысяч). Одно из главных преимуществ — невероятно гибкие настройки эквалайзера, да и автономность у них получше, чем у Samsung Galaxy Buds2. Минус только один — габариты самих наушников. Тут как и у Huawei — есть ножки, что в некоторых ситуациях неудобно (если вы носите шапку, например), но с эргономикой всё не так плохо, как у Huawei.
Итого
Итак, Samsung Galaxy Buds2 — это весьма приличные и современные TWS-наушники при адекватной стоимости, но если вы хотите максимально качественный звук, то всё же надо смотреть на более дорогие модели — те же Galaxy Buds Pro. Надеюсь, и новое поколение наушников Galaxy Buds вскоре обзаведётся Pro-версией.
Тем не менее, Buds2 отлично передают голос (даже лучше, чем Buds Pro), при этом обеспечивая комфортный звук как для пользователя, так и для собеседника, даже если вокруг шумно.
Качество шумодава в Buds2 на уровне конкурентов в этой же ценовой категории (JBL Live Pro+), а по размеру они одни из самых маленьких.
- Компактные, эргономичные TWS-наушники
- Много полезных и удобных функций
- Адекватная цена
- Хороший звук
- Нет влагозащиты