Говорят, новые наушники Samsung среднего класса стали равны прошлогодним флагманским. Серьёзно? Проверяем

В целом более дорогие (хотя и более старые) Buds Pro действительно звучат лучше, но и Buds2 не сильно отстают. Разница больше всего в высоких частотах — у Buds Pro они “чище”, там меньше каши. В Galaxy Buds2 звук как бы чуть глуше. Понятно, что это можно исправить эквалайзером, но всё равно при большом обилии высоких частот в музыке будет чувствоваться “каша”. Самый типичный пример — при прослушивании рок-музыки, когда барабанщик ведёт ритм с помощью открытого хай-хета, при этом в миксе есть яркая дисторшн-гитара и ещё какие-нибудь клавишные с высоким, пронзительным звуком.

Примерно такой же звук, например, у Jabra Elite 85t.

Шумодав и микрофоны

Итак, размер наушников уменьшился, как это сказалось на шумодаве?

Ну, смотря с чем сравнивать. Оригинальные Galaxy Buds я не тестировал, только Buds Live и Buds Pro. И если Buds Live настолько мелкие затычки, что там глушится только низкочастотный шум, и то чуть-чуть, то Buds Pro по качеству не хуже Sony WF-1000XM3 и глушат почти всё, кроме резких звуков, ну и если кто-то будет говорить у вас над ухом, вы его будете слышать как бы в отдалении.

При этом, у Buds Pro два профиля шумоподавления: высокий и низкий. На низком уровне пропускается больше шумов, но давление в ушах меньше. Рассказываю я об этом потому, что шумодав в Galaxy Buds2 работает как низкий уровень шумодава в Buds Pro — это касается и отсекания лишних звуков, и давления в ушах. В целом, это хороший шумодав за свои деньги, на уровне с лучшими из конкурентов — типа Jabra Elite 85t.