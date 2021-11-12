Хочется крутой звук в квартире для музыки и фильмов, но нет места? «Техника дошла», теперь выход есть

В отличие от большинства своих знакомых, про я Sonos узнал еще лет 7 назад, когда термин «мультирум» еще только начинал становиться ходовым в контексте более-менее доступных акустических систем для дома. Этот производитель всегда был лидером в разноформатной домашней акустике с удобным подключением и бесшовным переключением между колонками, а также управлением из одного приложения. По сути, Sonos обеспечивали покупателей лучшим пользовательским опытом среди продуктов этого класса. С недавних пор отличное мультирум-решение появилось еще и у Bowers&Wilkins. Но там собрать приличный комплект для квартиры получится по цене самой квартиры. Может, не московской, но смысл понятен.

В целом фишка продуктов Sonos в том, что они никогда не целились в аудиторию эстетствующих снобов, которые рассуждают про неподъемную для себя же акустику за миллионы миллионов или рассказывают, что «за такие деньги» в три раза лучше себе домой комплект соберут. Можно сказать, Sonos как явление на рынке аудио-электроники никого не оставляет равнодушным: его либо обожают, либо ненавидят. При этом вторые, как правило, ни разу им не пользовались.