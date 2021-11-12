Хочется крутой звук в квартире для музыки и фильмов, но нет места? «Техника дошла», теперь выход есть

Хочется крутой звук в квартире для музыки и фильмов, но нет места? «Техника дошла», теперь выход естьSonos Beam gen 2
Sonos? Это что вообще такое?
Считаю огромной несправедливостью, что эта марка плохо известна в России. Отчасти дело в том, что у них нет продуктов в бюджетном сегменте, а еще довольно долго не было полноценного представительства в нашей стране. В итоге многие по инерции берут знакомые бренды и опрометчиво не пытаются разобраться, что же особенного предлагает некий Sonos. Зато, например, в США техника этого производителя — что-то типа iPhone на фоне унылых дешевок с Android. Ее знают, любят и раскупают приличными тиражами.
В отличие от большинства своих знакомых, про я Sonos узнал еще лет 7 назад, когда термин «мультирум» еще только начинал становиться ходовым в контексте более-менее доступных акустических систем для дома. Этот производитель всегда был лидером в разноформатной домашней акустике с удобным подключением и бесшовным переключением между колонками, а также управлением из одного приложения. По сути, Sonos обеспечивали покупателей лучшим пользовательским опытом среди продуктов этого класса. С недавних пор отличное мультирум-решение появилось еще и у Bowers&Wilkins. Но там собрать приличный комплект для квартиры получится по цене самой квартиры. Может, не московской, но смысл понятен.
В целом фишка продуктов Sonos в том, что они никогда не целились в аудиторию эстетствующих снобов, которые рассуждают про неподъемную для себя же акустику за миллионы миллионов или рассказывают, что «за такие деньги» в три раза лучше себе домой комплект соберут. Можно сказать, Sonos как явление на рынке аудио-электроники никого не оставляет равнодушным: его либо обожают, либо ненавидят. При этом вторые, как правило, ни разу им не пользовались.
По цене Sonos существует в сегменте выше среднего, но при этом не пытается заигрывать с люксом. А покупателям дает ровно тот уровень качества, который должен быть за эти деньги. У этих продуктов хорошее звучание, от которого среднестатистический человек будет в восторге. Их дизайн сделан так, чтобы нормально вписаться практически в любой интерьер, не теряясь, но и не перетягивая на себя много внимания. В плане подключения и последующего использования Sonos максимально простой и понятный, но при этом дает функциональность на три головы выше конкурентов.
Вот вы расскажете сейчас про саундбар, а что еще можно купить?
Чем крут Sonos, так это возможностью взять на пробу какой-то один продукт, а если понравится опыт использования — постепенно расставить по всем комнатам гаджеты из их экосистемы. Выбор большой: от супер-маленьких колонок для спальни и детской, до вариантов крупной акустики для средних и самых больших помещений. Также доступны портативные колонки и переносные защищённые от неприятностей модели с невнятным позиционированием — то ли больше уместные загородного дома, то ли для масштабных выездов на природу.
Саундбаров у Sonos два. Премиальный Arc за тысячу баксов (наверное, скоро тоже должен получить апдейт поколения) и компактный Beam gen 2. В том и в другом случае собрать на этой базе нужную конфигурацию домашнего кинотеатра можно постепенно. Вообще-то к покупке доступны и комплекты, но давайте по-честному: цены на Sonos кусаются и разом заплатить за четыре продукта (саундбар, саб и две тыловые колонки) большинству будет накладно. А вот возможность по очереди добавлять нужные компоненты звучит как отличный способ без финансовой драмы собрать топовую развлекательную систему.
Впрочем, не стоит забывать о том, что Sonos Beam gen 2 — самостоятельный и полноценный продукт. Дополнять его другими гаджетами — опция, причем нужная далеко не всем покупателям. Лично мне саундбара хватает на все сто. Чувства ущемленности из-за отсутствия саба и тылов не возникает. Но если показалось, что душа требует не просто сочный, а прям-таки убийственный бас — берите беспроводной сабвуфер Sub. У Sonos он продается отдельно. Хочется еще более объемный звук — докупите пару Sonos One, которые работают и как самостоятельные смарт-колонки, и как тыловые каналы в домашнем кинотеатре. Даю лайфхак для экономных: в будни их можно держать расставленными, например, в спальне и детской. А в домашнем кинотеатре использовать только на выходных, когда вся семья соберется для основательного просмотра фильмов или сериалов.
Чем Beam gen 2 отличается от первого поколения?
Список изменений приличный, однако не вполне однозначный. Сказать что это полноценный «некстген» и срочно унижать владельцев первого поколения вроде не хочется. Но тем, кто последнее время пока только присматривался к покупке саундбара, должно стать радостно от всего нового в Beam gen 2. В цене, правда, новая модель тоже немного «улучшилась» (в пользу продавца, разумеется), но вы же в курсе, как растет стоимость электроники последнее время?
Избавлю вас от необходимости сплошным текстом читать, как я своими словами пересказываю официальный список изменений — и просто добавлю его ниже в таблицу. Смотрите, так удобней.
|Sonos Beam Gen 1
|Sonos Beam Gen 2
|Описание
|Процессор
|Процессор Beam Gen 1
|Увеличенная производительность процессора на 40%
|Производительность процессора увеличена на 40% для поддержки Dolby Atmos
|Звук
|3.0w/Dolby Surround Sound
|3.0w/panoramic Dolby Atmos
|Усилители
|5 Class D
|5 Class D
|Габариты
|68.5х651х100 мм
|68.5х651х100 мм
|Передняя решетка
|Ткань
|Пластик с перфорированными отверстиями
|Жесткая решетка улучшает акустические характеристики, упрощает уход за продуктом и снижает износ
|Подключения
|HDMI ARC
|HDMI eARC
|HDMI eARC позволяет поддерживать форматы аудио высокого разрешения, такие как Dolby Atmos
|Цветовое решение
|HDMI и силовой кабели выполнены в черном цвете
|Цвет HDMI и силового кабеля соответствует цвету саундбара
|Теперь цвет кабелей подбирается под цвет корпуса
|NFC
|Нет
|Есть
|NFC в Beam Gen 2 упрощает первоначальную настройку саундбара
|Упаковка
|Пластик и декоративные эементы, которые сложно поддаются переработке
|Переработанные материалы без упаковочной пены
|Упаковка из переработанной бумаги, а пластика стало меньше на 75%
|Цена
|40 990 руб.
|46 990 руб.
|Розничная цена на старте продаж Beam Gen 2
А как оснащен этот саундбар?
Первое, что обращает на себя внимание — большой вес продукта. Для компактной модели можно даже сказать, что саундбар тяжеленный. Дело в том, что производитель использует качественный и довольно толстый пластик. А все доступное внутри пространство плотно набил комплектом динамиков. Подход совсем не похож на тех производителей, кто делает длиннющий саундбар-пустышку только ради солидного размера, но никак не звука.
Акустическая система укомплектована четырьмя эллиптическими динамиками и одним твитером, а также тремя пассивными излучателями. Их работу поддерживают пять цифровых усилителей класса D. Подключение к сети осуществляется через порт Ethernet либо по Wi-Fi 802.11 в сетях 2.4 или 5 ГГц, еще есть поддержка Apple AirPlay 2, а для ТВ используется разъем HDMI eARC, либо можно подключиться по оптике через комплектный переходник. Еще в саундбаре есть модуль NFC для более простого подключения и начала использования. Достаточно приложить смартфон (но не айфон), чтобы сразу произошло сопряжение и Beam появился в приложении.
В Sonos Beam gen 2 также есть режимы «Улучшение качества воспроизведения речи», «Ночной звук», технология Trueplay для настройки звучания под помещение (только для iOS приложения), а также эквалайзер. Из прикольных фишек отмечу такие мелочи как полноценное сенсорное управление воспроизведением на корпусе (пауза и смена громкости касанием, переключение и возврат к началу трека свайпами), а индикатор состояния работы подстраивает яркость под окружающую освещенность. В саундбаре также есть 5 микрофонов для голосового управления, однако в России ни Google Ассистент, ни Amazon Alexa не работают.
Уже по одному только набору аппаратных и технологических особенностей становится понятно, что Sonos старается дать пользователю больше среднего по рынку. А уж когда доберешься до их «суперприложения» и начнешь разбираться с его возможностями — там Sonos точно оказывается вне конкуренции.
Что еще за суперприложение?
Одной из фишек Sonos всегда было крайне функциональное приложение, где есть не только типичный эквалайзер и пара настроек, а собран буквально центр управления устройствами и медиатекой. Говоря актуальной терминологией, получается что-то вроде модных сейчас SuperApps, которые берут на себя количество задач больше привычного.
Смысл в том, чтобы избавить пользователя от необходимости запускать кучу разных приложений, а делать все в одном месте. Например, в Sonos App можно добавить свои аккаунты Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Soundcloud и Яндекс.Музки. Медиатеки этих сервисов будут доступны в одном месте. Правда, с некоторыми ограничениями API (например, Spotify не покажет плейлист с лайками), но это все равно удобно. Кроме того, в приложение Sonos подключаются аудиокниги Bookmate, Plex, разные службы подкастов, интернет-радиостанций, сервисы c трансляциями медитативной музыки и фоновых шумов для концентрации. Доступных сервисов — десятки.
Там же, в приложении, доступна история прослушиваний, управление домашними устройствами Sonos и распределение их по группам, подключение и настройка медиасерверов и UPnP. А еще на Sonos можно устанавливать будильники. Если сигнал смартфона легко можно проспать или по инерции вырубить на первых секундах, то музыка на акустической системе гарантированно поднимет даже безнадежного соню. В качестве сигнала, кстати, можно выбирать как фирменные нейтральные рингтоны, так и плейлисты стриминговых сервисов или радиостанции.
Как со звуком и вообще впечатления?
Среди компактных саундбаров звучание Sonos Beam gen 2, на мой взгляд, одно из лучших на рынке. Звук плотный, насыщенный, объемный — в самый раз, как должно быть у акустики для телевизора. А значит, годится для бум, бах и прочих блокбастеров. Музыка тоже звучит очень задорно, с выраженной склонностью к сочному басу. На правильное звучание «как задумано» рассчитывать не стоит, но вам же не придет в голову лезть к саундбару с теми же мерками, что и какой-то классической полочной стереопаре?
Беда саундбаров, да и вообще любой другой крупной техники, в том, что в отличие от смартфонов, тебе едва ли удастся собрать дома несколько штук для прямых сравнений. Впрочем, Sonos Beam gen 2 мне удалось послушать в двух совершенно разных помещениях и сравнить ради интереса с саундбаром другого класса. Начал с крошечной спальни чуть больше 10 квадратных метров, закончил в просторнейшей кухне-гостиной около 40 квадратов. Любопытно, что даже во втором случае Beam со своими обязанностями справлялся. Чувствовалось, что он уже работает на грани возможностей по поставке звука в такое большое помещение, но все равно это впечатляющий результат для модели метровой длины.
Что касается сравнения с другим саундбаром, мне удалось протестировать Beam вместе с флагманским Samsung с конфигурацией каналов 7.1.2 и почти в два раза более высокой стоимостью. Любопытно, что за время просмотра Дюны я так и не определился с тем, чье же звучание мне нравится больше. В теории компактная модель должна была сразу слить здоровяку, однако получилось неоднозначно. Samsung закономерно имел больший запас мощности для помещения и выдавал широкую панораму, однако Beam впечатлил заметно более плотным и насыщенным звуком. Старшую модель саундбара Sonos я не пробовал, но теперь предполагаю, что там вообще пушка.
Раньше я думал, что если уж брать себе саундбар, то обязательно надо девятиканальный. Попробовал Beam — и переобулся. Можно не переплачивать и обойтись компактной моделью в помещениях до 25 квадратных метров. Тем более, что второе поколение получило поддержку Dolby Atmos, а еще в любой момент его можно дополнить сабом и тыловыми колонками. Кроме того, Beam меня подкупает тем, что благодаря приложению Sonos, поддержке AirPlay и Spotify Connect его без компромиссов и костылей можно использовать для музыки. И не тратить деньги на акустику для помещения, где установлен саундбар.