Камера с крутейшим, недостижимым смартфонам качеством фото и очень простым управлением

И хотя оснащенность портами довольно важный параметр при выборе камере, стоит еще учитывать и то, как расположены эти порты. Один поворотный экран может запросто лишить доступа к некоторым разъемам (мы уже видели такое у А7С), но тут инженеры смогли избежать этой досадной участи.

Пыль остается в прошлом

Обычной защитой корпуса от влаги и пыли сегодня сложно удивить. А вот избавление от пыли на матрице — это что-то новое. Теперь шторка затвора закроется сама, когда пользователь будет менять объектив. Правда, у нововведения есть одно ограничение — беззвучный режим съемки, который отключает механизм работы механического затвора. С ним проворачивать замену оптики придется в таком месте, где шанс “засыпать” пылью матрицу будет чуть ниже. Либо придется отключать сам режим тихой съемки перед заменой “стекла”.

Что нового внутри?

Пожалуй, самое заметное изменение — новый сенсор Exmor R с разрешением 33 Мп. Он пришел на замену матрице с разрешением 24 Мп, сохранив все особенности конструкции предшественника. Главная — обратная засветка матрицы, которая позволяет использовать те значения светочувствительности, которых попросту не достичь силами обычного CMOS-сенсора. Есть, конечно, у Sony камеры и с большим разрешением. Например, Sony A7R IV с сенсором на 60 Мп. Но она и стоит гораздо больше, и применяется, в основном, только фотографами. Тут же наиболее универсальный вариант, который пригоден для большинства сценариев.