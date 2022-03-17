Камера с крутейшим, недостижимым смартфонам качеством фото и очень простым управлением

Камера с крутейшим, недостижимым смартфонам качеством фото и очень простым управлениемSony A7 IV
Технические характеристики
|Sony А7 IV
|Класс
|полнокадровая беззеркальная камера со сменной оптикой
|Матрица
|Прибл. 34,1 Мп, 35 мм, полный кадр (35,9 x 23,9 мм), CMOS-матрица Exmor R
|Байонет/объектив
|сменный, байонет E
|Фокусировка
|Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная), полный кадр, 35 мм: 759 точек (фазовая автофокусировка); режим APS-C с объективом FF: 713 точек (фазовая автофокусировка), с объективом APS-C: 575 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка)
|Формат снимков
|JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с MPEG-A MIAF), RAW (со сжатием, со сжатием без потерь и без сжатия)
|Формат видео
|XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC HS (PEG-H HEVC/H.265)
|Диапазон светочувствительности
|Фотосъемка: ISO 100–51200 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 204800); авторежим (ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела); видеосъемка: Эквивалент ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 102400), авторежим (ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела)
|Диапазон выдержек
|1/8000 - 30 с
|Экран
|TFT, 1 036 800 точек
|Видоискатель
|Quad-VGA OLED 1,3 см, 3 686 400 точек, 120 Гц
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi, Bluetooth 4.1
|Память
|Слот 1: Многофункциональный слот для карты памяти SD (с поддержкой UHS-I/II) / карты CFexpress Type A; Слот 2: Слот для карты памяти SD (с поддержкой UHS-I/II)
|Интерфейсы
|Разъем для микрофона (3,5 мм), разъем для наушников (3,5 мм), мультиинтерфейсный аудиоразъем, HDMI, USB Type-C, microUSB
|Аккумулятор
|2280 мАч
|Размеры
|131,3 x 96,4 x 79,8 мм
|Вес
|658 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Цена
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Внешний вид и эргономика
Первое, что бросается в глаза, когда берешь камеру в руки — новый поворотный дисплей, который до этого можно было найти только в более бюджетной Sony А7С. Теперь же он добрался и до камер классом повыше. Ожидаемая и желанная многими фишка, которая упрощает съемку самого себя, например. Да и подобрать правильный ракурс с экраном, который крутится во всех направлениях, гораздо проще. Для транспортировки это тоже полезно — экран можно перевернуть и закрыть стеклом вниз. Как итог, никаких обидных царапин.
Если взглянуть на камеру издалека, то отличить ее от предыдущих моделей будет сложно. Маскировка, кстати, на уровне. Индекса “IV” под логотипом линейки нет, встречается он только слева от электронного видоискателя.
Элементов управления у камеры много. Новичок без подготовки в них, скорее всего, потеряется, а вот для человека, который снимает часто, это настоящий подарок. Отдельных настраиваемых кнопок у Sony А7 IV целых шесть штук, но переназначить можно и все остальные. От А7S III камера унаследовала колесо экспокоррекции с кнопкой-замком, но само колесо в А7 IV не получило никаких графических обозначений. По умолчанию оно все так же отвечает за экспокоррекцию, но можно назначить и свой параметр настройки. Вообще, стоит потратить какое-то время, чтобы адаптировать камеру под себя. Вечера на это хватит, зато взамен вы получите устройство, которым действительно удобно пользоваться.
Переключение с фоторежима на видеосъемку в этом поколении, как мне показалось, стало удобнее. Во-первых, для этого теперь тоже есть отдельное кольцо с замком, которое располагается прямиком под колесом переключения режимов. Во-вторых, крутить само кольцо можно буквально одним пальцем, используя кнопку блокировки в роли рычага.
Оснащенность портами на уровне: есть Type-C, “миниджек” для мониторинга звука во время записи видео, еще один “миниджек” для подключения микрофона, разъем формата microUSB и полноразмерный HDMI, который может пригодиться для вывода изображения на экран побольше. Микрофоны-пушки и вся остальная периферия теперь могут быть подключены через мультиинтерфейсный аудиоразъем сверху, которого не было в A7 III. Вещь удобная, избавляет от лишних XLR-проводов.
И хотя оснащенность портами довольно важный параметр при выборе камере, стоит еще учитывать и то, как расположены эти порты. Один поворотный экран может запросто лишить доступа к некоторым разъемам (мы уже видели такое у А7С), но тут инженеры смогли избежать этой досадной участи.
Пыль остается в прошлом
Обычной защитой корпуса от влаги и пыли сегодня сложно удивить. А вот избавление от пыли на матрице — это что-то новое. Теперь шторка затвора закроется сама, когда пользователь будет менять объектив. Правда, у нововведения есть одно ограничение — беззвучный режим съемки, который отключает механизм работы механического затвора. С ним проворачивать замену оптики придется в таком месте, где шанс “засыпать” пылью матрицу будет чуть ниже. Либо придется отключать сам режим тихой съемки перед заменой “стекла”.
Что нового внутри?
Пожалуй, самое заметное изменение — новый сенсор Exmor R с разрешением 33 Мп. Он пришел на замену матрице с разрешением 24 Мп, сохранив все особенности конструкции предшественника. Главная — обратная засветка матрицы, которая позволяет использовать те значения светочувствительности, которых попросту не достичь силами обычного CMOS-сенсора. Есть, конечно, у Sony камеры и с большим разрешением. Например, Sony A7R IV с сенсором на 60 Мп. Но она и стоит гораздо больше, и применяется, в основном, только фотографами. Тут же наиболее универсальный вариант, который пригоден для большинства сценариев.
Большее количество пикселей на матрице тех же размеров необходимо, в первую очередь, для увеличения резкости и детализации при масштабировании. При этом, если размеры матриц идентичные, то сами пиксели становятся меньше и, в теории, их уменьшенные размеры могут отразиться на светочувствительности. Но камер от Sony это, видимо, не касается. A7 IV идеально работает при слабом освещении и может выдавать картинку, идентичную таковой у A7S III — чемпиона по съемке в темноте.
Рабочие значения ISO 12800-25600 — это не шутка. Даже на таких значениях можно получать хорошо экспонированные кадры с минимумом шумов и нормальной детализацией. "Грубые" шумы начинают появляться после преодоления порога в 25600 и небольшой выдержке.
Скорость съемки осталась такой же, как и у А7 III (10 кадров в секунду в сжатом RAW, 6 кадров в секунду в RAW без сжатия), но стоит учитывать, что и количество пикселей на сенсоре выросло почти на 50 процентов.
Очевидно, что для такой скорости работы необходим быстрый накопитель и приличный буфер в самой камере. Поэтому Sony A7 IV получила сразу два порта для карт памяти: один для привычных карт SD UHS II, другой гибридный: и для тех же SD, плюс для менее известных карт памяти формата CFexpress Type А, разработанного Sony.
Что дает поддержка еще одного стандарта карт памяти? А дает она скорость записи 700 МБ/с, например. Это позволяет снимать буквально одной очередью (сжатый RAW + JPEG) до тех пор, пока в аккумуляторе не кончится заряд. Кстати, об элементах питания.
В герое обзора используется новый аккумулятор Sony NP-FZ100, который, в теории, должен снабжать камеру энергией на протяжении двух часов во время записи 4K-видео. Если видео снимать не собираетесь, то это примерно 580 снимков без подзарядки. В первое время можно даже обойтись без покупки дополнительных аккумуляторов, потому что камеру можно заряжать прямо во время съемки через Type-C. Есть портативный аккумулятор с поддержкой Power Delivery? Отлично, он подойдет.
Качество съёмки видео на Sony A7 IV
Несмотря на то, что у Sony есть отдельная линейка камер A7S, упор в которой сделан на съемку видео, герой обзора с этой задачей справляется не хуже. Как и положено флагманской камере от Sony, A7 IV может вести съемку в 4K с частотой 60 кадров в секунду, правда, с одним ограничением – камера в этом режиме перестает снимать на “полный кадр” и использует площадь сенсора, сравнимую с кадрированием APS-C (Super 35). Если снимать с использованием всей площади сенсора, то частота падает до 30 кадров.
Непрерывность съемки важный параметр, и к нему в Sony подошли ответственно. Благодаря особой конструкции корпуса, которая позволяет лучше отводить тепло, A7 IV может без перерывов записывать 4K-видео (60 к/с, 10 бит, 4:2:2) больше часа.
Простую цветокоррекцию камера может выполнить сама, для этого у нее есть режимы Creative Look в A7IV и S-Cinetone с готовыми пресетами на все случаи жизни. Если любите самостоятельно “крутить” цвета, то в вашем распоряжении окажется несколько профилей кривой показателя гаммы яркости – S-Log2 и S-Log3.
Искусственный интеллект приходит на помощь
Да, процессорные мощности важны даже в фототехнике. Sony A7 IV в своих вычислениях использует чип BIONZ XR, который лучше "старичков" работает с цветами, обеспечивает неплохую мощность и нивелирует задержку обработки отснятого материала. Забавно, но даже меню стало работать заметно быстрее, если сравнивать быстродействие с предыдущими моделями. Абстрактные вычислительные мощности — это, конечно, здорово. Однако гораздо интереснее посмотреть на то, как этот набор из ИИ и крутой электроники работает в реальных условиях.
Важнейшая область применения “умных" алгоритмов в камерах от Sony — система автофокуса, которая по праву может считаться одной из лучших на рынке. Sony настолько преуспела в этом, что успела перенести программную часть системы в свои флагманские смартфоны. И на программных улучшениях распознавания дело не ограничилось. Сильно прокачали и аппаратную часть автофокуса. Sony A7 IV использует внушительные 759 точек автофокусировки в сочетании с 425 областями обнаружения контраста. Примерная площадь покрытия сенсора - 94%. Работает эта система автофокуса как во время фотосъемки, так и при видеосъемке.
Независимо от того, что вы снимаете, вы можете быть уверены, что нужный объект окажется в фокусе. Снимаете людей или животных? Камера будет “ловить” фокус на их глазах. И не важно, пропадает объект из кадра или нет. Такая же ситуация обстоит и с автомобилями, и с любыми другими объектами. Нажали на экране на объект — трекинг запускается. Надо ли говорить, что это манна небесная для любого жанра фотографии? Тем более, с местной скоростью съемки. Другое дело, что для этого нужна еще и подходящая оптика, которая сможет обеспечить соответствующую скорость фокусировки.
Кроме помощи с фокусировкой, местная “умная” автоматика может немного исправить тон кожи и чуть подправить ее неровности. Если ваши задачи сводятся к быстрой отправке контента в социальные сети, то это то, что нужно. Работает функция, кстати, как во время фотосъемки, и во время записи видео.
Итого
Sony A7 IV — это хорошо сбалансированный профессиональный инструмент, который выводит процесс съемки на какой-то запредельный уровень комфорта. Скорость работы, новый сенсор с большим разрешением, чем у предшественников, крутая автономность и почти неограниченный буфер делают из камеры находку как для фотографов, так и для видеографов. Да и парк объективов под байонет E просто огромный: хоть от Sony, хоть от других производителей оптики.
И, даже несмотря на то, что это камера далеко не для обывателей, она запросто сможет “втянуть” далекого от съемки человека в процесс. Во многом, за счет помощи со стороны местного искусственного интеллекта. Он мало как влияет на цвета или другие параметры итоговых снимков, но из него получается крутой ассистент, который снимает с пользователя груз ответственности за тот же потерянный фокус или недоэкспонированность. Снимали в темноте и по итогу ничего не видно на фотографиях? Открываете Camera Raw и вытягиваете даже неудачные снимки. С видео ситуация аналогичная.
В целом, Sony A7 IV обеспечивает отличный баланс между точностью цветопередачи (даже “голые” JPEG-файлы выглядят здорово), детализацией и производительностью. Лучше камеру найти сегодня сложно. Особенно, когда нужна камера “для всего”.