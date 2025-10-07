Soundcore Boom 3i: мощная Bluetooth-колонка, которая переживёт и пляж, и дождь, и падение на бетон

Soundcore Boom 3i: мощная Bluetooth-колонка, которая переживёт и пляж, и дождь, и падение на бетонПочти «неубиваемая» портативная акустика
Технические характеристики
|Soundcore Boom 3i
|Мощность
|50 Вт
|Низкочастотный динамик
|40 Вт
|Высокочастотный динамик
|10 Вт
|Пассивные излучатели
|2 шт
|Bluetooth
|5.3
|Водозащита
|IP68
|Автономность
|до 16 часов
|Емкость аккумулятора
|2400–2500 мАч
|Время зарядки
|4 часа
|Порт зарядки
|USB Type-C
|Размеры (мм)
|210×85×78,5
|Вес
|780 г
|Стереопара
|PartyCast
|Плавучесть
|Да
|Технологии
|BassUp 2.0
|Цена
|10-11 тысяч рублей
Внешний вид
Колонка с порога заявляет о том, для чего она предназначена — это далеко не гламурная домашняя акустика, а, скорее, самая брутальная машина для использования вне помещений. Корпус Boom 3i сделан из матового пластика с плавными обтекаемыми линиями по всем гранями, а главная особенность дизайна — крупная перфорированная решетка спереди, которая и выглядит крепко, и ощущается пальцами именно такой. Похожа не на стандартную сеточку из акустической ткани, а на бампер внедорожника и выполняет примерно такую же функцию по отношению к динамикам.
Размеры — почти идеальные. Она легко помещается в рюкзаке, небольшой сумке (возможно, даже в кармане удачно скроенной зимней куртки) и весит совсем немного для своей начинки. В комплекте с ней можно найти регулируемый ремень для более удобной переноски: ну, вдруг ваши руки на природе будут заняты пакетами с мясом и пивом, а из машины придется за один раз захватить еще и колонку. В таком случае это, конечно, незаменимый вариант.
На поверхностях колонка ощущает себя устойчиво благодаря четырем резиновым ножкам, которые защищают ее от скатывания, даже если она стоит под наклоном. Они же защищают колонку от паразитных вибраций на твердых поверхностях.
Управление реализовано через физические кнопки с хорошим тактильным откликом. Единственный разъем надежно защищен резиновой заглушкой, что гарантирует соблюдение заявленной степени защиты IP68.
Без подсветки сегодня обходится редкая портативная колонка, и вот к ней проектировщики подошли обстоятельно. Подсветки немного, но подобранные цвета и типы пульсаций вместе с прочими схемами изменения цвета, как-то очень благоприятно влияют на восприятие колонки. Достаточно включить ее, и вот она превращается из довольно увесистой и грозной штуковины в милое устройство со стильными цветовыми акцентами. Ну круто же.
Защита и живучесть
Главная фишка Boom 3i — способность выдерживать не только погружение в воду, но и плавать на поверхности. Сертификация IP68 означает полную защиту от пыли и возможность работы под водой на глубине до 2 метров. Но самое важное, что все это можно провернуть с колонкой даже в соленой воде, что делает ее идеальным спутником для морских путешествий.
Корпус также защищен от ударов и падений — можно не бояться уронить колонку на камни или бетон. Единственное ограничение — отсутствие возможности работы в экстремально низких температурах, но если вы живете не где-нибудь в Якутии, то это не критично.
Звук
Давайте начистоту: это не Hi-End система для вдумчивого прослушивания джаза в тишине. Это колонка для вечеринок, пляжа и дачи — тех мест, где нужен громкий, энергичный звук без заморочек. И вот с этой задачей Boom 3i справляется на отлично.
Внутри работает связка из широкополосного динамика 94×51 мм на 40 Вт, твитера 16,5 мм на 10 Вт и двух пассивных излучателей, которые действительно улучшают слышимость низких частот. Суммарная мощность 50 Вт — для колонки такого размера это очень прилично. Заявленный диапазон частот 56−20 000 Гц, хотя в реальности на самых нижних частотах есть небольшие провалы, если пытаться выжать из нее максимум в плане громкости. Но это слышно только если специально придираться — в обычном использовании басы ощущаются упругими и достаточными, и запросто перекрывают мою настольную «моно-старушку» LG Boom, у которой всего 30 Вт мощности, но ощутимо более крупные размеры.
По умолчанию, если заглянуть в приложение, активен режим Soundcore Signature — в нем достаточно хорошо настроенное звучание, где басы еще не избыточные, но и не теряются посреди комнаты. Середина чистая, вокал читается хорошо, верхние частоты не режут уши даже на максимальной громкости. А громкость, кстати, недурственная. Колонка способна озвучить площадку на 40 квадратных метров, и даже на пиковых значениях звук остается чистым без критических искажений. Корпус не резонирует, посторонних дребезжаний нет — за это спасибо прорезиненным ножкам.
Есть фирменная фишка BassUp 2.0 — одним нажатием усиливаются низкие частоты примерно на 3%. Не тот убийственный бас, от которого трясутся стены, а скорее деликатное усиление для тех, кто любит звук поплотнее. Лично мне хватает стандартного режима, но для электронной музыки или бум-бэпа BassUp реально работает.
Единственный недостаток — монофонический звук. Для стереоэффекта нужны две колонки, но даже одна дает очень широкую звуковую сцену благодаря пассивным излучателям. Благо, что в пару они легко объединяются.
Дополнительные функции
Приложение Soundcore предлагает настройки эквалайзера, управление RGB-подсветкой и дополнительные функции вроде генератора белого шума, сирены (есть даже полноценный аналог «синего ведерка») и усилителя голоса. Последняя опция может пригодиться для объявлений или караоке, но работает из рук вон плохо. Есть и задержка, и качество оставляет желать лучше.
Функция PartyCast 2.0 позволяет объединять до 100 колонок Soundcore в единую систему с синхронизацией звука и света — впечатляющая возможность для действительно масштабных мероприятий. Другое дело, что у вас денег, скорее всего не хватит на такую систему, но как демонстрация возможностей — почему бы и нет?
Автономность
Anker заявляет в характеристиках до 16 часов работы, и эта цифра близка к реальности. У меня так и не вышло разрядить ее полностью за время теста При средней громкости колонка проработала около 14,5 часов — этого хватит на любую вечеринку или долгий день на природе.
Зарядка осуществляется через USB-C мощностью 12 Вт, а полное восполнение заряда занимает около 4 часов. При необходимости можно подзарядить устройство от пауэрбанка прямо во время использования.
Конкуренты
|Soundcore Boom 3i
|Яндекс Станция Стрит
|JBL Flip 7
|Мощность
|50 Вт
|30 Вт
|35 Вт
|Низкочастотный динамик
|40 Вт
|20 Вт
|25 Вт
|Высокочастотный динамик
|10 Вт
|10 Вт
|10 Вт
|Пассивные излучатели
|2 шт
|2 шт
|2 шт
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|5.4
|Водозащита
|IP68
|IP67
|IP68
|Автономность
|до 16 часов
|до 12 часов
|до 16 часов (14+2 с Playtime Boost)
|Емкость аккумулятора
|2400–2500 мАч
|3300 мАч
|4800 мАч
|Время зарядки
|4 часа
|от 2,5 часа
|2,5 часа
|Порт зарядки
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C
|Размеры (мм)
|210×85×78,5
|202×83×83
|182,5×69,5×71,5
|Вес
|780 г
|700 г
|560 г
|Стереопара
|PartyCast
|—
|Auracast
|Плавучесть
|Да
|—
|—
|Технологии
|BassUp 2.0
|Адаптивный звук
|AI Sound Boost
|Цена
|10-11 тысяч рублей
|13-14 тысяч рублей
|11-12 тысяч рублей
Яндекс Станция Стрит
Первая портативная колонка компании с полноценным голосовым ассистентом, и это реально полезная фишка для активных пользователей помощника — я успел оценить портативную Алису еще в далеком 2020 году, когда Яндекс активно сотрудничал с JBL.
Понравилось ли мне тогда пользоваться переносным ассистентом? Еще бы. Пошел на балкон, взял с собой колонку — утро удалось. Можно и чай попить, и попросить включить любимый плейлист без необходимости «врубать» громкость на всю, чтобы звук из комнаты добрался до балкона. Единственный минус на тот момент — отвратительная поддержка продукта и постоянные баги. Скорее всего, из-за бюрократической возни, которая не могла не возникнуть внутри двух здоровенных бизнес-структур.
Теперь же портативная говорливая женщина обитает внутри устройства собственной разработки от «красных», поэтому Яндекс Стрит уже не повторяет ошибок прошлых лет — можно брать. Что внутри?
Акустика мощностью 30 Вт включает низкочастотный динамик 44×80 мм (20 Вт), 24-мм твитер (10 Вт) и два пассивных излучателя для насыщенных басов. Главная фишка — автоадаптация звука: встроенные микрофоны анализируют отражения и понимают, где находится колонка — в помещении или на улице, после чего подстраивает АЧХ.
Автономность до 12 часов от аккумулятора на 3300 мАч, а быстрая зарядка через USB Type-C (36 Вт) за полчаса даёт 4 часа работы. Класс защиты IP67 означает пыле- и водонепроницаемость. Работает как с Wi-Fi 5, так и через Bluetooth 5.0, причём голосовое управление доступно даже без интернета — короткие команды работают по Bluetooth. При весе 700 граммов и размерах 202×83×83 мм колонка идеальна для поездок и тренировок.
JBL Flip 7
JBL Flip 7 неплохо так снабдили умными функциями. Например, в колонке появилась JBL AI Sound Boost, которая анализирует музыку в реальном времени и автоматически оптимизирует звучание для минимальных искажений даже на максимальной громкости. Акустика мощностью 35 Вт включает басовый драйвер 80 мм (25 Вт) и твитер с куполом 16 мм (10 Вт), обеспечивающие глубокие басы и чистые высокие частоты.
Автономность — настоящий козырь: 14 часов в обычном режиме, а если включить Playtime Boost (который слегка режет басы для экономии энергии), то Flip 7 сможет проработать все 16 часов без подзарядки.
Класс защиты IP68 означает, что колонку можно окунуть на полтора метра под воду на полчаса, плюс она спокойно переживет падение с метра на бетон. Для тех, кто ценит качество звука, есть фишка — проводное подключение через USB-C с поддержкой lossless до 24 бит/96 кГц, что редкость для портативной акустики.
Итого
Soundcore Boom 3i — это прочная выносливая колонка для тех, кому одновременно нужен и звук, и надёжность. За 10 тысяч рублей вы получаете колонку, которая не утонет, не разобьется от падения, будет долго играть без подзарядки и при этом ОЧЕНЬ достойно звучать для своих размеров.
Конечно, она не заменит домашнюю Hi-Fi систему и не сравнится с флагманскими моделями по детализации, но для походов, пляжа, дачи или городских приключений и использования дома — практически идеальный выбор, если готовы мириться с монозвуком. Да, он тоже бывает хорошим — и это именно тот вариант. Не каждые настольные стерео-колонки способны звучать так же чисто и объёмно. В качестве походного варианта — рекомендуем.
- Неубиваемый корпус
- Плавает даже в соленой воде
- Хорошие низкие частоты
- Отличное качество звука
- Нет AUX-подключения
- Кому-то может не хватить подсветки