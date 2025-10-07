Soundcore Boom 3i: мощная Bluetooth-колонка, которая переживёт и пляж, и дождь, и падение на бетон

Управление реализовано через физические кнопки с хорошим тактильным откликом. Единственный разъем надежно защищен резиновой заглушкой, что гарантирует соблюдение заявленной степени защиты IP68.

Без подсветки сегодня обходится редкая портативная колонка, и вот к ней проектировщики подошли обстоятельно. Подсветки немного, но подобранные цвета и типы пульсаций вместе с прочими схемами изменения цвета, как-то очень благоприятно влияют на восприятие колонки. Достаточно включить ее, и вот она превращается из довольно увесистой и грозной штуковины в милое устройство со стильными цветовыми акцентами. Ну круто же.

Защита и живучесть

Главная фишка Boom 3i — способность выдерживать не только погружение в воду, но и плавать на поверхности. Сертификация IP68 означает полную защиту от пыли и возможность работы под водой на глубине до 2 метров. Но самое важное, что все это можно провернуть с колонкой даже в соленой воде, что делает ее идеальным спутником для морских путешествий.

Корпус также защищен от ударов и падений — можно не бояться уронить колонку на камни или бетон. Единственное ограничение — отсутствие возможности работы в экстремально низких температурах, но если вы живете не где-нибудь в Якутии, то это не критично.

Звук

Давайте начистоту: это не Hi-End система для вдумчивого прослушивания джаза в тишине. Это колонка для вечеринок, пляжа и дачи — тех мест, где нужен громкий, энергичный звук без заморочек. И вот с этой задачей Boom 3i справляется на отлично.

Внутри работает связка из широкополосного динамика 94×51 мм на 40 Вт, твитера 16,5 мм на 10 Вт и двух пассивных излучателей, которые действительно улучшают слышимость низких частот. Суммарная мощность 50 Вт — для колонки такого размера это очень прилично. Заявленный диапазон частот 56−20 000 Гц, хотя в реальности на самых нижних частотах есть небольшие провалы, если пытаться выжать из нее максимум в плане громкости. Но это слышно только если специально придираться — в обычном использовании басы ощущаются упругими и достаточными, и запросто перекрывают мою настольную «моно-старушку» LG Boom, у которой всего 30 Вт мощности, но ощутимо более крупные размеры.