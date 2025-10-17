Наушники, которые шумоподавлением обошли AirPods, но не по звуку

Наушники, которые шумоподавлением обошли AirPods, но не по звукуХорошая модель в целом, но с массой мелких недочётов
Технические характеристики
|Anker Soundcore Liberty 5
|Тип драйвера
|Динамический, 9.2 мм
|Материал диафрагмы
|Шерстяная бумага
|Bluetooth
|5.4
|Кодеки
|LDAC, AAC, SBC
|Активное шумоподавление
|Adaptive ANC 3.0
|Время работы (без ANC)
|12 ч
|Время работы (с ANC)
|8 ч
|Общее время с кейсом
|48 ч
|Быстрая зарядка
|10 мин = 5 ч
|Защита от влаги/пыли
|IP55
|Вес наушника
|Не указан
|Управление
|Сенсорное
|Беспроводная зарядка
|Есть (Qi)
|Мультиподключение
|Multipoint (2 устройства)
|Особые функции
|Dolby Audio, HearID 4.0, 6 микрофонов, Google Fast Pair
|Количество микрофонов
|6
|Цена
|8 тысяч рублей
Внешний вид
Классический для линейки форм-фактор с крышкой-слайдером — это лучшее, что случалось с миром беспроводных «затычек». Нет, серьезно, такая конструкция экономит кучу места в кармане, да и делает процесс открытия удобнее, превращая весь кейс в аналог антистресс-игрушки, который можно открывать десятки и сотни раз в ожидании автобуса на остановке, например.
Внутренняя конструкция кейса продумана и ситуации вроде той, когда непонятно какой наушник в какой разъем отправлять — тут не возникает. За такую интуитивность большой плюс.
Если раньше я из обзора в обзор придирался к тому, что подобным TWS-наушникам решительно необходима матовая поверхность корпуса для большей износостойкости, то в последнее время у производителей с этим все в полном порядке — глянец если и используется, то в каких-нибудь очень специфических моделях с металлической расцветкой — материалы подбирать научились уже все.
Нет проблем с покрытием и у героев обзора — приятный софт-тач в не менее приятной расцветке. Однако беда пришла оттуда, откуда не ждали. Темно-серая краска, которую зачем-то решили применить в окантовке рядом с подсветкой, слезает на раз-два. Две недели в кармане, в котором никогда не появляются ключи? Никакого товарного вида.
Проблема именно в дополнительном покрытии, которое не должно использоваться в устройствах такого типа — оно постоянно путешествует со стола к зарядному устройству, от него в рюкзак, из него в карман куртки, потом в один карман ваших любимых брюк, другой карман… И таких циклов устройство за день проделывает уйму.
Совет проектировщикам: для придания вашим наушникам нужного цвета, пожалуйста, используйте заранее окрашенный пластик, который уже в своей первоначальной форме (обычно в виде гранул) имеет нужный цвет. Покупателям же просто советуем выбирать монохромные расцветки, чтобы избежать таких досадных недоразумений спустя считанные дни после приобретения.
В остальном, придраться не к чему. Сами наушники собраны здорово, что-то исправить или переделать мне не захотелось. А удобно ли их носить?
Удобство использования
Их смело можно рекомендовать в качестве наушников на все случаи жизни. Небольшой вес заставляет довольно быстро забыть про их существование в ушах, а форма даёт возможность вытворять с ними самые неприличные, по меркам внутриканальных «затычек», вещи.
Ну, например, в них можно слететь по лестнице на велосипеде — наушники останутся на месте. У них нет каких-то дополнительных силиконовых ребер, а крепко держатся внутри раковины они благодаря правильной балансировке веса. Ножка не перевешивает, да и веса самих наушников маловато, чтобы они вытворяли кульбиты при малейшей тряске, прыжках или беге.
Что с управлением? Не знаю, как вам, но мне так и суждено помереть фанатом аналоговых кнопок и крутилок — поэтому в полной мере оценить всю прелесть и удобство сенсорного управления я не могу. Просто потому что почти не пользуюсь им. Возможно, травма обзорщика, когда «щупать» такие наушники приходится постоянно, и каждый производитель норовит подсунуть свою схему управления.
Сенсорное управление — всегда минус, если вы действительно много занимаетесь спортом. Поездка на велосипеде или пробежка под дождем? Докликаться до нужного трека, вероятно, не выйдет. Такая же ситуация и с тренировками в зале, когда вы активно потеете. Вы потеете, а вам предлагают поиграть в сенсорную морзянку из трех нажатий для вызова ассистента. Странный подход, и где-то после «даблтапов» хочется составить плейлист заранее и просто снижать громкость «качелькой» на смартфоне, пока он находится где-то в кармане.
Активное шумоподавление
Обычно его «крутость» измеряется в дБ, и если первые поколение TWS-наушников с ANC могли обеспечить значение в районе 25−30 дБ, то Liberty 5 выдают уже все 40 дБ, достигая примерного такого же уровня шумоподавления, какое можно было найти в полноразмерных флагманских моделях прошлых лет, эдак, пяти.
Летите в самолете? Гул турбореактивных двигателей местный шумодав вырежет так, что летать в других наушниках вы больше и не захотите. На улице с ним тоже можно абстрагироваться от шума и вновь попробовать полюбить прогулки даже в условиях жизни в мегаполисе. Очень хороший результат для своей цены, но кое-чего этим наушникам явно не хватает.
Кодеки
К моменту выхода этого обзора наушники стоят примерно 7−8 тысяч в официальных и не совсем официальных магазинах. Отличная цена, если не вспоминать, что они не получили никаких продвинутых кодеков, кроме стандартных SBC и AAC. Если нужен чуть более приличный звук, то его стоит искать в Pro-версии Liberty 5 — для нее Soundcore оставили LDAC, как ультимативную фишку.
Есть ли жизнь без этих кодеков? Да, ситуацию спасает современный аудиокодек LC3, встроенный в протокол LE Audio и реализованный в Bluetooth 5.4. LC3 обеспечивает заметно лучшее качество звучания, даже если используется на минимальных битрейтах — это однозначный прогресс по сравнению с устаревшим SBC: при скорости 192 кбит/с LC3 сохраняет чистый звук, тогда как SBC уже начинает «шуршать» и терять детализацию. К тому же LC3 более энергоэффективен, а минимальная задержка синхронизации делает звук не только чище, но и точнее передаёт атаку и динамику, заметно улучшая прослушивание музыки и фильмов.
Однако есть важный нюанс: чтобы пользоваться LC3, не просто нужны сами наушники с Bluetooth 5.4 и LE Audio, но и источник — смартфон или ноутбук — также должен поддерживать как минимум Bluetooth 5.2 и соответствующие кодеки. Если источник работает на более старой версии Bluetooth, например 5.0 или 4.2, подключение понизится к «общему знаменателю» и LC3 работать не будет, звук передаётся через SBC или AAC, которые поддерживает оба устройства. Поэтому потенциал LC3 раскрывается только при совпадении версий Bluetooth и LE Audio на обеих сторонах соединения
Как звучат?
В Liberty 5 инженеры решили использовать только один 9,2-мм динамический драйвер с диафрагмой из шерстяной бумаги — материал, который используется в очень дорогих японских наушниках от Final Audio.
Вся конструкция отличается легкостью и высокой чувствительностью, благодаря чему наушники выдают чистое, хорошо сбалансированное звучание с приятными, естественными тембрами. Бас получился выразительным и насыщенным, но, при этом, он не заглушает вокал и инструменты — во многом благодаря фирменной акустике. Обработка средних и высоких частот достойная: вокал звучит аккуратно, а верх не становится резким даже на высокой громкости.
Одной из главных звуковых фишек в Liberty 5 стала поддержка Dolby Audio — эффект присутствия при прослушивании музыки и просмотре кинолент в них действительно ощущается получше чем в моделях без этой сертификации. И звуковая сцена пошире, и в пространстве можно выловить отдельные звуковые объекты.
В целом, драйверы Liberty 5 обеспечивают узнаваемый универсальный звук: ярко выраженный профиль с акцентом на бас и верхние частоты, но без явных перегибов или «грязи» — оптимально для большинства жанров, особенно, если хочется плотного баса, который не перекрывает собой все остальные частоты.
Автономность
Liberty 5 предлагают до 12 часов работы без ANC и около 8 часов с шумоподавлением на одном заряде — результат круче, чем у большинства конкурентов: для сравнения, AirPods Pro 2 работают максимум 5−6 часов без ANC и 4,5 — с ним, Sony WF-1000XM5 — 8 и 6−7 часов соответственно.
Вместе с кейсом Liberty 5 обеспечивают до 48 часов проигрывания музыки без активного шумодава и до 32 часов с ним, что тоже опережает средние значения среди более дорогих моделей. Беспроводная зарядка? И она тут есть.
За 10 минут в кейсе наушники заряжаются примерно на 5 часов прослушивания, что вообще исключает ситуацию, когда вы остаетесь без музыки. А если вы с собой еще и портативный АКБ носите, ух…
Конкуренты
|Anker Soundcore Liberty 5
|Moondrop Ultrasonic
|Nothing Ear (a)
|Тип драйвера
|Динамический, 9.2 мм
|Гибридный (арматурный FRA + динамический 13 мм)
|Динамический, 11 мм
|Материал диафрагмы
|Шерстяная бумага
|Сапфир (динамический), литий-магниевый сплав (арматурный)
|Не указан
|Bluetooth
|5.4
|5.3
|5.3
|Кодеки
|LDAC, AAC, SBC
|LDAC, LC3
|LDAC, AAC, SBC
|Активное шумоподавление
|Adaptive ANC 3.0
|Есть
|До -45 дБ (адаптивное, 3 уровня)
|Время работы (без ANC)
|12 ч
|6 ч
|9.5 ч
|Время работы (с ANC)
|8 ч
|Не указано
|5.5 ч
|Общее время с кейсом
|48 ч
|24 ч (6+18)
|42.5 ч
|Быстрая зарядка
|10 мин = 5 ч
|Не указана
|10 мин = 8 ч
|Защита от влаги/пыли
|IP55
|Не указана
|IP54 (наушники и кейс)
|Вес наушника
|Не указан
|Не указан
|4.5 г
|Управление
|Сенсорное
|Сенсорное
|Сенсорное (щипки)
|Беспроводная зарядка
|Есть (Qi)
|Нет
|Нет
|Мультиподключение
|Multipoint (2 устройства)
|Моно/бинауральный режим
|Dual Connection
|Особые функции
|Dolby Audio, HearID 4.0, 6 микрофонов, Google Fast Pair
|VDSF кривая, приложение MOONDROP Link 2.0
|ChatGPT интеграция, Clear Voice, настройка в Nothing X
|Количество микрофонов
|6
|6
|6
|Цена
|8 тысяч рублей
|7-8 тысяч рублей
|7-8 тысяч рублей
Moondrop Ultrasonic
Рядом с ними даже Nothing смотрятся простовато. В этих наушниках легендарный китайский производитель доступной и качественной аудиотехники (у них даже смартфон с двумя аудиовыходами есть) реализовал гибридную двухдрайверную архитектуру, которая сочетает арматурный драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава и 13-миллиметровый динамический драйвер с сапфировым покрытием.
Такая комбинация обеспечивает крутую звуковую сцену, кристально чистые высокие частоты и мощные, точные басы с естественным тембром — уровень, который недостижим для Liberty 5 с их единственным динамическим драйвером. Более того, Ultrasonic поддерживают как LDAC со скоростью передачи до 990 кбит/с, так и современный LC3, что позволяет передавать музыку в максимальном качестве без потерь, тогда как Liberty 5 ограничены только LC3 и базовыми кодеками.
При сопоставимой цене в 7−8 тысяч рублей Moondrop Ultrasonic предлагают значительно больше: фирменную настройку по целевой кривой VDSF для естественного и живого звучания, игровой режим с задержкой всего 55 мс, гибридное активное шумоподавление и приложение MOONDROP Link 2.0 для тонкой настройки.
Nothing Ear (a)
Похожие по форме на Moondrop Ultrasonic наушники, но с более удобным кейсом, который сильнее приспособлен к использованию где-нибудь вне дома. В них компания применила мощные 11-миллиметровые динамические драйверы, изготовленные из композитных материалов — полиметакриламида и термополиуретана, которые обеспечивают чистое и детализированное звучание с насыщенными басами.
Драйверы получили удвоенную мощность по сравнению с предыдущим поколением Ear (2) (да, логика наименований абсолютно дурная), а новая конструкция корпуса с двумя дополнительными вентиляционными отверстиями улучшает циркуляцию воздуха, снижает искажения и повышает общую четкость звука.
Ear (a) получили сертификацию Hi-Res Audio и поддерживают кодек LDAC со скоростью передачи до 990 кбит/с и разрешением 24 бит/96 кГц, что выводит их на уровень значительно выше Liberty 5 с их базовыми кодеками. В приложении доступна функция усиления басов с пятью уровнями интенсивности, позволяющая настроить звук под любые предпочтения.
Итого
Soundcore Liberty 5 оказались в довольно странной ситуации. Это как притопать на свидание с букетом ромашек, когда предыдущий кавалер принес розы, а следующий вообще заказал доставку орхидей на дом. Наушники делают все правильно: долго работают, хорошо давят шум, удобно лежат в ушах и даже звучат вполне прилично. Но когда рядом стоят Moondrop Ultrasonic с их гибридными драйверами и сапфировыми диафрагмами или Nothing Ear (a) с LDAC и Hi-Res Audio, по той же цене, выбор Liberty 5 начинает выглядеть странно. Ради чего? Компактного кейса-слайдера?
Проблема не в том, что Liberty 5 плохие. Они объективно хороши. Проблема в том, что рынок TWS-наушников за последний год ушел так далеко вперед, что даже свежие модели крупных брендов рискуют оказаться «вчерашним днем» уже на старте продаж. И когда у конкурентов за те же деньги есть арматурные драйверы, сапфир, литий-магниевые сплавы и полноценный LDAC — отсутствие всего этого в Liberty 5 выглядит как довольно сложный компромисс. Особенно с учетом того, что краска с кейса слезает быстрее, чем успеваешь привыкнуть к сенсорному управлению.
Купить их можно и нужно, если вам принципиально важна автономность на уровне «забыл про зарядку на неделю» или если вы фанат экосистемы Soundcore. Во всех остальных случаях — проще посмотреть либо на Pro-версию этих наушников, если цель сэкономить для вас не приоритетная, либо на прошлое поколение Liberty. Конечно, тоже в Pro-версии.
- Долгое время автономной работы
- Отличная система шумоподавления
- Дизайн
- Краска с граней вокруг подсветки облезает ОЧЕНЬ быстро
- Нет поддержки LDAC или aptX