Наушники, которые шумоподавлением обошли AirPods, но не по звуку

Нет проблем с покрытием и у героев обзора — приятный софт-тач в не менее приятной расцветке. Однако беда пришла оттуда, откуда не ждали. Темно-серая краска, которую зачем-то решили применить в окантовке рядом с подсветкой, слезает на раз-два. Две недели в кармане, в котором никогда не появляются ключи? Никакого товарного вида.

Проблема именно в дополнительном покрытии, которое не должно использоваться в устройствах такого типа — оно постоянно путешествует со стола к зарядному устройству, от него в рюкзак, из него в карман куртки, потом в один карман ваших любимых брюк, другой карман… И таких циклов устройство за день проделывает уйму.

Совет проектировщикам: для придания вашим наушникам нужного цвета, пожалуйста, используйте заранее окрашенный пластик, который уже в своей первоначальной форме (обычно в виде гранул) имеет нужный цвет. Покупателям же просто советуем выбирать монохромные расцветки, чтобы избежать таких досадных недоразумений спустя считанные дни после приобретения.

В остальном, придраться не к чему. Сами наушники собраны здорово, что-то исправить или переделать мне не захотелось. А удобно ли их носить?

Удобство использования

Их смело можно рекомендовать в качестве наушников на все случаи жизни. Небольшой вес заставляет довольно быстро забыть про их существование в ушах, а форма даёт возможность вытворять с ними самые неприличные, по меркам внутриканальных «затычек», вещи.

Ну, например, в них можно слететь по лестнице на велосипеде — наушники останутся на месте. У них нет каких-то дополнительных силиконовых ребер, а крепко держатся внутри раковины они благодаря правильной балансировке веса. Ножка не перевешивает, да и веса самих наушников маловато, чтобы они вытворяли кульбиты при малейшей тряске, прыжках или беге.