Качественные полноразмерные наушники с шумодавом, дешевле 10 тысяч рублей

Качественные полноразмерные наушники с шумодавом, дешевле 10 тысяч рублейSoundcore Life Tune
Скорее всего, за окном не очень классная погода. Или хотя бы не очень теплая. А значит, самое время снова вернуться к вопросу о пользе «демисезонных» накладных или полноразмерных наушников, которые осенью и зимой обеспечивают хороший звук, да еще и отсрочат необходимость надевать шапку.
Недавно я уже писал про наушники Soundcore, в прошлом обзоре это была недорогая модель Q10i и почти топовая Life Q35. Сегодня очередь дошла до середнячка под названием Life Tune. И знаете, что я сразу скажу? Это отличный вариант для тех, кому больше десяти тысяч рублей отдавать за наушники жалко, но в это же время брать базовые модели без шумодава и приличного звука тоже не хочется. А вот, как они выглядят в списке сухих чисел и функций:
Технические характеристики
|Модель
|Soundcore Life Tune
|Тип наушников
|полноразмерные
|Подключение
|беспроводное / с проводом
|Расположение микрофона
|на наушниках
|Крепление микрофона
|встроенный в наушник
|Диаметр мембраны
|40 мм
|Сопротивление
|16 Ом
|Диапазон частот
|16-40000 Гц
|Канал передачи данных
|Bluetooth 5
|Формат аудиокодека
|SBC, AAC
|Поддержка NFC
|да
|Mini jack 3.5 мм
|да
|Активное шумоподавление
|да, 3 режима
|Время работы
|40/60 часов ANC on/off
|Время зарядки
|2 ч
|Быстрая зарядка
|5 мин = 4 ч
|Разъем питания
|USB Type-C
|Комплектация
|USB кабель, кабель AUX, инструкция
Что в коробке
Комплект поставки (да и в принципе все в этих наушниках) как раз между Q10i и Life Q35. Есть чехол с почти черной текстильной отделкой, в комплекте лежит мешочек с проводом зарядки Type-C и 3,5 мм кабелем для проводного подключения. А вот переходник для самолета не предусмотрен, его кладут только к моделям постарше.
Артур Сотников для Ferra.ru
С другой стороны самолетный штекер — это не такой уж мест-хэв. Летать последние два года мы все стали сильно реже, а если даже и летаем, то не обязательно что полагаемся на бортовую систему развлечений. Плюс ко всему переходник может уже быть на руках и остаться от старых наушников, либо можно заказать его на Алике. Все-таки главное — чехол для переноски в рюкзаке или сумке, причем здесь он жесткий на случай ударов и при этом достаточно компактный, чтобы не забирать слишком уж много полезного пространства.
Внешний вид
По дизайну наушники похожи на следующую по старшинству модель, но ощущаются как-то по-другому. Наверное, в схожести играет роль, что у них обоих есть металлическая вставка на оголовье и (явно лишняя) надпись про активное шумоподавление на ободе чуть выше чашечек. А также набор удобных механических кнопок для управления, что позволяет избежать раздражающих случайных срабатываний сенсорных чашечек. Разница же с Life Q35, например, в тактильных ощущениях от амбушюр, их набивке и более простых шарнирах.
Артур Сотников для Ferra.ru
Soundcore Life Tune доступны только в черном цвете. Надежная классика. Пластик качественный, без скрипов и маркости; качество сборки в целом хорошее, нигде ничего не болтается. Единственное, следы пальцев охотно собирает расположенная сверху вставка из металла с эффектом грубой шлифовки. Но с этим нет особых проблем, поскольку легко можно привыкнуть брать наушники за пластиковые части оголовья, а совсем уж отказываться от декоративных элементов было бы скучновато.
Артур Сотников для Ferra.ru
Если в обзоре Life Q35 я жаловался, что амбушюрам не хватает объема и плотности набивки, то в Life Tune эта проблема не ощущается. Внутренняя сторона чашечек достаточно пухлая, мягко ложится на уши и надежно держится. Для моей головы посадка отличная, наушники не тяжелые и обод не тугой, но в это же время они не слетают при резких движениях. Держатся в самый раз.
Управление
Есть два способа подключения Soundcore Life Tune: как у всех через настройки Bluetooth, либо по NFC, если прикоснуться чашечкой наушника к смартфону на Android. К сожалению, функции Google Fast Pair с автоматическим сопряжением и красивыми анимациями нет.
Артур Сотников для Ferra.ru
Контроль за воспроизведением музыки и ответ на звонки осуществляется физическими кнопками. Лично для меня это плюс, хотя некоторым может показаться устаревшим решением. Да, не так минималистично с точки зрения дизайна, зато нет риска случайных срабатываний при касаниях одеждой или если облокачиваться о какие-то поверхности.
На нижней части одной чашечки находится кнопка включения и переключатель ANС, на другой — громкость и пауза. Режим прозрачности включается прикосновением к чашечке, но через настройки этот сенсор можно отключить. Автоматическую паузу, когда снимаешь наушники, тоже.
Звучание и шумоподавление
Кажется, у всех продуктов Soundcore звук с прицелом на молодежную аудиторию, то есть с подчеркнутым и сочным басом. За это отвечают 40 мм драйверы. Детализация в целом хорошая, провалов в середине и на верхах нет, но именно низкие частоты окажутся в центре внимания. По крайней мере, на дефолтных настройках эквалайзера. Брать Life Tune стоит фанатом альтрока, электронной музыки, какого-нибудь бодрого рэпчика. Интеллигентные жанры не то чтобы мимо, но поклонникам джаза, инструментальной музыки и подобного я бы рекомендовал рассмотреть разные варианты и какие-то альтернативы.
Артур Сотников для Ferra.ru
А вот система активного шумоподавления для наушников с ценой всего 9000 рублей работает очень даже хорошо. То есть, это не уровень топовых Sony MDR1000 или Bose QC35, однако со своими задачами ANC справляется как положено: поездки в общественном транспорте, прогулки вдоль оживленных дорог и работа в шумном офисе точно становятся приятней. Через настройки можно выбрать один из трех режимов для улицы, транспорта и помещения.
Артур Сотников для Ferra.ru
Время работы
Ожидания и реальность (точнее, заявления производителя и действительная автономность) в этих наушниках сходятся. При громкости около 60% Soundcore Life Tune работают около 60 часов, а если включить ANC — то время сокращается на треть и составляет 40 часов. Это неплохой показатель по меркам довольно легких и не слишком массивных наушников. Для зарядки используется кабель Type-С. Полное время зарядки составляет 2 часа, быстрая подзарядка за 5 минут даст до 4 часов воспроизведения музыки на средней громкости. Ну, а если наушники совсем разрядились, то можно воспользоваться кабелем 3,5 мм и послушать музыку по проводу, правда, без активного шумоподавления и возможности использовать их в качестве гарнитуры.
Приложение
Как правило у нас очень низкие ожидания от фирменных приложений для наушников. Что от них обычно нужно? Обновить прошивку, настроить работу сенсоров и управление, максимум — подвигать эквалайзер. Утилита у Soundcore это пока еще не то что сейчас принято называть «суперприложением», где собрана куча нужных и ненужных возможностей, но функционально оно превосходит большинство решений других производителей.
Само собой, есть все базовые опции для первоначальной настройки. Но есть и такие функции, к которым захочется возвращаться. Во-первых, много настроек эквалайзера. Пока все ограничиваются несколькими базовыми пресетами, у Soundcore аж 22 предустановки. Плюс возможность самостоятельно менять кривую звука.
Вторая фишка — генератор «белого шума», а точнее миксер из разнообразных шумов и звуков, которые можно комбинировать для легкого засыпания, концентрации или просто чтобы в наушниках был какой-то не отвлекающий фоновый звук. В принципе, подобных приложений полно в App Store и Google Play, но это нужно пробовать разные и выбирать из них лучшее. Плюс в некоторых есть реклама и встроенные покупки. В случае с Soundcore делать ничего не нужно, вы получаете эту функциональность в комплекте с наушниками.
Причем круто, что генератор шума сделан не для галочки, типа чтобы было. Он реально полезный и функциональный. Есть заготовленные варианты, например, для спокойного сна, но также можно делать свои. Библиотека звуков большая: есть природные типа ветра, птиц и воды, есть также городские шумы и, скажем так, звуки общества — готовка еды, шаги, звон бокалов. Комбинировать их можно как угодно, плюс для каждого выбирается свой уровень громкости.
Артур Сотников для Ferra.ru
Что в итоге
Soundcore Life Tune — хорошая модель в категории «до 10 000 рублей» для тех, кто любит слушать погромче и с ярким басом. Несмотря на классический и сдержанный дизайн, из-за особенностей звучания она скорее подойдет молодежной аудитории, которая ищет баланс между ценой, звуком и функциями. Система активного шумоподавления достаточно эффективная, управление удобное, эргономика в порядке. Вау-эффекта как от дорогих флагманов или дизайнерских моделей типа Nothing тут ждать не стоит, но в целом Life Tune — это уверенный и не разочаровывающий средний класс. Можно брать.