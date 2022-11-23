Качественные полноразмерные наушники с шумодавом, дешевле 10 тысяч рублей

С другой стороны самолетный штекер — это не такой уж мест-хэв. Летать последние два года мы все стали сильно реже, а если даже и летаем, то не обязательно что полагаемся на бортовую систему развлечений. Плюс ко всему переходник может уже быть на руках и остаться от старых наушников, либо можно заказать его на Алике. Все-таки главное — чехол для переноски в рюкзаке или сумке, причем здесь он жесткий на случай ударов и при этом достаточно компактный, чтобы не забирать слишком уж много полезного пространства.

Внешний вид

По дизайну наушники похожи на следующую по старшинству модель, но ощущаются как-то по-другому. Наверное, в схожести играет роль, что у них обоих есть металлическая вставка на оголовье и (явно лишняя) надпись про активное шумоподавление на ободе чуть выше чашечек. А также набор удобных механических кнопок для управления, что позволяет избежать раздражающих случайных срабатываний сенсорных чашечек. Разница же с Life Q35, например, в тактильных ощущениях от амбушюр, их набивке и более простых шарнирах.