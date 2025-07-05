Наушники с шумодавом и возможностью подключения к двум устройствам по Bluetooth одновременно

Наушники с шумодавом и возможностью подключения к двум устройствам по Bluetooth одновременноSoundcore Space One Pro
Внешний вид
Soundcore Space One Pro — беспроводные оголовные наушники закрытого типа. По позиционированию это что-то в стиле «современные китайские наушники по цене ниже, чем у Sony WH-1000XM4/XM5, но нормальные по качеству и поэтому не совсем уж дешёвые, как наушники с активным шумодавом до 10 тысяч рублей».
Я понимаю, конечно, что 1000XM5 иной раз по аналогичной цене урвать можно, но речь сейчас о массовых ценах в федеральной рознице. А на маркетплейсах и Soundcore подешевле тоже можно найти (мониторьте AliExpress и Ozon Global, либо Pepper, если хотите скидок).
Части наушников, прилегающие к телу (дужка, амбюшуры) выполнены из мягкого кожзама (ну или как нынче модно говорить — из экокожи). Внутренности амбюшур наполняет мягкая пена.
Прочие детали корпуса — из пластика, даже те, которые выглядят поначалу как металл.
В целом, наушники очень приятные, на голову и уши не давят, можно сидеть в них долгое время и не уставать. Но это, конечно, субъективно.
Чашечки наушников могут складываться — так наушники можно хранить и переносить в фирменной сумочке, поставляемой в комплекте.
Также в комплекте поставляется аудиошнур с разъёмами типа «миниджек» 3,5-мм формата TRS, то есть без контакта для микрофона. При этом, в самих наушниках микрофон есть, но использовать его можно только по Bluetooth-подключению.
Управляются наушники кнопками на чашечках. Кнопки физические, с чётким и коротким ходом, они легко нащупываются, и их размещение, на мой взгляд, очень логичное.
На левой чашечке находятся две кнопки: одна из них — питание и сопряжение Bluetooth, вторая — кнопка переключения режимов шумодава, NC.
На правой чашечке находится качелька громкости и кнопка паузы/воспроизведения.
Перепутать кнопки сложно. К примеру, кнопка питания на левой чашечке имеет выпуклое тиснение, а у кнопки шумодава наоборот. При этом, на ощупь кнопка шумодава почти гладкая, а кнопка питания как бы шершавая.
В общем, единственное неудобство в управлении: для активации Bluetooth-сопряжения нужно сначала выключить наушники, а потом включать долгим удержанием кнопки питания для перехода в режим сопряжения.
Функции
Как и все другие наушники под брендом Soundcore, модель Space One Pro управляется мобильным приложением Soundcore. Оно не обязательно, если вы хотите настроить всё под себя, то без него не обойтись.
Например, по умолчанию кнопка шумодава на левой чашечке переключает только между двумя режимами: шумодав включён, и режим прозрачности (когда окружающие звуки усилены). Чтобы добавить обычный режим, без прозрачности, но с выключенным шумодавом нужно поковыряться в настройках управления.
Также в приложении переключаются пресеты 8-полосного эквалайзера — там можно создавать и свои пресеты.
Дополнительно в приложении можно включить функцию «Удобное общение», которое приглушает музыку как только вы начинаете говорить. К сожалению, хотя такая функция на словах кажется интересной, из-за кривой реализации в данном случае она совершенно бесполезна.
Во-первых, у неё нет почти никаких настроек кроме времени ожидания (время, которое она остаётся активной после того, как вы замолчали). Например, очень пригодилась бы настройка степени приглушения музыки. Да и настройка времени ожидания имеет только 3 варианта: 5, 10, и 15 секунд.
Во-вторых, довольно часто эта функция реагирует непонятно на что. Вот я пишу этот текст и слушаю музыку с телефона в наушниках Space One Pro, и музыка периодически приглушается, хотя я молчу и только стучу пальцами по клавиатуре. То ли за окном кто-то что-то кричит (там ремонтируют тротуары), то ли ещё что. В общем, я функцию выключил — только мешает.
Также Soundcore Space One Pro поддерживают функцию Multipoint, т.е. подключение сразу к нескольким устройствам. Одновременного воспроизведения с нескольких источников нет, но наушники автоматически переключаются между источниками. Например, я подключил Soundcore Space One Pro к смартфону, где слушаю музыку, и к ноутбуку, за которым работаю и слушаю подкасты в YouTube.
И вот если я слушаю музыку, а потом запускаю видео на YouTube — и звук переключается на ноутбук, а музыка на смартфоне ставится на паузу. Если же потом запустить музыку, то звук переключаеся на смартфон, а видео ставится на паузу. А потом мне позвонили — видео встало на паузу и я смог принять вызов и поговорить.
Звук и шумодав
Наушники используют протокол Bluetooth 5.3 и поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Для активации последнего нужно использовать приложение Soundcore и обновить прошивку наушников.
Впрочем, и со стандартными кодеками (SBC, AAC) звук очень приличный и качественный: все частоты хорошо читаются, высокие не «песочат», середина не выпирает. Бас лично на мой взгляд просто идеален: его отчётливо слышно, но не чересчур. Однако любителям ультра-басов, думаю, не понравится: даже если настроить эквалайзер на максимальные басы — того самого «бумканья» вы не получите.
В общем, если вы любите естественный звук — Soundcore Space One Pro вам понравятся.
У наушников есть сертификация Hi-Res Audio, причём как в беспроводном, так и в проводном варианте. И конечно же в беспроводном варианте Hi-Res Audio возможно только с кодеком LDAC. Здесь уже звуковая картина раскрывается на полную (если источник соответствует — я слушал loseless-материал), становится как бы более объёмной. Каждый музыкальный инструмент в миксе отчётливо слышно. Из недостатков: можно заметить небольшую «кашицу» в узком диапазоне высоких частот. Например, хай-хет (даже чуть выше). Насколько это будет вам мешать зависит от прослушиваемого материала. В некоторых миксах я ничего такого не заметил, а в других — заметно если прислушаться.
Что касается шумодава, то поскольку наушники — закрытого типа, то у них и пассивное шумоподавление весьма неплохое, а с включённым ANC глушатся практически все шумы, кроме высокочастотных. При этом, уровень шумодава можно настраивать, чтобы найти баланс между подавлением нежелательных звуков и степенью неприятного ощущения вакуума. Хотя, этот самый вакуум у Soundcore на мой взгляд не так сильно выражен, как у некоторых конкурентов.
Кстати, использовать шумодав можно и при проводном подключении. Достаточно лишь включить наушники и выбрать нужный режим кнопкой NC.
Автономность
Наушники могут проработать до 60 часов с отключённым шумодавом и до 40 часов — с включённым. В целом, автономность Soundcore Space One Pro одна из самых высоких на рынке. При этом, 5 минут зарядки через USB-разъём обеспечивают до 8 часов воспроизведения музыки без активного шумодава.
Конкуренты
|Soundcore Space One Pro
|Sony WH-1000XM5
|Edifier WH950NB
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.3
|Радиус беспроводной связи
|15 м
|10 м
|10 м
|Поддерживаемые кодеки
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, LDAC
|Количество микрофонов
|4
|8
|4
|Hi-Res Audio
|да
|да
|да
|Проводное подключение
|да
|да
|да
|Диаметр мембраны излучателей
|40 мм
|30 мм
|40 мм
|Диапазон частот
|20 Гц - 40 кГц
|20 Гц - 40 кГц
|20 Гц - 40 кГц
|Сопротивление (импеданс)
|16Ω
|48Ω
|32Ω
|Активный шумодав
|да
|да
|да
|Пылевлагозащита
|нет
|нет
|нет
|Время автономной работы
|до 60 ч
|до 40 ч
|до 55 ч
|Масса
|286 г
|250 г
|296 г
|Цена
|от 14 тысяч рублей
|от 29,5 тысяч рублей
|от 10,8 тысяч рублей
Sony WH-1000XM5
Почему в качестве конкурента я взял именно флагманские Sony WH-1000XM5, а не более дешёвые Sony ULT WEAR, которые были бы ближе к цене Soundcore Space One Pro? Из-за спецификации Hi-Res Audio, которой у Sony ULT WEAR нет. Диапазон частот там ограничен 20 кГц (вдвое меньше, чем у всех представленных в таблице моделей), в общем это сильно более простые «уши», чем Soundcore на обзоре, ну а то, что прямой конкурент от японцев стоит в два раза дороже — “it’s a Sony”, чего вы хотели, как говорится. Правда, бывают XM5 и по 17 тысяч рублей, но в половине случаев это рефабы (да, китайцы наглые и продают восстановленные б/у под видом новых очень часто). А когда не рефабы, то по такой цене оригинальные новые Sony разбирают моментально и без дежурства на Pepper с поглядыванием на скидки вы вряд ли успеете их купить по низкой цене.
Разумеется, Sony будут чуть лучше звучать и у них более крутой шумодав, но не прям в два раза, не на разницу в цене. Ещё у Sony чуть хуже автономность и радиус беспроводной связи, но зато они легче. Мне правда не очень нравится сенсорная регулировка громкости: нужно провести по чашечке вверх и отпустить для увеличения громкости, провести вниз и отпустить для уменьшения. Так пока комфортный уровень найдёшь — все пальцы сотрёшь. Простые «отечественные» кнопки лично мне нравятся гораздо больше, поэтому кстати и среди TWS-наушников я до сих пор хожу с Jabra Elite 85t — очень уж кнопки у них нравятся.
Edifier WH950NB
Главная проблема наушников Edifier WH950NB — отсутствие поддержки кодека AAC. Т.е. либо вы их подключаете сразу по LDAC, который обеспечивает Hi-Res Audio, но обладает не очень стабильным подключением (в самолёте могут быть проблемы), либо «наслаждаетесь» гораздо менее качественным звуком по кодеку SBC. Особенно критично для владельцев айфонов, где традиционно лучшая реализация AAC, но на SBC забили болт (у некоторых Android-смартфонов звук по SBC может почти не уступать эппловскому AAC).
Кнопки у Edifier физические, но нащупать их сложнее, чем у Soundcore, и схема управления ввиду малого количества кнопок достаточно мудрёная. А ещё это самые тяжёлые наушники из представленных в таблице, зато самые дешёвые.
Итого
В DNS цена Soundcore Space One Pro указана со скидкой: 14 тысяч рублей. А без скидки — 16,8 тысяч рублей. И вот если учитывать цену со скидкой, то это одно из лучших предложений в магазинах федеральной розницы РФ, учитывая и качество звука, и функции, и удобство управления. Особенно если вам помимо беспроводного подключения важно ещё и проводное.
- Хороший звук
- Удобное управление
- Добротная эргономика
- Отличная автономность
- Чехол в комплекте - мягкий
- Не всё идеально в высоких частотах