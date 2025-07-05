Наушники с шумодавом и возможностью подключения к двум устройствам по Bluetooth одновременно

Дополнительно в приложении можно включить функцию «Удобное общение», которое приглушает музыку как только вы начинаете говорить. К сожалению, хотя такая функция на словах кажется интересной, из-за кривой реализации в данном случае она совершенно бесполезна.

Во-первых, у неё нет почти никаких настроек кроме времени ожидания (время, которое она остаётся активной после того, как вы замолчали). Например, очень пригодилась бы настройка степени приглушения музыки. Да и настройка времени ожидания имеет только 3 варианта: 5, 10, и 15 секунд.

Во-вторых, довольно часто эта функция реагирует непонятно на что. Вот я пишу этот текст и слушаю музыку с телефона в наушниках Space One Pro, и музыка периодически приглушается, хотя я молчу и только стучу пальцами по клавиатуре. То ли за окном кто-то что-то кричит (там ремонтируют тротуары), то ли ещё что. В общем, я функцию выключил — только мешает.

Также Soundcore Space One Pro поддерживают функцию Multipoint, т.е. подключение сразу к нескольким устройствам. Одновременного воспроизведения с нескольких источников нет, но наушники автоматически переключаются между источниками. Например, я подключил Soundcore Space One Pro к смартфону, где слушаю музыку, и к ноутбуку, за которым работаю и слушаю подкасты в YouTube.

И вот если я слушаю музыку, а потом запускаю видео на YouTube — и звук переключается на ноутбук, а музыка на смартфоне ставится на паузу. Если же потом запустить музыку, то звук переключаеся на смартфон, а видео ставится на паузу. А потом мне позвонили — видео встало на паузу и я смог принять вызов и поговорить.

Звук и шумодав

Наушники используют протокол Bluetooth 5.3 и поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Для активации последнего нужно использовать приложение Soundcore и обновить прошивку наушников.

Впрочем, и со стандартными кодеками (SBC, AAC) звук очень приличный и качественный: все частоты хорошо читаются, высокие не «песочат», середина не выпирает. Бас лично на мой взгляд просто идеален: его отчётливо слышно, но не чересчур. Однако любителям ультра-басов, думаю, не понравится: даже если настроить эквалайзер на максимальные басы — того самого «бумканья» вы не получите.

В общем, если вы любите естественный звук — Soundcore Space One Pro вам понравятся.