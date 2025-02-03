Среднеразмерная умная колонка для всего: VK Капсула Про

Всего в Капсуле три излучателя: один основной на 40 Вт, отвечающий за низкие частоты, и два высокочастотных мощностью 12,5 Вт каждый. Последние «смотрят» в разные стороны, и это хорошо сказывается на ощущении объема, несмотря на моноканальный формат.

Что с качеством воспроизведения? Колонка отлично справляется с низкими частотами (особенно на максимальной громкости), а вот с высокими все не так однозначно, потому что их решили сделать слишком выраженными. Из-за этого перкуссия и тарелки начинают шипеть там, где на других устройствах все здорово.

Особенно отчётливо все это заметно на низкой громкости. Вдобавок к этому добавляется явный эффект компрессии, который наглым образом пытается приглушить бас, сделав его чуть более ровным. Эффект странный, и хотелось бы обойтись без него, потому что слух «режет» довольно сильно. Надеемся, что VK пришлет патч с обновлением обработки звука.

Сама себе хаб

VK решила использовать с пользой свободное место внутри корпуса устройства, поместив внутрь целую группу датчиков умного дома. Гениальное в своей простоте решение до которого никто из отечественных конкурентов, почему-то, не додумался раньше. Набор включает в себя и термометр, и гигрометр, и даже ультразвуковой сенсор присутствия. Почти такой же набор, как и в HomePod Mini от Apple. Правда, владельцы «хомподов» узнали о наличии в колонке датчиков умного дома только после установки одного из крупных обновлений, которое вышло не сразу.