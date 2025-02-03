Среднеразмерная умная колонка для всего: VK Капсула Про

Среднеразмерная умная колонка для всего: VK Капсула ПроНе Яндексом и Сбером едиными
Внешний вид
То, как соревнуются между собой наши IT-компании в выпуске умных колонок — дорогого стоит. За последние пять лет мы увидели и выверенные до миллиметра Станции от Яндекса, и кактусообразные «Сбербумы». Что тут ещё можно придумать? Оказывается, есть что.
VK в качестве формы корпуса выбрала обтекаемый конус с аккуратным «спилом», в котором оказался полноценный круглый экран. Снаружи — акустическая ткань, а сама конструкция сделана из пластика.
С внешностью колонки помог дизайнер Карим Рашид, работы которого можно встретить в главных музеях современного искусства. Среди них и Центр Помпиду, и МоМА, и филиал последнего в Сан-Франциско. А среди коммерческих клиентов есть Sony, Issey Miyake, Citibank. Теперь к этому послужному списку присоединились и VK.
Фирменный стиль Рашида — чувственный минимализм. И этот минимализм… чувствуется. На корпусе колонки находится лишь одинокая кнопка для выключения микрофона, которая время от времени ещё и функцию управления питанием на себя берет.
Разъемов тоже немного: один проприетарный для подачи питания, другой, Type-C, служит для сервисных целей. Но это пока. В будущем VK обещает сделать его доступным и для пользователей. Однако не совсем понятно, что можно будет подключить к колонке.
Про LED-подсветку не забыли, место выбрали удачное. Вместо того, чтобы светиться как новогодняя ёлка, Капсула Про аккуратно подсвечивает пространство, на котором стоит. Ярким светом в глаза не бьет, да и выглядит стильно — за это большой плюс.
Дисплей
Экран — одна из сильных сторон этой колонки. Он выводит всю необходимую информацию, служит главным элементом управления, и именно на нем будут отображаться ползунки громкости, яркости и прочие полезные кнопки. Кому-то такой подход с сенсорным управлением нравится даже в автомобилях, но в аудиотехнике я бы предпочел физические элементы управления: чтобы и кнопки полноценно нажимались, и «крутилки» не менее полноценно крутились.
Кроме отображения нужной информации о воспроизведении, состоянии умного дома, экран может также выводить часы в виде заставки. Здорово? Здорово! Но только если бы в колонке был установлен OLED-экран, а не IPS-панель с низкой контрастностью, инверсией темных оттенков и небольшими уткечками подсветки по бокам.
Увы, но такой экран мало подходит для AlwaysOn-циферблатов. В спальне ночью черный фон на этом дисплее будет выжигать ваши глаза слишком яркой подсветкой. Вероятно, спонсирование R&D-отдела, а не приглашенного дизайнера, дало бы больше итоговых преимуществ, но имеем то, что имеем.
VK Музыка
Умные колонки (вы не поверите) приобретаются, в первую очередь, чтобы слушать музыку. Ведь попросить виртуального ассистента включить бодрый плейлист удобнее, чем самому открывать приложение какого-нибудь сервиса и искать его там. Да и отдельные прямые запросы так совершать часто приятнее. Но тут стоит быть готовым к тому, что не все запросы Капсула Про будет готова удовлетворить.
С отечественным репертуаром у VK Музыки проблем нет. Найти все творчество Скриптонита, Анны Асти или дискографию замечательной лефортовской группы Kunteynir сервис сможет. Но вот с западной музыкой — беда.
Пока Яндекс какими-то окольными путями закидывает «санкционочку» в ваш плейлист дня, а Сбер открыто публикует в «Звуке» свежие релизы ушедших от нас лейблов, сервис от VK не даёт никаких способов добыть новые треки и альбомы. И даже старые от греха подальше выпилили. Хочется послушать раскаты ударных у Architects или африканские ритмы в новом альбоме Тайлера Окомы? Что ж, придется подключать к колонке телефон и стримить музыку через Bluetooth. YouTube Music Vanced/Revanced вам в помощь.
Звук
Внутри колонки расположились сразу три динамика с суммарной мощностью 65 Вт. Это уровень хорошего телевизионного саундбара, к которому добавили сабвуфер. И все в компактном корпусе, который почти не занимает места в комнате.
Первое включение невероятно громкое. Уже при воспроизведении стартовой мелодии начинаешь понимать, что запас звука у устройства колоссальный для таких размеров. Готовьтесь к тому, вибрации низких частот вы будете чувствовать пятками. Ну и тестировать максимальную громкость дома лучше на свой страх и риск. Вдруг соседи не оценят ваш плейлист?
Всего в Капсуле три излучателя: один основной на 40 Вт, отвечающий за низкие частоты, и два высокочастотных мощностью 12,5 Вт каждый. Последние «смотрят» в разные стороны, и это хорошо сказывается на ощущении объема, несмотря на моноканальный формат.
Что с качеством воспроизведения? Колонка отлично справляется с низкими частотами (особенно на максимальной громкости), а вот с высокими все не так однозначно, потому что их решили сделать слишком выраженными. Из-за этого перкуссия и тарелки начинают шипеть там, где на других устройствах все здорово.
Особенно отчётливо все это заметно на низкой громкости. Вдобавок к этому добавляется явный эффект компрессии, который наглым образом пытается приглушить бас, сделав его чуть более ровным. Эффект странный, и хотелось бы обойтись без него, потому что слух «режет» довольно сильно. Надеемся, что VK пришлет патч с обновлением обработки звука.
Сама себе хаб
VK решила использовать с пользой свободное место внутри корпуса устройства, поместив внутрь целую группу датчиков умного дома. Гениальное в своей простоте решение до которого никто из отечественных конкурентов, почему-то, не додумался раньше. Набор включает в себя и термометр, и гигрометр, и даже ультразвуковой сенсор присутствия. Почти такой же набор, как и в HomePod Mini от Apple. Правда, владельцы «хомподов» узнали о наличии в колонке датчиков умного дома только после установки одного из крупных обновлений, которое вышло не сразу.
Для каждого датчика можно запрограммировать определенные действия. Срабатывание сенсора присутствия может включить освещение, а достижение определенных показателей на датчиках температуры и влажности запустит соответствующие приборы, которые отрегулируют микроклимат в помещении. Все показатели, кстати, Капсула Про выводит в виде виджетов на отдельном экране. Выглядит и стильно, и информативно — за это здоровенный плюс.
Итого
«Говорящие» 65 Вт звука в стильном корпусе вместе с дисплеем, ещё и за 15 тысяч рублей? Кажется, это один из лучших вариантов получить домашнюю колонку уровня ушедшей из России JBL (при условии, что звук допилят с обновлениями). Только вот может ли JBL через протокол Zigbee объединить все ваши устройства умного дома и заставить их работать, опираясь на данные со встроенных датчиков температуры и влажности? Не-а. А Капсула Про — может.
Коллекции VK Музыки, в текущем ее состоянии, для меломанов со стажем явно не хватит, но подключение к колонке через «синезуб» ещё никто не отменял. Хоть из Apple Music стримьте, но уже без обложек альбомов на экране.
Цена на старте продаж несколько кусалась, однако акции делают свое дело. Сегодня ее получится отыскать за 20 тысяч рублей, и это сильно меньше, чем просит Яндекс за свою Станцию Макс с теми же 65 Вт мощности. Правда, колонка от «красных» может выступать ещё и в роли тв-приставки — для этого у нее есть HDMI-разъем.
Внешний вид колонки на любителя, но стоит учитывать, что в реальной жизни она гораздо приятнее, чем на рендерах. Единственное, что смущает — IPS-экран и странные верхние частоты. Но готовы ли вы жить с Марусей под одной крышей? Ответьте себе на этот вопрос перед покупкой.
- Мощный звук и чистые басы
- Экран с приятным интерфейсом
- Дизайн
- Подсветка
- Zigbee
- IPS-экран с низкой контрастностью
- Небольшая музыкальная библиотека встроенного сервиса
- Компрессия звука и нечёткое воспроизведение высоких частот