Шестисотые, но не Mercedes: тестируем наушники с шумодавом от знаменитого производителя теликов

Шестисотые, но не Mercedes: тестируем наушники с шумодавом от знаменитого производителя теликовTCL Moveaudio S600
Внешний вид
Откуда черпали вдохновение дизайнеры TCL, становится видно сразу. Во внешности TCL Moveaudio S600 (и самих наушников, и зарядного кейса) легко угадываются продукты Apple и Huawei.
Почему Huawei? Да потому что здесь тоже кейс открывается будто с изнанки. Видите эту блестящую полоску с логотипом производителя? Так вот, кейс открывается с другой стороны, как и у Huawei.
Ещё на Huawei намекает и непродуманность крепления наушников в кейсе. Вынуть их бывает довольно проблематично — наушники выскальзывают из пальцев. Но субъективно это всё равно намного проще, чем у Huawei Freebuds Pro, например.
Сами же наушники больше напоминают Apple AirPods Pro, разве что ножки длинноваты.
Зато в ушах TCL Moveaudio S600 сидят просто идеально — в отличие от тех же Huawei Freebuds Pro. Даже ножки совсем не мешают.
Управление наушниками — через сенсорные зоны, которые расположены в верхней части ножек. Поддерживается только нажатие и удержание, так что тут особо не разгуляешься.
Напоследок стоит отметить, что наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP54.
Функции
Да и вообще, функциональность у TCL Moveaudio S600 самая базовая. Есть Google Fast Pair — то есть, лежащий рядом смартфон на Android предложит подключить наушники, если вы откроете зарядный кейс где-то вблизи.
Управление наушниками осуществляется через фирменное приложение TCL Connect, где также можно управлять носимыми устройствами компании.
Эквалайзера в приложении нет, проверки посадки наушников в ушах тоже. Можно только обновить встроенное ПО, выбрать схему управления (что будет при нажатии на сенсорные зоны наушников), ну и отображение заряда есть.
Напоследок, TCL Moveaudio S600 умеют подключаться только к одному устройству.
Звук и шумодав
Учитывая бедную функциональность и невысокую цену (7-8 тысяч рублей), я от звука и шумодава TCL Moveaudio S600 ничего особенно не ждал. Возможно, именно поэтому они меня приятно удивили. К сожалению, сейчас Huawei Freebuds Pro под рукой у меня нет, но по воспоминаниям — здесь всё примерно так же, включая шумодав. По звуку можно пожаловаться только на излишнюю компрессию, но и это — скорее придирки и впечатление больше зависит от того, какую музыку вы слушаете. Большая часть современной музыки записана с сильной компрессией, чтобы создавать ощущение громкого звучания, поэтому такую музыку Moveaudio S600 не испортят.
Плюс, здесь довольно глубокий и при этом мягкий, не выпирающий бас, создающий ощущение сабфувера (именно в области самых низких частот). Но если вы хотите, чтобы прям “бумкало” — это возможно сделать сторонними эквалайзерами. Самое главное, что низы наушники не обрезают.
Середина немножко “провалена”, но её легко вытянуть тем же эквалайзером в плеере.
TCL Moveaudio S600 поддерживают кодеки SBC и AAC, как и большинство конкурентов их класса. В одних и тех же песнях с кодеком AAC лучше читаемость высоких частот (например, удары по хай-хэту).
По шумодаву получилось тоже неплохо для такой цены — наушники прилично глушат низкие и средние частоты. Голос человека, стоящего рядом, расслышать можно, но и он будет сильно заглушён.
Также при звонке наушники отлично глушат внешние шумы с микрофона. Если вы пылесосите или стоите под вытяжкой (во время готовки) — все эти шумы ваш собеседник не услышит. При этом ваш голос будет слышен отчётливо.
Автономность
С включённым шумодавом сами наушники способны проработать 6 часов, что больше, чем у Huawei Freebuds Pro, Apple Air Pods Pro, Jabra Elite 85t и Samsung Galaxy Buds 2. В общем, по этому параметру TCL Moveaudio S600 стоят на одном уровне с JBL Live Pro+, которые, кстати, стоят сейчас примерно столько же. Ещё до трёх раз наушники можно подзарядить в зарядном кейсе, причём 10 минут зарядки дадут 1 час работы.
Вообще, сам производитель обещает до 32 часов общей работы (с учётом подзарядок в кейсе), но это, видимо, в каких-то идеальных условиях и без шумодава.
Зато, что интересно, наушники (точнее, кейс) поддерживают беспроводную зарядку! Вот такого от недорогих китайцев я не ожидал (у Huawei это есть, но они и дороже).
Конкуренты
Huawei Freebuds Pro
Главное отличие наушников Huawei — возможность подключения двух устройств одновременно. Нет, не для одновременного воспроизведения звука (этого нигде нет), а для быстрого переключения между устройствами. Наушники TCL в таком случае каждый раз придётся переводить в режим сопряжения. Ещё у Freebuds Pro шумодав получше, но они и дороже (11–12 тысяч рублей). Плюс, придётся повозиться с установкой приложения — актуальной версии в Google Play уже нет.
JBL Live Pro+
За те же деньги, что и TCL Moveaudio S600 (а конкретно: 8–9 тысяч рублей) можно приобрести наушники JBL Live Pro+. По звуку и шумодаву они будут примерно таким же (пожалуй, шумодав у TCL даже чуть лучше, как и передача голоса), но функций гораздо больше: в частности, есть гибкий эквалайзер в приложении. Хотя, это не такая уж важная функция, учитывая, что любой приличный музыкальный плеер имеет свой эквалайзер.
Итого
За свою цену — 8 тысяч рублей — наушники TCL Moveaudio S600 имеют весьма приличный звук и очень хороший шумодав, а также великолепную передачу голоса, на уровне продукции Samsung и Jabra. При этом, автономность у них выше.
Я бы не назвал TCL Moveaudio S600 идеальным выбором — за примерно ту же цену можно рассмотреть и JBL Live Pro+, в которых больше функций и управление удобнее, но это уже вопрос персонального выбора.
В любом случае, если те же смартфоны TCL всё-таки продаются по явно завышенной цене, то с наушниками у компании всё в порядке.
- Хороший звук
- Приличный шумодав
- Отличная автономность
- Беспроводная зарядка
- Разумная цена
- Хороший набор сменных амбюшур
- Маловато функций
- Поддержка только одного подключения
- Эргономика чехла так себе