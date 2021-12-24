Шестисотые, но не Mercedes: тестируем наушники с шумодавом от знаменитого производителя теликов

Середина немножко “провалена”, но её легко вытянуть тем же эквалайзером в плеере.

TCL Moveaudio S600 поддерживают кодеки SBC и AAC, как и большинство конкурентов их класса. В одних и тех же песнях с кодеком AAC лучше читаемость высоких частот (например, удары по хай-хэту).

По шумодаву получилось тоже неплохо для такой цены — наушники прилично глушат низкие и средние частоты. Голос человека, стоящего рядом, расслышать можно, но и он будет сильно заглушён.

Также при звонке наушники отлично глушат внешние шумы с микрофона. Если вы пылесосите или стоите под вытяжкой (во время готовки) — все эти шумы ваш собеседник не услышит. При этом ваш голос будет слышен отчётливо.

Автономность

С включённым шумодавом сами наушники способны проработать 6 часов, что больше, чем у Huawei Freebuds Pro, Apple Air Pods Pro, Jabra Elite 85t и Samsung Galaxy Buds 2. В общем, по этому параметру TCL Moveaudio S600 стоят на одном уровне с JBL Live Pro+, которые, кстати, стоят сейчас примерно столько же. Ещё до трёх раз наушники можно подзарядить в зарядном кейсе, причём 10 минут зарядки дадут 1 час работы.

Вообще, сам производитель обещает до 32 часов общей работы (с учётом подзарядок в кейсе), но это, видимо, в каких-то идеальных условиях и без шумодава.

Зато, что интересно, наушники (точнее, кейс) поддерживают беспроводную зарядку! Вот такого от недорогих китайцев я не ожидал (у Huawei это есть, но они и дороже).

Конкуренты

Huawei Freebuds Pro