Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звукTronsmart Halo 300
Когда речь заходит о портативных колонках, большинство представляет компактные устройства, которые легко помещаются в рюкзак и выдают скромный звук для пикника или посиделок с друзьями. Но вот попавшая сегодня к нам на обзор Tronsmart Halo 300 точно ломает эти стереотипы.
Эта колонка способна превратить вашу гостиную в клуб, а дачный участок — в сцену для open-air фестиваля. Да так, что на утро возможно придётся объясняться перед соседями за их бессоную ночь поневоле. Сегодня мы разберём Tronsmart Halo 300 по винтикам: от внешнего вида и технических характеристик до функций в фирменном приложении.
Внешний вид
Это не та колонка, которую вы случайно закинете в рюкзак вместе с бутылкой воды и парой бутербродов. С габаритами, сравнимыми с небольшой тумбочкой (примерно 75х36х40 сантиметров), и весом около 14 кг, она больше напоминает домашни музыкальный центр из девяностых или начала нулевых, чем типичную портативную акустику.
Корпус Halo 300 выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, которое не собирает отпечатки пальцев, как магнит. Большую часть поверхности закрывает металлическая сетка с фирменным логотипом на лицевой стороне. Логотипы, кстати, есть и по бокам — они выштампованы прямо на пластике.,
Два крупных динамика, на которые первым делом падает ваш взгляд, подсвечиваются RGB-подсветкой — это отдельная тема: она настраиваемая, с несколькими режимами, от спокойного мерцания до полноценной дискотечной феерии. Хотите устроить вечеринку в стиле 80-х? Включите яркие разноцветные огоньки. Надоел мигающий хаос? Выключите подсветку одним касанием в приложении. Но про фирменное приложение мы поговорим позже.
Но не спешите пугаться её размеров: для удобства переноски (или скорее перевозки) предусмотрена вынимающая из корпуса колонки ручка. Прямо как в чемодане, который вы берёте с собой в поездку на море.
Но вот по поводу удобства использования я могу сразу сделать замечание: когда вы достаёте ручку и хотите сдвинуть с места Halo 300, то... вам придётся приложить усилия. Колонка чересчур устойчивая, поэтому просто подойти и увезти её не выйдет. Каждый раз придётся её вручную наклонять для того, чтобы она «встала» на колёсики. Не понравилось!
А вот сама ручка вблизи не только выглядит стильно, но и ощущается надёжно — никакого скрипа или люфта, даже если вы решите таскать колонку на каждую вечеринку.
В целом же по качеству сборки и материалов серьезных претензий у меня нет. Можете глянуть на фотку колеса — штамповка хорошая, пластик без каких-нибудь крошащихся краёв или трещин. Когда вы клацаете по кнопкам на колонке или активно с ней взаимодействуете, то никакого ощущения дешёвой «китайщины» точно не возникает.
А ещё у корпуса есть защита от осадков по стандарту IPX4.
Звук
Tronsmart Halo 300 — это не просто колонка, а полноценная акустическая система, которая выдаёт до 240 Вт звука. Помимо запредельной мощности, динамик способен достигать аж 111 дБ громкости звука,. Сама конструкция музыкальной части включает в себя: два 8-дюймовых вуфера, 3-дюймовых среднечастотных и 2,25-дюймовых высокочастотных динамика.
Переводя на человеческий язык, то это очень-очень громко. Во время наших тестов в офисе мы побоялись включить звук громче, чем в половину, потому что коллеги странно покашивались и прожигали нас косыми взглядами (хочется верить, что от зависти). Если вы планируете покупать Halo 300 для дома, то мы можем пожелать терпения вашим соседям или предложить присмотреться к младшим, более компактным и не таким дорогим моделям — Halo 100 и Halo 200.
Но вот если у вас свой дом, большой земельный участок, нет дотошных и вредных соседей рядом — такая колонка идеальный вариант для вечеринок с друзьями или перевыборов председателя вашего СНТ.
Раз уж вы поняли, что это достаточно громка штука, то давайте поговорим про звучание. У Tronsmart есть фирменная технология SoundPulse, благодаря которой колонка выдаёт глубокие и мощные басы. Физически это ощущается примерно так, как будто кто-то бьёт вас по груди мягким кулаком. Во время проигрывания музыки средние частоты остаются чёткими, вокал не теряется в общем миксе, а высокие частоты звучат чисто, без раздражающего «цыканья». Если вы фанат электронной музыки, хип-хопа или рока, то Halo 300 станет вашим лучшим другом.
А вот любителям классики, джаза или акустических композиций может понадобиться покрутить эквалайзер, чтобы убрать излишнюю басовитость и вывести на первый план детали.
Панель управления и разъёмы
Tronsmart Halo 300 оснащена удобной панелью управления, расположенной на верхней части корпуса. Выглядит она интуитивно понятной, поэтому проблем в использовании не возникнет даже в разгар вечеринки. Панель включает физические кнопки для выполнения основных функций: включение/выключение, сопряжение по Bluetooth, управление воспроизведением (пуск/пауза, переключение треков), регулировка громкости, а также настройка аудиоэффектов и параметров микрофона.
А вот по разъёмам всё ещё лучше. В комплекте c Tronsmart Halo 300 поставляются аудиокабель 3.5 мм и кабель питания AC (хотя огорчает отсутствие USB-C, что может быть небольшим неудобством для некоторых пользователей). Колонка оснащена входом AUX-IN для подключения внешних источников звука, портом для микрофона, портом для гитары (поддерживающей Hi-Z инструменты) и входом XLR для профессионального оборудования. Например, микшеров, которым могут пользоваться диджеи и музыканты. Порт USB Type-A может выполнять функцию Power Bank для зарядки других устройств.
Все разъёмы расположены на задней панели и защищены резиновой «крышкой», которая по задумке видимо должна предотвращает попадание пыли и влаги, но вот как закрыть её при используемых разъёмах непонятно. Я бы сделал эту «крышку» с открытием вверх, чтобы она защищала хотя бы от брызг или небольшого дождя.
Фирменное приложение
Для больших возможностей управления Tronsmart Halo 300 существует фирменное приложения бренда Tronsmart, доступное для скачивания через Google Play и App Store. Внутри него можно найти различные настройки для колонки, которые включают в себя эквалайзер, регулирование громкости, управление воспроизведением (пуск, пауза, переключение треков), настройка RGB-подсветки.
Ещё у Tronsmart есть фирменная технология SoundPulse, которая позволяет оптимизировать звучание, усиливая басы и обеспечивая более чёткие высокие частоты.
С одной стороны интерфейс приложения интуитивно понятен, а процесс подключения прост: достаточно включить Bluetooth, найти устройство и подключиться через приложение для доступа ко всем функциям. А с другой всё-таки ощущается некая «китайскость» во время использования. Там локализация кривая, тут кнопка выбора светодиодного режима выглядит тупо как палитра в каком-то Paint.Net из 2003 года. Хотелось бы, чтобы фирменный софт допилили и он выглядел бы прям по-взрослому с красивыми и современными интерфейсами.
Конкуренты
На российском рынке Tronsmart Halo 300 сталкивается с конкуренцией со стороны известных брендов. Но вот сочетание мощности и цены делает её крайне интересным устройством. Почему? Смотрите сами.
JBL ParyBox 310
Основным конкурентом по мощности и формфактору можно назвать «именитую» JBL с моделью PartyBox 310. Она тоже обладает мощностью в 240 Вт, предназначена для вечеринок, выполнена в форм-факторе чемодана с ручкой. PartyBox 310 предлагает похожие функции, включая поддержку караоке, подключение музыкальных инструментов и даже светодиодную подсветку с лицевой стороны. Однако стоит открыть тот же Ozon и...
Цена стартует от 35 тысяч рублей и это без учёта пошлины в районе 3-4 тысяч сверху. Ну и подождать придётся две недельки пока она придет к вам у продавца. Можно конечно получить её хоть завтра, но ценник при наличии подписки маркетплейса переваливает за 40 тысяч. Про «официальных» дилеров вроде DNS и говорить не стоит — там за неё просят аж 53 тысячи наших деревянных рублей.
В общем, как-то дороговато, учитывая аналогичные функции и такую же мощность как у Halo 300.
Soundcore Rave Party 2
Другой потенциальный конкурент — Soundcore Rave Party 2 от Anker. Хотя эта модель также предлагает световые эффекты и поддержку караоке, её мощность в два раза ниже и составляет «всего» 120 Вт. Почему всего? 120 Вт с головой хватит для вечеринки на даче или в квартире, а вот для больших мероприятий со сценой она уже не подойдёт.
Стоит ли переплачивать за мощность Halo 300 если вы планируете включать музыку в городских условиях находясь в квартире или во дворе? Ну... я бы не стал. Можно сберечь нервы соседей и собственный кошелёк, ведь официальная цена на Rave Party 2 в интернет-магазине Soundcore составляет 23 тысячи рублей.
Выводы
Tronsmart Halo 300 — это мощная портативная (ну, размером с чемодан, но на колёсиках и с ручкой!) колонка, созданная для того, чтобы стать центром любой вечеринки. С мощностью 240 Вт и звуковой сценой на 270 градусов, она обеспечивает громкий и качественный звук, способный заполнить пространство размером примерно с баскетбольную площадку. Имейте в виду, что в квартире её хватит с ОГРОМНЫМ запасом. Привлекает и автономность до 20 часов позволяет использовать колонку на протяжении всей ночи, а защита от брызг по стандарту IPX4 делает её подходящей для мероприятий на открытом воздухе, например пикники или вечеринки у бассейна.
По сравнению с конкурентами, такими как JBL PartyBox 310, Tronsmart Halo 300 предлагает аналогичную мощность и функциональность по более доступной цене. Сейчас это отличный выбор в соотношении «цена-качество» для тех, кто ищет баланс между производительностью топовых колонок и не такой высокой стоимостью. А вот где купить пока непонятно, ведь Tronsmart обещают начать продавать её в России вот-вот по официальной цене около 27 тысяч рублей. Но пока что она доступна только на Ozon за тридцать тысяч с копейками, либо на Aliexpress с доставкой из Китая.
- Реально мощная колонка на 240 Вт
- Формфактор чемодана
- Цена ощутимо ниже, чем у JBL
- Защита по стандарту IPX4
- Множество разъёмов
- Кривоватое приложение
- Непродуманная крышка для разъёмов
- Сложно наклонить для передвижения