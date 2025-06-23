Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук

Когда речь заходит о портативных колонках, большинство представляет компактные устройства, которые легко помещаются в рюкзак и выдают скромный звук для пикника или посиделок с друзьями. Но вот попавшая сегодня к нам на обзор Tronsmart Halo 300 точно ломает эти стереотипы.

Эта колонка способна превратить вашу гостиную в клуб, а дачный участок — в сцену для open-air фестиваля. Да так, что на утро возможно придётся объясняться перед соседями за их бессоную ночь поневоле. Сегодня мы разберём Tronsmart Halo 300 по винтикам: от внешнего вида и технических характеристик до функций в фирменном приложении.

Внешний вид