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Опубликовано 23 июня 2025, 09:35
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Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук

Tronsmart Halo 300
Теперь остаётся только вопрос цены...
Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Tronsmart Halo 300

Когда речь заходит о портативных колонках, большинство представляет компактные устройства, которые легко помещаются в рюкзак и выдают скромный звук для пикника или посиделок с друзьями. Но вот попавшая сегодня к нам на обзор Tronsmart Halo 300 точно ломает эти стереотипы.

Эта колонка способна превратить вашу гостиную в клуб, а дачный участок — в сцену для open-air фестиваля. Да так, что на утро возможно придётся объясняться перед соседями за их бессоную ночь поневоле. Сегодня мы разберём Tronsmart Halo 300 по винтикам: от внешнего вида и технических характеристик до функций в фирменном приложении.

Внешний вид

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Это не та колонка, которую вы случайно закинете в рюкзак вместе с бутылкой воды и парой бутербродов. С габаритами, сравнимыми с небольшой тумбочкой (примерно 75х36х40 сантиметров), и весом около 14 кг, она больше напоминает домашни музыкальный центр из девяностых или начала нулевых, чем типичную портативную акустику.

Корпус Halo 300 выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, которое не собирает отпечатки пальцев, как магнит. Большую часть поверхности закрывает металлическая сетка с фирменным логотипом на лицевой стороне. Логотипы, кстати, есть и по бокам — они выштампованы прямо на пластике.,

Два крупных динамика, на которые первым делом падает ваш взгляд, подсвечиваются RGB-подсветкой — это отдельная тема: она настраиваемая, с несколькими режимами, от спокойного мерцания до полноценной дискотечной феерии. Хотите устроить вечеринку в стиле 80-х? Включите яркие разноцветные огоньки. Надоел мигающий хаос? Выключите подсветку одним касанием в приложении. Но про фирменное приложение мы поговорим позже.

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Но не спешите пугаться её размеров: для удобства переноски (или скорее перевозки) предусмотрена вынимающая из корпуса колонки ручка. Прямо как в чемодане, который вы берёте с собой в поездку на море.

Но вот по поводу удобства использования я могу сразу сделать замечание: когда вы достаёте ручку и хотите сдвинуть с места Halo 300, то... вам придётся приложить усилия. Колонка чересчур устойчивая, поэтому просто подойти и увезти её не выйдет. Каждый раз придётся её вручную наклонять для того, чтобы она «встала» на колёсики. Не понравилось!

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

А вот сама ручка вблизи не только выглядит стильно, но и ощущается надёжно — никакого скрипа или люфта, даже если вы решите таскать колонку на каждую вечеринку.

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

В целом же по качеству сборки и материалов серьезных претензий у меня нет. Можете глянуть на фотку колеса — штамповка хорошая, пластик без каких-нибудь крошащихся краёв или трещин. Когда вы клацаете по кнопкам на колонке или активно с ней взаимодействуете, то никакого ощущения дешёвой «китайщины» точно не возникает.

А ещё у корпуса есть защита от осадков по стандарту IPX4.

Звук

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Tronsmart Halo 300 — это не просто колонка, а полноценная акустическая система, которая выдаёт до 240 Вт звука. Помимо запредельной мощности, динамик способен достигать аж 111 дБ громкости звука,. Сама конструкция музыкальной части включает в себя: два 8-дюймовых вуфера, 3-дюймовых среднечастотных и 2,25-дюймовых высокочастотных динамика.

Переводя на человеческий язык, то это очень-очень громко. Во время наших тестов в офисе мы побоялись включить звук громче, чем в половину, потому что коллеги странно покашивались и прожигали нас косыми взглядами (хочется верить, что от зависти). Если вы планируете покупать Halo 300 для дома, то мы можем пожелать терпения вашим соседям или предложить присмотреться к младшим, более компактным и не таким дорогим моделям — Halo 100 и Halo 200.

Но вот если у вас свой дом, большой земельный участок, нет дотошных и вредных соседей рядом — такая колонка идеальный вариант для вечеринок с друзьями или перевыборов председателя вашего СНТ.

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Раз уж вы поняли, что это достаточно громка штука, то давайте поговорим про звучание. У Tronsmart есть фирменная технология SoundPulse, благодаря которой колонка выдаёт глубокие и мощные басы. Физически это ощущается примерно так, как будто кто-то бьёт вас по груди мягким кулаком. Во время проигрывания музыки средние частоты остаются чёткими, вокал не теряется в общем миксе, а высокие частоты звучат чисто, без раздражающего «цыканья». Если вы фанат электронной музыки, хип-хопа или рока, то Halo 300 станет вашим лучшим другом.

А вот любителям классики, джаза или акустических композиций может понадобиться покрутить эквалайзер, чтобы убрать излишнюю басовитость и вывести на первый план детали.

Панель управления и разъёмы

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Tronsmart Halo 300 оснащена удобной панелью управления, расположенной на верхней части корпуса. Выглядит она интуитивно понятной, поэтому проблем в использовании не возникнет даже в разгар вечеринки. Панель включает физические кнопки для выполнения основных функций: включение/выключение, сопряжение по Bluetooth, управление воспроизведением (пуск/пауза, переключение треков), регулировка громкости, а также настройка аудиоэффектов и параметров микрофона.

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

А вот по разъёмам всё ещё лучше. В комплекте c Tronsmart Halo 300 поставляются аудиокабель 3.5 мм и кабель питания AC (хотя огорчает отсутствие USB-C, что может быть небольшим неудобством для некоторых пользователей). Колонка оснащена входом AUX-IN для подключения внешних источников звука, портом для микрофона, портом для гитары (поддерживающей Hi-Z инструменты) и входом XLR для профессионального оборудования. Например, микшеров, которым могут пользоваться диджеи и музыканты. Порт USB Type-A может выполнять функцию Power Bank для зарядки других устройств.

Все разъёмы расположены на задней панели и защищены резиновой «крышкой», которая по задумке видимо должна предотвращает попадание пыли и влаги, но вот как закрыть её при используемых разъёмах непонятно. Я бы сделал эту «крышку» с открытием вверх, чтобы она защищала хотя бы от брызг или небольшого дождя.

Фирменное приложение

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Для больших возможностей управления Tronsmart Halo 300 существует фирменное приложения бренда Tronsmart, доступное для скачивания через Google Play и App Store. Внутри него можно найти различные настройки для колонки, которые включают в себя эквалайзер, регулирование громкости, управление воспроизведением (пуск, пауза, переключение треков), настройка RGB-подсветки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ferra.ru

Ещё у Tronsmart есть фирменная технология SoundPulse, которая позволяет оптимизировать звучание, усиливая басы и обеспечивая более чёткие высокие частоты.

С одной стороны интерфейс приложения интуитивно понятен, а процесс подключения прост: достаточно включить Bluetooth, найти устройство и подключиться через приложение для доступа ко всем функциям. А с другой всё-таки ощущается некая «китайскость» во время использования. Там локализация кривая, тут кнопка выбора светодиодного режима выглядит тупо как палитра в каком-то Paint.Net из 2003 года. Хотелось бы, чтобы фирменный софт допилили и он выглядел бы прям по-взрослому с красивыми и современными интерфейсами.

Конкуренты

На российском рынке Tronsmart Halo 300 сталкивается с конкуренцией со стороны известных брендов. Но вот сочетание мощности и цены делает её крайне интересным устройством. Почему? Смотрите сами.

JBL ParyBox 310

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© JBL

Основным конкурентом по мощности и формфактору можно назвать «именитую» JBL с моделью PartyBox 310. Она тоже обладает мощностью в 240 Вт, предназначена для вечеринок, выполнена в форм-факторе чемодана с ручкой. PartyBox 310 предлагает похожие функции, включая поддержку караоке, подключение музыкальных инструментов и даже светодиодную подсветку с лицевой стороны. Однако стоит открыть тот же Ozon и...

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Цена стартует от 35 тысяч рублей и это без учёта пошлины в районе 3-4 тысяч сверху. Ну и подождать придётся две недельки пока она придет к вам у продавца. Можно конечно получить её хоть завтра, но ценник при наличии подписки маркетплейса переваливает за 40 тысяч. Про «официальных» дилеров вроде DNS и говорить не стоит — там за неё просят аж 53 тысячи наших деревянных рублей.

В общем, как-то дороговато, учитывая аналогичные функции и такую же мощность как у Halo 300.

Soundcore Rave Party 2

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Soundcore

Другой потенциальный конкурент — Soundcore Rave Party 2 от Anker. Хотя эта модель также предлагает световые эффекты и поддержку караоке, её мощность в два раза ниже и составляет «всего» 120 Вт. Почему всего? 120 Вт с головой хватит для вечеринки на даче или в квартире, а вот для больших мероприятий со сценой она уже не подойдёт.

Стоит ли переплачивать за мощность Halo 300 если вы планируете включать музыку в городских условиях находясь в квартире или во дворе? Ну... я бы не стал. Можно сберечь нервы соседей и собственный кошелёк, ведь официальная цена на Rave Party 2 в интернет-магазине Soundcore составляет 23 тысячи рублей.

Выводы

Музыкальная колонка размером с чемодан. А теперь представьте себе её звук
© Ferra.ru

Tronsmart Halo 300 — это мощная портативная (ну, размером с чемодан, но на колёсиках и с ручкой!) колонка, созданная для того, чтобы стать центром любой вечеринки. С мощностью 240 Вт и звуковой сценой на 270 градусов, она обеспечивает громкий и качественный звук, способный заполнить пространство размером примерно с баскетбольную площадку. Имейте в виду, что в квартире её хватит с ОГРОМНЫМ запасом. Привлекает и автономность до 20 часов позволяет использовать колонку на протяжении всей ночи, а защита от брызг по стандарту IPX4 делает её подходящей для мероприятий на открытом воздухе, например пикники или вечеринки у бассейна.

По сравнению с конкурентами, такими как JBL PartyBox 310, Tronsmart Halo 300 предлагает аналогичную мощность и функциональность по более доступной цене. Сейчас это отличный выбор в соотношении «цена-качество» для тех, кто ищет баланс между производительностью топовых колонок и не такой высокой стоимостью. А вот где купить пока непонятно, ведь Tronsmart обещают начать продавать её в России вот-вот по официальной цене около 27 тысяч рублей. Но пока что она доступна только на Ozon за тридцать тысяч с копейками, либо на Aliexpress с доставкой из Китая.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Tronsmart Halo 300
Плюсы
  • Реально мощная колонка на 240 Вт
  • Формфактор чемодана
  • Цена ощутимо ниже, чем у JBL
  • Защита по стандарту IPX4
  • Множество разъёмов
Минусы
  • Кривоватое приложение
  • Непродуманная крышка для разъёмов
  • Сложно наклонить для передвижения