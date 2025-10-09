Tronsmart T8 Mini: громкая Bluetooth-колонка с автономностью в 20 (!) часов за 3 тысячи рублей

Ну и, конечно, в приложении можно настраивать режимы работы подсветки.

Впрочем, все функции, кроме эквалайзера, так-то работают и без приложения, но это не всегда удобно и интуитивно. Например, режим стереопары можно включить и 3-секундным удержанием кнопки с логотипом Bluetooth на корпусе. А режимы подсветки переключаются однократным коротким нажатием кнопки питания.

Также поскольку в колонку встроен микрофон, её можно использовать для звонков и для общения с ИИ-ассистентом. К слову, звук на звонках получается довольно приличным, даже если не пытаться говорить прямо в колонку.

Звук

Для 16-ваттной колонки Tronsmart T8 Mini звучит вполне громко для прослушивания в комнате, ну или на пикнике, если вы где-то в людном месте (в парке) и не хотите мешать всем вокруг. Низкие частоты присутствуют, но не «качают», хотя от такого размера не стоит этого ожидать.