Tronsmart T8 Mini: громкая Bluetooth-колонка с автономностью в 20 (!) часов за 3 тысячи рублей

Tronsmart T8 Mini: громкая Bluetooth-колонка с автономностью в 20 (!) часов за 3 тысячи рублейВпечатляет, хотя и есть нюансы
Внешний вид
Вообще, как человек, перетестировавший уже кучу аудиоколонок, я вам так скажу: начинать выбор таких штуковин надо с понимания, какой вам нужен размер. А это обычно следует из представления — а что вы собираетесь с колонкой делать, и где её использовать. Уже потом, определившись с этими двумя важнейшими параметрами, можно смотреть — а как там звук, функции, автономность, ну и всё такое, потому что найти практически любой (в пределах соблюдения законов физики) звук можно в практически любом форм-факторе.
Я видел колонки, которые были огромными, а звучали тихо. И наоборот тоже.
Название Tronsmart T8 Mini, впрочем, само собой намекает и на размер, и на область использования. Mini — ключевое слово. Впрочем, тут я бы включил скептика: видал я колонки и поменьше. Например, популярная в прошлом Sony SRS-XB10 — вот это действительно Mini, а нынешняя Tronsmart имеет в полтора раза бОльший диаметр и также больше по высоте (ну и весу, конечно, тоже).
Верхняя часть колонки имеет разноцветную кольцевую подсветку, а также небольшую петельку.
Кнопки управления находятся на цилиндрической поверхности и расположены вертикально. Здесь есть кнопка питания (с подсветкой), кнопки управления громкостью и воспроизведением, и кнопка Bluetooth (тоже с подсветкой). Кнопки прорезинены, да и вообще, корпус колонки защищён от брызг воды по стандарту IPX7.
Ближе к нижней части, за резиновой заглушкой спрятаны разъёмы: AUX (3,5 мм) для подключения внешнего источника звука, слот для карты памяти MicroSD ёмкостью до 64 Гбайт, и разъём USB-C для зарядки.
Большая часть поверхности колонки покрыта приятной материей, может быть, слегка грубоватой на ощупь.
Функции
Колонка Tronsmart T8 Mini (в отличие от предшественницы, T7 Mini) может управляться из фирменного мобильного приложения Tronsmart. Там можно обновить прошивку, выбрать пресет эквалайзера (и настроить собственный пресет 5-полосного графического эквалайзера), принудительно переключить источник воспроизведения: Bluetooth, AUX или файлы на карте памяти. Там же, в приложении, активируется режим стереопары — для этого нужны две колонки Tronsmart T8 Mini. Как и у многих конкурентов, это единственный способ добиться полноценного стереозвука. В одиночку колонка просто объединяет два канала в один.
Ну и, конечно, в приложении можно настраивать режимы работы подсветки.
Впрочем, все функции, кроме эквалайзера, так-то работают и без приложения, но это не всегда удобно и интуитивно. Например, режим стереопары можно включить и 3-секундным удержанием кнопки с логотипом Bluetooth на корпусе. А режимы подсветки переключаются однократным коротким нажатием кнопки питания.
Также поскольку в колонку встроен микрофон, её можно использовать для звонков и для общения с ИИ-ассистентом. К слову, звук на звонках получается довольно приличным, даже если не пытаться говорить прямо в колонку.
Звук
Для 16-ваттной колонки Tronsmart T8 Mini звучит вполне громко для прослушивания в комнате, ну или на пикнике, если вы где-то в людном месте (в парке) и не хотите мешать всем вокруг. Низкие частоты присутствуют, но не «качают», хотя от такого размера не стоит этого ожидать.
На максимальной громкости высокие частоты начинают как-то неприятно «песочить», но тут возможно стоит винить кодек SBC, дающий лишь среднее качество беспроводной передачи звука, а другие кодеки колонка не поддерживает (как, впрочем, и прямые конкуренты). Так что, слушать музыку с Tronsmart T8 Mini я рекомендую на средней громкости. Шумную вечеринку с этой колонкой точно не устроишь, музыку здесь лучше слушать в спокойной обстановке.
В целом, звук я бы охарактеризовал как «под пиво сойдёт», но не более того.
Автономность
Киллер-фича Tronsmart T8 Mini — возможность работы аж до 20 часов (при громкости около 50%). Ни один ближайший конкурент не может обеспечить такое время работы. Причём, дело даже не в ёмкости аккумулятора — здесь 2600 мАч, а у многих конкурентов — 2500 мАч, не такая уж большая разница. Но тогда как конкуренты используют уже устаревающий Bluetooth 5.0, Tronsmart T8 Mini работает по более экономичному протоколу Bluetooth 5.3.
Конкуренты
|Tronsmart T8 Mini
|Урал ТТ М3+
|AIWA PAS-H100
|Подключение
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.0
|Bluetooth 5.0
|Микрофон
|да
|нет
|есть
|Кодеки
|SBC
|SBC
|SBC
|Встроенное радио
|нет
|FM (87,5-108,0 МГц)
|нет
|Стерео
|нет
|нет
|да
|Мощность
|16 Вт
|16 Вт
|16 Вт
|Диапазон частот
|65 Гц – 20 кГц
|75 Гц – 20 кГц
|60 Гц – 20 кГц
|Сабвуфер
|нет
|нет
|нет
|Подключение к нескольким устройствам
|да, к 2
|да, к 2
|нет
|Объединение в стереопару
|да
|да
|да
|AUX-вход
|да
|да
|да
|Слот для карты памяти
|да
|нет
|да
|Аккумулятор
|2600 мАч, до 20 часов
|2500 мАч, до 10 часов
|2500 мАч, до 6 часов
|Режим пауэрбанка
|нет
|нет
|нет
|Габариты
|99х99х119 мм
|84х84х95 мм
|95х93х114 мм
|Масса
|600 г
|320 г
|420 г
|Класс защиты
|IPX7
|IP67
|IPX7
|Цена
|3,2 тысячи рублей
|4 тысячи рублей
|3,4 тысячи рублей
Урал ТТ М3+
Bluetooth-колонка под брендом «Урал» чуть меньше и в два раза легче, чем Tronsmart T8 Mini, но обладает такой же мощностью — 16 Вт. Правда, диапазон воспроизводимых частот подрезан в низах, и автономность — всего 10 часов. Зато хотя здесь и отсутствует слот для карты памяти (честно говоря, я им никогда у таких колонок не пользовался), но присутствует FM-радио.
Но колонку «Урал» нельзя использовать для звонков из-за отсутствия микрофонов. А главная фишка колонки — защита не только от воды, но ещё и от пыли: здесь сертификация IP67, тогда как у Tronsmart только IPX7.
AIWA PAS-H100
Вариант от AIWA (если что, это не та японская AIWA, что была популярна в 90-х и 2000-х), напротив, воспроизводит чуть больше низких частот при той же мощности, но, как и «Урал» здесь более компактные габариты. Слот для карты памяти и микрофон — на месте, как и сертификация IPX7. Но цена чуть выше.
Итого
Самое приятное в Tronsmart T8 Mini — автономность, ну и цена тоже хороша. Пусть и с небольшим отрывом, но данная колонка выглядит выгоднее ближайших конкурентов, при этом она только вышла. Скажем, предыдущая модель, T7 Mini, продаётся аж на тысячу рублей дешевле, но там, впрочем, и функции сильно беднее — нет возможности подключения к нескольким устройствам, нет 60-градусного звука (т.е. у T7 Mini имеет значение, как вы её к себе повернули), её нельзя настраивать через приложение, ну и мощность и автономность чуть ниже.
Единственное, к чему можно придраться: как-то колонка всё же великовата, и что самое главное — тяжеловата. Ближайшие конкуренты легче почти в два раза, сохраняя при этом и мощность звука и защиту от воды. Впрочем, как мне кажется, у колонок Tronsmart это даже общая проблема: в своём классе они всегда самые большие.
- Хорошая цена
- Отличная автономность
- Много полезных функций и управление с приложения
- Тяжёлая