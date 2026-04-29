Стоит ли покупать китайскую колонку в стиле JBL Flip 6 c такой же мощностью, но на 30% дешевле

Стоит ли покупать китайскую колонку в стиле JBL Flip 6 c такой же мощностью, но на 30% дешевлеПлюсы-минусы и «подводные камни», как обычно
Термос или «литрушка»
У нас колонка в чёрном цвете (бывают ещё синие и серые, но мы же вас знаем — вы любите только чёрные покупать). По размеру — примерно как 1.0 л бутылка газировки, что, кстати, побольше, чем та же JBL Flip 6/7, у которой размер — эдак с 0.8 л бутылку.
В отличие от более крупных колонок наподобие JBL Charge, Vipe Shark, Tronsmart Bang, эта колонка заточена на то, чтобы стоять вертикально. Горизонтально её положить можно, но это будет «не то пальто» по нескольким причинам:
-
Во-первых, тут суть в 360-градусном звуке (стоячая колонка играет динамиками сразу во все стороны, в лежачем часть динамиков перекрывается).
-
Во-вторых, подсветка рядом с верхним пассивным динамиком, планируется, будет светиться сверху, как на башнях каких-нибудь в Москве и прочих столицах. А у лежачей она получится сбоку, потому что снизу подсветки нет.
-
В-третьих, плоскости для устойчивого «лежания» на боку у колонки нет — она будет перекатываться, как батон докторской колбасы.
Итак, по размерам это «литрушка», по весу — 800 г. В руке долгое время держать будет неохота, на рюкзаке таскать — нормально, это примерно половина от веса обычного 15.6” ноутбука, не утомляет.
Кнопки на корпусе привычные — вкл/выкл, кнопка сопряжения Bluetooth, «назад», «играть/пауза», «вперёд» и кнопка SoundPulse («улучшенный» более объёмный звук — ну, как обычно, чтобы с отключенной кнопкой выдавать «ухудшенный», а с включенной — показывать «инновации). Но о звуке чуть позже.
Ну и водозащита IPX7 на месте, а под резиновым уплотнителем — зарядный порт USB-C, вход AUX для прифигачивания к колонке звука по проводу и кард-ридер microSD на случай, если вы дед и любите слушать музыку в виде записанной на карточку .mp3. Радио, кстати, не поддерживается тоже, что также должно расстроить дедов. И музыка c microSD играет только в алфавитном порядке по имени файлов, что тоже примитивно.
Зато есть микрофон, по колонке можно болтать в режиме громкой связи, нанизывая шашлыки, пока смартфон у вас валяется в кармане. Качество микрофонов и звучание будет, конечно, так себе — это вариант на крайний случай, разве что. Хотя я не знаю ни одной Bluetooth-колонки с микрофонами уровня хотя бы средних TWS-наушников, так что в недостатки это лепить тоже будто бы не нужно.
И ремешок в комплекте, повязан уже на корпусе колонки.
Из приятностей — если 10 минут колонкой не пользоваться, она отключается для экономии энергии.
И есть режим стереопары: либо через приложение, либо нажатием клавиши блютуза можно подключить одну Tronsmart T8 ко второй такой же и получить небольшой оркестрик.
«Тунц-тунц-тунц» вместо «запаса чёткости» и запаса высоких частот
Всегда чувствую себя глупо, когда в обзорах получается вывод «ну, сколько стоит — на столько и звучит», но тут, блин, именно такой случай: да, по качеству звучания это как раз что-то среднее между «непонятным дешманом» из маркетплейсов и «жибиэлями» с «сонями» (хотя соней не сыщешь сейчас толком в продаже).
Ватты настоящие: то, что в JBL Flip 7 35 Вт, а в Tronsmart T8 — 40 ватт, многие спишут на «да нет разницы, китайцы и приврать могли», но нет — прям вот на такой конкретно уровень громкость и басовитость и отличается между этими двумя колонками. То есть не прям «следующего класса» звук, и в квартире вам хватит запаса громкости любого из этих двух, а вот где-то на открытой местности — да, Tronsmart погромче будет. А на низкой/средней громкости — побасовитее. Уоттакуот — JBL, хоть и дороже, но не король баса в этом случае.
В то же время JBL играет… чище и звонче. Не радикально, но таки да. Короче, на четвёрку по пятибалльной Tronsmart точно звучит, но если вы вдруг думаете, что эта модель способ «обмануть систему» и «взять аналог породистых колонок, который по звуку такой же, но дешевле просто за счёт того, что китайский», то не. Грубо говоря, звук на Tronsmart T8 — это будто на нём играет MP3 в качестве 160-192 кбит/c. А на JBL Flip 7 — будто… ну, не знаю, 256 кбит/c (320 — нет, на убогом кодеке SBC нормально по чистоте звука играют разве что соневские колонки, у которых LDAC. Но LDAC ограничен по дальности — с телефоном далеко не отойдёшь — и аккумулятор выжирает усиленно.
Если вдруг опять не понятны выводы: звук достаточно «мясной» по басам, что-то промежуточное между JBL Flip 7 и Charge 6, но, если вы хотите всё и сразу (басы и высокие) — таки придётся на Charge раскошеливаться. А он, зараза, дорогущий — если не палёный, то 12-13 тысяч стоит. Да, вдвое дороже, чем наш Tronsmart в этом тесте. Ну а что вы хотели? Жизнь — боль.
И всё-таки, если вы не всерьёз зажратый дорогими колонками человек, то вам T8 будет норм. Своих денег стоит, но не более.
И фирменное приложение, к сожалению, ситуацию не спасает. Да, там есть эквалайзер, который можно крутить вручную. Есть несколько предустановок (помимо SounPulse, которая, по сути, «производитель рекомендует»), но со всеми, кроме SoundPulse, звук получается «на любителя», если не «так себе». С SoundPulse — «нормальный», «для повседнева ок, если ушами не прилипать прям к колонке и вслушиваться в нюансы, а где-то в комнате или на природе её врубить».
Там же в приложении настраивается и несколько режимов подсветки, и переключение в режим стереопары тоже.
Автономность хорошая
«...В деревне Вилларибо и Виллабаджо меряли половые органы, оказалось, что средний размер члена в Вилларибо — 14 см. а в Виллабаджо — 25 см. Откуда же такая разница? Все просто, в Вилларибо измеряли линейкой, а в Виллабаджо проводили опрос»
Это я к тому, что 14 часов, которые китайцы обещают по автономности этой колонки — «постправда». А правда — это часов 8-9 автономности, но это норм тоже, JBL Flip 7 работает столько же. С другой стороны, Flip 7 немного компактнее. Но, как я и сказал, разница в габаритах компенсируется тем, что Tronsmart T8 чуть мощнее, чуть басовитее и чуть громче в пределах.
Конкуренты и вот это всё
|Характеристика
|Tronsmart T8
|JBL Flip 7
|Tecno Square S6
|Мощность (RMS)
|40 Вт (2 динамика + сабвуфер)
|35 Вт (2 динамика + сабвуфер)
|40 Вт (2 динамика + сабвуфер)
|Версия Bluetooth, кодеки
|5.3, SBC
|5.3 (с поддержкой LE Audio)
|5.0
|Автономность
|До 14 часов
|До 12 - 15 часов
|До 10 часов
|Защита от воды
|IPX7
|IP67
|IPX4
|Подсветка
|Да
|Нет
|Нет
|Частотный диапазон
|56 Гц — 20 кГц
|60 Гц — 20 кГц
|60 Гц — 18 кГц
|Емкость аккумулятора
|4500 мАч
|4800 мАч
|5200 мАч
|Вес
|800 г
|830 г
|800 г
|Встроенный микрофон
|Есть
|Нет (в серии Flip отсутствует)
|Есть
|Стереопара (TWS)
|Поддерживается
|Поддерживается
|Поддерживается
|Цена в федеральной рознице
|6200 рублей
|9400 рублей
|4500 рублей
JBL Flip 7
Чуть меньше басов и чуть ниже запас громкости, чуть чище звучание и больше средних/высоких частот в звуке. Автономность такая же, габариты чуть компактнее, цена выше на 3-4 тысячи рублей.
Подсветки и микрофона в корпусе нет, но вроде не первой необходимости вещи, можно пережить.
Если вам нужна колонка для дома, музяку она будет играть у вас прям над ухом, а не «где-то там в комнате», возможно и есть смысл за JBL переплатить — в нюансах звук у неё, как ни крути, чуть более сбалансированный, если вслушиваться. А если не вслушиваться и если колонка играет не «вот прям здесь перед носом», то разницы не почувствуете и доплачивать уже не надо.
Tecno Square S6
Если вас, опять же, устроит менее басовитый, чем у Tronsmart, звук, но доплачивать за JBL не хочется, да и вообще хочется что-то подешевле, но не хлам безродный, разваливающийся в руках сам по себе, то это самый бюджетный вариант из того, что стоит покупать со сравнимой мощностью динамиков и сравнимыми габаритами.
Да, ни подсветки, ни водозащиты нет, автономность меньше, хотя аккумулятор более ёмкий (лол, проклятие посредственной автономности смартфонов Tecno в пересчёте на мАч добралось даже до умных колонок). Но звук, в целом, нормальный, цена разумная — как говорится, «для дома, для семьи», если вам совсем без изысков — сойдёт.
Выводы
Своих денег стоит, но чудес не творит — это если вам в двух словах. Ну, потому что у конкурентов по аналогичной цене звук в лучшем случае такой же (если Soundcore какой-нибудь, либо Xiaomi), а то и хуже (практически все 35-40 Вт колонки за 6 тысяч рублей).
Но в то же время это не «звук абсолютно как у JBL, только на 35% ниже цена» — он тут не сказать, что прям ощутимо хуже, но где-то на 12-15%, если утрировать, звучание грязнее и менее детальное. А вот с басами и объёмом, и с громкостью всё круто.
Ну а для по-настоящему хорошего звука «шобы всё и сразу», как я и говорил — таки закладывайте бюджет на Bluetooth-колонку даже не 10к рублей, а где-то 12-13к и берите JBL Charge 6, либо LG XBOOM Bounce, да хоть даже Marshall Emberton III (хотя он в мелочах похуже будет). Я не брендопоклонник прям настолько, чтобы всем подряд это советовать, но если вы любите придираться к звуку в Bluetooth-колонках, то только в этом бюджете вы найдёте модели, к которым у вас не будет претензий. Да, дорого, но и покупаются эти штуки не на год и не на два, а лет… на пять, наверное? Короче, вы смартфон пару раз сменить успеете, прежде чем аккумулятор вашей колонки износится в лоскуты.
Но это, само собой, «уже совсем другая история». И совсем другие бюджеты — двукратные от стоимости героя сегодняшнего обзора.
- Хорошая автономность
- Объём звука и бас на приличном для такого размера/класса колонок уровне
- Разумная цена
- Звук «на четвёрку по пятибальной», не хватает чёткости, середины и высоких частот
- Все пресеты эквалайзера в фирменном приложении, кроме SoundPulse, бесполезны и лишь ухудшают звук с «хорошего» до «так себе»
- Нет режима случайного воспроизведения треков с microSD