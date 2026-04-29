Стоит ли покупать китайскую колонку в стиле JBL Flip 6 c такой же мощностью, но на 30% дешевле

В то же время JBL играет… чище и звонче. Не радикально, но таки да. Короче, на четвёрку по пятибалльной Tronsmart точно звучит, но если вы вдруг думаете, что эта модель способ «обмануть систему» и «взять аналог породистых колонок, который по звуку такой же, но дешевле просто за счёт того, что китайский», то не. Грубо говоря, звук на Tronsmart T8 — это будто на нём играет MP3 в качестве 160-192 кбит/c. А на JBL Flip 7 — будто… ну, не знаю, 256 кбит/c (320 — нет, на убогом кодеке SBC нормально по чистоте звука играют разве что соневские колонки, у которых LDAC. Но LDAC ограничен по дальности — с телефоном далеко не отойдёшь — и аккумулятор выжирает усиленно.

Если вдруг опять не понятны выводы: звук достаточно «мясной» по басам, что-то промежуточное между JBL Flip 7 и Charge 6, но, если вы хотите всё и сразу (басы и высокие) — таки придётся на Charge раскошеливаться. А он, зараза, дорогущий — если не палёный, то 12-13 тысяч стоит. Да, вдвое дороже, чем наш Tronsmart в этом тесте. Ну а что вы хотели? Жизнь — боль.

И всё-таки, если вы не всерьёз зажратый дорогими колонками человек, то вам T8 будет норм. Своих денег стоит, но не более.

И фирменное приложение, к сожалению, ситуацию не спасает. Да, там есть эквалайзер, который можно крутить вручную. Есть несколько предустановок (помимо SounPulse, которая, по сути, «производитель рекомендует»), но со всеми, кроме SoundPulse, звук получается «на любителя», если не «так себе». С SoundPulse — «нормальный», «для повседнева ок, если ушами не прилипать прям к колонке и вслушиваться в нюансы, а где-то в комнате или на природе её врубить».

Там же в приложении настраивается и несколько режимов подсветки, и переключение в режим стереопары тоже.

Автономность хорошая