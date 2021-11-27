Советское — значит лучшее: Курт Кобейн и Высоцкий пели в один и тот же микрофон

Единственное, чем может гордится советская и российская промышленность, это оружие. Вы тоже так считаете? Да большинство так считает. Мы так и не смогли закрепить в мировом сознании другие русские бренды. У немцев автомобили, у французов и испанцев вино, у итальянцев — одежда и обувь, у британцев — корабли. Почти у каждой развитой страны есть какая-то сфера, какой-то продукт, который говорит сам за себя — если он произведён теми-то и там-то, значит он действительно хорош.

Кажется, российские бренды так и продолжают крутиться вокруг триады — «матрёшка», «водка», «Калашников». А что, если я вам скажу, что есть отрасль, где слово «Сделано в России» значит уникальный девайс и отличное качество? Ответ неожиданный — речь сегодня пойдёт о микрофонах.

ЛОМО