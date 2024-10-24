Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe SparkСерьёзные 40 ватт, хоть и вышли не в сезон велопрогулок и пикников
Внешний вид
Vipe Spark — это 40-ваттная Bluetooth колонка довольно внушительных размеров. Выглядит стильно, но невооружённым взглядом заметно, что стиль этот вдохновлён JBL Charge, хотя и не копирует его один-в-один.
Это не плохо, тем более, с функциональной точки зрения колонка даже в чём-то интереснее, но об этом поговорим чуть ниже.
Vipe Spark со стороны выглядит цилиндрической, однако на самом деле в сечении скорее треугольник со скруглёнными углами. Зато такая форма довольно устойчива. Впрочем, на круглые торцы колонку тоже можно ставить без проблем — не будет прыгать и не упадёт набок.
Vipe Spark защищена от пыли и воды по стандарту IP67, так что её можно использовать где-то в близи бассейнов не боясь брызг (но окунать её в воду производитель всё же не советует!). При этом все кнопки управления расположены сверху и прорезинены. Они механические, т.е. нажатие прям ощущается с щелчком.
Разъёмы защищены резиновой заглушкой (она открывается подозрительно легко и я не рискнул проверять, что будет, если разъёмы нахлебаются воды): USB-C для зарядки, 3,5-мм для подключения внешнего источника звука, и USB для зарядки гаджетов — в этом случае колонка работает как пауэрбанк.
Масса колонки внушительная, но учитывая габариты и мощность, а также конкурентов — очень даже адекватная. Ещё у неё есть ремешок, за который колонку можно носить, подвешивать к чему-то, а когда он не нужен — надевать на корпус, чтобы не мешался.
Функции
Vipe Spark — это просто Bluetooth-колонка (с дополнительным проводным входом), ничего более. Ну хорошо, ещё она может подзаряжать внешние устройства. Но здесь нет микрофона, каких-то волшебных улучшайзеров, светомузыки и т.п. И даже фирменное приложение не требуется. Так-то оно существует, но оно почему-то не обнаружило даже уже подключённую к смартфону колонку.
Звук
Vipe Spark поддерживает Bluetooth 5.3 и кодек SBC — к сожалению, это всё. Мощность динамиков составляет 40 Вт, но канал всего один — моно. Хорошо, правда, что колонка сама «склеивает» оба стерео-канала в один, т.е. вы не потеряете звуковую информацию, если она записана только в один канал (вступление Queen — Play The Game, или Scorpions — Are You The One, Soul Behind The Face).
А так, для получения стерео нужно купить вторую такую же колонку и объединить их в стереопару с помощью кнопки с символом разорванной бесконечности.
Колонка реально громкая, даже очень. Уже на средней громкости стоять рядом с ней не очень-то комфортно, а на полной даже большую комнату она будет буквально оглушать. Ну, зависит ещё от количества людей в ней. На улице звук тоже будет «доставать» далеко. Если вы собираетесь с друзьями на шашлыки и не хотите оглохнуть, вряд ли понадобится ставить громкость выше средней.
По качеству звука есть вопросы — но это, в первую очередь, из-за кодека SBC. Звук временами будто немного «песочит», словно не хватает битрейта и вы включили на YouTube аудиокомпозицию лохматых годов. Не критично, но я не мог не заметить. Непритязательные уши, впрочем, вряд ли обратят на это внимание.
А по остальным частотам всё очень хорошо: и середина проработана, и при этом не сильно выпирает (как иногда делают чтобы повысить громкость), и басы внушительные — всё же, тут есть сабвуфер.
Автономность
Vipe Spark поддерживает «быструю» зарядку 5В и 3А — в таком режиме встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч заряжается около 4 часов. Время воспроизведения составляет около 20 часов, но конечно финальный результат будет зависеть и от громкости, и от музыки, которую вы будете играть.
Конкуренты
|Vipe Spark
|JBL Charge 5
|Philips TAS7807B
|Подключение
|Bluetooth 5.3 + AUX 3,5 мм
|Bluetooth 5.1
|Bluetooth 5.2
|Кодеки
|SBC
|SBC
|SBC, AAC
|Стерео
|нет
|нет
|да
|Мощность
|40 Вт
|40 Вт
|40 Вт
|Диапазон частот
|60 Гц — 20 КГц
|65 Гц — 20 КГц
|60 Гц — 20 КГц
|Сабвуфер
|да
|да, 30 Вт
|нет
|Объединение в стереопару
|да
|да
|да
|Аккумулятор
|4000 мАч (до 20 часов)
|7500 мАч (до 20 часов)
|5000 мАч (до 24 часов)
|Режим пауэрбанка
|да
|да
|да
|Габариты
|245х100х90 мм
|223х94х97 мм
|280х104х104 мм
|Масса
|914 г
|960 г
|1896 г
|Класс защиты
|IP67
|IP67
|IP67
|Цена
|14 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
JBL Charge 5
Возможно Vipe Spark и скопировали с этой JBL Charge, но на данный момент модель от JBL обойдётся дороже, не будет иметь 3,5-мм входа (лично мне это важно, например) и будет чуть тяжелее, хотя и компактнее. Ну и Bluetooth более старый — видимо, поэтому при большем объёме аккумулятора JBL Charge 5 работает те же 20 часов. Звук, правда, будет немного чище, хоть JBL тоже поддерживает только SBC. Вообще, SBC — штука индивидуальная, смартфон и колонка при подключении опрашивают друг друга, кто с каким битрейтом звука умеет работать на максимальных значениях. Возможно, колонка умеет «кушать» более высокий битрейт. Потому что именно по качеству самих динамиков вроде бы примерный паритет, суть именно в чистоте аудиопотока (опять же, мелочи, вы вряд ли заметите, но на то я и обзорщик, чтобы придираться к мелочам).
Philips TAS7807B
Philips TAS7807B стоит чуть дешевле, но имеет зато поддержку кодека AAC, качество воспроизведения по которому (особенно если у вас айфон) в теории должно быть выше. Ещё здесь автономность до 24 часов, а не до 20 часов, но отсутствует сабвуфер. А главный минус — весит эта колонка в два раза больше, чем Vipe и JBL: 1,9 кг.
Итого
Ничего особенного, просто Vipe Spark — хорошая громкая портативная аудиосистема с защитой от брызг и возможностью подзаряжать гаджеты. Её можно брать с собой на пляж, в лес, да и просто устраивать вечеринки дома. Особенно если купить две таких и организовать их в стереопару.
Немного расстраивает слегка «песочый» звук, но типичный любитель громких тусовок этого всё равно не расслышит. В любом случае, качество звучания здесь не ниже среднего, а наоборот — чуть выше.
Дополнительный бонус — возможность подключения внешних источников по стандартному аудиокабелю 3,5-мм, у прямых конкурентов этого нет.
- Пылевлагозащита
- Внушительная громкость
- Вход 3,5-мм
- USB-выход для зарядки гаджетов
- Звук слегка «песочит»
- Нет микрофонов