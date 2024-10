Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark

Масса колонки внушительная, но учитывая габариты и мощность, а также конкурентов — очень даже адекватная. Ещё у неё есть ремешок, за который колонку можно носить, подвешивать к чему-то, а когда он не нужен — надевать на корпус, чтобы не мешался.

Функции

Vipe Spark — это просто Bluetooth-колонка (с дополнительным проводным входом), ничего более. Ну хорошо, ещё она может подзаряжать внешние устройства. Но здесь нет микрофона, каких-то волшебных улучшайзеров, светомузыки и т.п. И даже фирменное приложение не требуется. Так-то оно существует, но оно почему-то не обнаружило даже уже подключённую к смартфону колонку.

Звук

Vipe Spark поддерживает Bluetooth 5.3 и кодек SBC — к сожалению, это всё. Мощность динамиков составляет 40 Вт, но канал всего один — моно. Хорошо, правда, что колонка сама «склеивает» оба стерео-канала в один, т.е. вы не потеряете звуковую информацию, если она записана только в один канал (вступление Queen — Play The Game, или Scorpions — Are You The One, Soul Behind The Face).

А так, для получения стерео нужно купить вторую такую же колонку и объединить их в стереопару с помощью кнопки с символом разорванной бесконечности.