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Опубликовано 24 октября 2024, 23:14
5 мин.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark

Серьёзные 40 ватт, хоть и вышли не в сезон велопрогулок и пикников
Любите устраивать вечеринки на свежем воздухе, но вам не хватает мощности динамиков смартфона или тех крошечных Bluetooth-колонок? Для вас есть отдельная категория: 40-ваттные колонки, достаточно громкие, чтобы «прокачать» вашу шашлычную вечеринку, при этом достаточно компактные, чтобы брать их с собой даже если вы на едете на электричке или в автобусе.
Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Vipe Spark

Внешний вид

Vipe Spark — это 40-ваттная Bluetooth колонка довольно внушительных размеров. Выглядит стильно, но невооружённым взглядом заметно, что стиль этот вдохновлён JBL Charge, хотя и не копирует его один-в-один.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Это не плохо, тем более, с функциональной точки зрения колонка даже в чём-то интереснее, но об этом поговорим чуть ниже.

Vipe Spark со стороны выглядит цилиндрической, однако на самом деле в сечении скорее треугольник со скруглёнными углами. Зато такая форма довольно устойчива. Впрочем, на круглые торцы колонку тоже можно ставить без проблем — не будет прыгать и не упадёт набок.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Vipe Spark защищена от пыли и воды по стандарту IP67, так что её можно использовать где-то в близи бассейнов не боясь брызг (но окунать её в воду производитель всё же не советует!). При этом все кнопки управления расположены сверху и прорезинены. Они механические, т.е. нажатие прям ощущается с щелчком.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Разъёмы защищены резиновой заглушкой (она открывается подозрительно легко и я не рискнул проверять, что будет, если разъёмы нахлебаются воды): USB-C для зарядки, 3,5-мм для подключения внешнего источника звука, и USB для зарядки гаджетов — в этом случае колонка работает как пауэрбанк.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Масса колонки внушительная, но учитывая габариты и мощность, а также конкурентов — очень даже адекватная. Ещё у неё есть ремешок, за который колонку можно носить, подвешивать к чему-то, а когда он не нужен — надевать на корпус, чтобы не мешался.

Функции

Vipe Spark — это просто Bluetooth-колонка (с дополнительным проводным входом), ничего более. Ну хорошо, ещё она может подзаряжать внешние устройства. Но здесь нет микрофона, каких-то волшебных улучшайзеров, светомузыки и т.п. И даже фирменное приложение не требуется. Так-то оно существует, но оно почему-то не обнаружило даже уже подключённую к смартфону колонку.

Звук

Vipe Spark поддерживает Bluetooth 5.3 и кодек SBC — к сожалению, это всё. Мощность динамиков составляет 40 Вт, но канал всего один — моно. Хорошо, правда, что колонка сама «склеивает» оба стерео-канала в один, т.е. вы не потеряете звуковую информацию, если она записана только в один канал (вступление Queen — Play The Game, или Scorpions — Are You The One, Soul Behind The Face).

А так, для получения стерео нужно купить вторую такую же колонку и объединить их в стереопару с помощью кнопки с символом разорванной бесконечности.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Колонка реально громкая, даже очень. Уже на средней громкости стоять рядом с ней не очень-то комфортно, а на полной даже большую комнату она будет буквально оглушать. Ну, зависит ещё от количества людей в ней. На улице звук тоже будет «доставать» далеко. Если вы собираетесь с друзьями на шашлыки и не хотите оглохнуть, вряд ли понадобится ставить громкость выше средней.

По качеству звука есть вопросы — но это, в первую очередь, из-за кодека SBC. Звук временами будто немного «песочит», словно не хватает битрейта и вы включили на YouTube аудиокомпозицию лохматых годов. Не критично, но я не мог не заметить. Непритязательные уши, впрочем, вряд ли обратят на это внимание.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

А по остальным частотам всё очень хорошо: и середина проработана, и при этом не сильно выпирает (как иногда делают чтобы повысить громкость), и басы внушительные — всё же, тут есть сабвуфер.

Автономность

Vipe Spark поддерживает «быструю» зарядку 5В и 3А — в таком режиме встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч заряжается около 4 часов. Время воспроизведения составляет около 20 часов, но конечно финальный результат будет зависеть и от громкости, и от музыки, которую вы будете играть.

Конкуренты

Vipe SparkJBL Charge 5Philips TAS7807B
ПодключениеBluetooth 5.3 + AUX 3,5 ммBluetooth 5.1Bluetooth 5.2
КодекиSBCSBCSBC, AAC
Стереонетнетда
Мощность40 Вт40 Вт40 Вт
Диапазон частот60 Гц — 20 КГц65 Гц — 20 КГц60 Гц — 20 КГц
Сабвуфердада, 30 Втнет
Объединение в стереопарудадада
Аккумулятор4000 мАч (до 20 часов)7500 мАч (до 20 часов)5000 мАч (до 24 часов)
Режим пауэрбанкададада
Габариты245х100х90 мм223х94х97 мм280х104х104 мм
Масса914 г960 г1896 г
Класс защитыIP67IP67IP67
Цена14 тысяч рублей16 тысяч рублей13 тысяч рублей

JBL Charge 5

JBL Charge 5

JBL Charge 5

© JBL

Возможно Vipe Spark и скопировали с этой JBL Charge, но на данный момент модель от JBL обойдётся дороже, не будет иметь 3,5-мм входа (лично мне это важно, например) и будет чуть тяжелее, хотя и компактнее. Ну и Bluetooth более старый — видимо, поэтому при большем объёме аккумулятора JBL Charge 5 работает те же 20 часов. Звук, правда, будет немного чище, хоть JBL тоже поддерживает только SBC. Вообще, SBC — штука индивидуальная, смартфон и колонка при подключении опрашивают друг друга, кто с каким битрейтом звука умеет работать на максимальных значениях. Возможно, колонка умеет «кушать» более высокий битрейт. Потому что именно по качеству самих динамиков вроде бы примерный паритет, суть именно в чистоте аудиопотока (опять же, мелочи, вы вряд ли заметите, но на то я и обзорщик, чтобы придираться к мелочам).

Philips TAS7807B

Philips TAS7807B

Philips TAS7807B

© Philips

Philips TAS7807B стоит чуть дешевле, но имеет зато поддержку кодека AAC, качество воспроизведения по которому (особенно если у вас айфон) в теории должно быть выше. Ещё здесь автономность до 24 часов, а не до 20 часов, но отсутствует сабвуфер. А главный минус — весит эта колонка в два раза больше, чем Vipe и JBL: 1,9 кг.

Итого

Ничего особенного, просто Vipe Spark — хорошая громкая портативная аудиосистема с защитой от брызг и возможностью подзаряжать гаджеты. Её можно брать с собой на пляж, в лес, да и просто устраивать вечеринки дома. Особенно если купить две таких и организовать их в стереопару.

Вроде бы хороший китайский заменитель JBL? Проверяем Bluetooth-колонку Vipe Spark
© Ferra.ru

Немного расстраивает слегка «песочый» звук, но типичный любитель громких тусовок этого всё равно не расслышит. В любом случае, качество звучания здесь не ниже среднего, а наоборот — чуть выше.

Дополнительный бонус — возможность подключения внешних источников по стандартному аудиокабелю 3,5-мм, у прямых конкурентов этого нет.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Vipe Spark
Плюсы
  • Пылевлагозащита
  • Внушительная громкость
  • Вход 3,5-мм
  • USB-выход для зарядки гаджетов
Минусы
  • Звук слегка «песочит»
  • Нет микрофонов
Источник фото:Ferra.ru
Автор:Денис Русаков
Тег:
#беспроводная колонка