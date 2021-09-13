Если вы не из тех, кто покупает Xiaomi не глядя, вот обзор их новейших наушников с шумодавом

Redmi Buds 3 Pro в ушах держатся прочно: нет ощущения, что они могут случайно вывалиться даже при резких поворотах головы, а в то же время не давят. С ними будет удобно в повседневном использовании, а также во время тренировок. Не зря же заявлена защита от пота и брызг по стандарту IPX4. Лично у меня наушники почти полностью «ложатся» в ухо и лишь чуть-чуть выступают наружу. У девушки на фото с небольшими ушами выпирают сильнее, но все-таки меньше многих других моделей. Это огромный плюс по сравнению с форматом наушников с «хвостиком». Особенно, когда носишь шапку. Решил не ждать холодов — и сразу проверил это в деле. Достал шапку Off-White, а Вирджил Абло их делает из толстой и очень тяжелой пряжи с тугим обхватом головы, — и вообще не почувствовал дискомфорт от наушников.

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