Если вы не из тех, кто покупает Xiaomi не глядя, вот обзор их новейших наушников с шумодавом

Если вы не из тех, кто покупает Xiaomi не глядя, вот обзор их новейших наушников с шумодавомПочти идеальные «зимние» TWS по вменяемой цене
Еще во второй половине лета Xiaomi выпустила для мирового рынка TWS-наушники Redmi Buds 3 Pro (они же продаются в Китае под именем AirDots 3 Pro). По совокупности характеристик эти наушники получились достаточно хорошими, а наиболее актуальными они становятся с приближением холодного сезона. Рассказываем, почему.
Дизайн и эргономика
Форм-фактор — классика TWS наушников. Небольшой плоский кейс со скругленными краями спереди имеет световой индикатор и кнопку, снизу разъем Type-C, сзади — лого Redmi. Крышка с тугим шарниром держится на магнитах. Подгонка деталей отличная и не создает ощущения разболтанной дешевизны, как это бывает у недорогих наушников. Redmi Buds 3 Pro доступны в черном и светло-сером цвете. Кейс и корпус наушников матовые, отпечатки пальцев не собирают, прочая грязь и царапины тоже не видны. Но на внешней поверхности наушников — переливающаяся на свету вставка. В черных наименее заметная, у серых – броская.
Даже без пацанских замашек, принять такой декор мне показалось затруднительным. Хотя, дело может быть в том, что экстерьер наушников слишком уж напоминает перламутровые пуговицы от маминого советского пиджака, которые я любил вертеть и разглядывать в детстве. Зато девушке эстетика серых Redmi Buds 3 Pro очень понравилась. Буду считать, что обе версии наушников хоть и имеют нейтральные расцветки, но все-таки получили четкое гендерное деление. Черная моделька лучше подходит мужчинам, серую — берем девушкам.
С точки зрения эргономики все удачно. Наушники-вкладыши частенько подкидывают проблем из-за разной форму ушной раковины у людей, а внутриканальный формат (особенно, с эргономичным изгибом) значительно повышает шансы на комфортную и надежную посадку. Плюс ко всему малый вес — а это всего 5 грамм для каждого из наушников — не доставит дискомфорта при многочасовом использовании.
Redmi Buds 3 Pro в ушах держатся прочно: нет ощущения, что они могут случайно вывалиться даже при резких поворотах головы, а в то же время не давят. С ними будет удобно в повседневном использовании, а также во время тренировок. Не зря же заявлена защита от пота и брызг по стандарту IPX4. Лично у меня наушники почти полностью «ложатся» в ухо и лишь чуть-чуть выступают наружу. У девушки на фото с небольшими ушами выпирают сильнее, но все-таки меньше многих других моделей. Это огромный плюс по сравнению с форматом наушников с «хвостиком». Особенно, когда носишь шапку. Решил не ждать холодов — и сразу проверил это в деле. Достал шапку Off-White, а Вирджил Абло их делает из толстой и очень тяжелой пряжи с тугим обхватом головы, — и вообще не почувствовал дискомфорт от наушников.
Подключение и управление
Сопряжение у Redmi Buds 3 Pro стандартное для TWS моделей. При первом раскрытии кейса наушники сразу готовы к работе — можно искать в списке доступных для подключения устройств. А принудительное создание пары запускается удержанием единственной кнопки на корпусе кейса. У владельцев техники Xiaomi бонус: при подключении отображается эффектная системная анимация и доступна детальная информация о заряде каждого наушника и кейса, но у меня под рукой не было их смартфона, чтобы показать это. Пришлось довольствоваться «обычным» сопряжением с Galaxy Fold 3.
Управление воспроизведением и звонками осуществляется с помощью сенсорных поверхностей снаружи наушников. Декоративная вставка — это и есть чувствительная зона. Важный момент: в плане управления наушники равнозначные. В паре нет главного, так что когда вставлены оба, для управления можно пользоваться и правым, и левым. Когда вставлен один любой — ограничений по функциональности не будет. Одиночных жестов для управления не предусмотрено, за это спасибо. Количество ложных срабатываний будет минимальным. А еще в наушниках стоят оптические сенсоры, так что если вытащить один из них или оба сразу, музыка остановится и включится при возвращении в уши. Правда, заметил задержку срабатывания около секунды или чуть больше. Но вроде бы не критично.
Двойное касание наушника запускает и останавливает воспроизведение, либо позволяет ответить на звонок. Тройное касание переключает трек и завершает вызов. А удержание пальца на сенсорной поверхности — меняет режим шумоподавления на «прозрачность». Чтобы изменить громкость, придется достать смартфон из сумки или кармана. Пользователи смартфонов под управлением MIUI могут позволить себе немного больше — для них в операционной системе предусмотрена настройка жестов.
Качество звука и шумоподавления
Для Redmi Buds 3 Pro производитель выбрал 9 миллиметровые драйверы, поддерживаемые кодеки — AAC и SBC, модуль Bluetooth версии 5.2. Играют без вау-эффекта, как могли бы это делать дорогущие Bose или B&O, но для своей стоимости соответствуют ожиданиям. Запас громкости хороший, на максимуме нет хрипа басов или срывающихся высоких частот. В целом звук получился качественный, даже с претензией на объем. Звучание настроено в самый раз для массового пользователя, который слушает все подряд из стриминговых сервисов. Жанровых ограничений или склонности к определенным направлениям замечено не было. Я послушал Placebo, Allan Rayman, Lil Peep, Troye Sivan, Linkin Park, Sia, Beck, немного ambient-электроники и хардкорного drum&bass, потом русский поп из топа Spotify — в целом остался доволен.
Шумоподавление, за счет пары выделенных под это микрофонов, справляется с посторонними звуками до 35 дБ. Это информация от производителя. В сухих числах работа шумодава не очень понятна, поэтому лучше разобрать на реальных примерах. Дома или в офисе он отсекает практически все посторонние звуки. Не стоит забывать, что помимо активной системы внутриканальный формат наушников сам по себе располагает к неплохой защите от окружающего шума. Около многоголосных оживленных дорог или в старом вагоне метро шум все-таки слышно, но это практически не мешает прослушиванию.
Шумодав, может, и не лучший среди всего рынка TWS наушников, но работает, как говорится, на все деньги. Не разочарует. Для смартфонов Xiaomi тут тоже нашелся бонус: говорят, с некоторыми моделями будет работать интеллектуальное шумоподавление, основанное на местоположении и привычках пользователя. Но подробной информации о работе этой функции и совместимых моделях я не нашел. Да и не сильно хотелось. По личному опыту многолетнего использования разнообразных NC-наушников могу сказать, что никакой искусственный интеллект не справится лучше самого пользователя с выбором оптимального режима шумоподавления.
Приложение для настройки
А нету приложения для настройки. Вот тебе и «про». Аналогичную модель для китайского рынка — Redmi AirDots 3 Pro — научили работать с приложением Mi AI, но для глобальной версии наушников производитель почему-то посчитал это избыточным. В общем, придется обойтись без новых прошивок, эквалайзера, программного переключения режимов работы шумодава, а оставшийся заряд — проверять системными инструментами.
Отсутствие хоть какого-то приложения-компаньона к наушникам удивляет. Но если задуматься, сколько-нибудь внятный список проблем с пользовательским опытом из этого не последует. Ну, нету и нету — как мог бы сказать один популярный дизайнер. Большинство приложений для наушников практически не несут в себе убедительной функциональной нагрузки, а TWS-флагманы Sony и Jabra с их действительно мощным софтом существуют совсем в другом ценовом диапазоне. Сравнивать доступные им возможности с «народными» Redmi Buds 3 Pro несправедливо.
Зарядка и автономность
Официальные данные по аккумуляторам и автономной работе Redmi Buds 3 Pro вот какие. В наушниках стоят батареи емкостью по 35 мАч, аккумулятор кейса — 470 мАч. На одном заряде должны играть до 4 часов с включенным шумодавом и на 2 часа больше без него. А если полностью потратить заряд кейса, совокупная автономность получится до 28 часов. При использовании наушников в качестве гарнитуры с половинной громкостью должно получаться до 3 часов непрерывного разговора.
Фактические показатели не сильно отличаются от заявленных. Автономность Redmi Buds 3 Pro в порядке и не доставляет проблем в повседневном использовании. Заряда хватит и до работы доехать спокойно, и в офисе пару часов послушать до начала кофе-брейка или обеда. А будет подходить к концу — можно быстро исправить положение, пока гоняешь за кофе. Поддержка быстрой зарядки в наличии. В экстренной ситуации, когда все садится, энергию для приличного по продолжительности прослушивания (а это около 3 часов) можно получить минут за 10.
Полностью зарядить кейс и наушники удастся за пару часов, а если не торопиться — удобно воспользоваться ковриком для беспроводной зарядки или даже смартфоном с реверсивной. Кейс Redmi Buds 3 Pro поддерживает стандарт Qi. Впрочем, этот процесс не быстрый — на питание от индукционных катушек придется заложить без малого 5 часов.
Что в итоге-то получается?
Как и в большинстве случаев, когда мы говорим о продуктах Xiaomi, получился эдакий «народный продукт». Отдав меньше пятерки, можно взять добротные беспроводные наушники, которые достойно звучат, имеют неплохую автономность, практически не торчат из ушей, получили удобное управление, беспроводную зарядку, а также защиту от воды и пыли. В спорные моменты можно записать разве что девчачий декор серой версии, отсутствие хоть какого-то приложение-компаньона для настройки и доступные только владельцам смартфонов Xiaomi бонусы в виде удобного сопряжения, кастомизации управления и умного шумодава.
Впрочем, лично я за эргономику этих наушников готов простить все имеющиеся недостатки. Скоро зима, а значит, при наличии шапки большинство моделей с торчащими «хвостиками» или значительно выпирающие из ушей потеряют львиную долю своего очарования. Как бы круто они не звучали или настолько функциональными не были, но если плотная шапка впечатает наушники в ушные раковины — быстро забудешь про остальные плюсы. А здесь такой проблемы нет. В общем, готовьтесь к холодам и идите в магазин присматривать комфортные TWS.
- Стильный дизайн, высокое качество сборки
- Эргономика и отсутствие выступающих частей
- Хорошее звучание, шумоподавление и автономность
- Нет приложения-компаньона для настройки
- Часть функций только для смартфонов на MIUI
- В сером цвете странно смотрятся на мужчинах