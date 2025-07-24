Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная модульная «Алиса» с мощным звуком

К слову, дисплей с часами у Яндекс Станции Мини 3 Про меньше, чем у Станции Мини 2 и примерно такой же, как у Станции Миди.

Функции

Яндекс Станция Мини 3 Про — «умная» колонка с голосовым ассистентом «Алиса», которая позволяет управлять устройствами умного дома, подключённым по протоколам Wi-Fi, Zigbee и Matter. Сама Станция подключается к интернету по Wi-Fi.

Собственно, без аккумулятора (который, напомню, приобретается дополнительно) это просто обычная очередная Яндекс Станция, работающая от розетки.

По умолчанию она отображает текущее время, но также слушает происходящее вокруг. Вы можете обратиться к голосовому ассистенту по имени Алиса, задав какой-то вопрос или попросив что-то сделать. Алиса может подробно рассказать прогноз погоды (показав на дисплее текущую температуру на улице вместо часов), объяснить, как куда-то доехать, рассказать анекдот или сказку, поставить музыку, включить будильники или напомнить о чём-то в определённое время.

Чаще всего лично я использую Алису как раз для прогноза погоды, установки напоминаний и будильников, ну и для управления устройствами умного дома. Например, я включаю и выключаю свет словами «Алиса, выключи свет в гостиной» или используя настроенные сценарии типа « Алиса, вечер». А для напоминаний я говорю: «Алиса, напомни через полтора часа разобрать стиралку» или «Алиса, напомни завтра в 12 часов передать показания счётчиков».