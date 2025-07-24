Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная модульная «Алиса» с мощным звуком

Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная модульная «Алиса» с мощным звукомКороче, нам понравилось, как вы понимаете
Внешний вид
Яндекс Станция Мини 3 Про по габаритам слегка больше обычной Яндекс Станции Мини. Чтобы не путать с предшественницей, новую модель сделали в форме усечённого конуса, а не цилиндра. Простыми словами: она слегка расширяется снизу вверх.
У Станции Мини 3 Про есть один очень важный аксессуар, который, правда, придётся приобретать дополнительно: аккумулятор-подставка. С помощью этого аккумулятора Станция превращается в портативную, но об этом мы поговорим чуть позже.
На аккумулятор Станция Мини 3 Про устанавливается с помощью защёлок по бокам от набора контактов. Мне показалось довольно странным, что аккумулятор не может заряжаться от самой Яндекс Станции. Да, ему в любом случае нужен собственный USB-C разъём для зарядки (он у него есть), но получается если ставишь Станцию на аккумулятор — нужно вытащить кабель питания из неё, иначе аккумулятор не прикрепится. В итоге Станция перезагружается.
На верхней стороне у станции имеются три сенсорные кнопки: центральная «Алиса», и управление громкостью по краям. Как и прежде расстраивает, что кнопки не сопроводили каким-нибудь тиснением, чтобы их можно было нащупать вслепую.
К слову, дисплей с часами у Яндекс Станции Мини 3 Про меньше, чем у Станции Мини 2 и примерно такой же, как у Станции Миди.
Функции
Яндекс Станция Мини 3 Про — «умная» колонка с голосовым ассистентом «Алиса», которая позволяет управлять устройствами умного дома, подключённым по протоколам Wi-Fi, Zigbee и Matter. Сама Станция подключается к интернету по Wi-Fi.
Собственно, без аккумулятора (который, напомню, приобретается дополнительно) это просто обычная очередная Яндекс Станция, работающая от розетки.
По умолчанию она отображает текущее время, но также слушает происходящее вокруг. Вы можете обратиться к голосовому ассистенту по имени Алиса, задав какой-то вопрос или попросив что-то сделать. Алиса может подробно рассказать прогноз погоды (показав на дисплее текущую температуру на улице вместо часов), объяснить, как куда-то доехать, рассказать анекдот или сказку, поставить музыку, включить будильники или напомнить о чём-то в определённое время.
Чаще всего лично я использую Алису как раз для прогноза погоды, установки напоминаний и будильников, ну и для управления устройствами умного дома. Например, я включаю и выключаю свет словами «Алиса, выключи свет в гостиной» или используя настроенные сценарии типа « Алиса, вечер». А для напоминаний я говорю: «Алиса, напомни через полтора часа разобрать стиралку» или «Алиса, напомни завтра в 12 часов передать показания счётчиков».
Разумеется, для управления устройствами умного дома эти устройства у вас должны быть. У меня дома есть умная люстра, куча умных лампочек, кнопки Xiaomi (они как раз работают по Zigbee), Яндекс пульт и Яндекс Камера. Плюс, некоторая техника, например роботы-пылесосы Dreame, тоже могут подключаться как устройства умного дома.
В общем, это краткое описание типичной Яндекс Станции, но что может именно Станция Мини 3 Про?
Её главная фишка (помимо поддержки Zigbee/Matter — прежние Станции Мини работали только с Wi-Fi) — работа с фирменным аккумулятором, благодаря которому Станцию можно брать с собой. Напомню, впрочем, что без интернета это будет просто обычная Bluetooth-колонка, причём, в отличие от Яндекс Станции Стрит, не имеющая никакой влагозащиты.
Спрашивается — а почему нельзя было запихнуть аккумулятор прямо в Станцию? Ну смотрите: с одной стороны, Станция Мини 3 Про и так стоит недёшево: 12 тысяч рублей. Аккумулятор отдельно — ещё 3,5 тысячи. С другой стороны, будь он встроенным, это бы добавило ну максимум тысячу-полторы, а не 3,5.
Вообще, внешние аккумуляторы были и для Станции Лайт 2, но там вид этих аккумуляторов был неказистый: с каким-то торчащим проводом, без надёжного крепления с фиксацией. У Станции Мини 3 Про всё иначе: надёжно, удобно.
Но дело не только в аккумуляторе. Вообще, производитель задумал Станцию Мини 3 Про как модульную структуру, ну или вроде того: вы можете подключать к ней разные внешние устройства. Кроме аккумулятора на данный момент речь идёт только о климатическом модуле, который замеряет уровень углекислого газа, температуру и влажность в помещении.
Тут правда тоже есть проблема: модули нельзя стакать, т.е. соединять в цепочку. Либо ставим аккумулятор, либо климатический модуль. Ну ничего, к следующему поколению Станций, глядишь, продумают и этот момент. Но вернёмся к аккумулятору (климатического модуля у меня на обзоре не было).
Вне дома я подключал Станцию Мини 3 Про к интернету используя раздачу Wi-Fi со смартфона. Эту точку доступа желательно добавить в список подключения предварительно, когда вы будете дома с домашним Wi-Fi. У меня мобильная точка доступа была настроена ещё для Яндекс Станции Стрит, и настраивать отдельно для Станции Мини 3 Про ничего не пришлось. В списке подключений Станции уже была эта точка доступа.
Т.е. я просто вышел на улицу, включил точку доступа на смартфоне, и Станция автоматически к ней подключилась.
Производитель заявляет, что аккумулятор способен поддерживать работу Станции Мини 3 Про в течение 7 часов, и это не режим ожидания, а прослушивание музыки. Это немало, но Станция Стрит работает 12 часов. У самого аккумулятора присутствует индикатор из четырёх светящихся точек. Они светятся короткое время если нажать на кнопку под ними. Если светятся все 4 — значит заряд больше 75%, но если Станция Мини 3 Про установлена на аккумуляторе, то дополнительно к индикаторам она отображает заряд в процентах на своём дисплее.
Звук
Скажу честно: мне нравится, как звучат Яндекс Станции, причём, все, что я слышал (ну кроме, может быть, первых поколений Мини и Лайт). Относительно их размера колонки очень добротные и звук довольно точно настроен производителем: нет явных провалов в частотном диапазоне, или раздражающих пиков.
Станция Мини 3 Про не обладает отдельным сабвуфером, но в относительно небольшом помещении (комната) даже низкие частоты неплохо прослушиваются. Если же вынести её на улицу, то там конечно для шумной вечеринки звука, как мне кажется, уже не хватит. Но для пикника будет в самый раз.
Конкуренты
|Яндекс Станция Мини 3 Про
|SberBoom Home
|Яндекс Станция Стрит
|Подключение
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi, Zigbee, Matter
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Zigbee 3.0
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi
|Экосистема умного дома
|Яндекс
|Sber
|Яндекс
|Голосовой помощник
|Алиса
|Салют
|Алиса
|Дисплей
|да
|да
|нет
|Количество динамиков
|3
|3
|2
|Кодеки
|SBC
|SBC
|SBC
|Стерео
|нет
|нет
|нет
|Мощность
|18 Вт
|8 Вт
|30 Вт
|Диапазон частот
|90 Гц – 16 кГц
|100 Гц – 16 кГц
|80 Гц – 20 кГц
|Сабвуфер
|нет
|нет
|да, 20 Вт
|Объединение в стереопару
|да
|да
|да
|AUX-вход
|нет
|нет
|нет
|Аккумулятор
|внешний, 2550 мАч (до 7 часов)
|нет
|3300 мАч (до 12 часов)
|Габариты
|102х102х71 мм
|92х92х67 мм
|202х83х83 мм
|Масса
|438 г + 218 г аккумулятор
|253 г
|700 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|IP67
|Цена
|12 тысяч рублей + 3,5 тысячи за аккумулятор
|6,5 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
Тут стоит отметить, что прямых конкурентов для Яндекс Станции Мини 3 Про буквально нет. Все умные колонки от VK, Сбера не имеют аккумуляторов, более того — поддержки одновременно Zigbee и Matter там тоже нет. У Сбера только одна колонка поддерживает хотя бы Zigbee — это SberBoom Home. Так что возьмём для сравнения её, ну и Станцию Стрит — как ещё одну портативную «Алису».
SberBoom Home
Если портативность вам не нужна (тем более, для того чтобы сделать Яндекс Станцию Мини 3 Про портативной нужно докупать аккумулятор) и с экосистемой умного дома вы ещё не определились, то SberBoom Home может стать хорошей альтернативой. Правда, в качестве контроллера умного дома SberBoom Home позволяет работать лишь с подключениями по Wi-Fi и Zigbee, без Matter, но и этого вполне достаточно. Просто помните этот факт при покупке умного выключателя, например. А вот как колонка SberBoom Home довольно простая — всего 8 Вт звучания вместо 18 Вт у Яндекса. Зато и цена почти в два раза ниже.
Яндекс Станция Стрит
Если же портативность — это именно то, что вас интересует в первую очередь, то присмотритесь к Яндекс Станции Стрит. Это портативная влагозащищённая Bluetooth-колонка, которая при подключении её к Wi-Fi работает как полноценная Яндекс Станция, и стоит те же 12 тысяч рублей, что и Станция Мини 3 Про. Единственный минус — у неё нет дисплея, поэтому часы отображаться не будут. Зато не надо докупать дополнительный аккумулятор, ведь, он уже встроен в Станцию Стрит.
Ну и ещё здесь нет поддержки устройств Zigbee и Matter, только Wi-Fi. Впрочем, некоторые пользователи предпочитают для Zigbee/Matter покупать отдельный хаб (который в свою очередь уже подключается по Wi-Fi).
Итого
То, что Яндекс продолжает развивать свои Станции в сторону портативности — это хорошо. Инженеры используют разный подход: Станция Стрит отлично подойдёт как замена типичной Bluetooth-колонки где-нибудь в походе или возле бассейна, а Станция Мини 3 Про позволяет не только брать её с собой на пикник, но и может работать с климатическим модулем.
Впрочем, мне кажется, что всё равно нужно что-то более универсальное. Как если бы в Станцию Стрит (я её обозревал ранее) добавить модули Zigbee, Matter, дисплей с часами, и сделать её форму менее вытянутой: тогда она бы отлично смотрелась и в качестве домашней станции, и в качестве портативной Bluetooth-колонки.
Ну или сделать у Станции Мини 3 Про, о которой речь в данном обзоре, влагозащищённый корпус. И, может быть, всё-таки встроить аккумулятор, хотя подключение других модулей тоже не помешает — для тех, кому это нужно. И чтобы модули можно было использовать совместно, а не только один из них.
А так — направление развития верное. Я ещё с первой Яндекс Станции недоумевал: почему у неё нет аккумулятора? Почему бы не сделать устройство универсальным?
- Возможность подключения внешних модулей
- Поддержка Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Matter
- Хороший звук
- Стильный дизайн
- Модули надо покупать отдельно
- Одновременно можно использовать только один модуль
- Корпус не защищён от влаги и пыли
- Высокая цена