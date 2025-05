«Дитя улицы»: умная колонка с мощным звуком а-ля JBL — Яндекс Станция Стрит

Если нажать кнопку дважды — включится следующая композиция, трижды — предыдущая. Если музыка воспроизводится по запросу Алисы (т.е. из интернета), то будет играть следующая «похожая» песня. Например, после того как я попросил проиграть Scorpions — Rock You Like A Hurricane и песня закончилась, Алиса включила Bon Jovi — Livin’ On A Prayer, а после — ZZ Top — Gimme All Your Lovin'.

В остальном при подключении к Wi-Fi колонка работает как обычная Яндекс Станция. Она подключается к приложению Умный дом от Яндекса и там ей даже можно назначить комнату, что, если честно, я считаю недостатком. Какая комната может быть у переносной Bluetooth-колонки? Если б она хоть время показывала… Самостоятельно комнату Яндекс Станция Стрит определять не умеет, а жаль. По какой-нибудь связь близкого действия (по тому же Bluetooth) она вполне могла бы понимать, где находится: у меня по Яндекс Станции в каждой комнате, кроме кухни, например.