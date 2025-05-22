«Дитя улицы»: умная колонка с мощным звуком а-ля JBL — Яндекс Станция Стрит

Запас громкости — приличный, вполне под стать размеру. Большую комнату колонка озвучить в состоянии, как и помешать соседям на пикнике, если включить её на полную громкость. Басы звучат плотно и чётко, но без излишеств. Перегруза в звуке я тоже не заметил. В общем, мне звук очень понравился, но кстати в колонке есть и система из трёх микрофонов — для звонков, например.

В приложении Умный Дом можно настраивать эквалайзер, причём раздельно для помещения и улицы (колонка сама понимает, где находится, по отражению звука от стен) — доступны пресеты, а также 5-полосный ручной эквалайзер. Удобно, что под каждой полосой подписана не только регулируемая частота (точнее — середина диапазона частот), но и указан музыкальный инструмент, который чаще всего звучит в этом диапазоне.

Автономность

Яндекс Станция Стрит имеет аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, который поддерживает зарядку мощностью до 36 Вт (12 В * 3 А) — при такой мощности до 100% колонка заряжается 2,5 часа.

Время работы колонки: до 12 часов воспроизведения музыки (не на полной громкости, разумеется). Заряд можно отслеживать по индикатору из 4-х огоньков. А в режиме ожидания (когда она реагирует на команду «Алиса») колонка может проработать около 35–40 часов.

Конкуренты

Найти конкурента, 1-в-1 повторяющего Яндекс Станцию Стрит я так и не смог: конкуренты от VK (Капсулы с Марусей) и Сбера не имеют портативных решений и работают только от сети. Поэтому пришлось рассматривать обычные Bluetooth-колонки: схожие по размеру, массе, мощности звучания, и защите корпуса от брызг и пыли.

В-принципе, запустив на телефоне приложение Умный Дом от Яндекса и подключив обычную Bluetooth-колонку можно получить практически такую же функциональность, как у Яндекс Станции Стрит, разве что придётся каждый раз нажимать на кнопку, чтобы обратиться к Алисе.