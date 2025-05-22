«Дитя улицы»: умная колонка с мощным звуком а-ля JBL — Яндекс Станция Стрит

«Дитя улицы»: умная колонка с мощным звуком а-ля JBL — Яндекс Станция СтритДавно пора было
Как говорится: «Я рос на улице, братан!».
Ну а если серьёзно, то:
Внешний вид
Внешне Яндекс Станция Стрит напоминает типичную Bluetooth-колонку: цилиндрическая форма (диаметр — 8,3 см, высота цилиндра — 20,2 см), матерчатое покрытие, кнопки управления громкостью и воспроизведением.
У колонки есть ножки, позволяющие устанавливать её горизонтально так, чтобы она никуда не укатилась, но также её можно ставить и на торцы.
Для удобной переноски предусмотрена небольшая петелька, а в комплекте поставляется карабин с ремешком на руку. Масса колонки — 700 г, она довольно тяжелая. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP67.
Блока с кнопками управления здесь два. Первый, возле петельки, содержит разъём USB-C для зарядки, рядом с ним — индикатор заряда, далее — кнопка включения, и после неё — кнопка отключения микрофона. Производитель уверяет, что эта кнопка отключает микрофоны на аппаратном уровне. Верим?
Второй блок управления уже содержит кнопки регулировки громкости, комбинированная кнопка воспроизведение/пауза/следующий трек, кнопка сопряжения Bluetooth, и по центру — кнопка активации Алисы.
Если честно, странно, что кнопка Bluetooth расположена именно здесь, а не где-то возле кнопки питания (или вообще не интегрирована в неё). С другой стороны, запустить Bluetooth-сопряжение можно буквально одним нажатием, а не ритуалом типа: «выключи устройство, отпусти кнопку включения, зажми кнопку включения на 5 секунд» и т.п.
Функции
По сути, Яндекс Станция Стрит — это Bluetooth-колонка с Wi-Fi и голосовым ассистентом «Алиса».
Комбинированная кнопка воспроизведение/пауза/следующий трек работает ровно так, как я от неё и ожидал: одиночное нажатие ставит воспроизведение на паузу, ещё одно нажатие — музыка снова начинает играть с того места, на котором она остановилась. В случае, если никакая музыка не играла, то после нажатия кнопки начинает играть случайная композиция.
Если нажать кнопку дважды — включится следующая композиция, трижды — предыдущая. Если музыка воспроизводится по запросу Алисы (т.е. из интернета), то будет играть следующая «похожая» песня. Например, после того как я попросил проиграть Scorpions — Rock You Like A Hurricane и песня закончилась, Алиса включила Bon Jovi — Livin’ On A Prayer, а после — ZZ Top — Gimme All Your Lovin'.
В остальном при подключении к Wi-Fi колонка работает как обычная Яндекс Станция. Она подключается к приложению Умный дом от Яндекса и там ей даже можно назначить комнату, что, если честно, я считаю недостатком. Какая комната может быть у переносной Bluetooth-колонки? Если б она хоть время показывала… Самостоятельно комнату Яндекс Станция Стрит определять не умеет, а жаль. По какой-нибудь связь близкого действия (по тому же Bluetooth) она вполне могла бы понимать, где находится: у меня по Яндекс Станции в каждой комнате, кроме кухни, например.
А что будет без Wi-Fi? Скажем, если вы решите взять колонку на пикник? А ничего. Алиса оказывается практически бесполезна — она может реагировать разве что на простые короткие фразы типа «Пауза», «Громче» и т.п. и при этом даже не требует произнесения имени «Алиса» или нажатия на фирменную кнопку.
С другой стороны, если подключить колонку к мобильной точке доступа Wi-Fi (раздать интернет со смартфона), то она вновь «оживёт», но делать это не очень удобно. Нужно зажать кнопку выключения микрофона на 6 секунд, зайти в приложение Умный дом от Яндекса, выбрать там колонку и в настройках её подключения к Wi-Fi выбрать добавить новую сеть, и уже после вручную вводить имя сети и пароль. И без ручного ввода тут никак.
Ну а на что в-принципе способна Яндекс Станция с Алисой я тут подробно рассказывать не буду — а то это потянет на отдельную большую статью, да ещё и с рекламным оттенком. Но если кратко, она может управлять устройствами умного дома (лампочками, умными розетками, роботами-пылесосами, да чем угодно, где заявлена совместимость с Алисой), отвечать вам на вопросы используя информацию из интернета и нейросетевой движок YandexGPT.
Короче говоря, в домашних условиях и при подключении к интернету по Wi-Fi Яндекс Станция Стрит работает как обычная Яндекс Станция без часов (при этом, вы можете подключить её к питанию или оставить работать от батарейки). А в поездках это Bluetooth-колонка, которую вы можете подключить к интернету и тогда она будет Bluetooth-колонкой с Алисой. Правда, если попросить её проложить маршрут до дома или спросить, сколько времени идти до дома — она вам не поможет, т.к. будет считать, что дома и находится. GPS или других систем позиционирования в ней нет.
Звук
В Яндекс Станции Стрит установлены два динамика: низкочастотный 44х80 мм мощностью 20 Вт и высокочастотный диаметром 24 мм и мощностью 10 Вт. Суммарная мощность таким образом получается 30 Вт, но звук — моно. Колонка умеет подстраивать звук в зависимости от окружения (помещение, улица), чтобы звучание было плюс-минус одинаковым всегда.
Запас громкости — приличный, вполне под стать размеру. Большую комнату колонка озвучить в состоянии, как и помешать соседям на пикнике, если включить её на полную громкость. Басы звучат плотно и чётко, но без излишеств. Перегруза в звуке я тоже не заметил. В общем, мне звук очень понравился, но кстати в колонке есть и система из трёх микрофонов — для звонков, например.
В приложении Умный Дом можно настраивать эквалайзер, причём раздельно для помещения и улицы (колонка сама понимает, где находится, по отражению звука от стен) — доступны пресеты, а также 5-полосный ручной эквалайзер. Удобно, что под каждой полосой подписана не только регулируемая частота (точнее — середина диапазона частот), но и указан музыкальный инструмент, который чаще всего звучит в этом диапазоне.
Автономность
Яндекс Станция Стрит имеет аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, который поддерживает зарядку мощностью до 36 Вт (12 В * 3 А) — при такой мощности до 100% колонка заряжается 2,5 часа.
Время работы колонки: до 12 часов воспроизведения музыки (не на полной громкости, разумеется). Заряд можно отслеживать по индикатору из 4-х огоньков. А в режиме ожидания (когда она реагирует на команду «Алиса») колонка может проработать около 35–40 часов.
Конкуренты
Найти конкурента, 1-в-1 повторяющего Яндекс Станцию Стрит я так и не смог: конкуренты от VK (Капсулы с Марусей) и Сбера не имеют портативных решений и работают только от сети. Поэтому пришлось рассматривать обычные Bluetooth-колонки: схожие по размеру, массе, мощности звучания, и защите корпуса от брызг и пыли.
В-принципе, запустив на телефоне приложение Умный Дом от Яндекса и подключив обычную Bluetooth-колонку можно получить практически такую же функциональность, как у Яндекс Станции Стрит, разве что придётся каждый раз нажимать на кнопку, чтобы обратиться к Алисе.
|Яндекс Станция Стрит
|Xiaomi Bluetooth Speaker
|Honor Choice Speaker Pro
|Подключение
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi
|Bluetooth 5.3, NFC
|Bluetooth 5.3
|Голосовой помощник
|Алиса
|нет
|нет
|Кодеки
|SBC
|LHDC, SBC
|AAC, SBC
|Стерео
|нет
|да
|нет
|Мощность
|30 Вт
|40 Вт
|30 Вт
|Диапазон частот
|80 Гц – 20 кГц
|80 Гц – 20 кГц
|100 Гц – 20 кГц
|Сабвуфер
|да, 20 Вт
|да, 20 Вт
|да, 20 Вт
|Объединение в стереопару
|да
|да
|да
|Аккумулятор
|3300 мАч (до 12 часов)
|4800 мАч (до 17 часов)
|5200 мАч (до 12 часов)
|Режим пауэрбанка
|нет
|да, по проводу
|нет
|Габариты
|202х83х83 мм
|202х73х73 мм
|210х72х72 мм
|Масса
|700 г
|660 г
|635 г
|Класс защиты
|IP67
|IP67
|IP67
|Цена
|15 тысяч рублей
|6,7 тысяч рублей
|7 тысяч рублей
Xiaomi Bluetooth Speaker
Главное преимущество этой модели — стереозвук. Также производитель заявляет внушительную автономность в 17 часов, но судя по отзывам это слегка преувеличено. Мощность звучания здесь 40 Вт, а не 30 Вт, как у Яндекса, но как раз за счёт второго высокочастотного динамика — каждый по 10 Вт. Плюс, от Xiaomi Bluetooth Speaker можно по проводу заряжать другие устройства.
Также здесь есть поддержка кодека LHDC, а не только SBC, это кодек с высоким битрейтом и качеством звучания, но он поддерживается очень ограниченным количеством устройств (можете посмотреть их список на официальном сайте — он гуглится по запросу «LHDC Official»). Не стоит путать его с кодеком LDAC, который поддерживается практически везде.
Honor Choice Speaker Pro
Относительно лёгкая колонка, поддерживающая кодек AAC (при воспроизведении с айфона качество по нему выше, чем с SBC), правда басы тут начинаются от 100 Гц, а не 80 Гц, как у Яндекса и Xiaomi.
Итого
При цене в 15 тысяч рублей Яндекс Станция Стрит воспринимается уж очень дорогой Bluetooth-колонкой — прямые конкуренты с таким же качеством и громкостью звука (без учёта функциональности Алисы) стоят в два раза дешевле. Та же встроенная Алиса тоже не киллер-фича, ведь, без телефона, раздающего интернет, Яндекс Станция Стрит за пределами дома ничем не отличается от обычной Bluetooth-колонки, а если уже есть телефон и интернет — можно запустить то же приложение Умный дом от Яндекса, и получить практически такую же функциональность с любой Bluetooth-колонкой. Практически — потому что придётся нажимать кнопку на телефоне и потому, что общаться придётся с телефоном, а не с колонкой.
С другой стороны, как устройство само по себе Яндекс Станция Стрит производит очень приятное впечатление: корпус выглядит солидно, стильно и надёжно, а звук лично мне действительно очень понравился. Чувствуется некая премиальность, как у техники Apple (в хорошем смысле). Интересно, что изготовителем колонки указано ООО «Информационно-технологическая компания Яндекс» с адресом в Шанхае, Китай. Так что есть все причины полагать, что Яндекс Станция Стрит — это не наклеенный шильдик, а собственное производство, пусть и в Китае.
Интересно, сколько бы стоила колонка, если бы её сделали в России?
- Шикарно выглядит
- Шикарно звучит
- Компактная для такого звука
- Водо-пылезащита IP67
- Цена, конечно, жэстачайшая...
- Без телефона за пределами дома превращается в обычную Bluetooth-колонку
- Могли бы и часы как-то встроить