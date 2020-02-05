Заждались полноразмерных наушников Apple с шумоподавлением? А их уже продают!
Внешний вид
Beats Solo Pro — беспроводные наушники закрытого типа, которые подключаются к устройству воспроизведения по протоколу Bluetooth.
Конструкция наушников складная — благодаря этому их можно убрать в относительно компактный чехол.
Собственно, если разложить наушники — они автоматически включаются. Если сложить - выключаются.
Проводным способом наушники подключать нельзя. Единственный порт для подключения — Lightning (как у айфона) для зарядки. Владельцев айфонов это, безусловно, порадует, остальных скорее огорчит - придётся в поездки брать ещё один кабель.
Сами чашечки — маленькие, т.е. ушная раковина не помещается внутрь. При этом, материал чашечек — кожзаменитель, довольно приятный на ощупь. В целом, Beats Solo Pro выглядят качественно и “дорого”. Их приятно трогать.
Из видимых органов управления — единственная кнопка внизу левой чашечки. Её однократное нажатие переключает режимы шумоподавления и усиления внешних звуков.
Полноценно управлять воспроизведением можно с помощью правой чашечки. Нажатие в центр - воспроизведение/пауза (а также двойное нажатие - переход к следующему треку, тройное - к предыдущему). Вверх/вниз - регулировка громкости. Причём, это именно полноценное нажатие, а не сенсор - как по мне, это только плюс.
Функции
Компания Beats сегодня принадлежит Apple - а потому управление наушниками встроено в iOS по умолчанию. То есть, можно не только подключаться к ним (что логично), но и видеть заряд и переключать режимы шумодава. При этом, для подключения достаточно включить наушники, разложив их, и положить рядом с айфоном.
Для Android же предусмотрена утилита, которая, впрочем, не делает ничего особенного — но только в ней есть подсказка, что для включения режима сопряжения надо зажать кнопку внизу левой чашечки. Да, вы правильно поняли — в бумажной инструкции, прилагаемой к наушникам, такой информации нет.
Также в утилите для Android есть переключение режима шумодава — там уже помимо активного шумодава и усиления внешнего звука (что можно переключать и на самих наушниках) доступен и пассивный режим - когда Solo Pro работают просто как обычные беспроводные наушники.
Однако приложение для Android почему-то хочет постоянно висеть в фоне (как оно пишет — для быстрого подключения), и, разумеется, тратить батарейку смартфона. Лично я в итоге удалил приложение и не заметил какой-либо разницы. Тем более, что никаких настроек звука и улучшайзеров в приложении нет.
В общем… По функциям получается даже всё. Ничего лишнего, никаких экспериментальных и странно работающих функций (типа Reality 360 Audio, как у Sony), никаких настроек, над включением которых зависаешь как буриданов осёл — то ли включить и лучше будет, то ли оставить выключенным, чтобы музыку не портить. Разве что, отдельным параграфом стоит поговорить о шумодаве.
Шумоподавление
Наушники могут работать в трёх режимах: активное шумоподавление, пассивное (это когда шумы блокируются просто за счёт закрытой конструкции наушников) и усиление фонового звука.
Надо сказать, шумодав здесь действительно отличный — на уровне Sony WH-1000XM3 и лучше, чем у Sony XB900. Последние не глушат резкие звуки и голоса, но у Beats Solo Pro глушится почти всё. Голос рядом стоящего человека разобрать можно, но с большим трудом.
При этом, и окружающим ваша музыка совершенно не мешает. Стоит надеть наушники — и можно слушать heavy metal на большой громкости в тихой комнате. Так что, с созданием этакого персонального пространства для прослушивания музыки Beats Solo Pro справляются отлично.
Звук
В целом звук в Beats Solo Pro хорошо читается, хотя высокие частоты могут звучать немного странно — будто с потерей качества (но именно на тихих высоких, вроде звука хай-хета на ударной установке). Что мне понравилось - басы здесь умеренные, ровные, наушники не пытаются впечатлить слушателя “бумканьем”. Хотя, середины иногда бывает многовато, но это зависит от прослушиваемого материала. В каких-то треках есть это ощущение, в других - всё нормально.
Никаких эквалайзеров и улучшайзеров ни в самих наушниках, ни в утилите для Android здесь нет — что лично для меня тоже плюс. Музыка, на мой взгляд, должна звучать “как задумано”, или максимально близко к тому. Хотя никто не мешает включить эквалайзер в приложении-плеере.
Автономность
С включённым шумоподавлением наушники могут проработать до 22 часов, а если перейти в пассивный режим (где отключено и шумоподавление и усиление окружающих звуков), до время увеличивается почти в два раза.
В целом, автономность неплохая, но главное здесь не это. Если наушники разрядились, то за 10 минут зарядки (в том числе, от USB-порта ПК) можно получить до трёх часов прослушивания музыки.
Итого
Beats Solo Pro стоят чуть дешевле (обычно на тысячу рублей в одном и том же магазине), чем Sony WH-1000XM3, и, в-принципе, являются хорошей альтернативой — по качеству шумодава они практически не уступают. Зато на стороне Solo Pro — компактность. Хотя если вам больше нравится, когда ушная раковина полностью (или почти полностью) “окутывается” амбюшурой, то вариант от Sony вам подойдёт лучше.
Из достоинств Beats Solo Pro — простота в управлении (особенно мне нравится включение раскладываением), возможность запоминать сопряжение с несколькими (больше чем два) устройствами, ну и, конечно же, потрясающий шумодав.
Из недостатков — порт Lightning (для пользователей Android, т.к. для владельцев iPhone это, наоборот, плюс) и немного смазанные на мой вкус верхние частоты.
- Отличное шумоподавление
- Стильные, удобные
- За 10 минут можно зарядить на 3 часа работы
- Дешевле, чем Sony
- Порт зарядки Lightning (для тех, у кого iPhone)
- Немного "каши" в высоких частотах
- Порт зарядки Lightning (для тех, у кого нет iPhone)