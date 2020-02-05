Заждались полноразмерных наушников Apple с шумоподавлением? А их уже продают!

В общем… По функциям получается даже всё. Ничего лишнего, никаких экспериментальных и странно работающих функций (типа Reality 360 Audio, как у Sony), никаких настроек, над включением которых зависаешь как буриданов осёл — то ли включить и лучше будет, то ли оставить выключенным, чтобы музыку не портить. Разве что, отдельным параграфом стоит поговорить о шумодаве.

Шумоподавление

Наушники могут работать в трёх режимах: активное шумоподавление, пассивное (это когда шумы блокируются просто за счёт закрытой конструкции наушников) и усиление фонового звука.

Надо сказать, шумодав здесь действительно отличный — на уровне Sony WH-1000XM3 и лучше, чем у Sony XB900. Последние не глушат резкие звуки и голоса, но у Beats Solo Pro глушится почти всё. Голос рядом стоящего человека разобрать можно, но с большим трудом.

При этом, и окружающим ваша музыка совершенно не мешает. Стоит надеть наушники — и можно слушать heavy metal на большой громкости в тихой комнате. Так что, с созданием этакого персонального пространства для прослушивания музыки Beats Solo Pro справляются отлично.

Звук

В целом звук в Beats Solo Pro хорошо читается, хотя высокие частоты могут звучать немного странно — будто с потерей качества (но именно на тихих высоких, вроде звука хай-хета на ударной установке). Что мне понравилось - басы здесь умеренные, ровные, наушники не пытаются впечатлить слушателя “бумканьем”. Хотя, середины иногда бывает многовато, но это зависит от прослушиваемого материала. В каких-то треках есть это ощущение, в других - всё нормально.