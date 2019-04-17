Ноутбуки с идеальными экранами или Новый конкурент Apple MacBook Pro

Новинки также получили по комфортной клавиатуре с подсветкой и кликпад c защитным стеклом Gorilla Glass. А 715-й еще и отдельный цифровой блок, чего, по заявлению Acer, с хромбуками прежде не случалось. Но от агрессивной внешней среды защищён не только кликпад (что было бы странно), но и весь ноутбук целиком – корпуса обеих новинок сделаны из анодированного алюминия и соответствуют американскому военному стандарту MIL-STD 810G. А для быстрой авторизации в своей учетной записи предусмотрен сканер отпечатка пальца.

Комплект портов у новинок одинаковый и довольно разнообразный: два USB Type-C, один USB 3.0 Type-A и карт-ридер для microSD-карт.

В дорогу

Spin 3

Не всем по вкусу хромбуки, это факт. К счастью, Acer производит в основном ноутбуки для работы со старой-доброй Windows, как, например, Acer Spin 3. Это даже не совсем ноутбук – это трансформер на манер Lenovo Yoga, только от Acer. Другими словами, крышка с дисплеем разворачивается на 360 градусов, благодаря чему ноутбук превращается в планшет. В России Spin 3 будет стоить всего от 40 000 рублей, что очень гуманно. Это достаточно небольшой ноутбук с 14-дюймовым экраном – идеальная диагональ того, чтобы было не только удобно работать, но и носить гаджет с собой. Экран, кстати, с Full HD разрешением, а также сенсорный – распознаёт и пальцы, и специальный стилус Acer Active Pen, который помещается в корпусе ноутбука. Поэтому можно не только тыкать пальцем в большие элементы на дисплее, но и писать картины, ретушировать фотографии, в общем, всячески работать с графикой. Весит Spin 3 1,7 килограмма – не худышка, но для постоянного ношения в рюкзаке подойдёт более чем.