Ноутбуки с идеальными экранами или Новый конкурент Apple MacBook Pro

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Для студентов (но не обязательно только для них)
Во-первых, хромбуки. Да-да, те самые, которые работают на экзотичной для русского человека операционной системе – Chrome OS от Google. За рубежом ноутбуки с Chrome OS заметно подвинули дешёвые модели с Windows, а вот у нас народ их до сих пор не распробовал, потому что в России бюджетный ноутбук – это не второй компьютер для богатых, а первый (и, часто, единственный) компьютер для бедных, увы.
Жаль, потому что распробовать тут есть что. Во-первых, цена на эти две модели – Acer Chromebook 714 и Chromebook 715 – в США они будут продаваться за 549 и 499 долларов соответственно. За эти деньги продвинутый «виндобук», увы, не купишь.
Новые хромбуки получили множество разных процессоров – от Intel Celeron до Intel Core i3 и i5, а также от 32 до 128 ГБ на eMMC-накопителе и от 8 до 16 Гб памяти. Накопители не слишком большие, но только не для хромбуков, которые заточены на активную работу с облачными сервисами, нежели на хранение всех нужных и ненужных данных непосредственно на самом ноутбуке.
Несмотря на небольшую цену, оба ноутбука оснащаются IPS-панелями с разрешением 1920x1080 точек – 715-й идёт с 15,6-дюймовым экраном, а 714-й – с 14-дюймовым. Им немного не хватает яркости для работы на улице, в остальном это очень хорошие дисплеи для своих денег. Опционально они могут быть сенсорными.
Новинки также получили по комфортной клавиатуре с подсветкой и кликпад c защитным стеклом Gorilla Glass. А 715-й еще и отдельный цифровой блок, чего, по заявлению Acer, с хромбуками прежде не случалось. Но от агрессивной внешней среды защищён не только кликпад (что было бы странно), но и весь ноутбук целиком – корпуса обеих новинок сделаны из анодированного алюминия и соответствуют американскому военному стандарту MIL-STD 810G. А для быстрой авторизации в своей учетной записи предусмотрен сканер отпечатка пальца.
Комплект портов у новинок одинаковый и довольно разнообразный: два USB Type-C, один USB 3.0 Type-A и карт-ридер для microSD-карт.
В дорогу
Spin 3
Не всем по вкусу хромбуки, это факт. К счастью, Acer производит в основном ноутбуки для работы со старой-доброй Windows, как, например, Acer Spin 3. Это даже не совсем ноутбук – это трансформер на манер Lenovo Yoga, только от Acer. Другими словами, крышка с дисплеем разворачивается на 360 градусов, благодаря чему ноутбук превращается в планшет. В России Spin 3 будет стоить всего от 40 000 рублей, что очень гуманно. Это достаточно небольшой ноутбук с 14-дюймовым экраном – идеальная диагональ того, чтобы было не только удобно работать, но и носить гаджет с собой. Экран, кстати, с Full HD разрешением, а также сенсорный – распознаёт и пальцы, и специальный стилус Acer Active Pen, который помещается в корпусе ноутбука. Поэтому можно не только тыкать пальцем в большие элементы на дисплее, но и писать картины, ретушировать фотографии, в общем, всячески работать с графикой. Весит Spin 3 1,7 килограмма – не худышка, но для постоянного ношения в рюкзаке подойдёт более чем.
Acer Spin 3 оснащается жёстким диском на терабайт, но в 2019 году, безусловно, лучше сделать свой выбор в пользу SSD. В Spin 3 твердотельник идёт вплоть до 512 ГБ. Процессоры здесь от Intel линейки Whiskey Lake – от простенького Pentium Gold 5405U до очень бодрого Core i7-8565U. Есть здесь и отдельный графический чип, причём самый свежий, но самый младший среди того, что есть у NVIDIA – MX230. В Dota 2 поиграть, в Fortnite. Производительность MX230 примерно равна старенькой NVIDIA GeForce GTX 760M.
Среди портов есть видеовыход HDMI для подключения к монитору или проектору, парочка USB T ype-A портов, а также карт-ридер для карт SD и разъём для гарнитуры. В России обновлённый Acer Spin 3 должен появится в июле.
TravelMate P614-51
Но если вам нужен еще более подходящий для поездок ноутбук, то у Acer есть специальная серия устройств для этого. Новинкой в ней стал ноутбук TravelMate P6 (а именно P614-51). Он также получил 14-дюймовый дисплей, но, в отличие от Spin 3, весит всего 1,1 килограмма, что делает его потрясающим компаньоном для путешествий. Но тонкий – не значит хрупкий. Acer заявляет, что эта модель прошла испытания, в том числе 26 падений с высоты 1,22 метра. Корпус у новинки из алюминиево-магниевого сплава, что делает его лёгким и прочным одновременно.
Выглядит он более практично, чем какой-нибудь MacBook Air, а также имеет интересную особенность – шторку для веб-камеры. Шутки-шутками, но кто знает, не следит ли кто-нибудь за вами или за мной через вебку прямо сейчас. Но есть у TravelMate P6 «игрушки» и поинтереснее. Например, модем 4G, который, правда, потребует использования eSIM, а в нашей стране электронные симки пока не поддерживаются, и скорее всего и не будут, так как операторы и ФСБ выступили против. Но у нас хотя бы пока еще не запретили NFC, который также есть в новом TravelMate P614.
Но и это еще не всё – здесь одновременно есть как сканер отпечатка пальца, так и ИК-камеры для распознавания вас по лицу. Еще ноутбук может похвастать наличием Thunderbolt 3 среди прочих своих портов, среди которых можно также найти HDMI, два USB 3.0 Type-A, RJ-45 для подключения к локальной сети и разъём для наушников.
Начинка снова солидная: процессоры Intel вплоть до i7 (не шестиядерные, конечно, в 1,1-килограммовом ноутбуке-то, но всё же очень производительные), SSD вплоть аж до 1 Тб и до 24 ГБ оперативной памяти. Также в корпусе TravelMate P6 нашлось место для новенького видеочипа NVIDIA GeForce MX250, правда, так как это очень компактный ноутбук, то только для 10-ваттной версии этого чипа (а не полноценной 25-ваттной).
Производитель также обещает до 20 часов работы от одного заряда аккумулятора, но мы-то с вами знаем, что едва ли бывают виндобуки, которые могут протянуть 10 часов при нормальном уровне яркости и какой бы то ни было нагрузке.
Что еще забыл упомянуть? Дисплей, конечно же, с разрешением 1920x1080 точек, а клавиатура – с подсветкой.
Для архитекторов, графических дизайнеров, инженеров, видеомонтажёров, программистов
Всего несколько лет назад Acer вошла на рынок игровых ноутбуков и стала создавать оные с предельной производительностью, агрессивным дизайном – всё по законам жанра. А в этот раз на своей презентации компании объявила о новой линейке – специальных ПК и ноутбуках для создания контента. То есть для архитекторов, графических дизайнеров, инженеров, видеомонтажёров, программистов, режиссёров и других людей, кто не просто потребляет контент (сайты, сериалы, игры), но в первую очередь нуждается в производительном ноутбуке для создания этого самого контента. Линейка получила название ConceptD, которое может нравиться или нет, но суть, я думаю, проста – создание бренда и линейки ноутбуков и компьютеров, которые бы потеснили нишу, занятую Apple и её «макбуками».
Но, конечно, отличительными чертами линейки Acer ConceptD будет не только её название. Acer заявляет, что это будут очень производительные «машины» с мощными процессорами и профессиональными видеокартами, но с низким уровнем шума, а также с дисплеями с очень точной цветопередачей. И, конечно, они не будут выглядеть так по-тинейджерски, как игровые ноутбуки. Цена будет чуть более высокой, чем на игровые ноутбуки с похожим «железом» (куда же еще дороже?) — как объясняет производитель, за счёт очень качественных дисплеев.
ConceptD 5 и ConceptD 7
ConceptD 5 и ConceptD 7 сильно выделяются среди традиционных ноутбуков уже хотя бы тем, что оба полностью белые. Правда, если покопаться в памяти, можно вспомнить, что это уже не первые белые ноутбуки даже самой Acer. И, тем не менее, выглядит это довольно свежо на фоне многих привычных моделей. Как-то более степенно. Правда несмотря на то, что корпус частично металлический, ощущение не самого дорого пластика не покидает всё время использования. Хочется верить, что Acer обратит на это внимание, ведь встречают по обложке.
Роднит ConceptD 5 и ConceptD 7 не только цвет, но и то, что оба обладают 15,6-дюймовыми дисплеями с 4К-разерешением и 100% покрытием AdobeRGB, а также сертификатом от известной американской компании Pantone. Такие дисплеи действительно редкость, так что работающие с графикой определённо обратят на них внимание, ведь производительность — это далеко не всё.
ConceptD 5 — самый компактный среди трёх моделей новой линейки. Однако заряжен весьма мощным, но необычным железом. У него под капотом процессор Intel со встроенной видеокартой AMD — чуть ли не штучный товар, который мало где можно встретить. Называется эта серия процессоров Intel Kaby Lake G, правда впервые была представлена еще на CES 2018. В ConceptD 5 можно будет встретить вариацию этих гибридных процессоров с графикой Radeon™ RX Vega M GL, которая по производительности находится примерно посередине между NVIDIA GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Что же касается непосредственно CPU, то он хоть и 4-, а не 6-ядерный, но по быстродействию как Intel Core i5-8300H, который в свою очередь в среднем чуть мощнее Intel Core i7-7700HQ. В общем, отличный тандем для ноутбука с весом всего 1,5 кг. Вполне может посоревноваться с некоторым 15-шками Apple MacBook Pro.
Хранить данные предлагается на SSD объёмом до одного терабайта. А вот оперативной памяти до 16 ГБ — и вот тут кому-то хватит, а кому-то уже нет, не зря же «макбуки» столько ругали за невозможность увеличить память до 32 ГБ.
Портов у него предостаточно: HDMI, три USB 3.0 Type-A, один Thunderbolt 3 и мини-джек для гарнитуры.
Модель интересная, так как это чуть ли не ультрабук, но с очень мощной начинкой и из ряда вон крутым дисплеем, но и стоить будет вот совсем не мало — от 120 000 рублей.
ConceptD 7 тоже с 15,6-дюймовым дисплеем, но уже покрупнее и потяжелее, так как начинка там намного более серьёзная. Правда, он все ещё вписывается в 2,1 кг, так что вполне может жить у вас в рюкзаке. В принципе, все различия укладываются в платформу. Например, здесь уже даже не 6-ти, а 8-ядерные процессоры — самого свежего, девятого поколения. А также обещается видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q — почти самая топовая на данный момент у NVIDIA. И всё это в ноутбуке толщиной всего 18 мм. Ценник, соответственно, повыше — от 150 000 рублей.
ConceptD 9, самый дорогой из ноутбуков это линейки для всевозможного рода творцов, стоит аж вдвое дороже, чем ConceptD 7 — от 360 тысяч рублей. Выглядит он слегка своеобразно, так как Acer взялась за старое и сделала необычное крепление дисплея к остову. Подобной конструкцией уже обладали некоторые предыдущие модели и, если вам довелось их распробовать, вы знаете, что это очень удобная идея.
Также из необычного здесь то, что тачпад расположен справа от клавиатуры, так как под ней ничего нет — под ней ноутбук заканчивается, так как она расположена весьма близко к краю.
Дисплей здесь больше — 17,3 дюйма, зато сенсорный и с поддержкой стилуса Wacom EMR и 4096 уровней силы нажатия, и также со 100-процентным покрытием AdobeRGB. А вот железо еще мощнее. Уже не Max-Q, а полноценная топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, и 8-ядерные процессоры Intel Core i9 девятого поколения. А также до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц, и до твердотельник объёмом до терабайта.
Кроме цены есть и другой побочный эффект от навороченного железа и большого экрана — вес, который у ConceptD 9 составляет 4 кг.
Все три ноутбука объединяет не только производительность, но и большое внимание к уровню шума системы охлаждения. Производитель утверждает, что шум от их ноутбуков линейки ConceptD не превышает 40 дБ.
Универсальные
В отличие от Apple, которая тоже не прочь продавать ноутбуки по ценам автомобилей, у Acer есть универсальные ноутбуки с более чем вменяемым ценником. Например, стоимость Acer Aspire 3 начинается всего от 20 000 рублей. Его можно найти как в компактном корпусе с 14-дюймовым дисплеем, так и «домашнюю» махину с 17,3-дюймовым. Здесь в кой-то веки есть выбор не только между Intel и Intel, но и вспомнили про второго игрока на рынке процессоров и, кстати, видеокарт — AMD. Так что в Aspire 3 может быть как Intel Core i7 восьмого поколения с графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX230, так и AMD Ryzen второго поколения плюс видеокарта Radeon RX 540. Так или иначе по производительности всё это вполне неплохо — для графических редакторов, сред разработки и для очень нетребовательных игр подойдёт отлично.
Дисплей у Aspire 3 с Full HD-разрешением, но, конечно, уже без всяких сертификатов от навороченных американских фирм. Обещается, что может быть до 32 ГБ оперативной памяти, что очень солидно, и сразу два накопителя — жёсткий диск на 1 ТБ и SSD на пол терабайта.
Aspire 5 существует только с 15,6-дюймовым дисплеем более высокого уровня, чем у Aspire 3, чуть более металлическим корпусом, и вместо GeForce MX230 у него более интересная видеокарта — MX250, на которой уже можно и в GTA V поиграть. Aspire 5 оценивается как минимум в 35 000 рублей.
А вот характеристики Aspire 7 пока какие-то туманные. Там, скорее всего, будет одна из новых видеокарт NVIDIA, но примерно уровня 1050/1050 Ti, а также вплоть до 2-терабайтного жёсткого диска и SSD вплоть до терабайта. Стоимость начинается с 60 000 рублей.
Для любителей игр
Я начал эту статью с того, что Acer не так давно вошла на рынок игровых ноутбуков. И, видимо, ей там очень понравилось, так как компания не сбавляет обороты — геймерских машин было представлено предостаточно. Самые доступные из них — линейка Acer Nitro, куда вошли два ноутбука: Nitro 5 и Nitro 7. У них много общего. Например, почти одинаковая начинка: новейшие CPU Intel — самого свежего, девятого поколения. Насчёт конкретных моделей Acer пока молчит, как и о конкретных видеокартах NVIDIA GeForce GTX, которыми будут оснащаться эти две новинки. У обоих будет до двух накопителей SSD, объединённых в RAID, а также жёсткий диск объёмом до 2 Тб (с нынешним «размером» игр — совершенно необходимый объём).
Отличительной особенностью обоих ноутбуков, помимо совершенно новых процессоров, также стали дисплеи с поддержкой частоты обновления в 144 Гц. Причём у «семёрки» это 15,6-дюймовый дисплей, а у «пятёрки» — как 15,6”, так и 17,3”, оба c Full HD-разрешением. Минимальное время отклика дисплеев — 3 мс.
Основная разница между Nitro 5 и Nitro 7 — это внешний вид. Да, оба выполнены в чёрном корпусе с красными вкраплениями и красной подсветкой клавиатуры, но всё-таки разница между ними тоже есть. Nitro 7 чуть более дорогой продукт, он тоньше — всего 2 см в толщину, выглядит чуть солиднее, собраннее, интереснее, да и в его конструкции меньше пластика и больше металла. Nitro 5 уже 2,4 см в толщину, его экстерьер слегка попроще, более кричащий «Я – геймерский ноутбук!», чуть менее стильный, но, тем не менее, своеобразный и запоминающийся.
«Пятёрка» будет продаваться в России с мая по цене от 60 000 рублей, «семёрка» — с июня от 70 000 рублей.
Acer Nitro — крутые игровые ноутбуки, но не самые крутые из тех, что есть в ассортименте Acer. Есть у неё еще более навороченная линейка — Predator. В неё вошли две новинки: Predator Helios 300 и Predator Helios 700. Начнём с первого, который помладше. Он будет стоить в России уже от 90 000 рублей, но зато получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, и опять-таки оставшиеся неназванными CPU Intel Core i7 девятого поколения. Его можно будет найти как с 15,6-дюймовым экраном, так и с 17,3-дюймовым. Тоже с частотой обновления 144 МГц и временем отклика 3 мс.
Для сумасшедших (в хорошем смысле этого слова)
Самое вкусное — ноутбук Acer Predator Helios 700 — я оставил напоследок. Им можно восхищаться, его можно ненавидеть, но равнодушным точно остаться нельзя. Во-первых, он огромен — весит 4,5 килограмма, а порты, даже такие большие, как RJ-45, просто-таки теряются на его гранях высотой 4,2 см.
Но выделяет его из толпы не (только) это. У него весьма любопытная система охлаждения. Для того, чтобы активировать её на все деньги и получить возможность разогнать ноутбук, вам потребуется — кто бы мог подумать — подвинуть клавиатуру-слайдер на себя. Таким образом, вы открываете дополнительный доступ к воздуху двум большим вентиляторам.
Правда, место для запястий и кистей рук вместе с тачпадом из-за этого съезжают на стол. Но место под запястья всё же остаётся, поэтому играть или набирать тексты (ну а вдруг) остаётся всё так же удобно. Даже еще удобнее, ведь вам в таком случае не надо отодвигать от себя ноутбук, что иногда хочется сделать с «машинами», у которых диагональ дисплея целых 17,3 дюйма. Другая интересная фича — клавиши WASD, которые имеют несколько степеней чувствительности, как стики у геймпадов. Это позволит вам плавно управлять скоростью вашего персонажа, что особенно важно для авто-, мото-, авиа- и прочих симуляторов. Осталось дождаться поддержки от них.
Конечно же, внутри стоят самые мощные процессоры Intel — Core i9 девятого поколения, а также видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 (или 2070 в конфигурации попроще), а также до 64 ГБ оперативной памяти, но неизвестно что с накопителями.
Дисплей в Predator Helios 700 также с очень высокой частотой обновления — 144 Гц, что не даст вашему противнику не единого шанса пробежать мимо вас незамеченным. Есть и постоянные «плюшки» крутых геймерских машин: разноцветная подсветка клавиатуры и тачпада, куча всевозможных портов и кнопка «Turbo» для разгона системы одним нажатием. Стоит Predator Helious 700 на фоне вышеупомянутого ConceptD 9, я бы сказал, дёшево — от 200 000 рублей, а появится в магазинах с июля.