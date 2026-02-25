Blackview Mega 12 5G — новый 12-дюймовый планшет с защитой IP69K и комплектом аксессуаров для работы

Что касается автономности, но внутри установлена батарея 10000 мАч с комплектной зарядкой на 55 Вт (полная за 85 мин, 50% за 35 мин). Не удивляйтесь, что в нашем общем зачёте девайс находится в конце списка. Во-первых, соревнуется он с более компактными смартфонами (меньше экран = медленнее разрядка), а во-вторых, он занимает своё гордое место среди остальных планшетов.

В реальности же автономности Blackview Mega 12 5G при работе на яркости в 200 нит хватает примерно на полдня просмотра видео, почти 15 часов чтения книг и 10 часов игры в тяжелые игрушки вроде Genshin Impact.

Камера

Камера Blackview Mega 12 5G простая, но она вполне сойдёт для повседневки. Заднего 50-мегапиксельного модуля Sony IMX766 с цифровой стабилизацией хватит, чтобы сделать общие снимки снимки днём. Стройка на улице, пейзаж с лесом или вид из окна будут более чем на сносном уровне. А вот документы или мелкие детали (как например капсулы кофе на фотках), да ещё где-нибудь с недостаточным освещением... увы.

На экране самого планшета будущие фотки выглядят скорее плохо (слишком уж большой дисплей для такого модуля), а вот на смартфоне или на компьютере — недурно. Посмотрите сами.