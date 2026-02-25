Blackview Mega 12 5G — новый 12-дюймовый планшет с защитой IP69K и комплектом аксессуаров для работы
Компания Blackview позиционирует новинку в среднем ценовом сегменте — стартовая цена в мире около 300 долларов за версию 12/256 ГБ, с возможностью докупить клавиатуру, стилус и мышку в сете. Что еще интересного в практически ноунейм планшете за несколько сотен баксов? Как минимум поддержка 5G, экран диагональю 12,2” и батареей на 10000 мАч. А самое главное – это всё упаковано в относительно тонкий корпус с защитой IP69K. Давайте разбираться, реально ли он настолько хорош?
Внешний вид
Корпус Mega 12 собран из алюминия с пластиковыми вставками, весит 690 граммов при размерах 280,2х194,2х8,2 мм — примерно столько же, сколько и у многих 12-дюймовых конкурентов, но вот они без защиты по стандарту IP69K. Вариантов раскраски у девайса всего два: чёрный (или скорее тёмно-серый) и трендовый в этом году оранжевый. Трогать его приятно на ощупь, матовое покрытие не скользит и уж точно отталкивает отпечатки лучше глянцевого.
Порты находятся в классических местах. Снизу USB Type-C, справа слот под nanoSIM или microSD, боковой сканер отпечатка, который интегрирован в кнопку питания, и кнопки регулировки громкости. Слева магниты под крепление комплектной клавиатуры-чехла.
Из минусов — нет 3,5 мм разъёма для аудио, но сверху и снизу расположены четыре стереодинамика (по два с каждой стороны). Звук не такой уж и плохой, достаточно объемный, басовитый, не «жестянка» как у многих бюджетников. Ну и комплектная клавиатура-чехол и стилус превращают планшет в мини-ноутбук, клавиши мягкие, трекпад отзывчивый, хоть и мелковат для больших пальцев. Стильно смотрится, но вес и объём (сам чехол немного «пухлый») дает о себе знать в руке — для чтения лёжа лучше подставка. Не понравилось, что магнитное крепление не такое уж и «магнитистое». Достаточно одного неловкого движения и конструкция может упасть.
Ещё в комплекте идут наушники (практически целиком визуально копирующие EarPods), недорогая мышка, комплект для зарядки. Короче, если нужно например подарить такой комплект для замены старого ноутбука у родственников, то вообще не стыдно будет.
Дисплей
Экран у Blackview Mega 12 5G – IPS LCD на 12,2 дюйма с разрешением 2400х1600 пикселей (соотношение 3:2, 236 ppi) и частотой обновления в 120 Гц порадует плавностью. Яркость типичная для недорогих Andoid-устройств и составляет около 300 нит по нашим замерам. Этого хватает для улицы в пасмурный день, но под прямым солнцем контент выцветает — антибликовое покрытие помогает слабо.
|Blackview Mega 12 5G
|Максимальный уровень яркости
|291 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7600К
Цветопередача sRGB примерно 85%, контрастность для подобных дисплеев тоже неплохая — 1300:1. А вот значение deltaE скорее завышено. Спасибо и за неплохо настроенную цветовую температуру в 7600К в стандартом режиме работы дисплея.
Единственное, к чему можно серьезно прикопаться, так это к углам обзора. Если яркость дисплея выкручена вполовину и ниже, то из-за больших размеров вы начинаете видеть искажения цветов глазами. Особенно это заметно на белом фоне, когда начинаете крутить планшет в руках или держите его не параллельно вашему лицу, а как-нибудь по диагонали. В общем, в Blackview Mega 12 5G установлен недорогой экран с почти хорошей настройкой из коробки.
Производительность
Сердцем служит MediaTek Dimensity 7200, построенный на техпроцессе в 4 нм. По своей сути, это «реинкарнация» (или переименование) Dimensity 8100 с небольшими изменениями вроде немного урезанных частот.
В Antutu чип набирает примерно 780 000 баллов. Точно хватит для того, чтобы PUBG Mobile на приличных настройках при 60 кадрах в минуту. В продаже есть версии на 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (плюс не забывайте про поддержку microSD), а ещё можно виртуально «расширить» оперативку до 48 гигов.
Что касается автономности, но внутри установлена батарея 10000 мАч с комплектной зарядкой на 55 Вт (полная за 85 мин, 50% за 35 мин). Не удивляйтесь, что в нашем общем зачёте девайс находится в конце списка. Во-первых, соревнуется он с более компактными смартфонами (меньше экран = медленнее разрядка), а во-вторых, он занимает своё гордое место среди остальных планшетов.
В реальности же автономности Blackview Mega 12 5G при работе на яркости в 200 нит хватает примерно на полдня просмотра видео, почти 15 часов чтения книг и 10 часов игры в тяжелые игрушки вроде Genshin Impact.
Камера
Камера Blackview Mega 12 5G простая, но она вполне сойдёт для повседневки. Заднего 50-мегапиксельного модуля Sony IMX766 с цифровой стабилизацией хватит, чтобы сделать общие снимки снимки днём. Стройка на улице, пейзаж с лесом или вид из окна будут более чем на сносном уровне. А вот документы или мелкие детали (как например капсулы кофе на фотках), да ещё где-нибудь с недостаточным освещением... увы.
На экране самого планшета будущие фотки выглядят скорее плохо (слишком уж большой дисплей для такого модуля), а вот на смартфоне или на компьютере — недурно. Посмотрите сами.
А как насчёт цифрового двухкратного зума?
Как мне кажется, качество получившихся фотографий из-за кропа становится прям заметно хуже. И не похоже, что планшет пытается его подтянуть алгоритмами. Поэтому я бы постоянно делал снимки только на стандартном режиме съёмки.
Видео мы снимали в 1080p, поскольку выставлены такие настройки изначально и большинство юзеров навряд ли будут их менять. Этого с головой хватает для соцсеток или для отправки видео в чат с родственниками. Картинка немного шатается, но хотя бы без заметных пересветов светлых участков кадра или резкой смены экспозиции. Короче пойдёт.
А вот что не понравилось, так это приложение камеры, которое уж очень чувствительно реагирует на прикосновения к дисплею пока ты просто держишь планшет в руках. Снимки просто не делаются, если краешек подушечки пальцев касается экрана у рамки. А когда делаются, то кнопка может просто «подзависнуть» и сработать с задержкой. Было бы круто, если Blackview допилили бы софт с учётом размера устройства.
Оболочка системы
Управляется это всё под руководством фирменной оболочки Doke PadOS 5.0, установленной на Android 16. Тут добавлены всякие жесты, разные AI-функции вроде распознавания текста на фото. По традиции можно поменять хоть все иконки и обустроить систему полностью под себя, став уважаемом человеком в топике девайса на синем форуме.
Минус — предустановленный софт, который непонятно зачем нужен, криво переведён и ещё «поджирает» около 500 МБ памяти. Например, есть «Морозилка», которая убирает выбранные приложения из поиска в системе. Или отдельная программа для… отправки репортов о багах в системе разработчикам.
А вообще DokeOS пытается копировать HyperOS — центр уведомлений и настроек сверху или боковая панель с инструментами (оно тут называется «Умное окно»), но иконки отдают «китайскостью». Но справедливости ради, хоть и выглядит это всё не так уж дорого, к работе системы претензий у меня нет. Стабильность и точка.
Конкуренты
Blackview Mega 12 5G продаётся сразу в двух сегментах. Почему? В официальном магазине Blackview на Озоне с доставкой из Китая он обойдётся вам примерно в 27 тысяч рублей (включая пошлину), а вот у «официалов» в России ценник дорожает сразу тысяч на десять. Особенности национального ценообразования так сказать.
HONOR Pad 9
Нашего подопытного можно сравнить с HONOR Pad 9, который на маркетплейсах стоит практически столько же. При это му него чёткий и яркий 12,1" экран, более лёгкий и тонкий корпус, удобная MagicOS с нормальной поддержкой и связкой с экосистемой Honor. Есть даже 5G и клавиатура! Слабые стороны — за те же деньги вместо 512 гигов будет только 128 (и возможности вставить micro SD нет), а клавиатура окажется без тачпада. Влаго и пылезащита у Pad 9 тоже будет хуже.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro — типичный «диванный» универсал. У него качественный IPS‑экран с высокой плотностью пикселей, приятной цветопередачей и удобным форматом для фильмов и чтения. Оболочка HyperOS хорошо отполирована, есть масса софта, детский режим, нормальные обновления, плюс приличное время работы от батареи при умеренных габаритах и весе. Слабые стороны — только Wi‑Fi (никакой LTE/5G), нет полноценной защиты от воды и падений, базовый объём памяти 128 ГБ без расширения под большие объёмы.
Если сравнивать, то Redmi Pad 2 Pro — для дома, учёбы и контента по Wi‑Fi, а вот наш Blackview Mega 12 5G — для работы, поездок и тех, кто ценит выносливость и 5G больше, чем «красивую обёртку».
Выводы
К сильным сторонам Blackview Mega 12 5G можно отнести процессор Dimensity 7200, который обеспечивает стабильные 60 fps в требовательных играх, неплохой экран 12,2" с частотой обновления в 120 Гц и батарею в 10000 мАч. Прям очень (ОЧЕНЬ!) крутая киллерфича — защита по стандарту IP69K плюс комплект Magcover с клавиатурой и стилусом, превращает гаджет в рабочую станцию за доплату.
Камеры средние, Doke PadOSP 5.0 вроде бы и не лагает, но наполнен какими-то странными лишними приложениями с откровенной китайской родословной. А вот «такое себе» наверное IPS-матрица, которая переливается на белых полях при недостаточной яркости.
Брать стоит, если ищете универсал для поездок на дачу, походов, фриланса или семьи с детьми — за 26 тысяч рублей прямо сейчас в официальном магазине на Озоне это даже может стать реальной заменой ноутбука для простых задач. И при этом переживет лужи и падения.
- Пылвлагозащита по стандарту IP69K
- Батарея на 10000 мАч
- Богатая комплектация
- Неплохая основная камера
- Поддержка 5G или microSD
- Заметные искажения цветопередачи на белом фоне
- Тяжелее конкурентов
- Кривоватый фирменный софт и лишние предустановленные программы