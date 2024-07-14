Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 14 июля 2024, 07:00
8 мин.

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы

Digma Pro Fortis
Не знаю, как вы, а я предпочитаю ноутбуки с диагональю поменьше. Дома или в офисе я всё равно подключаю ноутбук к внешнему монитору, а вот в поездках (командировки, отпуск) — чем компактнее ноутбук, тем лучше. Так что давайте посмотрим на 14-дюймовую модель от среднебюджетного бренда Digma — что ожидать от, например, модели Fortis за 41 тысячу рублей?
Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы
© Ferra.ru
8
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro Fortis 14.1''

Внешний вид

14-дюймовый ноутбук Digma Pro Fortis внешне выглядит довольно неплохо, как для своей цены. Компактный корпус (не очень тонкий, правда), в дороге работать будет удобно.

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы
© Ferra.ru

При этом в ноутбуке есть разъёмы на все случаи жизни. На левом боку расположены: цилиндрический разъём питания, полноразмерный HDMI версии 1.4, USB-A стандарта USB 3.0, USB-C стандарта USB 3.0 с возможностью зарядки и видеовыхода, USB-C стандарта USB 2.0. Справа — переключатель, физически отключающий камеру и микрофон. Если его поставить в положение «выкл», камера перестаёт даже определяться в диспетчере задач, а вот микрофон просто глушится.

Порты слева

© Ferra.ru

На правом боку: картридер microSD, комбинированный разъём для гарнитуры, USB-A стандарта USB 2.0, раскладной LAN-разъём, и, наконец, Kensington Lock.

Придраться тут есть к чему, конечно — зачем, к примеру, в 2024 году вообще нужны USB 2.0 разъёмы, если даже мышь туда подключать незачем, ведь есть дешёвые модели с Bluetooth? Тем более, если поставить USB 3.0 всё-таки удалось? Правда, максимальная скорость передачи данных и по USB 3.х здесь 5 Гбит/с — это касается и USB-A и USB-C. Ну так, средненько, реально быстрый SSD в адаптере всю скорость работы не раскроет.

С другой стороны, за возможность зарядки через USB-C в качестве альтернативы к обычной цилиндрической — большое спасибо. Ноутбук можно запитать от универсальных зарядных станций или даже пауэрбанков с относительно высокой мощностью зарядки.

Экран

По «голым цифрам» экран у Digma Pro Fortis — так себе. Максимальная яркость на уровне 260 кд/м2, цветопередача не ахти, но на деле как для офисной машины тут более чем прилично всё. По старой традиции я пишу этот обзор на самом обозреваемом ноутбуке, причём сижу возле окна, а за окном – знойное московское лето. И яркость я ставлю где-то на 60% — мне хватает, на полной яркости даже слегка некомфортно, экран матовый, не бликует совсем, поэтому перекрывать отражения большой яркостью в большинстве случаев на нём и не нужно.

Digma Pro Fortis
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)255/5,96 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1200:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)75%
DeltaE (меньше = лучше)6,85
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6500К

Но вот если выйти на улицу, яркости уже начинает отчаянно не хватать. На лавке под солнцем поработать комфортно не получится, только в тени. И это не очень хорошо для 14", который, в силу диагонали, будут носить с собой и использовать не только в комнатах. Хотя в целом в помещении, повторюсь, яркости хватает.

Клавиатура и тачпад

Несмотря на относительно компактные размеры ноутбука, клавиатура здесь полноразмерная, даже Home, PageUp, PageDown и End есть, а не назначены на стрелки и другие клавиши, как бывает в других 14" ноутбуках. Заужены, кстати, только эти самые клавиши в крайнем правом ряду, остальные клавиши полноразмерные, по площади такие же, как в клавиатурах настольных компьютеров.

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы
© Ferra.ru

Ход клавиш мягкий, чёткий, хотя сами клавиши немного длинноходные для компактного ноутбука, но дискомфорта это не доставляет. Ctrl находится в левом-нижнем углу, а ряд функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию отвечает за мультимедийные функции (яркость, громкость и т.п.), для доступа к классическим функциям F1-F12 надо зажимать клавишу Fn.

Клавиатура оборудована подсветкой, у которой три режима: выключено, средняя яркость, максимальная яркость. Переключаются режимы клавишей F11.

На F10 разработчики «повесили» функцию создания скриншотов экрана – удобно. Клавиша Caps Lock имеет индикатор, который светится, когда функция активирована. Правда, днём разглядеть его свечение невозможно. В этом смысле зелёные или оранжевые индикаторы оказываются гораздо полезнее.

С тачпадом работать в целом удобно, но он, конечно, уступает и макбукам, и топовым Windows-ноутбукам.

Производительность и автономность

Процессор Intel Core i5-1035G1 — это что-то вроде Intel Atom для Core 2 Duo (помните были такие «нетбуки»?) или как в ушедших уже историю 12-дюймовых макбуках Intel Core m3 по сравнению с «полноценными» Intel Core i5.

Этот Интел вышел ещё в 2019 году, из современных процессоров он примерно равен Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U или даже современным заменителям Intel Pentium/Celeron — четырёхъядерным Intel N97, N200, Core i3-N300 и вот этой всей бюджетной братии.

Бенчмарк 3D Mark: производительность встроенного GPU

© Ferra.ru

Тактовая частота процессора — 1 ГГц, но в турбо-режиме он может разгоняться до 3,6 ГГц.

Информация о системе в CPU-Z

© Ferra.ru

В общем, производительность начального уровня для офиса — так, чтобы в Word, Excel и Google Chrome ничего не тормозило (в этом смысле Digma Pro Fortis, конечно, выгодно отличается от старых нетбуков, на которых больше одного приложения нормально ничего не запускалось), но про игры и какое-то профессиональное ПО (вроде монтажа видео или аудио) лучше забыть.

Впрочем, за то, что производитель запихнул сюда 16 Гбайт памяти, не ограничившись 8 Гбайт, спасибо. Память — LPDDR4x с частотой 3733 МГц, распаяна на матплате.

Бенчмарк PC Mark: производительность CPU

© Ferra.ru

Зато и автономность достойная. На комфортной яркости 150 кд/м2 в бенчмарке PC Mark с тестом Modern Office, имитирующем типичную офисную работу, ноутбук продержался 6,5 часов, а в тесте просмотра видео — 7 часов 47 минут. Результаты явно выше среднего, особенно если брать недорогие и одновременно компактные ноутбуки.

С максимальной яркости получилось соответственно 5 часов 22 минуты в Modern Office и 6 часов 12 минут видео.

Тест автономности в PC Mark: максимальная яркость

© Ferra.ru

Накопитель здесь — Biwin NA80V1M10-512G, подключается по шине PCI-E 3.0 через разъём M.2 формата 2280. Судя по бенчмаркам — вполне приличный, выдаёт до 3,4 Гбайт/с на чтение и 1,6 Гбайт/с на запись. Объём, как вы уже догадались, 512 Гбайт.

Сам SSD съёмный + ещё есть второй слот для M.2 SATA-III SSD, чтобы докинуть памяти без продаже основного накопителя.

Производительность SSD

© Ferra.ru

В общем, про 14-дюймовый Digma Pro Fortis можно было бы сказать «за такие деньги неплохо», если бы не одно «но»... Как и другие ноутбуки Digma, которые мне удалось потестировать, этот любит шуметь, несмотря на не особо мощный и горячий процессор. Или даже «реветь» — ну, насколько позволяют его относительно скромные вентиляторы.

Ощущение, что ноутбук не умеет как-то динамически управлять скоростью вращения вентилятора, и если надо даже чуть-чуть охладить систему — раскручивает вертушку сразу на максимум. Ну, не прям сразу, а с некоей задержкой. Вот я сижу, печатаю, а он включает вентиляторы, и сразу же выключает, и так постоянно с некоторой периодичностью — разве что, выключает их настолько сразу, что раскрутиться и зашуметь на полную они не успевают.

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы
© Ferra.ru

Шуметь Digma может начать абсолютно без какой-то видимой мотивации, и потом резко прекратить, даже если вы на нём продолжаете просто печатать буквы.

Так что, если шум доставляет вам дискомфорт, то система охлаждения ноутбуков Digma Pro будет вас смущать.

Конкуренты

Digma Pro Fortis DN14P5-ADXW01MSI Modern 14 C12MO-1086XRU 9S7-14J111-1086Acer Aspire Go AG14-31P-36DD NX.KXECD.002
ОСWindows 11 ProFree DOSнет
Экран14,1'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц14'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
ПроцессорIntel Core i5 1035G1, 1 ГГц (турбо 3,6 ГГц)Intel Core i3 1215U, 1,2 ГГц (турбо 4,4 ГГц)Intel Core i3 N305, 1,8 ГГц (турбо 3,8 ГГц)
ОЗУ16 Гбайт, LPDDR4x, 3733 МГц16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц8 Гбайт, LPDDR5
НакопительSSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 ГбайтSSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 ГбайтSSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 Гбайт
Аккумулятор45,6 Вт*ч39,3 Вт*ч50 Вт*ч
Габариты324х220х27 мм319,9х223х19,35 мм319,8х225,5х18,9 мм
Масса1,47 кг1,4 кг1,49 кг
Цена41 тысяча рублей42 тысяча рублей (без скидки — 52 тысячи)41 тысяча рублей (без скидки — 45 тысяч)

Официальный сайт Digma отсылает к Ситилинку — мол, покупайте нашу продукцию там. Так что, я решил пройтись по тамошнему каталогу, чтобы подобрать конкурентов, сравнимых по цене.

MSI Modern 14 C12MO-1086XRU 9S7-14J111-1086

MSI Modern 14

MSI Modern 14

© MSI

У MSI процессор Intel Core i3 1215U с номинальной частотой 1,2 ГГц и турбо-режимом до 4,4 ГГц. В целом, это радикально более быстрый процессор, чем у Digma, но не на столько, чтобы ноутбук подошёл для «серьёзной работы» или игр.

Главные преимущества тут:

  • USB-порты со скоростями до 10 Гбит/с

  • Современный выход HDMI 2.1 (хотя, зачем он в таком слабом ноуте? тоже не понятно).

  • Гораздо тише работает под нагрузкой

SSD тут тоже PCIe 3.0 (слот только один, второго слота M.2 нет), оперативная память 16 ГБ тоже распаяна. Автономность, внезапно, плохая. Хотя, какое тут внезапно — 39 Вт*ч для современного ноутбука с 6-ядерным процессором слишком мало.

И нет лицензионной Windows в комплекте, в отличие от Digma (у Fortis она есть и аж Windows 11 Pro, а не Home, что забавно как для российского бренда с учётом нынешних санкций).

Acer Aspire Go AG14-31P-36DD NX.KXECD.002

Acer Aspire Go AG14

Acer Aspire Go AG14

© Acer

Вариант от Acer стоит 41 тысячу рублей (это как бы скидка, полная цена 45 тысяч), но у него всего 8 Гбайт ОЗУ, и процессор Intel Core i3 N305 1,8 ГГц (турбо — 3,8 ГГц). И если по производительности этот вариант ближе к ноутбуку от MSI, то из-за вдвое меньшего объёма памяти он скорее ближе к Digma, а то и уступает ему. И ОЗУ не увеличить, она распаяна.

  • Слот для SSD один (у Digma их два)

  • Wi-Fi гораздо быстрее (тут аж Wi-Fi 6, спасибо современному процессору в основе)

  • Современному же процессору спасибо и за супер-автономность — часов 8 в работе даже на высокой яркости этот Acer продержится без труда (проработает эдак на 25-30% дольше, чем Digma).

  • Очень тихие динамики. Приготовьтесь каждый раз подключать в ноутбуку Bluetooth-колонку, если захотите использовать его не в наушниках.

Итого

Если не придираться к мелочам, то серьёзный минус у Digma Pro Fortis всего один — тот самый шум вентиляторов. Как я уже сказал, шуметь ноутбук может даже без всякой нагрузки и вообще непредсказуемо.

В остальном это всё-таки неплохая «машинка» (да-да, шутки про «печатную машинку» можете рассказать в комментариях), которая при прямом сравнении с конкурентами заметно выигрывает по соотношению цены и комплектующих.

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы
© Ferra.ru

Все осмотренные конкуренты, во-первых, дороже. Сравнимая с Digma цена только на скидках, но даже в этом случае у конкурентов — и это во-вторых — может быть лишь 8 Гбайт оперативной памяти и не быть операционной системы, тогда как у Digma не просто лицензионная Windows, а целая Windows 11 Pro.

Да, здесь старый и слабый процессор, но ещё раз: для офисных задач его хватает, чтобы ничего реально не тормозило, и 16 Гбайт ОЗУ в этом тоже помогают.

На Ozon Global, ещё недавно можно было купить ноутбук с почти таким же по мощности процессоров (но вдвое меньше ОЗУ) в пределах 20 тысяч рублей. Только сделан он будет из мусорного по качеству прогибающегося корпуса, а внутренности будут держаться на... скотче. Можете полюбоваться здесь, если хотите.

Ну а китайские альтернативы брендов третьего эшелона более-менее качества на Intel N95/N97/N100 (Blackview Acebook 8, Ninkear N14, UIG N95 и др.) сами по себе были неплохим вариантом на том же Озоне с доставкой из Китая, но с тех пор случились таможенные пошлины, а потом китайцы почти полностью сбежали из Ozon Global и теперь там российские перекупы продают этот китайский дешман, но уже не за 19-25 тысяч, а за 30-40 тысяч рублей. С учётом никакущей гарантии у таких ИП-шаражек (в сравнении с тем же Ситилинком или DNS), это тот случай, когда в чём-то неказистые ноутбуки российских брендов оказываются меньшим злом, как бы вы ни морщились от таких реалий.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro Fortis 14.1''
Плюсы
  • Компактность
  • Порты на все случаи жизни
  • Зарядка через цилиндрический разъём или USB-C на выбор
  • Полноразмерная клавиатура
  • Windows 11 Pro
Минусы
  • Очень шумный
  • Старый процессор
  • Медленные USB-порты