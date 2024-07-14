Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы

Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбыDigma Pro Fortis
Внешний вид
14-дюймовый ноутбук Digma Pro Fortis внешне выглядит довольно неплохо, как для своей цены. Компактный корпус (не очень тонкий, правда), в дороге работать будет удобно.
При этом в ноутбуке есть разъёмы на все случаи жизни. На левом боку расположены: цилиндрический разъём питания, полноразмерный HDMI версии 1.4, USB-A стандарта USB 3.0, USB-C стандарта USB 3.0 с возможностью зарядки и видеовыхода, USB-C стандарта USB 2.0. Справа — переключатель, физически отключающий камеру и микрофон. Если его поставить в положение «выкл», камера перестаёт даже определяться в диспетчере задач, а вот микрофон просто глушится.
На правом боку: картридер microSD, комбинированный разъём для гарнитуры, USB-A стандарта USB 2.0, раскладной LAN-разъём, и, наконец, Kensington Lock.
Придраться тут есть к чему, конечно — зачем, к примеру, в 2024 году вообще нужны USB 2.0 разъёмы, если даже мышь туда подключать незачем, ведь есть дешёвые модели с Bluetooth? Тем более, если поставить USB 3.0 всё-таки удалось? Правда, максимальная скорость передачи данных и по USB 3.х здесь 5 Гбит/с — это касается и USB-A и USB-C. Ну так, средненько, реально быстрый SSD в адаптере всю скорость работы не раскроет.
С другой стороны, за возможность зарядки через USB-C в качестве альтернативы к обычной цилиндрической — большое спасибо. Ноутбук можно запитать от универсальных зарядных станций или даже пауэрбанков с относительно высокой мощностью зарядки.
Экран
По «голым цифрам» экран у Digma Pro Fortis — так себе. Максимальная яркость на уровне 260 кд/м2, цветопередача не ахти, но на деле как для офисной машины тут более чем прилично всё. По старой традиции я пишу этот обзор на самом обозреваемом ноутбуке, причём сижу возле окна, а за окном – знойное московское лето. И яркость я ставлю где-то на 60% — мне хватает, на полной яркости даже слегка некомфортно, экран матовый, не бликует совсем, поэтому перекрывать отражения большой яркостью в большинстве случаев на нём и не нужно.
|Digma Pro Fortis
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|255/5,96 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,85
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
Но вот если выйти на улицу, яркости уже начинает отчаянно не хватать. На лавке под солнцем поработать комфортно не получится, только в тени. И это не очень хорошо для 14", который, в силу диагонали, будут носить с собой и использовать не только в комнатах. Хотя в целом в помещении, повторюсь, яркости хватает.
Клавиатура и тачпад
Несмотря на относительно компактные размеры ноутбука, клавиатура здесь полноразмерная, даже Home, PageUp, PageDown и End есть, а не назначены на стрелки и другие клавиши, как бывает в других 14" ноутбуках. Заужены, кстати, только эти самые клавиши в крайнем правом ряду, остальные клавиши полноразмерные, по площади такие же, как в клавиатурах настольных компьютеров.
Ход клавиш мягкий, чёткий, хотя сами клавиши немного длинноходные для компактного ноутбука, но дискомфорта это не доставляет. Ctrl находится в левом-нижнем углу, а ряд функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию отвечает за мультимедийные функции (яркость, громкость и т.п.), для доступа к классическим функциям F1-F12 надо зажимать клавишу Fn.
Клавиатура оборудована подсветкой, у которой три режима: выключено, средняя яркость, максимальная яркость. Переключаются режимы клавишей F11.
На F10 разработчики «повесили» функцию создания скриншотов экрана – удобно. Клавиша Caps Lock имеет индикатор, который светится, когда функция активирована. Правда, днём разглядеть его свечение невозможно. В этом смысле зелёные или оранжевые индикаторы оказываются гораздо полезнее.
С тачпадом работать в целом удобно, но он, конечно, уступает и макбукам, и топовым Windows-ноутбукам.
Производительность и автономность
Процессор Intel Core i5-1035G1 — это что-то вроде Intel Atom для Core 2 Duo (помните были такие «нетбуки»?) или как в ушедших уже историю 12-дюймовых макбуках Intel Core m3 по сравнению с «полноценными» Intel Core i5.
Этот Интел вышел ещё в 2019 году, из современных процессоров он примерно равен Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U или даже современным заменителям Intel Pentium/Celeron — четырёхъядерным Intel N97, N200, Core i3-N300 и вот этой всей бюджетной братии.
Тактовая частота процессора — 1 ГГц, но в турбо-режиме он может разгоняться до 3,6 ГГц.
В общем, производительность начального уровня для офиса — так, чтобы в Word, Excel и Google Chrome ничего не тормозило (в этом смысле Digma Pro Fortis, конечно, выгодно отличается от старых нетбуков, на которых больше одного приложения нормально ничего не запускалось), но про игры и какое-то профессиональное ПО (вроде монтажа видео или аудио) лучше забыть.
Впрочем, за то, что производитель запихнул сюда 16 Гбайт памяти, не ограничившись 8 Гбайт, спасибо. Память — LPDDR4x с частотой 3733 МГц, распаяна на матплате.
Зато и автономность достойная. На комфортной яркости 150 кд/м2 в бенчмарке PC Mark с тестом Modern Office, имитирующем типичную офисную работу, ноутбук продержался 6,5 часов, а в тесте просмотра видео — 7 часов 47 минут. Результаты явно выше среднего, особенно если брать недорогие и одновременно компактные ноутбуки.
С максимальной яркости получилось соответственно 5 часов 22 минуты в Modern Office и 6 часов 12 минут видео.
Накопитель здесь — Biwin NA80V1M10-512G, подключается по шине PCI-E 3.0 через разъём M.2 формата 2280. Судя по бенчмаркам — вполне приличный, выдаёт до 3,4 Гбайт/с на чтение и 1,6 Гбайт/с на запись. Объём, как вы уже догадались, 512 Гбайт.
Сам SSD съёмный + ещё есть второй слот для M.2 SATA-III SSD, чтобы докинуть памяти без продаже основного накопителя.
В общем, про 14-дюймовый Digma Pro Fortis можно было бы сказать «за такие деньги неплохо», если бы не одно «но»... Как и другие ноутбуки Digma, которые мне удалось потестировать, этот любит шуметь, несмотря на не особо мощный и горячий процессор. Или даже «реветь» — ну, насколько позволяют его относительно скромные вентиляторы.
Ощущение, что ноутбук не умеет как-то динамически управлять скоростью вращения вентилятора, и если надо даже чуть-чуть охладить систему — раскручивает вертушку сразу на максимум. Ну, не прям сразу, а с некоей задержкой. Вот я сижу, печатаю, а он включает вентиляторы, и сразу же выключает, и так постоянно с некоторой периодичностью — разве что, выключает их настолько сразу, что раскрутиться и зашуметь на полную они не успевают.
Шуметь Digma может начать абсолютно без какой-то видимой мотивации, и потом резко прекратить, даже если вы на нём продолжаете просто печатать буквы.
Так что, если шум доставляет вам дискомфорт, то система охлаждения ноутбуков Digma Pro будет вас смущать.
Конкуренты
|Digma Pro Fortis DN14P5-ADXW01
|MSI Modern 14 C12MO-1086XRU 9S7-14J111-1086
|Acer Aspire Go AG14-31P-36DD NX.KXECD.002
|ОС
|Windows 11 Pro
|Free DOS
|нет
|Экран
|14,1'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц
|14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц
|14'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5 1035G1, 1 ГГц (турбо 3,6 ГГц)
|Intel Core i3 1215U, 1,2 ГГц (турбо 4,4 ГГц)
|Intel Core i3 N305, 1,8 ГГц (турбо 3,8 ГГц)
|ОЗУ
|16 Гбайт, LPDDR4x, 3733 МГц
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц
|8 Гбайт, LPDDR5
|Накопитель
|SSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 Гбайт
|SSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 Гбайт
|SSD, PCI-E 3.0 x4 M.2 2280, 512 Гбайт
|Аккумулятор
|45,6 Вт*ч
|39,3 Вт*ч
|50 Вт*ч
|Габариты
|324х220х27 мм
|319,9х223х19,35 мм
|319,8х225,5х18,9 мм
|Масса
|1,47 кг
|1,4 кг
|1,49 кг
|Цена
|41 тысяча рублей
|42 тысяча рублей (без скидки — 52 тысячи)
|41 тысяча рублей (без скидки — 45 тысяч)
Официальный сайт Digma отсылает к Ситилинку — мол, покупайте нашу продукцию там. Так что, я решил пройтись по тамошнему каталогу, чтобы подобрать конкурентов, сравнимых по цене.
MSI Modern 14 C12MO-1086XRU 9S7-14J111-1086
У MSI процессор Intel Core i3 1215U с номинальной частотой 1,2 ГГц и турбо-режимом до 4,4 ГГц. В целом, это радикально более быстрый процессор, чем у Digma, но не на столько, чтобы ноутбук подошёл для «серьёзной работы» или игр.
Главные преимущества тут:
-
USB-порты со скоростями до 10 Гбит/с
-
Современный выход HDMI 2.1 (хотя, зачем он в таком слабом ноуте? тоже не понятно).
-
Гораздо тише работает под нагрузкой
SSD тут тоже PCIe 3.0 (слот только один, второго слота M.2 нет), оперативная память 16 ГБ тоже распаяна. Автономность, внезапно, плохая. Хотя, какое тут внезапно — 39 Вт*ч для современного ноутбука с 6-ядерным процессором слишком мало.
И нет лицензионной Windows в комплекте, в отличие от Digma (у Fortis она есть и аж Windows 11 Pro, а не Home, что забавно как для российского бренда с учётом нынешних санкций).
Acer Aspire Go AG14-31P-36DD NX.KXECD.002
Вариант от Acer стоит 41 тысячу рублей (это как бы скидка, полная цена 45 тысяч), но у него всего 8 Гбайт ОЗУ, и процессор Intel Core i3 N305 1,8 ГГц (турбо — 3,8 ГГц). И если по производительности этот вариант ближе к ноутбуку от MSI, то из-за вдвое меньшего объёма памяти он скорее ближе к Digma, а то и уступает ему. И ОЗУ не увеличить, она распаяна.
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Слот для SSD один (у Digma их два)
-
Wi-Fi гораздо быстрее (тут аж Wi-Fi 6, спасибо современному процессору в основе)
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Современному же процессору спасибо и за супер-автономность — часов 8 в работе даже на высокой яркости этот Acer продержится без труда (проработает эдак на 25-30% дольше, чем Digma).
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Очень тихие динамики. Приготовьтесь каждый раз подключать в ноутбуку Bluetooth-колонку, если захотите использовать его не в наушниках.
Итого
Если не придираться к мелочам, то серьёзный минус у Digma Pro Fortis всего один — тот самый шум вентиляторов. Как я уже сказал, шуметь ноутбук может даже без всякой нагрузки и вообще непредсказуемо.
В остальном это всё-таки неплохая «машинка» (да-да, шутки про «печатную машинку» можете рассказать в комментариях), которая при прямом сравнении с конкурентами заметно выигрывает по соотношению цены и комплектующих.
Все осмотренные конкуренты, во-первых, дороже. Сравнимая с Digma цена только на скидках, но даже в этом случае у конкурентов — и это во-вторых — может быть лишь 8 Гбайт оперативной памяти и не быть операционной системы, тогда как у Digma не просто лицензионная Windows, а целая Windows 11 Pro.
Да, здесь старый и слабый процессор, но ещё раз: для офисных задач его хватает, чтобы ничего реально не тормозило, и 16 Гбайт ОЗУ в этом тоже помогают.
На Ozon Global, ещё недавно можно было купить ноутбук с почти таким же по мощности процессоров (но вдвое меньше ОЗУ) в пределах 20 тысяч рублей. Только сделан он будет из мусорного по качеству прогибающегося корпуса, а внутренности будут держаться на... скотче. Можете полюбоваться здесь, если хотите.
Ну а китайские альтернативы брендов третьего эшелона более-менее качества на Intel N95/N97/N100 (Blackview Acebook 8, Ninkear N14, UIG N95 и др.) сами по себе были неплохим вариантом на том же Озоне с доставкой из Китая, но с тех пор случились таможенные пошлины, а потом китайцы почти полностью сбежали из Ozon Global и теперь там российские перекупы продают этот китайский дешман, но уже не за 19-25 тысяч, а за 30-40 тысяч рублей. С учётом никакущей гарантии у таких ИП-шаражек (в сравнении с тем же Ситилинком или DNS), это тот случай, когда в чём-то неказистые ноутбуки российских брендов оказываются меньшим злом, как бы вы ни морщились от таких реалий.
- Компактность
- Порты на все случаи жизни
- Зарядка через цилиндрический разъём или USB-C на выбор
- Полноразмерная клавиатура
- Windows 11 Pro
- Очень шумный
- Старый процессор
- Медленные USB-порты