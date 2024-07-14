Современный недорогой 14" ноутбук для работы и учёбы

На правом боку: картридер microSD, комбинированный разъём для гарнитуры, USB-A стандарта USB 2.0, раскладной LAN-разъём, и, наконец, Kensington Lock.

Придраться тут есть к чему, конечно — зачем, к примеру, в 2024 году вообще нужны USB 2.0 разъёмы, если даже мышь туда подключать незачем, ведь есть дешёвые модели с Bluetooth? Тем более, если поставить USB 3.0 всё-таки удалось? Правда, максимальная скорость передачи данных и по USB 3.х здесь 5 Гбит/с — это касается и USB-A и USB-C. Ну так, средненько, реально быстрый SSD в адаптере всю скорость работы не раскроет.

С другой стороны, за возможность зарядки через USB-C в качестве альтернативы к обычной цилиндрической — большое спасибо. Ноутбук можно запитать от универсальных зарядных станций или даже пауэрбанков с относительно высокой мощностью зарядки.

Экран

По «голым цифрам» экран у Digma Pro Fortis — так себе. Максимальная яркость на уровне 260 кд/м2, цветопередача не ахти, но на деле как для офисной машины тут более чем прилично всё. По старой традиции я пишу этот обзор на самом обозреваемом ноутбуке, причём сижу возле окна, а за окном – знойное московское лето. И яркость я ставлю где-то на 60% — мне хватает, на полной яркости даже слегка некомфортно, экран матовый, не бликует совсем, поэтому перекрывать отражения большой яркостью в большинстве случаев на нём и не нужно.