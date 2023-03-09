Что вас ждёт при покупке ноутбука с хорошими характеристиками, но от необычного бренда

В целом работать с клавиатурой удобно, но несколько странностей я всё же заметил.

Во-первых, кнопка “вправо” (блок стрелок) уже находится, по сути, в циферном блоке. Если у вас автоматизированы навыки работы с циферным блоком — это возможно вам будет мешать. Мне не мешает, т.к. я вообще работаю на клавиатуре без этого блока.

Во-вторых, нижний ряд кнопок (где пробел) чуть шире остальных кнопок (тут имеется ввиду размер вглубь — от пользователя к экрану).

В-третьих, сам пробел чуть выше соседних клавиш. Возможно, это сделано, чтобы его было проще нащупать, не знаю.

Ещё у клавиатуры есть два уровня подсветки, плюс возможность подсветку вообще отключить.

Тачпад — очень широкий, работать с ним комфортно, хотя он чуть шероховат. Но это не напрягает. Не макбук, конечно, но и поругать особо не за что.

Встроенный в тачпад сканер абсолютно не мешает при работе с тачпадом и сам по себе срабатывает очень быстро и точно.

Производительность и автономность

Сначала хорошая информация: в той модели, что приехала ко мне на тест, установлен процессор AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотй 2,5 ГГц (6 ядер, 12 потоков, TDP 15 Вт), который в турбо-режиме способен разгоняться до 4,2 ГГц. Процессор очень хороший и мощный, за такие деньги — красота.