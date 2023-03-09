Что вас ждёт при покупке ноутбука с хорошими характеристиками, но от необычного бренда

Что вас ждёт при покупке ноутбука с хорошими характеристиками, но от необычного брендаDigma Pro Fortis M
Скажу честно — я никогда раньше не тестировал ноутбуки Digma. Да что там не тестировал… Даже не пользовался. Тем интереснее было попробовать. Для меня бренд Digma был чем-то вроде “дефолт-бренда”, вроде “красная цена” или “лучшая покупка”, но… Во-первых, время такое, что зарекаться ни от чего нельзя. Во-вторых, хоть Digma и выпускали раньше очень дешёвые (во всех смыслах) ноутбуки на Celeron и Pentium, сегодня они создали суббренд Digma Pro и ноутбуки, по крайней мере, на бумаге, выглядят прилично А на деле?
Фото: Ferra.ru
Внешний вид
Digma Pro Fortis M — это “просто ноутбук” для дома или офиса. Не игровой, хотя позволяющий и поиграть, не супер-производительный, хотя со многими задачами справляется хорошо.
Ferra.ru
Внешность — соответствующая, не броская, но в меру стильная. В московских конторах с таким ноутбуком не стыдно явиться на совещание, где рядом будут сидеть офисные мажоры со всякими дорогими Макбуками и Асусами — явным образом определить цену по наружности Дигма-ноутбука у вас не получится.
Ferra.ru
Поднять крышку ноутбука одной рукой не получится, приходится придерживать второй, зато экран откидывается почти на 180 градусов.
Ferra.ru
Под экраном — полноразмерная клавиатура с узким циферным блоком, а также широчайший трекпад со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Кнопка питания — в правом-верхнем углу, достаточно далеко от клавиатуры, случайно её не нажмёшь.
Ferra.ru
Набор портов — моё почтение. Слева: цилиндрический фирменный разъём питания, HDMI, полноразмерный USB 3.1, два USB-C стандарта USB 3.1, правее — физический переключатель камеры (вроде как он размыкает электрическую цепь камеры — проверить это на микросхеме, впрочем, я не мог).
Ferra.ru
Из двух портов USB-C, левый умеет выводить картинку через переходник на HDMI в форматах 1080@120 Hz, 1440@60 Hz или 2160@30 Hz.
Ferra.ru
Справа (слева-направо): слот картридера MicroSD, комбинированный разъём для гарнитуры, полноразмерный USB 2.0, раскладной Ethernet-разъём RJ-45 и Kensington Lock.
Ferra.ru
Выдув осуществляется сзади, а забор воздуха — снизу.
Ferra.ru
Также снизу можно обнаружить крышку на двух винтах, но не стоит сильно радоваться — там всего лишь свободные место для подключения 2,5’’ HDD или SSD в порт SATA.
Экран
В ноутбуке установлен несенсорный 15,6’’ экран Full-HD с матовым покрытием. Матрица — BOE0747 NV156FHM-N61, тип — IPS, цветность — 8 бит, частота обновления — 60 Гц, также может работать на частоте 48 Гц. На всякий случай, уточню, что портов Thunderbolt в этом ноутбуке нет.
Ferra.ru
Максимальная измеренная яркость — 291 кд/м2, контрастность — 1200:1. Цветовая температура по умолчанию — 6500К (почти идеал), гамма — 2,2. Отклонение от заданного цвета DeltaE — 6,3 (для дизайнеров и художников не подойдёт).
В целом за таким экраном работать комфортно, разве что, углы обзора “на глаз” в районе 170 градусов, но это не критично. Большинство 15.6-дюймовых ноутбуков за 40-60 тысяч рублей по качеству дисплея либо такие же, либо даже немного хуже.
Ferra.ru
Главных претензии к экрану две: первая — он не совсем ровно установлен в корпус. Это можно заметить, только если специально вглядываться в углы, но всё же: слева, как и снизу, отступ от корпуса составляет около 2 мм, справа экран подогнан вплотную, сверху — около половины миллиметра. Ну, хотя бы не криво стоит.
Вторая претензия — на покрытии экрана могут оставаться следы даже, например, от микрофибры. Я так оставил два следа, которые на полностью выключенном экране выглядят примерно как царапины, хотя на самом деле это именно следы, т.е. сам материал экрана не повреждён вообще никак.
Клавиатура и тачпад
Вообще, клавиатуры современных ноутбуков уже давно можно детально не описывать. Тут почти как везде: клавиши островного типа, короткий но чёткий ход. Расположение кнопок адекватное — клавиша Ctrl находится в левом-нижнем углу. Лично мне не очень нравится, когда на кнопках не рисуют пиктограммы того же логотипа Windows, а пишут просто “win”, но это субъективное.
Ferra.ru
В целом работать с клавиатурой удобно, но несколько странностей я всё же заметил.
Во-первых, кнопка “вправо” (блок стрелок) уже находится, по сути, в циферном блоке. Если у вас автоматизированы навыки работы с циферным блоком — это возможно вам будет мешать. Мне не мешает, т.к. я вообще работаю на клавиатуре без этого блока.
Во-вторых, нижний ряд кнопок (где пробел) чуть шире остальных кнопок (тут имеется ввиду размер вглубь — от пользователя к экрану).
В-третьих, сам пробел чуть выше соседних клавиш. Возможно, это сделано, чтобы его было проще нащупать, не знаю.
Ещё у клавиатуры есть два уровня подсветки, плюс возможность подсветку вообще отключить.
Тачпад — очень широкий, работать с ним комфортно, хотя он чуть шероховат. Но это не напрягает. Не макбук, конечно, но и поругать особо не за что.
Встроенный в тачпад сканер абсолютно не мешает при работе с тачпадом и сам по себе срабатывает очень быстро и точно.
Производительность и автономность
Сначала хорошая информация: в той модели, что приехала ко мне на тест, установлен процессор AMD Ryzen 5 5600U с тактовой частотй 2,5 ГГц (6 ядер, 12 потоков, TDP 15 Вт), который в турбо-режиме способен разгоняться до 4,2 ГГц. Процессор очень хороший и мощный, за такие деньги — красота.
В тестовом экземпляре объём оперативной памяти DDR4 составлял 16 Гбайт, но бывают модели и с 8 Гбайт (этого уже маловато, как по мне).
В качестве GPU здесь работает встроенная AMD Radeon Vega 7. У AMD традиционно “встройка” показывает приличные результаты, те же Intel только недавно спохватились и “прокачали” Intel Iris Xe.
Конечно, в современные игры с комфортом на такой видеокарте всё равно не поиграешь, но тем не менее я опробовал Astroneer, Forza Horizon 5, Dirt 5 и Subnautica. В-принципе, все игры были играбельны, но в 30 FPS и в разрешении ниже Full-HD. Причём, видимо за счёт оптимизации, Forza Horizon 5 работает даже лучше, чем Dirt 5, хотя у Форцы-то открытый мир.
До кучи стоит отметить, что на ноутбуке “из коробки” установлена Windows 11 Pro мультиязычная, что чуть ли не уникальное предложение на рынке. Найти ноутбук с предустановленной Windwows Professional — вообще сложная задача, они очень редки. Как правило, производители ограничиваются одноязычными Home-версиями, а то и вообще поставляют компьютер без ОС.
И да, смотря в сведения о системе Digma Pro Fortis M и на цену в магазине, я вспоминаю все эти дискуссии, мол: “Уберите Windows с ноутбуков, я не хочу за неё переплачивать!”. Мало того, что громче всех кричали те, кто качал эту же ОС потом с торрентов, так ещё и о какой переплате тут может идти речь? Ближайшие конкуренты по “железу”, которых я отобрал, стоят дороже, и либо лишены ОС вообще, либо поставляются с одноязычной Windows Home.
Ну и последняя приятная новость: ноутбук работает долго. Не супер-долго, но выдерживает 6 часов 50 минут в режиме Modern Office в PC Mark 10 на яркости экрана 150 кд/м2. На максимальной (некомфортной при работе в помещении) яркости уже 5 часов 54 минуты, что тоже неплохо.
Игровой режим, правда, совсем плох — 1 час 16 минут на яркости 150 кд/м2 и 1 час 12 минут на максимальной яркости. Даже у игровых ноутбуков бывает больше.
А теперь перейдём к недостаткам. Внимательный читатель заметил, что я пока ничего не сказал о накопителе. Здесь используется SSD, объём — 512 Гбайт, но бывают модели и с 256 Гбайт. В чём же подвох? — спросите вы.
К сожалению, хотя SSD установлен в слот M.2, но работает он на шине SATA. Причём, заменить его на NVMe SSD у вас не получится. Как итог: скорости чтения и записи довольно низкие по современным меркам: 533 Мбайт/с чтение и 474 Мбайт/с запись.
Вот и нашёлся тот самый “в чём подвох”, хотя и тут у некоторых конкурентов не лучше (см. ниже).
Характеристики и конкуренты
Я отобрал для Digma Pro Fortis M конкурентов по критерию производительности. Взял одного с точно таким же “железом”, и другого — на Intel, но сравнимого.
|Digma Pro Fortis M [dn15r5-adxw02]
|Hiper ExpertBook MTL1577
|Huawei MateBook D 15 BoD-WFH9
|Экран
|15,6'', IPS, 1920x1080 пикс., 60 Гц
|15,6'', IPS, 1920x1080 пикс., 60 Гц
|15,6'', IPS, 1920x1080 пикс., 60 Гц
|ЦПУ
|AMD Ryzen 5 5600U, 6x 2,3 ГГц (4,2 ГГц турбо)
|AMD Ryzen 5 5600U, 6x 2,3 ГГц (4,2 ГГц турбо)
|Intel Core i5 1135G7, 4х 2,4 ГГц (4,2 ГГц турбо)
|ГПУ
|AMD Radeon Vega 7 (встроенная)
|AMD Radeon Vega 7 (встроенная)
|Intel Iris Xe graphics
|ОЗУ
|16 Гбайт DDR4
|16 Гбайт DDR4
|16 Гбайт DDR4
|Накопитель
|SSD 512 Гбайт (SATA M.2)
|SSD 512 Гбайт (SATA M.2)
|SSD 512 Гбайт (NVMe PCIe 2,2 Гбайт/с)
|ОС
|Windows 11 Pro мультиязычная
|нет
|Windows 11 Home
|Аккумулятор
|4250 мАч, 48,5 Вт*ч
|4800 мАч, 55 Вт*ч
|42 Вт*ч
|Габариты
|359,1х264,2х19,75 (27,7) мм
|359,3х236,8х18,2 мм
|357,8х229,9х16,9 мм
|Масса
|1,84 кг
|1,7 кг
|1,56 кг
|Цена
|47 тысяч рублей
|69 тысяч рублей
|55 тысяч рублей
Hiper ExpertBook MTL1577
Ноутбук от Hiper — почти полный аналог Digma Pro Fortis M, но значительно дороже: 60 тысяч рублей вместо 47 тысяч. Чем он лучше? Ну, у него чуть более ёмкая батарея, но это и всё, в остальном он даже хуже. Поставляется без операционной системы, память работает на частоте 2666 МГц вместо 3200 МГц, ну а накопитель — тоже SATA. В общем, брать Hiper смысла нет вообще никакого.
А ещё я не понимаю "уехавший" влево тачпад. Возможно, левшам будет удобно, но правшам — это худший вариант, как по мне.
Huawei MateBook D 15 BoD-WFH9
А вот тут уже интереснее. Конкурент от Huawei построен на Intel (4-ядерный Intel Core i5 1135G7 с тактовой частотой 2,4 ГГц), стоит 55-60 тысяч рублей, но здесь уже NVMe SSD. Ещё он чуть меньше и легче, а из минусов — батарея слабее и установлена лишь Windows 11 Home.
Но тут хотя бы появляется интрига: честно говоря, при выборе между Digma и Huawei, если бы нужно было выбирать только между этими двумя, я и сам не знаю, что бы взял. Всё-таки габариты ноутбука и скорость SSD гораздо приятнее у Huawei, хотя в остальном я склоняюсь к Digma… Сложный выбор.
Итого
В общем, Digma Pro Fortis M — хороший выбор, если вам нужен именно “большой” ноутбук, и никакие там даже 14 дюймов вы рассматривать не хотите. Главный минус — медленный SSD, который не сделаешь быстрее даже при замене на другую модель, но в остальном — весьма неплохой ноут, гораздо лучше, чем вы (да и я тоже) ожидали. И про-версия Windows, и шустрая память, и нормальная автономность, ну и вдруг вы тоже фанат хоть во что-нибудь поиграть на встроенной графике офисного ноутбука...
Могло быть хуже, видывали мы ноуты малоизвестных производителей, у которых всё прямо из коробки не слава богу. Конечно, и к этому Digma есть вопросы по симметричности установки экрана и к его покрытию, но на этом, пожалуй, и всё. У тех же ноутбуков Infinix, напомню, USB-порты были установлены вверх ногами, а Maibenben шумел как десять пылесосов даже просто при загрузке винды.
- Хорошая цена
- Экран откидывается на 180 градусов
- Встроенная графика от AMD
- Неплохая автономность
- SATA SSD
- Нельзя поставить больше памяти
- Нельзя установить NVMe SSD
- Немного тяжеловат