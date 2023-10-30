Стоит ли покупать ноутбуки Digma Pro, если по характеристикам они выглядят выгоднее «китайцев»

Внешний вид

Снаружи ноутбук можно описать одним словом — стильно. Если вы хотели крупный логотип бренда на полкрышки, агрессивные вырезы для вентиляции и светодиодную RGB-подсветку по периметру, то трижды мимо. Он точно не вызовет у вас отторжения или насмешки, потому что это классический чёрный (по паспорту почему-то он чёрный) ноутбук из алюминия и качественного пластика, да и крышка на ощупь подозрительно напоминает металл.

Корпус постоянно холодный, пафосно открывается одной рукой, корпус не хрустит и не прогибается во время энергичного клацания по клавиатуре. Короче, тактильно и визуально придраться к чему-то я не могу. Не думал, что ноутбуки околороссийских брендов в ценовой категории «‎около 50» могут вообще так приятно выглядеть и ощущаться. Чем-то этот наш герой похож на HP Omen, только компактнее, потому что не игровой.

Из неприятного — вот этот вот странный фирменный адаптер китайских ноутбукостроителей, который в случае поломки фиг заменишь. При этом ноутбук поддерживает функцию Power Delivery и способен заряжаться от Type-C (потом допишем, медленнее ли, чем от проприетарного родного разъёма), поэтому два зарядных порта в одном ноуте мне не очень понятны.