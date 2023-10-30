Стоит ли покупать ноутбуки Digma Pro, если по характеристикам они выглядят выгоднее «китайцев»Изучаем Pro Sprint M
Вы либо слишком старый и уже не помните, либо слишком молодой и не застали времена... Но в РФ какое-то время были бешено популярны ноутбуки российских брендов — Roverbook на равных соперничали с Asus и Acer ещё во времена, когда ноутов Lenovo ещё в проекте не было. Послеп этого как-то не задалось, а вот теперь благодаря событиям 2022 года знакомая нам Digma создала дочернюю Digma Pro и обещает в этом бренде конкурентоспособные китайским и тайваньским конкурентам бюджетные ноутбуки. Так ли это на деле?
|Digma Pro Sprint M
|Экран
|15.6" IPS, 1920x1080, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-1135G7, 4х2.4 ГГц (4.2 в режиме Турбо)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics
|Оперативная память
|16 ГБ, LPDDR4 3200 МГц, несъёмная без возможности апгрейда
|Накопитель
|SSD 512 Гбайт (SATA M.2)
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 5 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|Аккумулятор
|51.3 Вт*ч
|Габариты
|358х238х18.2 (20) мм
|Масса
|1.8 кг
Внешний вид
Снаружи ноутбук можно описать одним словом — стильно. Если вы хотели крупный логотип бренда на полкрышки, агрессивные вырезы для вентиляции и светодиодную RGB-подсветку по периметру, то трижды мимо. Он точно не вызовет у вас отторжения или насмешки, потому что это классический чёрный (по паспорту почему-то он чёрный) ноутбук из алюминия и качественного пластика, да и крышка на ощупь подозрительно напоминает металл.
Корпус постоянно холодный, пафосно открывается одной рукой, корпус не хрустит и не прогибается во время энергичного клацания по клавиатуре. Короче, тактильно и визуально придраться к чему-то я не могу. Не думал, что ноутбуки околороссийских брендов в ценовой категории «около 50» могут вообще так приятно выглядеть и ощущаться. Чем-то этот наш герой похож на HP Omen, только компактнее, потому что не игровой.
Из неприятного — вот этот вот странный фирменный адаптер китайских ноутбукостроителей, который в случае поломки фиг заменишь. При этом ноутбук поддерживает функцию Power Delivery и способен заряжаться от Type-C (потом допишем, медленнее ли, чем от проприетарного родного разъёма), поэтому два зарядных порта в одном ноуте мне не очень понятны.
Но если современным зарядником в комплекте нас обделили, то вот различных разъёмов тут просто море. На правой грани разместились порты USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, классический 3.5 мм миниджек для подключения гарнитуры и слот для microSD карточки.
Слева первым делом нас встречает кенсингтонский замок. К моему зумерскому удивлению, потребность в нём всё ещё настолько велика, что он устанавливается на большинстве ноутбуков для корпоративных клиентов (неужели ноутбуки так часто воруют с рабочих мест в охраняемых офисах, что их до сих пор приходится привязывать?).
Рядом с замком ним разместились круглый разъем для фирменного адаптера питания, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, классический полноразмерный HDMI и USB 3.2 Gen 1 Type-C. Да, тот самый с поддержкой зарядки по стандарту Power Delivery и возможностью вывода графики DisplayPort.
Кстати, зацените как Sprint M сбоку напоминает линейку VivoBook от ASUS. Да, тут тоже есть модная выступающая вниз крышка дисплея, которая помогает немного охлаждать ноутбук и делает его чуть более модным внешне.
Справа сверху над клавиатурой разместилась кнопка включения, причём, внезапно, она выполнена из белого пластика. И если я периодически ругаю устройства того же HUAWEI за отдельную круглую кнопку-сканер за пределами клавиатуры, которая по моим внутренним ощущениям портит весь «квадратный» экстерьер, то тут... ну, я в шоке, насколько кнопка смотрится не в тему и бельмом на глазу.
Она постоянно цепляет тебя краем глаза и машинально её хочется закрасить маркером, но спасибо хоть на том, что внутрь не установили какой-нибудь сверхяркий светодиод, который выжигал бы ваши глаза в ночное время. И да, в ней нет сканера отпечатка пальца, он тут встроен в тачпад. Так зачем так её выделять?
Но вот что очень сильно порадовало, так это возможность отключить (или скорее даже заслонить) камеру. Никаких там клавиш с умным разъединением цепи камеры, а
простой советский обычная механическая шторка.
Я вроде бы не параноик, но вот порой на всяких важных созвонах сидишь абсолютно разбитый, с грязной головой и горой посуды на фоне, при этом постоянно проверяешь не нажал ли ты чего случайно и не вышел ли в эфир в таком вот виде. За это жирный лайк!
Клавиатура и тачпад
Впервые за долгое время на наших обзорах пятнадцатидюймовый ноутбук наконец-то выпустили с полноценной клавиатурой. Да, здесь смогли встроить классический блок NumPad-клавиш, и это не может не радовать! Никаких динамиков по бокам или урезанного варианта с самыми важными кнопками «в столбик» — всё чин чинарём.
Хода клавиш достаточно для того, чтобы быстро привыкнуть и набирать текст не попадая мимо нужных букв и не переводя взгляд с экрана. Подсветка ночью не ослепляет глаза, а над самой клавиатурой по всей её ширине разместились динамики и три отдельных светодиода-индикатора, отвечающие за питание, активацию CapsLock и NumPad.
Понравился и размер тачпада, во время работы не приходится постоянно переставлять пальцы из края в центр из-за того, что за пару пролистываний оказался на его физической границе. Из непонятного — он расположен не по центру как на большинстве ноутбуков, а сильно смещён влево. Периодически задеваешь его левой рукой при работе с клавиатурой, поэтому решение по правде говоря соу-соу.
В правом верхнем углу разместился сканер отпечатка пальца, который настолько классно вписался, что по началу даже и не понимаешь что это такое. Никаких кривых стыков, за которые можно уцепиться подушечкой пальца или механических скрипящих кнопок как на старых ноутбуках. Но как я уже сказал, его можно было бы встроить в кнопку включения.
Понятное дело, что после стеклянного макбучного монолитного тачпада с приятным откликом каких-то неповторимых сверхощущений у вас не возникнет. Но сказать, что ноутбук из-за этого вызывает одно только непреодолимое отвращение нельзя. У Sprint M и правда неплохой тачпад и клавиатура, которые подойдут для большинства офисных (и не только) задач и покупать отдельную «механику» и мышку точно не нужно.
Экран
В ноутбуке установлен пятнадцатидюймовый IPS дисплей разрешением Full HD и поддержкой частоты обновления в 60 Гц. Казалось бы, вот в такой сжатой форме всё звучит неплохо, а с первого взгляда это типичный «среднячок». Что может пойти не так? Давайте копнём чуть глубже и увидим свои приколы.
Для нынешнего 2023 года поначалу неприятно удивляет яркость дисплея. Перво-наперво мы грешили на наш потрёпанный жизнью колориметр и усердно пытались менять условия тестирования, однако экран так и не смог показать значения выше 220 кд/м2. 220 кандел, Карл! Эту ситуацию в тестах дополнительно усугубляет и небольшая контрастность 850 к 1. Для качественной работы в фото- и видеоредакторах будет недостаточно значений цветового охвата sRGB, с которым вы обязательно наткнётесь на ошибки в отображении точных цветов.
И если цветопередачу в Windows-ноутбуках можно поправить устройствами (или скачать готовый цветовой профиль, если кто-то из обзорщиков выложит), то с яркостью ничего не поделаешь.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|220/0.4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|850:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|60%
|DeltaE (меньше = лучше)
|10.35
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7600К
Как этим пользоваться? Для сёрфинга в браузере, просмотра роликов на Ютубе или работы в документах в неярком офисном помещении дисплея Sprint M будет достаточно.
Потому что он офигеть какой матовый! Настолько, что даже в работе на улице (ну, не в ноябре, а летом) в экране не отражаетесь ни вы сам, ни что-то вокруг. То есть яркости мало, а читаемость хорошая. Как хотите, так и понимайте, но это так.
Производительность и автономность
В ноутбуке установлен процессор Intel Core i5-1135G7, вышедший в начале сентября 2020 года. У него четыре одинаковых по мощности ядра с восьми потоками, поддерживающих технологию Hyper-Threading. Построен процессор на архитектуре Tiger Lake и 10-нанометровому техпроцессу. Что тактовой частоты, то базовое значение равняется 2.4 ГГц, но имеется возможность разогнать «движок» до 4.2 ГГц для выполнения более тяжелых задач. А вот TDP процессора изменяется (ну или, по крайней мере, подразумевается, что это возможно) в границах от 12 до 28 Вт.
В видеочасти ничего уникального здесь нет — никаких дискретных видеокарт, только встроенное в процессор ядро Intel Iris Xe Graphics. Так что ноут способен потянуть в реальности?
Ну, встроенная графика в процессоре одиннадцатого поколения от Intel трехлетней давности по определению не может обещать вам 4K графику ААА-игр последних лет. Даже недавно вышедший Counter Strike: Global Offensive 2 на средних настройках с кучей эффектов навряд ли пойдёт на уровне комфортной игры. А вот что получится сделать, так это поиграть в «офисные» игры из разряда стратегий пятилетней давности или нарезать видео для клипа с корпоратива под весёлую музыку. Короче, типичные бытовые задачи типичного офисного клерка у вас получится делать ближайшие лет пять.
А вот что касается автономности, то всё неплохо. Мы тестировали время работы от аккумулятора при яркости в 150 кд/м2 (напомню, что этого достаточно при работе не у окна или под солнцем) и результаты нас порадовали. Digma Pro Sprint M сможет воспроизводить видео чуть больше девяти часов, работать в офисных приложениях восемь с копейками (а это, на минуточку, целый рабочий день) и час сорок пять минут играть в нетребовательные шутаны или сапёра.
На полной яроксти ноут протянет в среднем на полтора часа меньше. Но и не забывайте, что эта самая «полная яркость»
с нами не в одной комнате здесь всего на 70 кд/м2 выше, поэтому разница для глаз будет не сильно заметна.
Успели порадоваться живучей батарейке? Пришло время взгрустнуть, ведь накопитель Netac S539N объёмом памяти на 512 Гбайт с интерфейсом SATA-III в M2-формате. И он, как бы это сказать... кхм... МЕДЛЕННЫЙ!
Не в запуске приложений и игр (там вам свыше 500 МБ/с никогда не понадобится), а в копировании крупных файлов наподобие здоровенных фильмов или установочных файлов тех же самых игр.
Но! Вряд ли 512 ГБ стандартного накопителя вам хватит на годы. А при апгрейде вы сможете заменить его на более крутой вариант — в ноутбуке есть сразу два слота M.2 для накопителей: один слот под NVMe-SSD, второй — под SATA-III. Да, как в классических ноутбуках Xiaomi Mi Notebook Air 13 в своё время.
Время полной зарядки родным адаптером занимает чуть больше двух часов. Спасибо, конечно, что не три, но и похвастаться этим нынче нельзя.
Конкуренты
Пока я писал обзор, то думал, что подобравшись к этому пункту с поиском конкурентов сделаю полный разнос Digma Pro Sprint M. Но оказалось, что девайс так-то находится в «рынке» и на фоне аналогов он точно не уступает им по производительности, ОЗУ и размеру памяти. А ещё именно эта конфигурация наконец-то появилась в продаже и стала доступна для покупателей за 58 тысяч отечественных рублей, хотя раньше продавались только «урезанные» Дигмабуки с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.
Так что там по критериям? Ну, признаюсь честно, они не сильно мудрённые в этот раз:
- Стоимость в границах 50-60 тысяч рублей
- Диагональ 15.6" или что-то близкое
- Схожие характеристики железа
- «Офисный» дизайн без финтифлюшек и рюшечек
- Установленный Windows «из коробки»
Acer Aspire 5 (A515-56-51G2)
Специально для тех, кто категорически не признает неизвестные китайские бренды со словами «Качество не то!» и воротит носом от них, то на Яндекс.Маркете периодически «выкидывают» неликвидные товары прошлых лет со скидкой. Вот примерно за те же деньги вы можете взять Aser Aspire 5 2020 года.
Сильно ли он круче и лучше Digma Pro Sprint M? Отчасти до событий февраля 2022 года небольшая переплата за бренд может и была уместна, ведь покупатель получал поддержку как минимум на первый год в авторизированном сервисе производителя ну и доставая его в публичном месте никто не обращал лишнего внимания на крышку с надписью CHINABOOKNAME. Acer и Acer, чего тут такого?
Но вот сейчас поддержки нет, а на рубли с каждым днём купить можно всё меньше и меньше. Поэтому выбирая между явным пластиковым корпусом за исключением крышки и клавиатуры и хорошим повсеместным закосом под алюминий я бы выбрал второй вариант. А ещё 8 Гбайт оперативки против 16 заметно ощущаются в регулярной работе в 2023 году на далеко не самом новом процессоре. При этом у Acer Aspire 5 чуть ярче экран (250 кд/м2 против 220 кд/м2 у Дигмы), но на 100 грамм он тяжелее. В остальном это такой же Дигмабук, но теперь уже без официальной гарантии и поддержки покупателей. Ах, забыл, тут даже сканера отпечатка пальца нет!
HONOR MagicBook 15 (2021)
Так, ну с пластиковым ноутбуком от известного бренда понятно. А есть ли что-то для вас, если вы фанат настоящего алюминия и глянцевых экранов? А ещё ноут нужно будет таскать на пары по программированию или из коворкинга в коворкинг, хотя держать в руках 15.6" ещё то «удовольствие». Думаю, что HONOR MagicBook 15 2021 года это примерно близко к изначальному запросу, но и здесь не всё так гладко. Смотрите:
У Хонорбука определенно будет ярче и сочнее экран (яркость около 360 кд/м2), более современный процессор Ryzen 5 5500U, который может тягаться с Intel Core двенадцатого поколения, и весит он на 300 грамм меньше — всего 1.5 килограмма. Вроде всё хорошо, тогда где подводные камни?
Для начала минимальная стоимость с «белым» Windows 10 стартует от 64 900 рублей на Яндекс.Маркете. При этом, если вы покупаете ноутбук для офисной работы, то по хоноровской традиции при огромных размерах здесь не будет... нампада! Если хотите замучить отдел бухгалтерии, то такой вариант самое оно!
Но мы помним, что одним из критериев поиска конкурентов была цена в 50-60 тысяч рублей. И если разница в 7 тысяч рублей может быть существенна, то вот такой же ноутбук с бонусами Яндекса по самым грубым подсчётам можно взять за 54 тысячи. Параллельный импорт творит чудеса? Не думаю.
При этом варианте никакой операционки тут вообще не будет, придётся устраивать танцы с бубном и устанавливать Windows с флешки. При этом, судя по всему, из-за отличий девайсов для разных рынков, подсветку клавиатуры тоже не подвезли.
Хочу отметить и то, что при использовании MagicBook 15 для стационарной работы, к небольшому количеству портов придётся покупать дополнительный хаб. И связано это в первую очередь с тем, что HONOR установили всего 1 USB Type-С (через который осуществляется зарядка), 2 USB Type-A, HDMI и аудиовыход 3.5 мм.
Выводы
Что в сухом остатке можно сказать про Digma Pro Spirint M? Как по мне — это неплохой вариант для работы или учёбы. Посудите сами: не самое плохое и древнее железо, приятный и не раздражающий дизайн, много разных и важных разъёмов для работы. Ну и большая полноценная клавиатура с Numpad-блоком и приятной отзывчивостью не позволит вашим подчинённым возненавидеть вас за ужасные условия работы и с проклятиями вспоминать при каждом удобном случае.
Из существенных минусов можно докопаться к тускловатому экрану, который, тем не менее, вывозит возложенные на него обязательства в солнечную погоду за счёт абсолютно не бликующего никогда матового покрытия, и к странному расположению асболютно стандартного по качеству тачпада. Стандартный SATA-III SSD тут совсем, конечно, на сдачу. Я бы советовал сразу покупать что-то более современное быстрое — даже китайские дешёвые NVMe накопители Kingbank и Colorful будут ворочаться быстрее.
Для школьников и студентов, которым нужен среднеразмерный ноутбук, на котором иногда придётся работать в транспорте (где больше всего досаждают блики в других ноутах) — хороший вариант. Для нетребовательных людей зрелого возраста — тоже, он ничуть не хуже бюджетных Acer, Asus или Lenovo с такими же характеристиками. Но, конечно, какой-нибудь Maibenben по сравнимой цене будет быстрее и навороченнее. А иногда и ноутбуки HONOR даже (которые подорожали за последнее время, но иногда продаются по адекватной цене).
- Дизайн и качество сборки
- Механическая шторка камеры
- Количество разъёмов
- Полноразмерная клавиатура
- Матовое покрытие экрана
- Два слота под SSD
- 16 ГБ оперативной памяти
- Много весит как для пластикового топкейса (1.8 кг)
- Цветопередача бюджетная, для цветокоррекции в фото и видео не подойдёт
- Яркости дисплея всё равно маловато, никакого запаса