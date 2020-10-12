Если вы искали недорогой игровой ноутбук, но без нелепого дизайна, у Lenovo такой есть

Любители компьютерных игр стареют: если раньше «стрелялки» и прочие морталкомбаты были уделом школьников или, максимум, студентов (остальные, как считалось, только раскладывали пасьянс в Windows), то сейчас мужики за сорок в World of Tanks или Counter-Strike уже никого не удивляют.

При этом такие игроки не любят покупать компьютеры с молодёжным дизайном — вот эти все ноутбуки моделей ULTRA MEGA NAGIBATOR 9000 NIHRENAJSEBE PRO GT мало того, что смущают названием «с порога», так ещё и выглядят, как обмотанный гирляндой посетитель сельской вечеринки в 1980 году. На любителя, в общем. Но в бизнес-ноутбуках мощных видеокарт либо не бывает (кроме Dell XPS 15 такую традицию никто не поддерживал), либо это просто слишком дорого для тех, кому просто хочется вечерами «танки погонять». Так появились ноутбуки в корпусе бюджетных моделей и с игровой начинкой среднего класса.

В то время, пока главный обывательский показатель того, что ноутбук игровой — это наличие переливающейся всеми цветами радуги подсветки, Lenovo делает своего «партизана», который и на игровой ноутбук-то не похож. Скорее, на обычную офисную «рабочую лошадку». Довольно большую «лошадку», ведь диагональ, простите за каламбур, конская — 17 дюймов. Много? Да, даже с избытком.

Технические характеристики