Если вы искали недорогой игровой ноутбук, но без нелепого дизайна, у Lenovo такой есть
Любители компьютерных игр стареют: если раньше «стрелялки» и прочие морталкомбаты были уделом школьников или, максимум, студентов (остальные, как считалось, только раскладывали пасьянс в Windows), то сейчас мужики за сорок в World of Tanks или Counter-Strike уже никого не удивляют.
При этом такие игроки не любят покупать компьютеры с молодёжным дизайном — вот эти все ноутбуки моделей ULTRA MEGA NAGIBATOR 9000 NIHRENAJSEBE PRO GT мало того, что смущают названием «с порога», так ещё и выглядят, как обмотанный гирляндой посетитель сельской вечеринки в 1980 году. На любителя, в общем. Но в бизнес-ноутбуках мощных видеокарт либо не бывает (кроме Dell XPS 15 такую традицию никто не поддерживал), либо это просто слишком дорого для тех, кому просто хочется вечерами «танки погонять». Так появились ноутбуки в корпусе бюджетных моделей и с игровой начинкой среднего класса.
В то время, пока главный обывательский показатель того, что ноутбук игровой — это наличие переливающейся всеми цветами радуги подсветки, Lenovo делает своего «партизана», который и на игровой ноутбук-то не похож. Скорее, на обычную офисную «рабочую лошадку». Довольно большую «лошадку», ведь диагональ, простите за каламбур, конская — 17 дюймов. Много? Да, даже с избытком.
Технические характеристики
|Lenovo IdeaPad L340 Gaming
|Экран
|17", 1920х1080 пикселей, 127 PPI, 16:9, матовый, IPS
|Процессор
|Intel Core i5-9300H, 9-е поколение, 4 ядра, 8 потоков
|Оперативная память
|8 ГБ LPDDR4
|Видеочип процессора
|Intel UHD Graphics 630
|Дискретная видеокарта
|NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile (4096 Мбайт, 1395-1560 МГц, GDDR5, 128-битная шина)
|SSD
|Опционоально, есть слот М.2 (до 1 Тб)
|HDD
|1 ТБ, SATA-III
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11 ac4 + Bluetooth® 4.2
|Аккумулятор
|45 Вт*ч
|Размеры
|413x284,6x25,3 мм
|Вес
|2.8 кг (адаптер питания: 599 г)
Внешний вид
В 2020 году удивить человека обычным пластиковым корпусом сложно. Поэтому, если вы ожидали металла или какого-то захватывающего дух пластика, то вы пришли не по адресу. Lenovo решила обойтись бюджетным выбором, но отнюдь не наплевательским. Корпус «а-ля металл» получился удачным, но есть один минус — почти что глянцевый пластик быстро собирает следы от прикосновений.
Есть в дизайне и то, что лично для меня делает его гораздо привлекательнее такового в других моделях. Да, речь про цветовой акцент. Сочетание темно-серого основного цвета и ярко-синих контуров клавиш явно пошло ноутбуку на пользу. В отличие от кроваво-красных, как коммунистическое знамя, подсветки и элементов корпуса у конкурентов, синие цвета делают общее впечатление от устройства гораздо приятнее.
В начале статьи я не зря назвал диагональ устройства «конской». 17 дюймов — это много. Допустим, вы захотите подключить ноутбук через HDMI к монитору и поиграть на экране побольше. Придется закрывать ноутбук, убирать его в сторону, доставать клавиатуру и мышь, и только тогда у вас получится использовать связку из ноутбука и монитора. Почему? А потому что экран ноутбука будет закрывать большую часть экрана монитора. И тут как в старой-доброй пословице: «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте». Если необходимость подключать клавиатуру к устройству с клавиатурой пугает, то можно просто поставить под монитор штук семь больших книг - это будет странным, но все-таки решением проблемы.
Минималистичных рамок вокруг дисплея, в стиле последних поколений ультрабуков, в Lenovo L340 Gaming нет. Зато есть то, что оценят комнатные любители анонимности во всех ее проявлениях — шторка для веб-камеры. Теперь не придётся пользоваться скотчем и стикерами в надежде уберечь свое лицо от пристального внимания злоумышленников.
Все порты и разъемы в Lenovo L340 Gaming вынесены на левую сторону. Изначально это кажется не самым удобным вариантом, но вспоминая о том, что это все-таки игровой ноутбук, понимаешь, почему так и должно быть. Надо же как-то орудовать мышкой в вашей любимой игре.
Порты
Как бы ни стремились ультрабуки к жизни без «отверстий», в полноценных ноутбуках разъемы все же нужны. И еще как нужны.
Инженеры ответственно подошли к оснащенности всевозможными портами. При относительно небольшой толщине боковых граней, в которые уже не помешается полноценный Ethernet-порт (он же RJ-45), в Lenovo пошли на довольно распространенную хитрость — раздвигаемый порт для подключения кабеля. Спасибо, что не «выпилили совсем», как это делают другие производители (не будем показывать пальцем).
Но и при таком разнообразии есть один недочет — порт для зарядки ни разу не универсальный цилиндрический, а свой, прямоугольный, поэтому «стащить» у приятеля зарядное устройство вряд ли получится.
Клавиатура и трекпад
В L340 Gaming установили полноразмерную островную клавиатуру с цифровым блоком и подсветкой. С синим цветовым акцентом клавиши смотрятся немного непривычно, но при этом красиво. Опять же, не совсем то, чего ждешь от игрового ноутбука.
Ход самих клавиш мягкий и приятный. В меру глубокий, печатать и играть вполне удобно. Отдельно стоит отметить упругое сопротивление, которое исключает часть ложных нажатий. Пластик вокруг блока клавиатуры не прогибается, не скрипит и не люфтит.
Трекпад стандартный, с шустрым откликом и приятными тактильными ощущениями при прикосновении. По своим размерам, он не больше, чем у других моделей. Никаких графических разделений на зоны нет, поэтому выглядит стильно и минималистично.
Экран
Никаких TN-матриц, которые присущи ноутбукам из недорогого сегмента, тут нет. Только матовый IPS с хорошими показателями при тестировании.
|Результаты теста дисплея Lenovo L340 Gaming 17"
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|318/33 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1514:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|93%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,5
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Кому-то может показаться, что FullHD-разрешения слишком мало для целых семнадцати дюймов, но, спешу уверить, что для основной задачи в виде бюджетного гейминга этого хватает с головой. Да, хотелось бы 4К, но не стоит забывать про нынешний курс доллара и про то, что 4К — это удел более серьезного сегмента, где цены на порядок отличаются, да и начинка нужна мощнее. А мы имеем дело все-таки с недорогим ноутбуком, у которого не самая эффективная система охлаждения.
Для работы и игр в помещении яркости хватает, но все меняется, когда на экран попадает прямой солнечный свет. Под прямыми лучами становится трудно что-то разобрать, так как ноутбуку попросту не хватает яркости для таких хардкорных условий использования. Хотя значение в 300 кд/м2 почти что стандартное для дисплеев в ноутбуках. И не стоит сравнивать эти показатели с таковыми в смартфонах.
В отличие от компактных моделей, данному ноутбуку это можно простить, потому что носить с собой такое устройство, мягко говоря, тяжеловато. По этой причине взаимодействия с ним вне помещения будут сведены к минимуму. И как тебе такое,~~ Илон Маск~~ солнечный свет?
Производительность
Сердце ноутбука — это четырехъядерный процессор i5-9300H семейства Coffee Lake (сейчас уже есть варианты с более современными CPU) с базовой тактовой частотой 2.4 ГГц. Сам процессор изготовлен по улучшенному 14-нм++ техпроцессу. Если сравнивать с предшественником в лице i5-8300H, он обладает повышенной на 100 МГц частотой. Аналог из линейки i7 - Core i7-7920HQ.
|Результаты тестирования в PCMark 10
|Digital Content Creation
|4762
|Productivity
|7456
|Essentials
|8715
|Score
|4891
|Результаты тестирования в 3D Mark
|Time Spy Graphics (2560x1440)
|586
|Fire Strike Graphics (1920x1080)
|9231
|Cloud Gate Standard Graphics (1280x720)
|56745
|Результаты тестирования в Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|180
|CPU Multi 64Bit
|719
В Turbo-режиме тактовая частота может подниматься до 4 ГГц, если будут активны сразу все четыре ядра. Из приятных бонусов - поддержка функции Hyper-threading, которая заставляет операционную систему определять каждое ядро как два логических.
Хватает ли 8 Гб оперативной памяти и сочетания i5-9300H с GTX 1650 для игр, монтированная видео и «фотошопов»? Да, более чем, но придется мириться с «однопоточным» геймингом, потому что на плате предусмотрен только один слот для оперативной памяти. Максимальный объем, который вы сможете задействовать - 16 Гб.
В модификации, которая попала к нам на обзор предусмотрен только HDD на 1 ТБ. Порт М.2 для твердотельных накопителей есть, но сам SSD придется покупать отдельно.
Итоги
Если вы искали какой-нибудь бюджетный способ ознакомиться с тем, как обстоят дела в игровой индустрии, то Lenovo IdeaPad L340 - это действительно неплохой ноутбук для этих целей. Связка Intel Core i5-9300H с GTX 1650 позволяет запускать большинство современных игр и справляется с ними без особых проблем.
Но есть и то, к чему можно и нужно придраться. Частота кадров в играх могла быть чуть выше, но из-за того, что память работает в одноканальном режиме, приходится довольствоваться тем, что есть. Ах, да, еще придется жить без мощной системы охлаждения, которая, будем честны, нужна игровому ноутбуку. Две трубки — не дело.
В остальном, это хорошее устройство с заделом на будущее. Да, цена немного завышенная, но и идеологических конкурентов мало.
- Спокойный нестареющий дизайн при игровом железе
- Можно апгрейдить накопители и память
- Удобная клавиатура
- Слабая система охлаждения
- Завышенная цена