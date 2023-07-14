Некоторые ноутбуки «могут использоваться для работы». А этот — создан для неё!HIPER OFFICE SP
Много вы знаете ноутбуков, спроектированных не для «ютубчик там, музыку послушать иногда» или «у меня RGB-подсветка и перегревающиеся процессоры с видеокартой, я для игр», а модели для работы? На ум приходят ThinkPad’ы или, что там ещё… HP ProBook какие-нибудь. Но «ой!» — их ведь официально не продают в РФ. А там, где продают, цены неадекватные. Зато теперь появились альтернативные варианты…
Реклама приучила нас, что «заниматься бизнесом» — это когда неспешно смотришь в ноутбук за чашкой утреннего кофе у ресторана и созерцаешь, как бизнес сам бурно развивается.
А на практике приходится вертеться — ты в ответе за всё и контролируешь, по возможности, всё. И даже то, за какими компьютерами будут работать твои сотрудники.
После того, как официальный импорт хороших ноутбуков сжался до предела, а параллельный надёжностью не блещет (сегодня везут и ремонтируют по гарантии — завтра ни того, ни другого), выбирать стало сложнее.
Поэтому мы напоминаем вам, что ноутбуки для серьёзной работы в России уже есть и ничего искать в ближнем зарубежье или без гарантий не нужно. Сегодня у нас на обзоре как раз такой ноутбук — HIPER OFFICE SP. Его и сотрудникам не стыдно выдать, и в кофейне за ним поработать в окружении фрилансеров-программистов, да и просто домой в качестве дежурного ноутбука купить лишним не будет.
|HIPER OFFICE SP
|Экран
|17.3", IPS, 1920x1080, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5 1135G7, 4х2.4 ГГц (4.2 в режиме Турбо)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics (встроенная)
|Оперативная память
|8 Гбайт, DDR4 2666 МГц, съёмная, с возможностью апгрейда до 32 ГБ
|Накопитель
|SSD 512 Гбайт (SATA M.2)
|Операционная система
|без предустановленной ОС, поддержка Windows 11
|Сеть
|Wi-Fi 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|Аккумулятор
|5500 мАч, 62.7 Вт*ч
|Габариты
|401х260х20 (29) мм
|Масса
|2.3 кг
|Цена
|43 тысячи рублей (Core i3), 63 тысячи рублей (Core i5), 76 тысяч рублей (Core i7)
Внешний вид
Производитель позиционирует ноут как рабочую лошадку для офисов на каждый день. И если после этих слов у вас заскрипели зубы и вспыхнули флешбеки с виснущими экселевскими таблицами, то не спешите закрывать статью! Тут всё не так однозначно.
Для начала посмотрите на сам девайс: дизайн настолько удобный и классический, насколько это вообще может быть. И это круто! Лучший ноутбук — ноутбук, к которому не нужно привыкать или мириться с его особенностями.
Огромный серый прямоугольник, с небольшой, с не броской надписью HIPER на металлической крышке корпуса. Остальной корпус и рамка дисплея выполнены из качественного матового пластика серебристого и чёрного цветов. Сказать, что по ощущениям это бюджетный ноутбук, я не могу, в целом узнать его стоимость с первого взгляда точно не получится даже у самых прошаренных офисных планктонов.
Скажу сразу: тест на ноутбучную магию пройти не получилось. Петли тугие, чтобы крышка не болталась, если будете что-то строчить во время езды на заднем сиденьи по российским дорогам.
А вот что реально круто — крышку можно раскрыть вплоть до 180 градусов. Теперь не нужно нагибаться при работе стоя или искривляться в лежачем положении. А ваш покорный слуга так часто делает, особенно когда горят сроки и нужно работать из дома.
На правой грани расположились порт для microSD карточек, 3,5 мм разъем для классических проводных наушников, полноразмерный USB 2.0, RJ-45 для интернета и Kensington Lock. Как до сих пор любят говорить: «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость!», поэтому, если вы сомневаетесь в своих коллегах, то с этим ноутом всегда можно перебдеть и не искать его утром в ближайшем ломбарде.
Ладно, шучу! На самом деле такой разъем уже редкость, поэтому он меня тут аж немного удивил, но всё равно лишним не будет (а то и дайте два!). А что там слева?
А слева тоже много всяких полезных индикаторов и разъёмов. Сигнальный светодиод, родной цилиндрический разъем для питания, HDMI, полноразмерный USB 3.0, два разъема USB Type-С и ползунок отключения камеры. Механическая «шторка» объектив не закрывает, но вот по заверениям производителя цепь питания фронталки таки должна разрываться.
Я сначала хотел громко и долго возмущаться оригинальному шнуру для зарядки, который тут классчиеско-виндовсковско-ноутбучный с большим адаптером и непонятным соединителем. Но оказалось, что и по Type-C на левой грани можно зарядить ноутбук этими вашими 65 Вт и 100 Вт GaN-зарядниками через Power Delivery. А ещё в этот же порт можно подключить хаб и выводить с него картинку через переходник на HDMI в форматах 1080@120 Гц, 1440@60 Гц или 2160@30 Гц.
Получается, если вы носите рабочую технику домой, то можно купить один адаптер и окончательно забыть про дополнительные провода. Его с головой хватит для всех ваших модных гаджетов.
Воздух забирается снизу, а выдувается уже сзади — под дисплеем.
Из интересного: можно проапгрейдить ноутбук за счёт нераспаянной оперативной памяти с 8 Гбайт до 32 Гбайт и поставить дополнительный накопитель 2.5" в отдельный слот. И при этом сохранить гарантию от производителя на 1 год с момента покупки! Просто сделай это, открутив два болта на задней крышке.
Тачпад и клавиатура
Клавиатура здесь полноразмерная, есть даже отдельный блок клавиш Numpad, но при таких габаритах это и не удивительно.
Ради эксперимента написал несколько абзацев этого обзора стуча по клавишам HIPER OFFICE SP и могу сказать, что работать с набором текста приятно. Понятно, что это не механическая клавиатура с ультрабыстрой отдачей и приятным стуком клавиш, но и допотопный «пузатый» компьютер со школьного урока информатики она вам не напомнит.
Ход клавиш достаточный, чтобы понимать, что они таки продавились и не переводить взгляд с экрана на ладони. Размер тоже удачный, ведь при первом использовании мимо не промахиваешься, а значит не придётся неделю заново учиться печатать. Да и сами кнопки находятся там, где ты их интуитивно ждешь. Даже стрелочки не урезали до типичных ноутбучных «половинок», они тут полноценные!
Тачпад, как и на любом другом ноутбуке не от яблочного бренда, здесь не из стекла, а значит по умолчанию уже не идеал (да, по тактильным ощущениям их пока что ещё никто не догнал). Но вот вам как минимум три его особенности:
- Он большущий, прямо как и сама клавиатура
- При нажатии не хрустит как передача КРАЗа из одного баянистого видео
- Тактильно он весь такой приятно шершавый подстать корпусу девайса
Короче, при его использовании у вас не возникает ощущения того, что вас где-то обманули и не дали возможностей для сёрфинга в интернете или заполнения таблиц. В игры поиграть не получится (как и на любом другом тачпаде), но вот кнопки жать и по ссылкам переходить — огонь!
Дисплей
В HIPER OFFICE SP установлен огромн... нет, ОГРОМНЫЙ 17.3" IPS Full-HD дисплей с матовым покрытием. Сенсорного слоя тут, слава богу, нет, а частота обновления ограничена 60 Гц. Но с другой стороны зачем вообще нужны эти вот навороты для офисной «рабочей лошадки»? Кто-то из корпоративных клиентов правда будет переплачивать за возможность однажды ради интереса подвигать окошки приложений пальцем и успешно забыть про эту функцию?
При этом во время работы экран раздражения абсолютно точно не вызывает. Это базовый хороший ноутбучный дисплей с максимальной яркостью в 250 кд/м2, чего более чем хватает для работы в офисе или из дома. Понятно, что на солнце могут быть проблемы, но, во-первых, кто-то реально таскает с собой огромный 17.3" аппарат в рюкзаке или шоппере? А во-вторых из-за наличия матового покрытия число бликов и лишних засветов сведено к минимуму.
Короче, что касается яркости, то в помещении пользоваться ноутбуком получится без проблем. Вот вам более подробные характеристики, но стоит сразу сказать, что у подобных девайсов за примерно такие же деньги экраны по характеристикам примерно одинаковые.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|250 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|800:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Автономность и производительность
Вариаций ноутбука здесь реально много. Можно выбрать модель с бюджетным i3 десятого поколения или же более мощную на i7 уже одиннадцатого. Объем встроенного накопителя и ОЗУ тоже можно подбирать: есть комплектации с SSD ёмкостью 256/512 Гбайт и 8/16 Гбайт ОЗУ соответственно.
Мне повезло и на обзор попал уверенный «крепыш» на Intel Core i5 1135G7. Это неплохой процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц (4 ядра, 8 потоков, TDP 28 Вт), который в турбо-режиме может разогнаться до 4.2 ГГц.
Обычно его ставят в тонкие и легкие ноутбуки, а производительности хватает не только для чтения сайтов, просмотра видео и редактирования документов, но и для многих игр (понятно, что это не трипл-эй новинки) и для не слишком тяжелого видеомонтажа.
Если для кого-то вдруг это станет неожиданностью, то поиграть в Cyperpunk 2077 с максимальными настройками на офисном ноутбуке парам-пам-пам... нельзя! А вот всякие стратегии наподобие Цивилизации, полюбившиеся за годы онлайн-игрушки вроде Фортнайта и прочие шедевры современного геймдева тут пойдут без особых проблем. Ну а что ещё нужно? Вы же в офис ведь ходите завалы по работе разгребать и деньги зарабатывать, а не за компьютером развлекаться.
Автономность тоже порадовала. Если вдруг у вас отключат электричество, то на полной яркости в 250 кд/м2 с офисными программами получится протянуть почти полный рабочий день.
Ноут героически выдержит 6 часов клацания по кнопкам и заполнения годового отчёта.
Если вдруг работа не задалась, то семь с половиной часов просмотра сериалов — вуаля! Ну или можно потратить два часа с небольшим для нескольких каток в Counter-Strike с коллегами во время обеда, если конечно шеф не видит. Кстати, время автономной работы в играх у многих офисных ноутбуков зачастую меньше чуть ли не в два раза.
А вот что касается предустановленной операционной системы, то тут прямо как в одном бородатом анекдоте есть два пути: либо доплатить около пяти тысяч рублей и получить Windows 11 прямо из коробки, либо купить ноутбук на Free DOS на эти самые пять тысяч дешевле
и всё равно потом скачать крякнутую операционку. Но как правило у большинства пользователей итог всё равно один.
Выводы
По итогу HIPER OFFICE SP оказывается и неплохим вариантом для ежедневной работы в том же офисе. Этакая рабочая лошадка, которая не подведёт в ответственный момент, а ещё у неё есть ряд преимуществ. Ну например:
Классный минималистичный дизайн, который может тягаться с лидерами ноутбукостроения
Удобная клавиатура, большой и приятный на ощупь тачпад
Много вариантов «начинки» под самые разные цели и задачи
Возможность апгрейда при необходимости
Неплохая автономность
Но вот официальная белая гарантия на 1 год и куча сервисных центров по всей России заслуживают отдельного абзаца. За прошедшие полтора года вы ещё не задавались вопросом как и где вам чинить свою технику? Я вот при необходимости теперь хожу на ближайший радиорынок, хотя до этого много лет бесплатно ремонтировался у официалов. И разница в сервисе и удобствах я вам скажу есть. Благо HIPER обещает без проблем починить ваш ноут везде: будь вы на солнечном побережье Черного моря или у родственников в далёком (по крайней мере от Москвы) Биробиджане.
В общем, если вам нужен базовый ноутбучище с гарантией и сервисной поддержкой, на котором можно не только фильм посмотреть, но и денег заработать — смело берите!
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