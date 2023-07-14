Некоторые ноутбуки «могут использоваться для работы». А этот — создан для неё!

Реклама приучила нас, что «заниматься бизнесом» — это когда неспешно смотришь в ноутбук за чашкой утреннего кофе у ресторана и созерцаешь, как бизнес сам бурно развивается.

А на практике приходится вертеться — ты в ответе за всё и контролируешь, по возможности, всё. И даже то, за какими компьютерами будут работать твои сотрудники.

После того, как официальный импорт хороших ноутбуков сжался до предела, а параллельный надёжностью не блещет (сегодня везут и ремонтируют по гарантии — завтра ни того, ни другого), выбирать стало сложнее.

Поэтому мы напоминаем вам, что ноутбуки для серьёзной работы в России уже есть и ничего искать в ближнем зарубежье или без гарантий не нужно. Сегодня у нас на обзоре как раз такой ноутбук — HIPER OFFICE SP. Его и сотрудникам не стыдно выдать, и в кофейне за ним поработать в окружении фрилансеров-программистов, да и просто домой в качестве дежурного ноутбука купить лишним не будет.